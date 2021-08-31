О возможности дистанционного обучения в школах, наверняка, сейчас знает практически каждый родитель. О нем слагают легенды. О нем ходят слухи.

А совсем недавно с приходом пандемии удалось ещё и попробовать его бесплатно на вкус.

И не всем этот вкус пришелся по душе. Это не удивительно. Многим российским школам пришлось совсем не просто в период дистанционного обучения, и это случилось потому, что никто не был готов ни морально, ни технически.

В результате:

Платформа, с которой неудобно работать ребёнку и родителю; Учителя, которые не понимают, как доносить материал через экран ноутбука; Родители, которым на удалёнке приходится контролировать ещё и поведение ребёнка на уроке; Ребёнок, который совсем не понимает, как он должен себя вести и почему всё так сильно изменилось. Нервные клетки, которые не восстанавливаются.

Да, действительно, при неправильном подходе дистанционное обучение может принести массу неудобств для всех.

И вот здесь важно остановиться и понять: дистанционное обучение – это отдельная сложная чётко спланированная система. Если учитель не знает методику преподавания онлайн, а родитель не готов взять на себя ответственность и подготовить ребёнка к такой форме обучения, то ничего не сработает. Система хорошо работает тогда, когда все элементы отлично в ней функционируют.

В системе дистанционного образования таких элементов очень много. И сегодня «Онлайн-школа №1» хочет рассказать вам о некоторых из них:

Как на законодательном уровне поддерживается дистанционное обучение? Какие трудности в реализации дистанционного обучения есть сейчас? Какие преимущества есть у дистанционного образования? Как подготовиться к дистанционному обучению? Какие инструменты помогают учиться дистанционно?

Узнав ответы на все эти вопросы, вы сможете легко принять решение о переходе на дистанционное обучение и поймёте, стоит ли игра свеч.

Как на законодательном уровне поддерживается дистанционное обучение?

В 273-ФЗ «Об образовании в РФ» описано несколько форм получения образования, в том числе и дистанционное.

На дистанционном обучении в школе учитель и ученик взаимодействуют через экран ноутбука или компьютера.

В законе также прописаны обязанности обеих сторон взаимодействия – родителей и школы.

На дистанционной форме обучения школа обязана предоставить расписание занятий, учебный план, оказывать поддержку и обеспечивать ученика всеми необходимыми методическими материалами в работе, а также проводить тестирования и аттестации.

Если же ребёнок перешёл на семейное обучение, то он имеет право вместе с родителями самостоятельно выбирать себе программу и план работы, и в таком случае только родитель несёт ответственность за успеваемость ребёнка.

Несмотря на то, что в законе чётко и ясно написано, как должно быть устроено дистанционное обучение, всё равно в процессе возникает масса неразрешенных вопросов. Это происходит отчасти из-за того, что сейчас всё-таки дистанционное обучение ещё сталкивается с большим количеством трудностей.

Какие трудности в реализации дистанционного обучения есть сейчас?

На самом деле, основные трудности в дистанционном обучении ярко проявили себя в период закрытия государственных школ – проблемы с организацией занятий:

Как контролировать процесс обучения, если у всех детей разные условия для занятий дома, а учитель не может подойти ближе и посмотреть? Как организовать обучение дома, чтобы ребёнок мог сконцентрироваться и не отвлекался? Как поддерживать мотивацию ребёнка? Как и где учиться методике онлайн-преподавания?





Конечно, для многих этот процесс является чем-то новым. Но есть онлайн-ресурсы, которые уже давно занимаются дистанционном обучением, за всё время успели наработать много опыт и разработать новые методики в преподавании онлайн.

«Онлайн-школа №1» уже более 10 лет успешно обучает детей, находящихся на дистанционных формах обучения. За это время команда школы сумела собрать команду из преподавателей со всей России, которые постоянно проходят новые курсы по методикам дистанционного обучения.

Кураторы «Онлайн-школы №1» подскажут, как правильно организовать пространство для обучения дома, как пользоваться онлайн-платформой и что делать, если трудно. На протяжении всего периода обучения школьнику и его родителям оказывается максимальная поддержка, потому что именно правильно выстроенная система обратной связи может привести к отличным результатам всех участников этого процесса.

