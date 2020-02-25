Международный экзамен IELTS — один из видов подтверждения уровня владения английским языком. Этот экзамен имеет множество особенностей и собственную специфику, а потому требует основательной подготовки.

Сертификат IELTS необходим тем, кто хочет учиться или работать за границей, поэтому переоценить его важность невозможно. Однако выбрать наиболее подходящее учреждение образования далеко не всегда так просто, как кажется. Подготовка к IELTS в Москве осуществляется во многих школах и образовательных центрах. Программы и специфика преподавания в них имеют свои сходства и различия. В этой статье мы расскажем о лучших курсах английского для сдачи IELTS.

Топ-10 курсов подготовки к сдаче IELTS в Москве

Для подбора рейтинга курсов подготовки к IELTS мы руководствовались следующими критериями:

опыт и профессионализм преподавателей, возможность работы с носителями языка;

организация учебного процесса: расписание занятий («гибкое»/фиксированное), обучение (групповое/индивидуальное), количество студентов в группе, используемые учебные материалы и пособия (платные/бесплатные), длительность и количество занятий;

наличие нескольких офисов и филиалов для того, чтобы можно было заниматься английским в наиболее подходящем районе города;

дополнительные возможности и услуги (возврат оплаты, бесплатное пробное занятие, отработка пропусков, онлайн-обучение, пробные тесты и экзамены).

1. Курсы подготовки к сдачи IELTS в Englex Бесплатный урок Скидки до 35% Главным преимуществом онлайн-подготовки к международным экзаменам в Инглекс является свободный график, индивидуальная продолжительность курса. В среднем подготовка длится от 2 месяцев до года, что говорит от том, что студент сам подбирает наиболее комфортный темп и интенсивность обучения. По договоренности со своим преподавателям уроки проходят 2 или 3 раза в неделю по 45 мин каждый. Стоимость занятия по любой программе школы с русскоговорящим специалистом является фиксированной, уроки с носителями языка обойдутся немного дороже. Подготовка к IELTS осуществляется с учетом необходимого модуля и личных целей самих студентов. В процессе используются исключительно новейшие британские учебные пособия, которые адаптированы под онлайн-формат. На сайте школы можно изучить всю необходимую информацию о преподавателях и записаться к одному из них на бесплатное вводное занятие. Если педагог Вас чем-то не устраивает, его можно поменять. Акции и скидки:

2. Курсы по подготовке к IELTS или TOEFL в STUDYWORK Конечно, если Вы готовитесь к IELTS или TOEFL, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин. Вы сможете концентрированно готовиться только к экзамену IELTS или TOEFL по официальным подготовительным материалам от разработчиков экзаменов от 2021 года, причем курсы по подготовке включают не только саму подготовку с преподавателем но и повышение Вашего уровня английского. Отдельно у Вас будет активирован специальный банк экзаменационных материалов (Testbank), где Вы полностью сможете смоделировать реальный экзамен IELTS или TOEFL (в том числе и устную часть). Ещё у Вас будет персональный куратор обучения, с которым Вы составите план обучения и зафиксируете Вашу цель по баллу на экзамене а также конкретные сроки достижения этой цели. В школе есть официальная гарантия результата по договору, которая может быть привязана к целевому баллу на экзамене. Школа является партнёром Cambridge University Press (Великобритания), и сама по себе «Кэмбриджская» методика уже подразумевает сдачу международных экзаменов даже после прохождения общих уровней - KET, PET, FCE, CAE. Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов. При этом, конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень английского и рассчитать, какой балл по IELTS Вы можете получить прямо на сайте, ответив на 5 простых вопросов. P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.

3. DP IELTS Kazakhstan. Сдача официального теста IELTS в Казахстане IELTS KAZAKHSTAN – официальный центр по приему теста IELTS на территории Республики Казахстан. IELTS KAZAKHSTAN имеет аккредитацию на проведение всех видов экзамена IELTS: Standard IELTS, IELTS for UKVI, IELTS Life skills. IELTS KAZAKHSTAN – официальный центр по приему теста IELTS на территории Республики Казахстан. IELTS KAZAKHSTAN имеет аккредитацию на проведение всех видов экзамена IELTS: - IELTS Paper-Based, - IELTS Computer-Delivered, - IELTS for UKVI Paper-Based, - IELTS for UKVI Computer-Delivered, - IELTS Life Skills. Нашим основополагающим принципом работы является предоставление максимального сервиса и заботы о наших клиентах. Мы работаем по аккредитации IELTS Australia Pty Ltd. IELTS Australia Pty Ltd – равноправный учредитель теста IELTS совместно с Cambridge University Press & Assessment и British Council. Мы работаем на рынке Казахстана с 2009 года и за этот период протестировали более 60 000 кандидатов, которые успешно поступили в местные и зарубежные ВУЗы, мигрировали и трудоустроились в англоязычных странах. Преимущества сдачи теста в IDP: IELTS KAZAKHSTAN: Регистрация кандидатов из России проходит при организационной поддержке BKC-IH, где вы можете зарегистрироваться и оплатить тест;

