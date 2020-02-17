Изучение английского языка начинается далеко не с правил грамматики или чтения, а, как ни странно, со слов и выражений. Помните, что словарный запас важен на любой стадии – и для начинающих, и для более продвинутых. А что же делать, если пробел в знаниях именно в этой области, а материала на занятиях не хватает? Пойти на курсы разговорного английского! Сегодня, конечно, никуда идти не придется – все школы перешли на онлайн формат обучения.
Какие выгоды вы получите после прохождения курса разговорного английского?
- снимите языковой барьер и перестанете бояться общения с носителями языка;
- с помощью профессиональных педагогов поставите грамотную речь;
- будете чувствовать себя гораздо свободнее и комфортнее во многих бытовых ситуациях (путешествия, командировки, деловые переговоры и пр.).
Уровни владения английским
Мы в очередной раз проанализировали рынок услуг и отобрали ТОП 10 лучших онлайн курсов изучения английского. Но прежде чем переходить непосредственно к ним, предлагаем посмотреть, какие именно навыки разговорной речи вы будете приобретать с каждым новым уровнем владения языком. Таблица составлена на основе 3-х ключевых навыков (вообще их 6), необходимых для развития разговорной речи.
А теперь к онлайн курсам, которые помогут усовершенствовать навыки разговорной речи. Обратите внимание, что для некоторых из них требуется определенный уровень языка.
Не зря Englex постоянно находится в топе онлайн курсов английского. Все, что предлагает школа, всегда качественно, удобно, своевременно и актуально. И если вы планируете подтянуть свой разговорный английский, то здесь вам точно понравится.
Главные преимущества курса:
- регулярные занятия;
- удобная интернет платформа;
- индивидуальная программа;
- максимум (не менее 70%) разговорной практики;
- сотни профессиональных педагогов;
- использование рабочей методики.
Занятия проходят на Englex платформе, которая снабжена всеми необходимыми инструментами:
- онлайн класс со встроенным чатом;
- все действие происходит в одном «окне» – и выполнение задания, и общение по видеосвязи с преподавателем;
- все необходимые учебные материалы уже встроены в платформу.
Конечно, есть и альтернатива – работа в Skype, если вам неудобно заниматься на платформе.
Курс подразумевает под собой максимальную разговорную практику и затрагивает множество тем: работа и образ жизни, семья и путешествия, кино и телевидение и пр. По итогу вы окажетесь без языкового барьера и с оптимальным для вас запасом слов.
Акции и скидки:
Желающим продвинутся в разгворной практике еще дальше Englex предлагает курс интенсивного английского.
от Study.ru
Центр American Club of Education вот уже более 20-ти лет обучает студентов всем тонкостям английского языка. Множество программ по эффективным методикам абсолютно каждого приводят к нужному результату.
Программа разговорного курса английского в ACE рассчитана на тех, у кого уже есть базовые знания и словарный запас. Но: если у вас некоторые затруднения с пониманием речи носителя; нет 100% уверенности, правильно ли вы употребляете ту или иную фразу/слово/предложение; если ощущаете языковой барьер, – American Club of Education точно вам поможет.
Основные преимущества разговорного курса:
- сертификат об окончании международного образца;
- небольшие группы по 4-9 человек;
- максимум разговорной практики;
- сертифицированные преподаватели (CELTA, DELTA, TESOL);
- занятия и с носителями языка, и с русскоязычными преподавателями;
- бесплатный пробный урок.
Занятие длится 3 ак. часа. Оно структурировано таким образом, что ученики и не устают, и успевают пройти и усвоить все необходимое. При успешных и интенсивных занятиях программу уровня языка можно пройти достаточно быстро в сравнении с другими курсами.
от Study.ru
Разговорный курс в SkyEng также рассчитан на тех, у кого уже есть базовые знания языка – уровень средний и продвинутый.
Чему вы научитесь по итогам курса?
- сможете смотреть любимые фильмы в оригинале и понимать их;
- перестанете бояться общаться с носителями;
- научитесь беглой речи и ее же пониманию;
- будете говорить без акцента.
Программа курса на 75% состоит из разговорной практики без использования языка-посредника. Это коммуникативная методика, подкрепленная Oxford University Press, считается наиболее результативной.
У школы SkyEng чудеснейшая онлайн платформа, заниматься на которой одно удовольствие.Тут и яркие презентации, и живое общение с преподавателем тет-а-тет, и выполнение заданий с параллельной проверкой онлайн, доступный и понятный интерфейс.
Дополнительно и бесплатно вы получаете:
- все учебные материалы;
- домашние задания;
- контроль вашей успеваемости.
SkyEng также предлагает возможность участвовать в разговорных клубах, где разговорные навыки «прокачиваются» еще лучше.
В конце курса сдается экзамен, и вы получаете сертификат, который подтверждает ваш уровень (срок его действия 3 года).
от Study.ru
BKC-IH идеально подходит, чтобы снять языковой барьер. Потому, что BKC-IH - это единственная школа в России, которая аккредитована тремя уважаемыми международными организациями British Council (Британский совет) и Cambridge English Language Assessment (подразделением экзаменационного совета Кембриджского университета)
Школа BKC-ih регулярно проводит проверки на соответствие нормам образования. Мы дорожим своим статусом и поэтому можем гарантировать, что преподаватели BKC-IH будут преподавать так, как вы поехали учиться в Англию.
В нашей школе мы гарантируе живое погружение в изучение языка.
Наши курсы позволят вам досконально изучить язык в приятной атмосфере с небольшой группе. Мы делаем упор на общение и разговорную практику на каждом уроке. Чтобы ученики свободно могли общаться и сразу на уроке практиковать полученные навыки.
Всего за 9 месяцев регулярных занятий вы поднимете свои знания на целый уровень по международной системе CEFR.
