Как просто записать вебинар или видеоурок с экрана компьютера

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Проходите онлайн-обучение по английскому языку и хотите сохранить видеоурок на компьютер? Запись позволит повторно посмотреть материал в любой момент и выписать важные правила и слова. Также вы сможете захватить прямой эфир, на котором не смогли присутствовать.

Чтобы записать вебинар с монитора со звуком, потребуется специальное приложение. В этой статье мы расскажем, как записать видео с экрана с помощью простого компьютерного софта.

Делаем запись с экрана в программе «Экранная камера»

«Экранная камера» снимает контент с дисплея ПК в высоком качестве, а затем позволяет обработать видеодорожку и экспортировать файл в популярном формате. Вы сможете захватить ролики из интернета, потоковое вещание, вебинары, онлайн-курсы, образовательные передачи и многое другое.

Установите программу

Программа предлагает простой интерфейс на русском языке и не требовательна к ресурсам системы. Совместимо с Windows 10, 8, 7, Vista, XP.

Для съемки видеоурока скачайте софт бесплатно с официального сайта разработчика: https://amssoft.ru/screencam/. Запустите дистрибутив и пройдите стандартные этапы инсталляции. По завершении процесса откройте рекордер.

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Начальное окно программы

Запишите видео с монитора

Чтобы записать видео с экрана со звуком, в стартовом меню программного обеспечения кликните по кнопке «Запись экрана». Настройте параметры видеосъемки. Если вебинар можно вывести на весь монитор, то выберите полноэкранный режим. При просмотре урока в небольшом окне выделите фрагмент экрана. Также подключите аудиозапись системных звуков компьютера.

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Параметры видеозахвата

Чтобы начать съемку, кликните на соответствующую кнопку. Для завершения процесса зажмите клавишу F10 или наведите курсор на панель софта и кликните на знак «стоп». Записанный материал будет загружен в проигрыватель. Для обработки данных нажмите «Редактировать».

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Также можно сразу сохранить видеоклип или выгрузить на YouTube

Если вы не сможете присутствовать на трансляции занятия, запланируйте видеозапись на точную дату. Для этого кликните на соответствующую кнопку и настройте параметры съемки в новом окне:

  • введите название видеоматериала;
  • укажите точную дату;
  • установите время начала и завершения видеозахвата;
  • выберите область съемки.

Укажите папку на компьютере и добавьте внесенные сведения в расписание. В назначенную дату откройте вкладку с прямым эфиром. В нужный момент софт автоматически начнет снимать дисплей, поэтому вам не нужно находится рядом с компьютером.

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Скринкаст будет завершен автоматически

Обработайте видеодорожку

В разделе «Обрезка» можно удалить лишние отрезки из начала и конца видеоряда. Для этого передвиньте черные ползунки.

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Посмотрите видеоматериал

Кликните «Далее» и добавьте титульную и финальную заставки. Дизайн можно разработать с нуля или выбрать готовый шаблон. Вы сможете изменить фоновое изображение, настроить шрифт, цвет и размер текста, разместить картинки и логотипы с ПК.

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Редактирование титров

Вкладка «Музыка» предлагает инструменты для наложения аудиофайлов с жесткого диска и треков из встроенной коллекции софта. Также вы можете создать озвучку с помощью микрофона, а затем настроить громкость каждой аудиодорожки.

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Галерея аудиозаписей

Сохраните видеоклип

Рекордер поддерживает все популярные выходные форматы. Вы можете:

  • создать видеоролик для просмотра на ПК или отправки в мессенджерах;
  • перенести материал на DVD-диск или оформить ISO-образ;
  • адаптировать видеофайл для публикации на YouTube, VK, Vimeo, Facebook и других платформах.

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Варианты вывода видеоданных

Топ-5 программ для захвата экрана

Какой программой записывать видео с экрана, чтобы речь преподавателя была хорошо слышна и все пояснения к уроку отображались корректно? Вот пять решений, чтобы аудио и картинка готового ролика получились в высоком качестве, а записывать экран можно было не только с экрана, но и с веб-камеры.

Экранная Камера

Удобное программное обеспечение для видеозахвата контента с экрана ноутбука или ПК, которое позволяет указать область съемки, записать аудио компьютера в высоком качестве, дать собственные комментарии к уроку. Также вы сможете запланировать скринкаст на точную дату.

Приложение содержит встроенный видеоредактор, в котором можно обрезать лишние отрывки в начале и конце видеодорожки, создать интро и финальные титры, наложить фоновую мелодию и добавить голосовые комментарии.

Преимущества «Экранной Камеры»:

  • снимает потоковое вещание;
  • не ограничивает время видеозаписи;
  • содержит встроенную коллекцию музыкальных композиций;
  • предлагает готовые шаблоны заставок;
  • подготавливает файл для публикации в сети;
  • создает DVD-диск с интерактивным меню;
  • поддерживает более 30 популярных форматов: MP4, MOV, MKV и т.д.;
  • имеет простой русскоязычный интерфейс.

Приложение можно скачать бесплатно и установить на все версии Windows. ПО подходит для начинающих и среднеуровневых пользователей.