Профессиональный доброжелательный персонал;

Удобное расположение тестовых центров. У нас есть свои центры в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганда;

Возможность подобрать удобную дату и время проведения устного теста;

Своевременный выход результатов теста;

Полезная инстаграм-страничка @ielts.kazakhstan, где размещается актуальная и полезная информация об экзамене;

Каждый понедельник на базе экзаменационного центра проводятся бесплатные ознакомительные сессии для кандидатов планирующих сдать IELTS на компьютере. Работы выполненные кандидатами во время ознакомительных сессий не оцениваются, но на них кандидаты знакомятся с техническим аспектом сдачи экзамена на компьютере;

На базе экзаменационного центра регулярно проводятся пробные тесты IELTS . Пробные тесты проводятся в условиях максимально приближенных к реальным тестовым условиям – временные ограничения, тестовое сопровождение такое же, как и на официальном тесте. Устный тест проводят не преподаватели, а IELTS эксперты . Оценивают работы также IELTS эксперты;

. Пробные тесты проводятся в условиях максимально приближенных к реальным тестовым условиям – временные ограничения, тестовое сопровождение такое же, как и на официальном тесте. проводят не преподаватели, а . Оценивают работы также IELTS эксперты; На базе экзаменационного центра можно пройти онлайн и офф-лайн подготовку к тесту IELTS у IELTS экспертов и высококвалифицированных преподавателей;

Мы всегда стремимся получать обратную связь от наших кандидатов и улучшать качество предоставляемых услуг. Подробная информация на сайте ielts.su или по телефонам: +7(977) 2709166, +7(495) 2550236

4. Подготовка к IELTS на базе официального тест-центра BKC-IH Широкий спектр программ Центр подготовки со сдачей IELTS В BKC - International House Вы можете пройти квалифицированную подготовку к IELTS и сдать официальный экзамен в одном месте! Уникальность курсов подготовки на базе тест-центра заключается в том, что BKC-IH готовит студентов к экзамену IELTS уже более 15 лет, а также является единственным официальным тест-центром, авторизованным Британским Советом, который принимает экзамен во многих городах России. Обучение на курсах BKC-IH формируется на базе официальных экзаменационных материалов и методике, сформированной IELTS экспертами, которые также являются преподавателями курсов по подготовке к IELTS в центре BKC-IH. Для удобства своих кандидатов центр BKC-IH организует подготовку в нескольких режимах: Курс SuperIntensive - экстренная подготовка к экзамену IELTS за 1 неделю! Курс Intensive - подробная проработка занятий за короткий срок - всего 1 месяц! Курс Standard - отработка всех типов заданий частей Reading, Listening, Writing, Speaking за 2 месяца! Курс Extended - углубленная подготовка к экзамену IELTS дополняется повторением и расширением знаний грамматики и лексики от 4-ех до 9 месяцев! Individual Каждый студент BKC-IH получает тестирование от преподаваля тест-центра совершенно бесплатно + скидку на сдачу официального экзамена IELTS! После прохождения курсов Вы сможете сдать пробный экзамен IELTS в официальном тест-центре с полной имитацией настоящего экзамена, чтобы проверить свои силы и получить лучший балл за свой экзамен!

5. Подготовка к IELTS в сети языковых школ Alibra School Уникальная методика Индивидуальный график Третье место в нашем топе мы отдали курсам по подготовке к IELTS в Alibra School. Школа входит в профессиональный рейтинг SchoolRate, имеет лицензию департамента образования, несколько тысяч положительных отзывов от учащихся и более 250 тыс. выпускников. Все преподаватели подбираются тщательным образом, на основе строгого и справедливого конкурса. Специалисты AS имеют высшее образование, подтверждение квалификации международными дипломами и сертификатами, а также опыт преподавания в иностранных образовательных организациях. При этом подготовкой к IELTS занимаются лишь те педагоги, которые сами сдавали этот экзамен и имеют уровень не ниже С1. Alibra School не просто занимается подготовкой к международному экзамену, но и является центром по приему IELTS и выдачи соответствующих сертификатов. Подтверждение знаний можно получить в любом случае, как и возможность пересдать экзамен необходимое количество раз. Все о курсе подготовки к IELTS в Alibra School: Продолжительность обучения составляет 4 месяца. Длительность всего курса — 96 ак. ч. Таким образом, занятия проходят 2 раза в неделю по 3 ак.ч.

