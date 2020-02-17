Изучение английского языка начинается далеко не с правил грамматики или чтения, а, как ни странно, со слов и выражений. Помните, что словарный запас важен на любой стадии – и для начинающих, и для более продвинутых. А что же делать, если пробел в знаниях именно в этой области, а материала на занятиях не хватает? Пойти на курсы разговорного английского! Сегодня, конечно, никуда идти не придется – все школы перешли на онлайн формат обучения.

Какие выгоды вы получите после прохождения курса разговорного английского?

  • снимите языковой барьер и перестанете бояться общения с носителями языка;
  • с помощью профессиональных педагогов поставите грамотную речь;
  • будете чувствовать себя гораздо свободнее и комфортнее во многих бытовых ситуациях (путешествия, командировки, деловые переговоры и пр.).

Уровни владения английским

Мы в очередной раз проанализировали рынок услуг и отобрали ТОП 10 лучших онлайн курсов изучения английского. Но прежде чем переходить непосредственно к ним, предлагаем посмотреть, какие именно навыки разговорной речи вы будете приобретать с каждым новым уровнем владения языком. Таблица составлена на основе 3-х ключевых навыков (вообще их 6), необходимых для развития разговорной речи.

А теперь к онлайн курсам, которые помогут усовершенствовать навыки разговорной речи. Обратите внимание, что для некоторых из них требуется определенный уровень языка.  

1. Разговорный английский в Englex

Не зря Englex постоянно находится в топе онлайн курсов английского. Все, что предлагает школа, всегда качественно, удобно, своевременно и актуально. И если вы планируете подтянуть свой разговорный английский, то здесь вам точно понравится.

Главные преимущества курса:

  • регулярные занятия;
  • удобная интернет платформа;
  • индивидуальная программа;
  • максимум (не менее 70%) разговорной практики;
  • сотни профессиональных педагогов;
  • использование рабочей методики.

Занятия проходят на Englex платформе, которая снабжена всеми необходимыми инструментами: 

  • онлайн класс со встроенным чатом;
  • все действие происходит в одном «окне» – и выполнение задания, и общение по видеосвязи с преподавателем;
  • все необходимые учебные материалы уже встроены в платформу.

Конечно, есть и альтернатива – работа в Skype, если вам неудобно заниматься на платформе.

Курс подразумевает под собой максимальную разговорную практику и затрагивает множество тем: работа и образ жизни, семья и путешествия, кино и телевидение и пр. По итогу вы окажетесь без языкового барьера и с оптимальным для вас запасом слов.

Акции и скидки:

Желающим продвинутся в разгворной практике еще дальше Englex предлагает курс интенсивного английского.

Дата основания
2012 г
Возраст
10+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
600 ₽/ак.час
5.0
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4.4
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4.5
/5
 
 
 
 
 
4.6
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Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
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2. American Club of Education

Центр American Club of Education вот уже более 20-ти лет обучает студентов всем тонкостям английского языка. Множество программ по эффективным методикам абсолютно каждого приводят к нужному результату. 

Программа разговорного курса английского в ACE рассчитана на тех, у кого уже есть базовые знания и словарный запас. Но: если у вас некоторые затруднения с пониманием речи носителя; нет 100% уверенности, правильно ли вы употребляете ту или иную фразу/слово/предложение; если ощущаете языковой барьер, – American Club of Education точно вам поможет.

Основные преимущества разговорного курса:

  • сертификат об окончании международного образца;
  • небольшие группы по 4-9 человек;
  • максимум разговорной практики;
  • сертифицированные преподаватели (CELTA, DELTA, TESOL);
  • занятия и с носителями языка, и с русскоязычными преподавателями;
  • бесплатный пробный урок.

Занятие длится 3 ак. часа. Оно структурировано таким образом, что ученики и не устают, и успевают пройти и усвоить все необходимое. При успешных и интенсивных занятиях программу уровня языка можно пройти достаточно быстро в сравнении с другими курсами.

Дата основания
1997 г
Возраст
17+
Тип обучения
Offline/Online
Ср. стоимость урока
340 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.9
/5
 
 
 
 
 
4.3
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Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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3. Онлайн школа разговорного английского SkyEng

Разговорный курс в SkyEng также рассчитан на тех, у кого уже есть базовые знания языка – уровень средний и продвинутый. 

Чему вы научитесь по итогам курса?

  • сможете смотреть любимые фильмы в оригинале и понимать их;
  • перестанете бояться общаться с носителями;
  • научитесь беглой речи и ее же пониманию;
  • будете говорить без акцента.

