Топ-10 онлайн школ английского 2021 [Со скидками]
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Бывают ситуации, когда необходимо срочно освоить язык, подготовиться к собеседованию, экзамену или заграничной командировке. В этом случае стоит выбрать ускоренные курсы, которые дают возможность быстро выучить язык через погружение. Вы изучаете и практикуете английский ежедневно, и за счет регулярной практики быстрее достигаете нужного уровня знаний.
При выборе следует учитывать прежде всего цель изучения языка, чтобы подобрать подходящую программу. Желательно наличие в школе бесплатного пробного урока или консультации: так будет легче понять, подходит ли вам тот или иной курс. Важен преподавательский состав. Педагоги должны на высоком уровне знать язык, в совершенстве владеть методикой и иметь соответствующее образование. Для студентов играет большую роль стоимость курсов, а также размер учебных групп и гибкость графика.
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