Бесплатное пробное тестирование поможет определить начальный уровень знания языка и определит в наиболее подходящую группу. Стандартные группы состоят из 8-12 человек, мини-группы — не более 4.

В подготовке к экзамену и обучении в целом акцент ставится на развитие долгосрочной памяти и ассоциативного мышления. Запоминая лексику, грамматические и другие правила таким способом, студенты с легкостью смогут их воспроизвести и применить в любой ситуации, в том числе, во время напряженного экзамена.

В процессе обучения проводятся пробные экзаменационные тестирования, а также работы над ошибками и наиболее трудными моментами.

Бесплатный пробный урок позволит получить всю необходимую информацию об образовательном процессе изнутри. Записаться на занятие и оставить заявку на прохождения курса можно на сайте Alibra School.

6. Подготовка к сдачи теста IELTS в школе Denis’ School Интерактивное обучение Доступные цены Скидки и акции Уже 27 лет школа успешно обучает английскому языку, совершенствует свою образовательную систему и получает признание не только среди российских школ данного профиля, но и на международной арене. В настоящее время обучение проводится по системе JetClass. Это значит, что методика преподавания основывается на интерактивности и компьютеризации. Учебные пособия представляют собой видео- и аудиоуроки, презентации, онлайн-квесты, а также собственную платформу для изучения лексического и грамматического материала в совокупности с выполнением и проверкой домашнего задания. Расскажем все о курсе подготовки к международному экзамену IELTS от Denis’ School. Заниматься на этом курсе можно с любым уровнем знания языка, начиная с A2. Подготовка проходит так, что выпускники получают не менее 5,5 баллов на экзамене. Такого результата получается достичь благодаря четко проработанной программе курса, которая включает в себя всю необходимую информацию о самом экзамене, типовых заданиях, а также рекомендации по технической и психологической подготовке. Поскольку IELTS состоит из четырех частей (аудирование, чтение, письмо и говорение), каждой из них уделяется внимание в равной степени. Заниматься можно как в классе в составе группы, так и индивидуально онлайн.

Стандартный пакет группового обучения подразумевает посещение занятий в школе 2 раза в неделю в небольших группах до 8 человек. Для оттачивания языковых навыков и коммуникативных способностей в программу курса включено 12 уроков в разговорном клубе.

Стандартный пакет обучения онлайн — индивидуальные уроки с преподавателем с единовременным предоставлением всех необходимых материалов в электронном формате. Сюда также включены занятия в разговорном клубе.

Расширенные премиум-версии отличаются добавлением некоторых дополнительных услуг, а именно неограниченного доступа ко всем урокам, месячной заморозки занятий и постоянной поддержки.

В независимости от выбранного пакета курс обучения составляет 40 ак. ч.

При бронировании занятий до 30 марта на все программы предоставляется скидка до 60%.

7. Занятия для подготовки к экзаменам в школах Language Link Индивидуальный график Бесплатное пробное занятие Пятое место в рейтинге языковых курсов мы отвели программе подготовки к IELTS от Language Link. На курсах ведется подготовка как к академическому IELTS, так и к общему формату. Что представляет собой процесс обучения? Подготовка к экзамену базируется на развитии всех необходимых языковых навыков, которые используются в стандартных ситуациях. Путем их расширения совершенствуются и способности студентов.

Упражнения и выполняемые задания полностью соответствуют специфике экзамена. Учащихся тренируют так, чтобы они заранее знали о тех задачах и трудных моментах, с которыми придется столкнуться во время сдачи.

Обязательная обратная связь с преподавателями. Пробные экзамены, тесты, контрольные работы, консультации, квалифицированная помощь — далеко не все, что предоставляет LL своим ученикам.

Занятия проводятся в составе небольших групп 2 раза в неделю. Длительность одного урока составляет 3 ак. ч. Курс подготовки к IELTS занимает в среднем 2 месяца. Доступно индивидуальное обучение онлайн.

На сайте Language Link доступен расчет стоимости обучения в соответствии с индивидуальными предпочтениями каждого студента.

8. Подготовка к тесту IELTS в студии Lexicon Носители языка Индивидуальная программа Подготовка к экзамену IELTS на курсах английского в Lexicon осуществляется по индивидуальной учебной программе. Обучение на этих курсах доступно взрослым и подросткам от 16 лет. Каждому студенту назначается личный преподаватель, который будет составлять задания, проводить промежуточный контроль знаний и следить за прогрессом в обучении. Ставка в подготовке к IELTS делается на осознании и усвоении стратегии экзамена, проработке ключевых моментов и типичных ошибок. Материалы подбираются с учетом необходимости глубоко изучения отдельных частей экзамена, совершенно бесплатно. Преподавательский штат состоит из специалистов из англоговорящих стран (США, Канада, Великобритания), что намного увеличивает шансы получить более высокий балл. Именно по этой причине подготовку к IELTS в этой студии следует начинать лишь при наличии уверенного В1-уровня. Расписание составляется только под руководством студента, учитывая наличие у него свободного времени и желаемой интенсивности обучения. Занятия проходят в группах или один на один с преподавателем, при этом студент привязан исключительно к своему педагогу, с которым может договориться о переносе, отработке или проведении дополнительного занятия. Минусом обучения на таких курсах может стать лишь относительно высокая цена, которая, тем не менее, гарантирует комфорт и прочное усвоение знаний.