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Экранная Камера

Bandicam

Программное обеспечение для захвата видео с экрана подходит для всех пользователей независимо от уровня подготовки. Снимает видеоряд с разрешением до 4K, захватывает кадры с веб-камеры, поддерживает режим «картинка в картинке». Также Bandicam предоставляет три режима съемки в зависимости от поставленной задачи: запись игры, экрана или подключенного устройства.

Плюсы Bandicam:

  • может делиться контентом на YouTube и других видеоплатформах напрямую;
  • предлагает несколько режимов записи;
  • захватывает внешний и системный звук;
  • создает скриншоты BMP, PNG и JPEG.

Из недостатков можно отметить то, что часто аудио не синхронизирована с видеоклипом. Также экспортировать результат можно только в MP4 и AVI.

Вы можете загрузить приложение бесплатно, однако базовая версия имеет ряд ограничений:

  • поверх видеодорожки накладывается водяной знак;
  • время непрерывной съемки — 10 минут.

Для снятия ограничений потребуется купить лицензию за 39.95 долларов.

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Bandicam

iSpring Free Cam

Софт для Windows 7, 8, 10 снимает рабочий стол и редактирует видеодорожку. Имеет удобный русскоязычный интерфейс и подходит для начинающих пользователей. Вы сможете захватывать весь дисплей, определенные области и окна запущенных приложений. Также можно оформить видеоролик с помощью веб-камеры.

Снятый контент можно обработать во встроенном видеоредакторе: убрать шум, обрезать запись, избавиться от тишины в некоторых частях, добавить голосовые комментарии или фоновую мелодию. Сохранить скринкаст можно в формате WMV.

Особенности iSpring Free Cam:

  • обрезает начало и конец клипа;
  • удаляет нежелательные части из середины визуального ряда;
  • во время скринкаста можно увеличивать область фокусировки;
  • выгружает готовую запись на YouTube напрямую;
  • не содержит вирусов и рекламы;
  • доступен для бесплатной загрузки.

Минусами ПО являются следующие характеристики:

  • нельзя делать скриншоты;
  • не позволяет делать рисунки, добавлять фигуры и т.д.

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iSpring Free Cam

IceCream Screen Recorder

Бесплатная программа захватывает любую область дисплея как видеофайл или изображение. Подходит для съемки приложений и браузеров, игровых процессов, звонков в Skype, веб-семинаров и т.д. Работает на устройствах с различными операционными системами: Mac, Windows, Android. Не только снимает скринкаст, но и захватывает звук со встроенного микрофона или системное аудио.

Плюсы IceCream Screen Recorder:

  • планирует скринкастинг на указанную дату;
  • добавляет текст и стрелки поверх видеоряда;
  • снимает потоковое вещание;
  • публикует итоговый видеоклип на YouTube, Dropbox, Google Drive;
  • проста в использовании.

ПО можно загрузить бесплатно, однако базовый пакет имеет ряд ограничений:

  • всего 5 минут беспрерывной записи;
  • выгружает данные только в WEBM;
  • размещает вотермарк поверх кадра.

Для конвертации видеороликов и доступа ко всем функциям необходимо купить лицензию за 1990 рублей.

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IceCream Screen Recorder

Camtasia

Профессиональный рекордер снимает рабочий стол и обрабатывает полученный видеоконтент в редакторе. С его помощью вы можете создать скринкаст в высоком разрешении, сделать эффект «картинка в картинке», произвести полноценный видеомонтаж, добавить интерактивные элементы, титры, изображения и музыку.

Также можно заменить однотонный фон, применить готовые темы, оформить субтитры. Camtasia поддерживает Mac и Windows, любит мощный процессор и качественную видеокарту. На слабом ноутбуке будет сильно виснуть.

Преимущества Camtasia:

  • содержит обширную библиотеку элементов: клипов, музыки, картинок, эффектов, переходов, шаблонов и т.д.;
  • подсвечивает курсор;
  • накладывает аннотации;
  • выгружает видеофайл в популярные социальные сети.

Из недостатков приложения можно отметить:

  • требовательность к ресурсам компьютера;
  • большое количество опций, которые не нужны для видеозахвата вебинара;
  • интерфейс на английском языке;
  • высокую стоимость покупки: 249.99 долларов.

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Camtasia

С полным рейтингом лучших программ для захвата монитора ПК и ноутбука можно ознакомиться по ссылке: https://amssoft.ru/video/besplatnye-programmy-dlya-zapisi-video.php.

Заключение

Теперь вы знаете, как записать видео с экрана компьютера и ноутбука. Самый простой способ снять рабочий стол — воспользоваться программой «Экранная Камера». Она создает скринкасты в высоком качестве и позволяет обработать ролик во встроенном редакторе.

Вы сможете обрезать лишние отрывки, добавить заставки, наложить фоновую музыку или аудиокомментарии. Вывести клип можно в популярных расширениях или записать на DVD-диск. Скачайте ПО бесплатно и сразу приступите к захвату видеоданных с дисплея!

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