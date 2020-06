Изучая язык всегда хочется побыстрее начать свободно говорить.

Однако, бывает, что человек уже освоил грамматику и ощутимо увеличил свой словарный запас, но стоит дойти до живого общения, как он не может вымолвить ни слова.

По каким причинам возникает языковой барьер и, как с ним справиться, вот вопросы, которые мучают в таком случае.

Что ж, давайте разбираться.

Психологический аспект

1. Вдруг я допущу ошибку?

Пожалуй, один из самых распространенных вопросов звучит так: «А как же быть, если я неправильно произнесу слово или допущу грамматическую ошибку?»

Справиться с этими переживаниями можно, но только в том случае, если позволяешь себе иногда ошибаться.

Важно признать, что неточности, оговорки, погрешности - это часть учебного процесса.

Невозможно знать сразу абсолютно всё.

Нужно убедить своего внутреннего критика в том, что нет ничего страшного в ошибках и перестать себя корить за неправильно произнесенный звук, подобранное слово, либо время.

К процессу стоит подходить конструктивно и заранее сказать себе, да я могу допустить ошибку, но учту это и в будущем постараюсь не повторять ее.

2. А если меня не поймут или я не пойму о чем речь?

Этот страх борется за пальму первенства с боязнью допустить ошибку и, в некоторых случаях переплетается с ним воедино.

Конечно в процессе живого общения бывает нелегко угнаться за мыслью собеседника, подстроиться под быстрый темп его речи и особенности произношения, но это не значит, что нужно зацикливаться на этом аспекте и отмалчиваться.

В такой ситуации не стоит бояться переспрашивать, уточнять, просить говорить чуть помедленнее.

В этих просьбах нет ничего постыдного или неудобного.

Фразы, которые помогут в таком случае:

- Could you, please, repeat that? - Не могли бы Вы повторить это, пожалуйста?

- I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that, please? - Извините, не могу понять. Не могли бы Вы повторить это еще раз, пожалуйста?

- Sorry, I didn’t quite understand that. - Извините, я не совсем понял, что Вы мне сказали.

3. У меня есть акцент, что делать?

Желание добиться идеального произношения похвально, но для этого нужно время, поэтому стесняться своего акцента как минимум непродуктивно.

Нужно говорить, преодолевая возможную неловкость и уж тем более не думать о том, как воспримут ваш акцент другие люди.

Поверьте, если что-то будет и впрямь непонятно, то человек уточнит, что конкретно вы имели ввиду.

4. Я говорю очень медленно, как быть?

По первости тяжело щебетать как птичка, потому что зачастую приходится вспоминать то или иное слово, прежде чем выразить свою мысль и в этом тоже нет ничего странного.

Предупредите о том, что вы только учитесь и спокойно продолжайте беседу.

Со временем вы наберете нужную скорость.

Не думайте, что собеседник ждет от вас фантастического темпа, это одно из больших заблуждений, позвольте себе не переживать за это.

5. Страх неизвестности

Ну и замыкает пятерку страх неизвестности.

Это внутреннее ощущение непредсказуемости ситуации, неясности того, какой вектор примет беседа, о чем в следующую секунду заговорит человек и так далее.

Что делать в этом случае?

Расслабиться и помнить, что вы можете переспросить, уточнить и, наконец, сказать, что не разбираетесь в теме.

Все перечисленные страхи, как правило, сплетаются воедино и невероятно давят, отвлекают, мешают найти контакт с собеседником.

Универсальный способ борьбы с каждым из них, как ни парадоксально, выглядит просто: нужно позволить себе быть неидеальным.

Разрешите себе ошибаться, перестаньте себя корить за каждый мизерный промах и не думайте, что вокруг вас исключительно знатоки.

Как только вы станете увереннее в себе диалог будет идти как по маслу.

Но, кроме психологического барьера, есть и чисто практические нюансы, которые могут «тормозить» процесс.

К ним относятся:

- Маленький словарный запас;

- Недостаточное или плохое знание грамматики;

- Отсутствие практики общения

Затрону третий аспект, это отсутствие практики живого общения в повседневной жизни.

Можно ли решить эту проблему?

Как оказалось, да, и весьма просто, есть несколько незаменимых лайфхаков, которые помогут в этом деле.

1. Слушать аудиоматериалы и смотреть фильмы

Проводите аудирование как можно чаще.

Старайтесь вслушиваться в каждую фразу, повторяйте её.

Прежде чем прибегнуть к помощи словаря, попытайтесь самостоятельно интерпретировать значение той или иной реплики, а затем проверьте насколько вы правы.





Просмотр фильмов на английском положительно влияет на пополнение словарного запаса, помогает привыкнуть к быстрому темпу речи, произношению.

А фильмы с субтитрами являются еще одной прекрасной возможностью выучить язык.

2. Читайте вслух

Проговаривайте каждое предложение, уделяя внимание своему произношению, темпу речи, значению слов.

После чтения старайтесь вслух ответить на вопросы к тексту, порассуждать на заданную тему.

Не забывайте про адаптированную литературу.





3. При любой возможности говорите на языке

Если в вашем окружении кто-то знает английский попробуйте перевести все свое общение с этим человеком, включая переписку, на иностранный язык.

Этот метод даст свои плоды.

4. Пишите топики

Топик - это короткий тематический рассказ.

Возьмите, к примеру, тему «Шоппинг» и напишите небольшой текст, включив туда все необходимые и широко употребляемые в речи фразы.

Выучите топик и рассказывайте его вслух, это поможет сформировать словарный запас и почувствовать себя увереннее.

5. Учите фразы

Заведите себе словарик и выписывайте туда несколько фраз из самых разных сфер жизни: праздники, спорт, хобби.

Старайтесь заучивать полезные выражения и по возможности их применять.

Это поможет построить прочный фундамент для общения на любую тему.

И, самое главное, старайтесь разговаривать на английском, только так вы сможете расширить свои знания в этой области!

Good luck!