9. Занятия для подготовки к IELTS в языковом центре “Интенсив” Подготовка за 2 месяца Бесплатный пробный урок “Интенсив” является единичным центром, а не сетевой школой, что гарантирует индивидуальный подход и полную поддержку каждого студента на протяжение всего обучения. Курсы подготовки к IELTS в центре — это не только получение высокого результата, но и комфортное, быстрое получение необходимых знаний по демократичным ценам. Обучение состоит из двух модулей: Academic и General. Высокая оценка по первому модулю нужна для поступления в зарубежные учреждения образования, а по второму — для иммиграции в такие страны, как Австралия и Новая Зеландия. Во время подготовки тщательно изучается структура экзамена, учащиеся расширяют свой активный словарный запас, тренируются писать темы, письма, эссе. Занятия проходят с использованием актуальных учебных материалов, промежуточных экзаменов, а также уникального онлайн-сервиса. Всё это предоставляется бесплатно. Курс длится 2 месяца с графиком 2 раза в неделю (вечер субботы и воскресенья). Обучение групповое, по 6-8 человек в группе. Чтобы попасть на курс IELTS, необходимо сдать тест (бесплатно), который выявит сильные и слабые стороны и, в зависимости от этих особенностей, распределит в наиболее подходящую группу.

10. Курсы английского для IELTS в Windsor Пробный экзамен Скидки на обучение Если Вы хотите получить индивидуальную подготовку или проработать отдельные части экзамена, то вам стоит попробовать одну из программ подготовки к IELTS в Windsor. Для изучения доступны 4 программы: Standart (специализированная подготовка к IELTS для тех, кто рассчитывает сдать экзамен на 7+ баллов) Эта программа доступна и детям, и взрослым. Минимальное требование — наличие уверенного Upper-intermediate, поскольку информация будет подаваться в больших объемах и исключительно в контексте экзамена. Это не просто самый популярный курс, но еще и относительно быстрая и комплексная отработка всех частей экзамена с использованием новейших пособий. Занятия проходят как с русскими, так и англоговорящими преподавателями. Длительность курса составляет 2 месяца. График составляется индивидуально каждому студенту. Foundation (подготовка к экзамену для тех, кто не уверен в своем английском) Этот курс занимает намного больше времени (6 месяцев) и представляет из себя проработку экзаменационных материалов с параллельным углубленным изучением английского. Уроки ведут носители языка. Особенное внимание уделяется письменной части. В течении всего курса преподаватели проводят промежуточные тесты, по которым можно понять свой прогресс. Extra Writing и Extra Speaking (экспресс-курсы выходного дня, продолжительность — 1 месяц). По этим программам осуществляется подготовка, соответственно, к письменной и устной части. Всего за месяц студенты смогут разобрать самые сложные моменты, изучить типичные конструкции составления вопросов или написание эссе, а также отработать абсолютно все типы заданий, с которыми можно столкнуться. По окончании обучения на базе Windsor можно сдать пробный экзамен, условия проведения которого максимально приближены к реальным. Стоимость услуги — 3500 руб.

Сравнение школ

При выборе школы обратите внимание на то, что действительно важно именно вам: доступность, скорость обучения, расположение, график. Курсы подготовки к IELTS должны полностью удовлетворить все желания и потребности, поэтому помните, что на качественном образовании экономить нельзя.

Школа Длительность урока, ак. ч. Общая длительность

курса, ак. ч. Бесплатный пробный

урок Перенос, отмена,

заморозка уроковв группе Цена за весь курс, руб 1. Englex 1 от 24 + + от 12240 2. STUDYWORK 1 от 24 + + от 655 руб./ак. час 3. IELTS KZ 3 48 - -* 13920 4. BKC IH 3 48 - -* 13920 5. Alibra 3 96 + + 39600 6. Denis` School 2/5 40 + + 14000 7. Language

Link 3 48 - -* 18000 8. Студия

Lexicon 1 -** + + -** 9. Интенсив 5 80 + - 27200 10. Windsor 2 48-96 + + 38400 *нет информации **зависит от выбранной программы