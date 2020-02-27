Бывают ситуации, когда необходимо срочно освоить язык, подготовиться к собеседованию, экзамену или заграничной командировке. В этом случае стоит выбрать ускоренные курсы, которые дают возможность быстро выучить язык через погружение. Вы изучаете и практикуете английский ежедневно, и за счет регулярной практики быстрее достигаете нужного уровня знаний.

При выборе следует учитывать прежде всего цель изучения языка, чтобы подобрать подходящую программу. Желательно наличие в школе бесплатного пробного урока или консультации: так будет легче понять, подходит ли вам тот или иной курс. Важен преподавательский состав. Педагоги должны на высоком уровне знать язык, в совершенстве владеть методикой и иметь соответствующее образование. Для студентов играет большую роль стоимость курсов, а также размер учебных групп и гибкость графика.

Мы сравнили различные интенсив-курсы английского языка в Санкт-Петербурге по перечисленным выше критериям и выбрали лучшие предложения. В наш рейтинг вошли 5 образовательных центров, предлагающих очное и онлайн обучение.

1. Denis’ School Очные и дистанционные занятия Собственная онлайн-платформа Языковой центр Denis’ School предлагает экспресс-курс английского в Санкт-Петербурге в смешанном формате: студенты учатся в школе и используют приложение для самостоятельных занятий и повторения материала. Основную часть курса ведут русскоязычные педагоги с уровнем языка не ниже Advanced, общение с носителями возможно на разговорном клубе. Стоимость академического часа составляет 1400 рублей, при покупке пакетных предложений цена снижается (возможны скидки от 15% до 30%). В школе не используются классические учебники. Обучение ведется на основе видеороликов и интерактивных презентаций, которые входят в стоимость курса. Интенсив проводится в группах из 10 человек. Групповые занятия нельзя отменить или перенести, но при необходимости можно заморозить свой абонемент на 30 дней, чтобы оплаченные уроки не пропадали.

2. English First Разнообразные программы Обучение за рубежом В EF проходят ускоренные курсы английского в СПБ по следующим направлениям: B2B;

обучение сотрудников компаний;

английский для студентов вузов;

подготовка к стажировкам и экзаменам. Занятия ведут как носители языка, так и русскоязычные педагоги с высоким уровнем английского и специальным образованием. Все преподаватели EF имеют сертификаты и обладают правом преподавания английского языка как иностранного. Стоимость экспресс-курсов английского в EF может меняться в зависимости от уровня знаний студента, выбранной программы обучения, интенсивности графика и филиала в Санкт-Петербурге или области. Цена рассчитывается индивидуально после прохождения тестирования. Учебные материалы предоставляются бесплатно. Обучение ведется в группе не более 6 человек, на онлайн-уроках может присутствовать до 8 слушателей. График групповых занятий утверждается заранее, поэтому их нельзя отменить или перенести по желанию студента. Отработать пропущенный материал можно индивидуально.

3. TERRA School Возможность поэтапной оплаты Учебники в подарок Экспресс-курсы английского в учебном центре TERRA School в СПБ рассчитаны на 2 месяца, по 9 ак. часов в неделю. Два урока проходят в школе, их ведет русскоязычный преподаватель. Один раз в неделю, обычно в выходной день, носитель языка из США или Великобритании проводит занятие в Skype. Цена двухмесячного курса – 14400 рублей, платить можно частями. Учебники не входят в стоимость, но при полной единовременной оплате курса вы получаете их в подарок. Первый урок для знакомства со школой и методикой проводится бесплатно. Для эффективного обучения на экспресс-курсах формируются небольшие группы от 3 до 8 человек, также возможны индивидуальные и парные уроки. Занятия проходят в утренние, дневные или вечерние часы. Пропущенные групповые уроки можно отработать с преподавателем за отдельную плату.

4. Glory School Мини-группы по 6 человек Учебники входят в стоимость В школе Glory School в Санкт-Петербурге проводятся экспресс-курсы английского для всех уровней, начиная со Starter. В штате работают русскоязычные и англоязычные преподаватели, которые имеют высшее образование и сертификаты на право преподавания английского (TEFL/ESL). Курс длится 4 недели. Для уровня Starter цена обучения составит 11500 рублей, для Upper-Intermediate – 17000 рублей. Уроки в группе начинающих ведет русскоязычный педагог, продолжающие занимаются с носителем английского. Учебники предоставляются бесплатно. Возможны скидки для утренних групп. Для прохождения интенсива формируются группы из 5-6 учащихся. Время обучения оговаривается заранее, групповые уроки нельзя отменять или переносить. Чтобы изучить пропущенные темы, нужно договариваться с преподавателем индивидуально.

5. International Language Academy Мини-группы (3–6 человек) 1 ступень за 5 недель Ускоренные курсы английского в Санкт-Петербурге в International Language Academy проводят российские и иностранные преподаватели с профильным высшим образованием. Программа рассчитана на 5 недель. За это время вы сможете освоить один уровень: например, перейти от Elementary к Pre-Intermediate или от Upper-Intermediate к Advanced. Также возможен выбор специфики курса: деловой английский, юридическое или медицинское направление, подготовка к экзаменам. Цена экспресс-курса зависит от уровня знаний студента. Для Elementary обучение обойдется в 14 400 рублей, для более высоких ступеней цена составит 19200 рублей. Учебные пособия приобретаются отдельно. График занятий плотный: 9 ак. часов в неделю в утреннее, дневное или вечернее время. При обучении в группе (3-6 человек) отмена уроков невозможна. Пропущенный материал студент может освоить самостоятельно или на индивидуальных занятиях. Таблица сравнения школ Школа Длительность

урока (мин.) Минимальное количество

уроков Бесплатное пробное

занятие Перенос/отмена

уроков Цена (руб.) 1. Denis’

School 135 20 + - от 56000 2. English First 135 10 + - от 24000 3. TERRA School 135 15 + - от 14400 4. Glory School 135 12 - - от 9600 5. International

Language

Academy 135 15 + - от 14400

Часто задаваемые вопросы