Онлайн курсы от BKC-IH подойдут вам если:
- вы хотите всерьез заняться английским,
- цените связь с преподавателем,
- готовы доверять только настоящим специалистам,
- выбираете для себя только проверенные решения,
- цените свое время!
Оставьте заявку на сайте и отправляйтесь в увлекательный путь английского языка!
от Study.ru
Конечно, если Вы хотите свободно говорить на английском, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин:
- В школе Вы сможете посещать специальные занятия «Practicals» в формате разговорного клуба, там у каждого занятия есть конкретный список слов и выражений, который Вы будете осваивать на конкретном занятии.
- Занятия проходят в виде коммуникативной игры или совместной активности вместе со студентами в группе.
- Эти специальные занятия «Practicals» также проходят с носителями языка только из США и Великобритании.
- Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн.
- Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости.
Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов.
При этом, конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень прямо на сайте, ответив на 5 простых вопросов.
P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.
от Study.ru
Alibra одна из тех, кто из офлайн перешел в онлайн формат, и полностью адаптировал все свои программы под интернет платформу. Разговорная практика не исключение – школа разработала авторский онлайн курс.
Требования к уровню английского – Intermediate (В1, В1+). Здесь фиксированное время для групповых встреч стабильно 2 раза в неделю. Занятия проходят на онлайн платформе, а мобильное приложение вы получаете в подарок.
Результаты прохождения курса:
- более свободное и уверенное владение языком;
- расширение круга общения;
- способность быстро ориентироваться в беседе и умение четко и ясно изъясняться;
- чтение статей, текстов, просмотр фильмов с полным пониманием содержания.
Занятия проводятся в группах до 12-ти человек и мини группах до 4-х человек. Переживать не стоит: обучение в любом случае подразумевает индивидуальный подход, где преподаватель уделяет внимание каждому ученику, и интересный формат.
Актуальные акции и предложения:
- скидки на обучение 35% (до 17.05.);
- бесплатный пробный урок и сертификат об окончании;
- мобильное приложение в подарок (до 17.05.).
от Study.ru
Одна из самых именитых и востребованных школ английского языка English First уверенно идет в ногу со временем: разработала и внедрила онлайн курс разговорного языка.
Варианты занятий:
- в группе: урок начинается каждые полчаса, вы просто присоединяетесь в удобное время;
- индивидуальное: выбираете тему, которая вас интересует, и длительность (20 или 30 мин.).
Формат – видеоконференция с чатом на собственной платформе. Курс на 90% состоит из разговорной практики с максимальным использованием в речи слов, фраз и выражений, которые могут понадобиться в быту и на работе.
Есть пробный урок и скидки до 30% на покупку сразу пакета индивидуальных занятий.
от Study.ru
Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на сервис Tokionline – это очень приятный глазу и понятный мозгу интерфейс. Видно, что работали профессионалы да еще и с душой.
Занятия в Tokionline начинаются с бесплатного пробного урока. Далее под ваш уровень и запрос составляется индивидуальная программа, подбирается преподаватель и начинается полноценный курс разговорного английского.
Горизонты, которые перед вами откроются:
- станете уверенно себя чувствовать в незнакомой среде и обстановке, где все говорят на неродном для вас языке;
- значительно расширите словарный запас и смело будете подбирать синонимы;
- получите реальную возможность продвинуться по карьерной лестнице.
Формат обучения:
- курс на 60% состоит из разговорной практики;
- индивидуальные уроки с преподавателем;
- определение «слабых» сторон на первых занятиях и постепенное и ровное развитие ключевых навыков (говорение и аудирование);
- общение в Skype и занятия на онлайн тренажерах.
Учебные пособия, по которым работает онлайн школа, адаптированы под интернет платформу. Их не надо приобретать дополнительно.
Акции и скидки Tokionline:
- привел друга – 2 урока в подарок;
- 10% скидка членам семей.
от Study.ru
Заслуженное место в топе у Denis` School. Разговорный курс поможет приблизиться к цели:
- перейти на новый уровень языка;
- забыть про трудности перевода;
- подняться по карьерной лестнице;
- свободно путешествовать и не бояться потерять карманный переводчик;
- расширить «горизонты»;
- увеличить словарный запас на несколько тысяч слов.
Главные преимущества разговорного курса Denis` School:
- удобная интерактивная платформа без нудных учебников;
- занятия и с русскоязычными преподавателями, и с носителями языка;
- бесплатные разговорные практики и мероприятия;
- нет необходимости докупать учебные пособия;
- «заморозка» курса до 30-ти дней;
- бесплатный тест и первый урок.
Необходимое требование – текущий уровень языка не ниже Pre-Intermediate, т.к. на курсе будет очень много разговорной практики.
от Study.ru
Школа Start2Talk принимает на курсы разговорного английского студентов любого уровня языка. Если вы новичок – с вами будет заниматься русскоязычный преподаватель, с более продвинутыми – носитель языка.
Цель разговорного курса в Start2Talk:
- снять языковой барьер;
- расширить лексикон;
- получить навыки грамотной и лаконичной речи.
Также здесь затрагивается грамматика, чтобы речь была структурирована и ясна собеседнику.
Обучение проходит в Skype и на образовательной платформе. Для начала надо подать заявку, записаться на бесплатный первый урок, после которого будет определен ваш текущий уровень и составлена программа. Занятия проходят по определенному графику несколько раз в неделю.
Оплата производится минимум за 5 уроков. Вы можете сэкономить, если будете заниматься вдвоем или втроем с кем-то.
Акции Start2Talk:
- при покупке курса до 31 мая скидка до 50% на обучение в группах;
- в подарок онлайн платформа для занятий;
- подарки от партнеров.
от Study.ru
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