Зачем нужны курсы делового английского

С каждым годом все больше крупных компаний приглашают на работу иностранных специалистов или стремятся заключить сделки с зарубежными фирмами. Для успешного сотрудничества и рядовому сотруднику, и топ-менеджеру нужно хорошо знать деловой английский.

Вот лишь несколько причин, почему стоит пройти курсы бизнес-английского:

Около 90% компаний проверяют уровень владения английским перед приемом на работу. Сотрудники с высоким уровнем иностранного языка получают в среднем на 10-30% больше, чем все остальные. Примерно 20% людей на земле (около 1,5 млрд человек) говорят на английском. Английский является официальным языком в 54 странах. С каждым годом все больше людей изучают его. На освоение английского уйдет меньше года. Язык можно выучить в среднем за 3 месяца.

Результаты обучения

После успешного окончания курсов вы научитесь:

Вести беседу на общие и профессиональные темы. Правильно использовать узкопрофильную лексику. Грамотно переписываться с партнерами. Правильно составлять резюме. Успешно проходить собеседования. Проводить корпоративные презентации.

Все эти навыки также помогут вам в подготовке к экзамену, который подтвердит ваш уровень владения языком. Но самое главное — вы сможете построить успешную карьеру в России и за рубежом.