Изучение английского языка начинается далеко не с правил грамматики или чтения, а, как ни странно, со слов и выражений. Помните, что словарный запас важен на любой стадии – и для начинающих, и для более продвинутых. А что же делать, если пробел в знаниях именно в этой области, а материала на занятиях не хватает? Пойти на курсы разговорного английского! Сегодня, конечно, никуда идти не придется – все школы перешли на онлайн формат обучения.

Какие выгоды вы получите после прохождения курса разговорного английского?

снимите языковой барьер и перестанете бояться общения с носителями языка;

с помощью профессиональных педагогов поставите грамотную речь;

будете чувствовать себя гораздо свободнее и комфортнее во многих бытовых ситуациях (путешествия, командировки, деловые переговоры и пр.).

Уровни владения английским

Мы в очередной раз проанализировали рынок услуг и отобрали ТОП 10 лучших онлайн курсов изучения английского. Но прежде чем переходить непосредственно к ним, предлагаем посмотреть, какие именно навыки разговорной речи вы будете приобретать с каждым новым уровнем владения языком. Таблица составлена на основе 3-х ключевых навыков (вообще их 6), необходимых для развития разговорной речи.

А теперь к онлайн курсам, которые помогут усовершенствовать навыки разговорной речи. Обратите внимание, что для некоторых из них требуется определенный уровень языка.

1. Разговорный английский в Englex Не зря Englex постоянно находится в топе онлайн курсов английского. Все, что предлагает школа, всегда качественно, удобно, своевременно и актуально. И если вы планируете подтянуть свой разговорный английский, то здесь вам точно понравится. Главные преимущества курса: регулярные занятия;

удобная интернет платформа;

индивидуальная программа;

максимум (не менее 70%) разговорной практики;

сотни профессиональных педагогов;

использование рабочей методики. Занятия проходят на Englex платформе, которая снабжена всеми необходимыми инструментами: онлайн класс со встроенным чатом;

все действие происходит в одном «окне» – и выполнение задания, и общение по видеосвязи с преподавателем;

все необходимые учебные материалы уже встроены в платформу. Конечно, есть и альтернатива – работа в Skype, если вам неудобно заниматься на платформе. Курс подразумевает под собой максимальную разговорную практику и затрагивает множество тем: работа и образ жизни, семья и путешествия, кино и телевидение и пр. По итогу вы окажетесь без языкового барьера и с оптимальным для вас запасом слов. Акции и скидки: Желающим продвинутся в разгворной практике еще дальше Englex предлагает курс интенсивного английского.

2. American Club of Education Центр American Club of Education вот уже более 20-ти лет обучает студентов всем тонкостям английского языка. Множество программ по эффективным методикам абсолютно каждого приводят к нужному результату. Программа разговорного курса английского в ACE рассчитана на тех, у кого уже есть базовые знания и словарный запас. Но: если у вас некоторые затруднения с пониманием речи носителя; нет 100% уверенности, правильно ли вы употребляете ту или иную фразу/слово/предложение; если ощущаете языковой барьер, – American Club of Education точно вам поможет. Основные преимущества разговорного курса: сертификат об окончании международного образца;

небольшие группы по 4-9 человек;

максимум разговорной практики;

сертифицированные преподаватели (CELTA, DELTA, TESOL);

занятия и с носителями языка, и с русскоязычными преподавателями;

бесплатный пробный урок. Занятие длится 3 ак. часа. Оно структурировано таким образом, что ученики и не устают, и успевают пройти и усвоить все необходимое. При успешных и интенсивных занятиях программу уровня языка можно пройти достаточно быстро в сравнении с другими курсами.