Программа курса на 75% состоит из разговорной практики без использования языка-посредника. Это коммуникативная методика, подкрепленная Oxford University Press, считается наиболее результативной.

У школы SkyEng чудеснейшая онлайн платформа, заниматься на которой одно удовольствие.Тут и яркие презентации, и живое общение с преподавателем тет-а-тет, и выполнение заданий с параллельной проверкой онлайн, доступный и понятный интерфейс.

Дополнительно и бесплатно вы получаете:

  • все учебные материалы;
  • домашние задания;
  • контроль вашей успеваемости.

SkyEng также предлагает возможность участвовать в разговорных клубах, где разговорные навыки «прокачиваются» еще лучше.

В конце курса сдается экзамен, и вы получаете сертификат, который подтверждает ваш уровень (срок его действия 3 года).

Дата основания
2012 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
790 ₽/ак.час
4.9
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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4. Школа английского BKC-IH

BKC-IH идеально подходит, чтобы снять языковой барьер. Потому, что BKC-IH - это единственная школа в России, которая аккредитована тремя уважаемыми международными организациями British Council (Британский совет) и Cambridge English Language Assessment (подразделением экзаменационного совета Кембриджского университета)

Школа BKC-ih регулярно проводит проверки на соответствие нормам образования. Мы дорожим своим статусом и поэтому можем гарантировать, что преподаватели BKC-IH будут преподавать так, как вы поехали учиться в Англию.

В нашей школе мы гарантируе живое погружение в изучение языка. 

Наши курсы позволят вам досконально изучить язык в приятной атмосфере с небольшой группе. Мы делаем упор на общение и разговорную практику на каждом уроке. Чтобы ученики свободно могли общаться и сразу на уроке практиковать полученные навыки.

Всего за 9 месяцев регулярных занятий вы поднимете свои знания на целый уровень по международной системе CEFR.

Онлайн курсы от BKC-IH подойдут вам если:

  • вы хотите всерьез заняться английским,
  • цените связь с преподавателем,
  • готовы доверять только настоящим специалистам,
  • выбираете для себя только проверенные решения,
  • цените свое время!

Оставьте заявку на сайте и отправляйтесь в увлекательный путь английского языка!

Дата основания
1996 г
Возраст
16+
Тип обучения
Offline/Online
Ср. стоимость урока
600 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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5. Школа английского языка STUDYWORK

Конечно, если Вы хотите свободно говорить на английском, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин:

  1. В школе Вы сможете посещать специальные занятия «Practicals» в формате разговорного клуба, там у каждого занятия есть конкретный список слов и выражений, который Вы будете осваивать на конкретном занятии.
  2. Занятия проходят в виде коммуникативной игры или совместной активности вместе со студентами в группе.
  3. Эти специальные занятия «Practicals» также проходят с носителями языка только из США и Великобритании.
  4. Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн. 
  1. Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости. 

Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов.

При этом, конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень прямо на сайте, ответив на 5 простых вопросов.

P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.

Дата основания
2015 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
655 руб./ак.час
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.6
/5
 
 
 
 
 
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6. Alibra

Alibra одна из тех, кто из офлайн перешел в онлайн формат, и полностью адаптировал все свои программы под интернет платформу. Разговорная практика не исключение – школа разработала авторский онлайн курс. 

Требования к уровню английского – Intermediate (В1, В1+). Здесь фиксированное время для групповых встреч стабильно 2 раза в неделю. Занятия проходят на онлайн платформе, а мобильное приложение вы получаете в подарок.

Результаты прохождения курса:

  • более свободное и уверенное владение языком;
  • расширение круга общения;
  • способность быстро ориентироваться в беседе и умение четко и ясно изъясняться;
  • чтение статей, текстов, просмотр фильмов с полным пониманием содержания.

Занятия проводятся в группах до 12-ти человек и мини группах до 4-х человек. Переживать не стоит: обучение в любом случае подразумевает индивидуальный подход, где преподаватель уделяет внимание каждому ученику, и интересный формат.

Актуальные акции и предложения:

  • скидки на обучение 35% (до 17.05.);
  • бесплатный пробный урок и сертификат об окончании;
  • мобильное приложение в подарок (до 17.05.).
Дата основания
2000 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
725 ₽/ак.час
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
2.5
/5
 
 
 
 
 
3.6
/5
 
 
 
 
 
3.7
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.5
/5
 
 
 
 
 
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7. English First

Одна из самых именитых и востребованных школ английского языка English First уверенно идет в ногу со временем: разработала и внедрила онлайн курс разговорного языка.

