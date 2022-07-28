Зачем нужны курсы делового английского
С каждым годом все больше крупных компаний приглашают на работу иностранных специалистов или стремятся заключить сделки с зарубежными фирмами. Для успешного сотрудничества и рядовому сотруднику, и топ-менеджеру нужно хорошо знать деловой английский.
Вот лишь несколько причин, почему стоит пройти курсы бизнес-английского:
- Около 90% компаний проверяют уровень владения английским перед приемом на работу.
- Сотрудники с высоким уровнем иностранного языка получают в среднем на 10-30% больше, чем все остальные.
- Примерно 20% людей на земле (около 1,5 млрд человек) говорят на английском.
- Английский является официальным языком в 54 странах. С каждым годом все больше людей изучают его.
- На освоение английского уйдет меньше года. Язык можно выучить в среднем за 3 месяца.
Результаты обучения
После успешного окончания курсов вы научитесь:
- Вести беседу на общие и профессиональные темы.
- Правильно использовать узкопрофильную лексику.
- Грамотно переписываться с партнерами.
- Правильно составлять резюме.
- Успешно проходить собеседования.
- Проводить корпоративные презентации.
Все эти навыки также помогут вам в подготовке к экзамену, который подтвердит ваш уровень владения языком. Но самое главное — вы сможете построить успешную карьеру в России и за рубежом.
Курсы бизнес-английского в онлайн-школах
Курс бизнес-английского в Toki предназначен для тех, кто хочет улучшить свои навыки для общения с деловыми партнерами. Обучение строится на основе ролевых игр и реальных бизнес-ситуации. Благодаря этому вы получите навык коммуникации в деловой среде.
Особое внимание на курсе уделяется бизнес-переписке. В процессе обучения вы значительно расширите словарный запас и научитесь говорить на узкоспециализированные темы, связанные с работой.
Преимущества курса делового английского в Toki:
- Уроки проходят на специальной платформе в удобное для вас время. Обучение индивидуальное — у вас будет персональный учитель.
- Программа курса построена согласно последним изменениям в бизнес-среде и общепринятым нормам делового общения.
- Все материалы, необходимые для изучения делового английского, есть на платформе: вам ничего не нужно покупать дополнительно.
- По окончании обучения вы получите сертификат о достижении определенного уровня языка. Документ можно использовать, например, при приеме на работу.
- На занятиях разбираются реальные бизнес-кейсы, выступления лидеров мировых бизнес-школ, а также история развития известных компаний.
Стоимость одного академического часа с русскоязычным преподавателем — от 790 рублей, с носителем английского — от 28$.
Englex предлагает курс бизнес-английского для построения карьеры и ведения бизнеса. Обучение направлено на всестороннее развитие навыков английского языка, необходимых для общения в деловой среде и ведения деловой переписки. В Englex несколько программ, рассчитанных на разные уровни владения языком.
Каждый урок состоит из таких разделов: 10% — разбор реальных кейсов, 10% — деловая переписка, 17% — функциональная грамматика, 23% — бизнес-лексика, 45% — деловое общение.
Почему стоит учить английский язык в Englex:
- Уроки проходят онлайн. Не нужно никуда ехать, занимайтесь из любой точки мира.
- Бесплатный перенос занятий. Если хотите перенести урок, просто предупредите преподавателя.
- Удобный график. Составьте удобное расписание, соответствующее вашей занятости.
Стоимость обучения, указанная на сайте школы: от 750 рублей за один урок с русскоязычным преподавателем и 1750 рублей за занятие с носителем языка.
Обучение в Skyeng направлено на развитие навыков делового общения: участие в переговорах, написание резюме, ведение переписки и т.д. Курс нацелен на специалистов, которые хотят работать в международных компаниях.
Программа делового английского в Skyeng состоит из 5 модулей и 31 урока. После успешного прохождения обучения вы сможете свободно общаться с коллегами и партнерами, вести деловую переписку, использовать слова на тему карьеры и бизнеса, а также сумеете стать настоящим профессионалом в переговорах.
Преимущества курса бизнес-английского в Skyeng:
- Возможность выбрать преподавателя. Ознакомьтесь с анкетами учителей на сайте школы и занимайтесь с тем, с кем вам комфортно.
- Персональный менеджер. За каждым студентом закреплен личный менеджер, который поможет решить любую проблему.
- Индивидуальная программа. В зависимости от ваших навыков, методисты разработают максимально эффективный и комфортный план обучения.
Школа Skyeng не первый год обучает специалистов и доказала эффективность своих курсов. На сайте представлены разные тарифы. Стоимость одного урока начинается от 990 рублей.