Сейчас мы уже не можем представить, что у нас может не быть такой возможности – проходить обучение дистанционно, поэтому можно смело сказать, что в будущем и обычные школы будут стараться овладеть этими техниками.

Какие преимущества есть у дистанционного образования?

Дистанционное образование позволяет расширить границы в представлении о способах получения знаний.

Это форма стирает все реальные границы – ученики одной школы могут находиться в разных городах, но не прекращать обучение.

Она открывает новые возможности для людей, которые не могут в силу разных жизненных обстоятельств получить образование.

Дистанционное обучение в школе позволяет оптимизировать затраты на обучение, сосредоточиться только на знаниях и не отвлекаться на другие сложности.

В онлайн-школах это очень удобно. Потому что есть возможность заниматься в удобное для ученика время.

Дистанционное обучение снимает часть нагрузки со школы, позволяя ученику и его родителям развивать навыки организованности и ответственности за своё образование.

Многие люди не доверяют качеству образования онлайн-школ. Однако американские исследования, проведённые в разные годы доказывают, что дистанционное обучение ничуть не уступает по качеству классической системе, а в чём-то может даже превосходить её.

Школьники, обучающиеся дистанционно получают аттестат государственного образца и имеет право поступать в любой понравившийся ВУЗ. Нигде в аттестате не будет указано, что школьник проходил обучался дистанционно.

Поэтому если у вас возникают сомнения по поводу качества образования в вашей школе или вас не устраивает отношение, атмосфера коллектива, вы можете перевести своего ребёнка на дистанционную форму обучения.

Как подготовиться к дистанционному обучению?

Самое главное, что необходимо сделать, прежде чем перейти на дистанционную форму обучения – настроиться морально и создать все условия для комфортного процесса.

Расскажите ребёнку, что такое дистанционное обучение и как оно будет проходить. Для такой беседы лучше выделить отдельное время и никуда не торопиться. Пусть у ребёнка будет возможность задать все вопросы, которые его интересуют. Составьте план работы. Проанализируйте все данные, которые у вас есть: методические пособия, учебная программа от школы, расписание аттестаций и сроки экзаменов. Постарайтесь подойти к этому процессу спокойно. Решите, нужна ли вам будет поддержка репетиторов? Если пока понять сложно, зафиксируйте этот вопрос, чтобы вернуться к нему, если начнутся сложности.

На этом этапе вы уже можете получить поддержку «Онлайн-школы №1»: в школе есть тарифы для самостоятельного изучения материала. Если вы обучаетесь на «дистанционке» с учителем, то такая методическая поддержка в виде всех видео-лекций с преподавателями, библиотеки со всей необходимой литературой, учебников, тестов и задач, может сильно облегчить вам жизнь.

Составьте режим дня ребёнка.

Особенно в период адаптации. Пусть в этом режиме будет обозначено время учёбы и отдыха обязательно. Так ребёнку будет спокойнее, и он сможет спланировать свой день заранее. Организуйте пространство для обучения. В комнате, где ученик занимается, не должно быть предметов, которые отвлекают его от процесса. Уберите лишние плакаты со стены, на которую смотрит ученик. Пусть стол также будет свободен. Также очень важно, чтобы все необходимые предметы для обучения были в доступе. Проверьте технические возможности. Самые большие трудности на уроках с учителем онлайн возникают в тот момент, когда картинка зависает. Никто от этого не застрахован, но если что-то вы в силах сделать, чтобы улучшить скорость работы Интернета или компьютера, лучше это сделать.

Все эти действия помогут вам настроиться и постепенно перейти в рабочий дистанционный режим.

Сейчас существует очень много различных форм дистанционного обучения. И всё это кажется сложным лишь на первый взгляд. В период карантина многие осознали, как важно уметь учиться онлайн, учиться дистанционной коммуникации, учиться себя организовывать. Эти навыки, безусловно, пригодятся ребёнку во взрослой жизни.

Для читателей Study.ru предоставляются специальные условия – 2 месяца бесплатных занятий по промокоду STUDY2021 (подробности уточняйте у специалистов приемной комиссии).

Контакты:

сайт onlineschool-1.ru