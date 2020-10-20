Написание эссе – одно из основных требований при поступлении на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру в зарубежные высшие учебные заведения. Более того, вас могут попросить написать несколько работ на разные темы, каждая из которых поможет приемной комиссии получше узнать о вас и вашей мотивации. Жесткая конкуренция среди абитуриентов приводит к тому, что высокими баллами и академическими успехами уже никого не удивишь. В таких условиях именно хорошо написанное эссе поможет произвести нужное впечатление и показать себя с лучшей стороны. Из чего же оно состоит и в чем специфика написания для разных образовательно-научных уровней?

Бакалавриат: акцент на личностный рост

Поскольку далеко не все могут похвастаться наличием практического опыта в той или иной сфере после окончания школы, в этом эссе нужно сфокусироваться на своих личностных качествах. Как правило, не стоит делать это буквально, прямо называя свои положительные стороны. Главная задача здесь – рассказать такую историю, прочитав которую, приемная комиссия сама сделает нужные вам выводы.

Это должна быть история о переломном моменте в жизни, который кардинально изменил ваши взгляды и убеждения. Пройдя этот этап, вы стали совершенно другим человеком. При этом, история не обязательно должна быть трагичной. Это может быть рассказ о каких-то жизненных трудностях и способе их преодоления. Еще один вариант для эссе – написать о своем увлечении, которое помогло преодолеть жизненные трудности и приобрести новые ценности. Будет здорово, если это ваше увлечение будет связано с выбранным факультетом и будущей профессией.

Основная сложность этой работы – создать такое литературное произведение, из которого нельзя было бы вычеркнуть ни одного слова. То есть, каждое слово должно быть на своем месте и решать какую-то задачу. В эссе вы говорите о себе между строк, поэтому важно избегать двойных интерпретаций. Читателю должно быть интересно дойти до самого конца и узнать, чем же все закончилось. Поэтому, постарайтесь сделать свое эссе захватывающим с помощью всевозможных литературных приемов.

Магистратура: почему именно я и именно эта программа

Эссе для поступления на магистратуру отличается уже более сухим изложением фактов и не требует такого накала страстей, как предыдущее. Здесь вам нужно описать свой опыт (теоретический и практический), а также обосновать свою заинтересованность именно в данной образовательной программе. Детально изучите все пункты описания программы и попробуйте соединить их с конкретной целью, которую хотите в итоге достичь.

Важно сделать акцент на том, что только программа этого ВУЗа поможет вам оказаться на желаемом уровне после получения диплома. Несмотря на то, что в этом эссе использование художественных приемов не обязательно, рекомендуется написать вступление таким образом, чтобы зацепить читателя и пробудить в нем искренний интерес. Поэтому, можете снова начать с короткой истории из своего жизненного опыта, которая далее преобразуется в объяснение мотивации обучения именно здесь.

Аспирантура: почему именно этот преподаватель

На этом этапе вам не обойтись без предварительного изучения и анализа информации. Узнайте какие есть программы в интересующем вас университете, и какие преподаватели там работают. Как правило, каждый из них будет глубинно изучать конкретную проблематику. Не стесняйтесь связываться с преподавателем напрямую, проявлять свою заинтересованность и расспрашивать его подробнее о программе. Таким образом, вы узнаете предпочтения преподавателя и сможете отразить это в своем эссе. Это делается для того, чтобы произвести нужное впечатление на конкретного человека, поскольку именно куратор программы будет принимать решение о вашем зачислении.

Что еще можно сделать?

После всех вышеизложенных пунктов может возникнуть ощущение, что написать вступительное эссе – задание не из легких. Это и вправду может стать значительной преградой на пути к вашей мечте об учебе заграницей. Если вы не уверены в собственных силах или просто хотели бы получить полезный совет, обратитесь за помощью к онлайн репетиторам или отдельным сервисам по написанию работ https://www.essayhave.com/essay-writing-service.html . Это поможет сэкономить время и нервы. При наличии четкого плана эссе и понимания, что именно вы хотели бы рассказать о себе, справиться с данным заданием станет намного легче.