3. Онлайн школа разговорного английского SkyEng Разговорный курс в SkyEng также рассчитан на тех, у кого уже есть базовые знания языка – уровень средний и продвинутый. Чему вы научитесь по итогам курса? сможете смотреть любимые фильмы в оригинале и понимать их;

перестанете бояться общаться с носителями;

научитесь беглой речи и ее же пониманию;

будете говорить без акцента. Программа курса на 75% состоит из разговорной практики без использования языка-посредника. Это коммуникативная методика, подкрепленная Oxford University Press, считается наиболее результативной. У школы SkyEng чудеснейшая онлайн платформа, заниматься на которой одно удовольствие.Тут и яркие презентации, и живое общение с преподавателем тет-а-тет, и выполнение заданий с параллельной проверкой онлайн, доступный и понятный интерфейс. Дополнительно и бесплатно вы получаете: все учебные материалы;

домашние задания;

контроль вашей успеваемости. SkyEng также предлагает возможность участвовать в разговорных клубах, где разговорные навыки «прокачиваются» еще лучше. В конце курса сдается экзамен, и вы получаете сертификат, который подтверждает ваш уровень (срок его действия 3 года).

4. Школа английского BKC-IH BKC-IH идеально подходит, чтобы снять языковой барьер. Потому, что BKC-IH - это единственная школа в России, которая аккредитована тремя уважаемыми международными организациями British Council (Британский совет) и Cambridge English Language Assessment (подразделением экзаменационного совета Кембриджского университета) Школа BKC-ih регулярно проводит проверки на соответствие нормам образования. Мы дорожим своим статусом и поэтому можем гарантировать, что преподаватели BKC-IH будут преподавать так, как вы поехали учиться в Англию. В нашей школе мы гарантируе живое погружение в изучение языка. Наши курсы позволят вам досконально изучить язык в приятной атмосфере с небольшой группе. Мы делаем упор на общение и разговорную практику на каждом уроке. Чтобы ученики свободно могли общаться и сразу на уроке практиковать полученные навыки. Всего за 9 месяцев регулярных занятий вы поднимете свои знания на целый уровень по международной системе CEFR. Онлайн курсы от BKC-IH подойдут вам если: вы хотите всерьез заняться английским,

цените связь с преподавателем,

готовы доверять только настоящим специалистам,

выбираете для себя только проверенные решения,

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5. Школа английского языка STUDYWORK Конечно, если Вы хотите свободно говорить на английском, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин: В школе Вы сможете посещать специальные занятия «Practicals» в формате разговорного клуба, там у каждого занятия есть конкретный список слов и выражений, который Вы будете осваивать на конкретном занятии. Занятия проходят в виде коммуникативной игры или совместной активности вместе со студентами в группе. Эти специальные занятия «Practicals» также проходят с носителями языка только из США и Великобритании. Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн. Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости. Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов. При этом, конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень прямо на сайте, ответив на 5 простых вопросов. P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.

6. Alibra Alibra одна из тех, кто из офлайн перешел в онлайн формат, и полностью адаптировал все свои программы под интернет платформу. Разговорная практика не исключение – школа разработала авторский онлайн курс. Требования к уровню английского – Intermediate (В1, В1+). Здесь фиксированное время для групповых встреч стабильно 2 раза в неделю. Занятия проходят на онлайн платформе, а мобильное приложение вы получаете в подарок. Результаты прохождения курса: более свободное и уверенное владение языком;

расширение круга общения;

способность быстро ориентироваться в беседе и умение четко и ясно изъясняться;

чтение статей, текстов, просмотр фильмов с полным пониманием содержания. Занятия проводятся в группах до 12-ти человек и мини группах до 4-х человек. Переживать не стоит: обучение в любом случае подразумевает индивидуальный подход, где преподаватель уделяет внимание каждому ученику, и интересный формат. Актуальные акции и предложения: скидки на обучение 35% (до 17.05.);

бесплатный пробный урок и сертификат об окончании;

мобильное приложение в подарок (до 17.05.).

