Многие начинают и быстро забрасывают изучение английского языка, а некоторые и не начинают вовсе. Все это потому, что существует некий стереотип о том, что английский — это долго, дорого и невероятно сложно. Многие уверены, что для того, чтобы начать говорить по-английски, необходимо ходить к репетиторам, покупать дорогие учебники или посещать оффлайн курсы годами. Действительно, все это требует кучу времени, сил и средств. Однако в 2021 году есть много различных вариантов, как выучить английский быстро, эффективно, из любой точки мира, даже не выходя из дома. Как же это сделать, не потеряв мотивацию? Разберемся вместе с командой akler.school.

С чего же начать?!

1. Определитесь с целями

Прописать цели ー это первое, что необходимо сделать перед тем, как начать обучение. Может быть вам нужен английский, чтобы объехать Америку? Или получить повышение на работе? Может вы обожаете Гарри Поттера и мечтаете посмотреть его в оригинале? Прописав цели, вы получите заряд мотивации, которая станет вашим помощником при изучении английского.

Также установите для себя четкий дедлайн: например, к 1 января 2022 года я могу говорить на популярные темы и разбираюсь в основных временах английского, умею грамотно построить предложение. Установив сроки, вы отгородите себя от прокрастинации и, возможно, бросите себе вызов, который также поможет вам в достижении ваших целей.

2. Окружите себя английским со всех сторон



Важно окружить себя английским со всех сторон. Делать что-то одно неэффективно, нужно изучать язык, принимая во внимание все его аспекты. Например, только смотреть сериалы и фильмы на английском, при этом совсем не зная грамматических правил, к сожалению, даст малый прогресс. Также рассчитывать на то, что только чтение книг в оригинале поможет вам заговорить на английском тоже не стоит. Важно уметь правильно работать с текстом, чтобы он помогал повышать уровень. Таким образом, нужно подходить к изучению английского со всех сторон. Начните с настроек в телефоне — переключите язык на английский.

3. Выберите онлайн-ресурсы



Определите свой уровень на данный момент — сделать это очень просто, достаточно пройти бесплатный тест на знание языка, который можно найти на просторах интернета. Затем подберите ресурсы для изучения английского. Сейчас их существует огромное количество и важно найти качественные. Например, платформа Akler предлагает удобные онлайн-курсы для обучения английскому. Главное преимущество этих курсов заключается в том, что проходить их можно в любое удобное время. Вам будут открыты видео-уроки, после каждого из которых вас ждет тест с автопроверкой и объяснениями.

Однако некоторым все же более комфортно заниматься с преподавателем. В Akler доступен и такой вариант. На персональных занятиях репетитор уделит вам 100% своего времени и внимания, направит вас в нужное русло. К тому же преподаватели в Akler находят индивидуальный подход к каждому ученику и делают занятия максимально эффективными и интересными. А главное — все это онлайн!



4. Делайте что-то каждый день



Очень важно, не только окружить себя английским, но и посвящать ему время каждый день. Возьмите себе за привычку учить 5-10 новых слов в день. Кстати, в этом вам поможет приложение Akler. Там очень удобно пополнять свой словарный запас. Все слова и фразы разделены на категории, и упражнения направлены на то, чтобы вы запомнили их навсегда.

Кроме того, Akler предлагает уникальную опцию - ежедневные 15-минутные звонки, во время которых мы поболтаем и попрактикуем ваш английский. Такой формат подходит для занятых людей, которые все же хотят подтянуть свой уровень разговорного английского.

Главное, посвящать время английскому каждый день — учить слова, смотреть видео, читать статьи, заниматься на курсах, с репетитором или по чек-листам. Даже просмотр Инстаграм, Тик-тока или Телеграм-канала Akler на английскую тематику прокачает ваш английский. Только регулярные занятия помогут добиться прогресса.



5. Не теряйте мотивацию





Вот несколько действенных советов, как сохранить мотивацию при изучении английского в онлайне:

Не бойтесь ошибаться

Ошибки часто демотивируют учеников, поэтому при изучении английского языка, особенно на начальных этапах, вы можете их воспринимать как своих врагов. Однако следует понять, что ошибки — это ваши друзья, так как без них прогресс невозможен. Не позволяйте ошибкам вставать на пути к своим целям и мечтам.

Вознаграждайте себя за успехи

Разбейте свою крупную цель на мелкие подцели. Заведите дневник успехов и мотивируйте себя каждый день, отслеживая свой прогресс. Достигнув какую-то подцель (например, на курсе “9 базовых времен” от Akler) вы успешно выполнили тест по теме “Present Perfect”), вознаграждайте себя чем-то вкусненьким, походом в кино или покупкой новенькой канцелярии. Не стесняйтесь хвалить себя и гордиться своими успехами.

Возвращайтесь к своим целям

Вспомните, почему и для чего вы вообще начали изучать английский язык. Возвращаемся к пункту один и понимаем, зачем нам нужно было четко прописывать цели. Когда вы теряете мотивацию, нужно просто представить, как воплощается ваша мечта. Фантазируйте и представляйте, насколько улучшится ваша жизнь, сколько классных возможностей появится, если вы начнете говорить по-английски. Это сразу поможет вам восстановить уровень мотивации.

Итог

Итак, мы надеемся, что данная статья убедила вас в том, что английский можно изучать в любое время и из любой точки мира. Можно даже не выходить из дома и не тратить кучу денег для того, чтобы овладеть международным языком, на котором общается весь мир! Изучение иностранных языков стало очень доступным для каждого, у кого есть интернет, телефон или компьютер. Самое главное, не терять мотивацию и изучать английский системно и на ежедневной основе. Тренируйте свои навыки различными способами, добавьте как можно больше английского в свою жизнь и прогресс не заставит себя ждать. Совсем скоро вы будете вознаграждены всеми благами человека, который владеет английским языком. Вы сможете с удовольствием путешествовать, слушать иностранные песни, смотреть фильмы и читать книги в оригинале, расширите карьерные возможности и, возможно, обретете новых друзей по всему миру! Good luck!