На курсах бизнес английского в BKC-IH вы познакомитесь с основной терминологией, правилами деловой переписки, ведения переговоров и узнаете все, что нужно для профессионального общения.
Занятия проходят в Teams — специальной платформе школы BKC-IH. Teams позволяет полностью погрузиться в процесс, будто вы находитесь на очном уроке. На этой платформе преподаватель может делить студентов на мини-группы для более эффективного взаимодействия, также есть интерактивная доска для наглядности.
Преимущества обучения в BKC-IH:
- Коммуникативная методика. На уроках преподаватель и студенты говорят только на английском языке — это позволяет быстрее погрузиться в языковую среду.
- Сертификат по окончании обучения. При успешном освоении программы вы получите сертификат о достижении определенного уровня английского языка. Сертификат официальный, что подтверждает подпись академического директора школы.
- Поуровневая система. Перед началом обучения каждый студент проходит тестирование на знание языка, по результатам которого его распределяют в определенную группу.
Стоимость одного урока на курсе составляет от 510 рублей.
Бутиковая школа английского языка ProfiEng обучает деловому английскому по уникальной методике, разработанной в Великобритании. Уроки ведут преподаватели, имеющие дипломы Кембриджского университета. ProfiEng гарантирует студентам, что после окончания обучения они смогут работать в зарубежных компаниях и успешно вести переговоры. Также ProfiEng предлагает курс по подготовке к экзаменам.
На каждом занятии отрабатываются все необходимые аспекты делового английского — чтение, аудирование, письмо, говорение. При этом уроки на 80% состоят из отработки произношения и использования живой английской речи с уклоном в деловой стиль. На каждом уроке создается комфортная для каждого студента атмосфера независимо от уровня владения языком и возраста.
Преимущества бутиковой школы английского языка ProfiEng:
- Гарантированный результат. При посещении всех занятий и выполнении домашних заданий уже через 3 месяца вы будете готовы к самостоятельной поездке за рубеж, а через год сможете говорить на профессиональные темы.
- Удобный формат. Онлайн-занятия проходят на собственной учебной платформе. На ней вы выполняете домашние задания, изучаете теорию и просматриваете уроки.
- Бонусы новым студентам. При оплате курса вы получите 5 уроков бесплатно. Кроме того, при приобретении 10 занятий вы можете вернуть деньги, если вас не устроило обучение.
На сайте можно записаться на бесплатный пробный урок. Стоимость одного занятия начинается от 790 рублей.
American Club of Education предлагает курсы делового английского для людей с уровнем Intermediate и выше. Заниматься можно индивидуально и в группе. Среди преподавателей — представители разных сфер бизнеса.
Курс направлен на развитие разговорной речи с упором на деловую коммуникацию. Вы познакомитесь со специализированной лексикой, необходимой для общения на профессиональные темы. По окончании курса вы научитесь проводить презентации, составлять резюме и бизнес-планы на английском, вести переговоры и узнаете, как пройти собеседование.
Преимущества курса делового английского в American Club of Education:
- Сертификат по окончании обучения. Документ котируется в различных международных компаниях.
- Индивидуальная программа. На сайте центра можно пройти тест, по результатам которого вам порекомендуют подходящую программу.
- Только полезные навыки. Деловой английский на курсе изучается с помощью тем, максимально приближенных к профессиональным.
Курс делового английского с русскоязычным педагогом стоит от 15 200 рублей, с носителем языка — от 16 700 рублей.
Языковой тренинговый центр «Свобода слова» предлагает несколько программ для тех, кому интересен бизнес-английский:
- PROGRESS. Интенсивный онлайн-курс, рассчитанный на 16 дней.
- JOB INTERVIEW. Быстрая подготовка к собеседованию на английском языке.
- Индивидуальные онлайн-занятия. Выберите столько уроков с преподавателем, сколько необходимо.
- MY STUDY. Уникальная онлайн-платформа для поддержания делового английского языка.
Учебные курсы в тренинговом центре «Свобода слова» нацелены на тех, кто хочет улучшить свой деловой английский в короткий срок, кто стремится без зубрежки понимать сложные фразы и свободно говорить на иностранном языке. После курсов вы сможете разбираться в документации, а также бегло поддерживать беседу.
Преимущества курсов центра «Свобода слова»:
- Адаптированная учебная программа. Обучение строится в зависимости от ваших целей: выбирайте сами, нужно вам выучить 100 слов или все 5000, которые даются на курсе.
- Погружение в языковую среду. На занятиях не используется русский язык: все общение происходит только на английском. Это позволяет лучше запоминать отдельные слова и особенности речи в целом.