7. English First Одна из самых именитых и востребованных школ английского языка English First уверенно идет в ногу со временем: разработала и внедрила онлайн курс разговорного языка. Варианты занятий: в группе: урок начинается каждые полчаса, вы просто присоединяетесь в удобное время;

индивидуальное: выбираете тему, которая вас интересует, и длительность (20 или 30 мин.). Формат – видеоконференция с чатом на собственной платформе. Курс на 90% состоит из разговорной практики с максимальным использованием в речи слов, фраз и выражений, которые могут понадобиться в быту и на работе. Есть пробный урок и скидки до 30% на покупку сразу пакета индивидуальных занятий.

8. Tokionline Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на сервис Tokionline – это очень приятный глазу и понятный мозгу интерфейс. Видно, что работали профессионалы да еще и с душой. Занятия в Tokionline начинаются с бесплатного пробного урока. Далее под ваш уровень и запрос составляется индивидуальная программа, подбирается преподаватель и начинается полноценный курс разговорного английского. Горизонты, которые перед вами откроются: станете уверенно себя чувствовать в незнакомой среде и обстановке, где все говорят на неродном для вас языке;

значительно расширите словарный запас и смело будете подбирать синонимы;

получите реальную возможность продвинуться по карьерной лестнице. Формат обучения: курс на 60% состоит из разговорной практики;

индивидуальные уроки с преподавателем;

определение «слабых» сторон на первых занятиях и постепенное и ровное развитие ключевых навыков (говорение и аудирование);

общение в Skype и занятия на онлайн тренажерах. Учебные пособия, по которым работает онлайн школа, адаптированы под интернет платформу. Их не надо приобретать дополнительно. Акции и скидки Tokionline: привел друга – 2 урока в подарок;

10% скидка членам семей.

9. Denis` School Заслуженное место в топе у Denis` School. Разговорный курс поможет приблизиться к цели: перейти на новый уровень языка;

забыть про трудности перевода;

подняться по карьерной лестнице;

свободно путешествовать и не бояться потерять карманный переводчик;

расширить «горизонты»;

увеличить словарный запас на несколько тысяч слов. Главные преимущества разговорного курса Denis` School: удобная интерактивная платформа без нудных учебников;

занятия и с русскоязычными преподавателями, и с носителями языка;

бесплатные разговорные практики и мероприятия;

нет необходимости докупать учебные пособия;

«заморозка» курса до 30-ти дней;

бесплатный тест и первый урок. Необходимое требование – текущий уровень языка не ниже Pre-Intermediate, т.к. на курсе будет очень много разговорной практики.

10. Start2Talk Школа Start2Talk принимает на курсы разговорного английского студентов любого уровня языка. Если вы новичок – с вами будет заниматься русскоязычный преподаватель, с более продвинутыми – носитель языка. Цель разговорного курса в Start2Talk: снять языковой барьер;

расширить лексикон;

получить навыки грамотной и лаконичной речи. Также здесь затрагивается грамматика, чтобы речь была структурирована и ясна собеседнику. Обучение проходит в Skype и на образовательной платформе. Для начала надо подать заявку, записаться на бесплатный первый урок, после которого будет определен ваш текущий уровень и составлена программа. Занятия проходят по определенному графику несколько раз в неделю. Оплата производится минимум за 5 уроков. Вы можете сэкономить, если будете заниматься вдвоем или втроем с кем-то. Акции Start2Talk: при покупке курса до 31 мая скидка до 50% на обучение в группах;

в подарок онлайн платформа для занятий;

подарки от партнеров.

Школа Длительность занятия Перенос/отмена Стоимость Оценка Study.ru 1. Englex 45-60 + от 580 руб./урок 5.0 2. EnglishDom 50 + от 730 руб./урок 4.9 3. SkyEng 50/100 + от 690 руб./урок 4.8 4. ACE 45 + 450 руб./ак. час 4.7 5. STUDYWORK 45 - 655 руб./ак.час 4.6 6. Alibra 135 + - 4.4 7. English First 20/40 + от 710 руб./урок 4.3 8. Tokionline 50/100 + от 590 руб./урок 4.2 9. Denis`

School - + от 254 руб./урок 4.1 10. Start2Talk 60-90 + от 277 руб./урок 4