Варианты занятий:

  • в группе: урок начинается каждые полчаса, вы просто присоединяетесь в удобное время;
  • индивидуальное: выбираете тему, которая вас интересует, и длительность (20 или 30 мин.).

Формат – видеоконференция с чатом на собственной платформе. Курс на 90% состоит из разговорной практики с максимальным использованием в речи слов, фраз и выражений, которые могут понадобиться в быту и на работе.

Есть пробный урок и скидки до 30% на покупку сразу пакета индивидуальных занятий.

Дата основания
1991 г
Возраст
16+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
565 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
3.2
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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8. Tokionline

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на сервис Tokionline – это очень приятный глазу и понятный мозгу интерфейс. Видно, что работали профессионалы да еще и с душой. 

Занятия в Tokionline начинаются с бесплатного пробного урока. Далее под ваш уровень и запрос составляется индивидуальная программа, подбирается преподаватель и начинается полноценный курс разговорного английского.

Горизонты, которые перед вами откроются:

  • станете уверенно себя чувствовать в незнакомой среде и обстановке, где все говорят на неродном для вас языке;
  • значительно расширите словарный запас и смело будете подбирать синонимы;
  • получите реальную возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Формат обучения:

  • курс на 60% состоит из разговорной практики;
  • индивидуальные уроки с преподавателем;
  • определение «слабых» сторон на первых занятиях и постепенное и ровное развитие ключевых навыков (говорение и аудирование);
  • общение в Skype и занятия на онлайн тренажерах.

Учебные пособия, по которым работает онлайн школа, адаптированы под интернет платформу. Их не надо приобретать дополнительно. 

Акции и скидки Tokionline:

  • привел друга – 2 урока в подарок;
  • 10% скидка членам семей.
Дата основания
2017 г
Возраст
17+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
620 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

9. Denis` School

Заслуженное место в топе у Denis` School. Разговорный курс поможет приблизиться к цели:

  • перейти на новый уровень языка;
  • забыть про трудности перевода;
  • подняться по карьерной лестнице;
  • свободно путешествовать и не бояться потерять карманный переводчик;
  • расширить «горизонты»;
  • увеличить словарный запас на несколько тысяч слов.

Главные преимущества разговорного курса Denis` School:

  • удобная интерактивная платформа без нудных учебников;
  • занятия и с русскоязычными преподавателями, и с носителями языка;
  • бесплатные разговорные практики и мероприятия;
  • нет необходимости докупать учебные пособия;
  • «заморозка» курса до 30-ти дней;
  • бесплатный тест и первый урок.

Необходимое требование – текущий уровень языка не ниже Pre-Intermediate, т.к. на курсе будет очень много разговорной практики.

Дата основания
1992 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
547 ₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
4.8
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
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10. Start2Talk

Школа Start2Talk принимает на курсы разговорного английского студентов любого уровня языка. Если вы новичок – с вами будет заниматься русскоязычный преподаватель, с более продвинутыми – носитель языка.

Цель разговорного курса в  Start2Talk:

  • снять языковой барьер;
  • расширить лексикон;
  • получить навыки грамотной и лаконичной речи. 

Также здесь затрагивается грамматика, чтобы речь была структурирована и ясна собеседнику.

Обучение проходит в Skype и на образовательной платформе. Для начала надо подать заявку, записаться на бесплатный первый урок, после которого будет определен ваш текущий уровень и составлена программа. Занятия проходят по определенному графику несколько раз в неделю. 

Оплата производится минимум за 5 уроков. Вы можете сэкономить, если будете заниматься вдвоем или втроем с кем-то.

Акции Start2Talk:

  • при покупке курса до 31 мая скидка до 50% на обучение в группах;
  • в подарок онлайн платформа для занятий;
  • подарки от партнеров.
Дата основания
2009 г
Возраст
7+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
625 ₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.1
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы
Школа
Длительность занятия
Перенос/отмена
Стоимость
Оценка Study.ru
1.
Englex
45-60
+
от 580 руб./урок
5.0
2.
EnglishDom
50
+
от 730 руб./урок
4.9
3.
SkyEng
50/100
+
от 690 руб./урок
4.8
4.
ACE
45
+
450 руб./ак. час
4.7
5.
STUDYWORK
45
-
655 руб./ак.час
4.6
6.
Alibra
135
+
-
4.4
7.
English First
20/40
+
от 710 руб./урок
4.3
8.
Tokionline
50/100
+
от 590 руб./урок
4.2
9.
Denis`
School
-
+
от 254 руб./урок
4.1
10.
Start2Talk
60-90
+
от 277 руб./урок
4

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В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133

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