- Тренинговый формат. На занятиях вы поучаствуете в разных ситуациях, приближенных к реальным, и попробуете выстроить общение в соответствии с условиями делового английского.
На сайте центра можно пройти онлайн-тест, по результатам которого вы поймете, какой курс вам подходит. Стоимость академического часа уточняйте на официальном сайте школы.
Курсы бизнес-английского онлайн в English First нацелены на всех, кто хочет сделать рывок в карьере. Уроки проводят квалифицированные преподаватели. Вы можете сами предложить темы, которые будут обсуждаться на занятии. На курсе бизнес-английского обычно затрагиваются реальные рабочие ситуации, которые происходили со студентом, или с которыми он может столкнуться в реальных рабочих условиях.
Каждые 30 минут в течение всего дня начинаются групповые онлайн-встречи, где можно отработать реальные ситуации на английском языке. Участие в таких обсуждениях помогает быстрее освоить разговорный бизнес-английский. Кроме того, при оплате курса вы получите доступ к тысячам интерактивных материалов школы, которые позволят вам изучать язык даже вне уроков.
Другие причины учить деловой английский язык в English First:
- Уникальный способ изучения языка. English First существует уже более 25 лет, и за это время создала собственную методику. С ее помощью можно освоить деловой английский в 3 раза быстрее, чем в других школах.
- Удобный график. У каждого студента есть неограниченный доступ к материалам курса. Занимайтесь круглый год из любой точки мира.
- Сертификат по окончании обучения. После освоения курса делового английского вы получите сертификат международного образца. Он котируется в компаниях по всему миру.
Стоимость учебного года и разовых занятий уточняйте на сайте языковой школы.
Центр Advance предлагает 5-дневный марафон изучения делового английского языка. При обучении в таком интенсивном режиме, по словам организаторов, результат увидят даже те, кто безуспешно учил английский не один год. После марафона вы сможете легко читать технические документы, вести переговоры и устроитесь на работу в иностранную фирму. Марафон включает всего 5 занятий по 2 часа.
Во время интенсива вы узнаете, как:
- Выучить 3000 слов, занимаясь по 1 часу в день.
- Быстро освоить разговорный английский язык.
- Перестать забывать иностранные слова.
- Освоить всю грамматику английского за 2 дня.
- Как учить язык по фильмам и сериалам и многое другое.
Марафон проводится бесплатно Центром образовательных технологий Advance. За 12 лет существования центр помог более 85 000 человек выучить английский язык, в том числе для профессиональных целей.
Школа с опытом более 25 лет Language Link проводит курсы бизнес-английского. Программа рассчитана на максимально широкую аудиторию: от менеджеров до руководителей компаний. Также есть предложения для корпоративных клиентов.
Большое внимание на курсе уделяется отработке письма, изучению деловой лексики, пополнению словарного запаса. Студенты знакомятся с особенностями делового английского языка в ходе дискуссий и обыгрывания реальных ситуаций в бизнесе — презентаций, встреч, переговоров, заключения сделки и т.д.
Преимущества курса бизнес-английского в Language Link:
- Занятия на курсе ведут носители языка. В Language Link работает более 200 носителей английского. Ни в одной языковой школе России такого нет.
- Коммуникативная методика. На уроках преподаватели и студенты говорят только на английском: это помогает быстрее освоить разговорную речь. При этом на курсе достаточно внимания уделяется лексике, грамматике, чтению и письму.
- Доверие крупных компаний. Уже не один год в Language Link проходят корпоративные курсы представители крупнейших государственных и частных компаний из России и других стран.
- Индивидуальный подход. Программа курса составляется в зависимости от ваших целей. Так, уроки для директора фирмы и менеджера проходят по разным методикам.
- Систематическое улучшение навыков. Курс построен так, что ученики постепенно знакомятся с деловым английским, отрабатывая реальные ситуации, которые могут произойти на работе.
Стоимость курса составляет от 8066 рублей.
Пройдите курсы делового английского языка, если
- Вы хотите работать в международной компании. Даже если вы знаете английский не первый год, для успешной работы в иностранной фирме нужно учитывать особенности делового общения.
- Вы хотите сотрудничать с иностранными партнерами. Чтобы вывести бизнес на международный рынок, нужно знать, как общаться с партнерами, вести переговоры и т.д. Всему этому учат на бизнес-курсе.
- Вам нужна подготовка к международному экзамену. Чтобы быть востребованным специалистом, необходимо подтвердить свой уровень владения языком.
Все курсы разные: где-то обучение длится 5 дней, а где-то — больше года. Выберите школу, подходящую вам по условиям, графику и результатам.
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