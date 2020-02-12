Ежегодно число компаний, в которых английский язык является повседневным инструментом общения и работы, постоянно растет. А в Москве - особенно. И чтобы успешно вести дела с зарубежными партнерами и клиентами, свободный английский язык в офисе просто необходим.

Чтобы ваша компания могла выбрать языковую школу для обучения, мы составили рейтинг лингвистических центров, которые предлагают эту услугу. Мы сравнили корпоративное изучение английского в Москве по самым распространенным параметрам, среди которых стоимость курса, квалификация преподавателей, особенности программ обучения, наличие интерактивных и он-лайн технологий и многое другое.

Рейтинг школ

1. Корпоративные курсы английского в Empire English На сайт школы Empire English – одна из самых современных школ, которая занимается корпоративным обучением. Уникальность ее состоит в подходе к учебному процессу: методисты проекта не используют шаблонные учебные программы. Это значит, что для каждого клиента готовится уникальная программа, на основе целей и задач слушателей. Команда Empire English называют свою школу не иначе как – образовательный B2B проект. Потому что они не только помогают компаниям обучить сотрудников иностранному языку, но и работают над улучшением корпоративной культуры. Преимущества школы: Образовательная лицензия – услуги не облагаются НДС

Диплом о профессиональной подготовке для студентов их курсов

Проектный подход к организации обучения – со сроками, расчетом бюджета и отчетами о работе

Прогрессивная система скидок Предлагаемые виды занятий: Выезд преподавателя в Ваш офис или занятия онлайн

Уроки с настоящими носителями языка (Америка, Британия, Австралия), либо занятия с русскоговорящим экспертом

В группе или индивидуально Для сохранения мотивации в изучении английского на протяжении всего курса в Empire English практикуют систему уведомлений. За день до занятия Вам будет приходить тема следующего урока, в день занятия - напоминание о нем, а после урока - следующее домашнее задание. Расслабиться не получится! В Empire English считают, что бесплатный пробный урок, который практикует большинство школ - это устаревшая маркетинговая уловка, цель которой - быстрее закрыть сделку. Поэтому они предлагают бесплатную неделю занятий. Что туда входит: Онлайн тестирование сотрудников

Предварительное формирование групп

Два занятия с двумя разными преподавателями для каждой группы

Выбор сотрудниками подходящего эксперта

Составление программы обучения

Подготовка проекта обучения: информация о текущем уровне слушателей, учебный план, пособия, сроки обучения и итоговая стоимость Более подробную информацию о ней можно найти на сайте.

2. Корпоративные курсы английского в Star Talk На сайт школы Школа Star Talk – одна из лучших школ по организации корпоративного обучения в Москве. Компании удаётся держать высокий уровень предоставления услуг, благодаря: Командной работе администрации, учеников и преподавательского состава;

Высокой квалификации профессиональных преподавателей - русскоязычных и носителей языка с лингвистическим образованием;

Коммуникативной методике овладения живой разговорной речью;

Легкой и непринужденной обстановке на занятиях;

Программам обучения, соответствующих требованиям Министерства образования РФ. Клиентам доступен широкий выбор программ, что позволяет предоставлять комплексное решение языковых задач компаний: - общий курс иностранного языка: английский, немецкий, испанский, итальянский, французский; - деловой английский; - профессиональный английский (HR, PR, Finance, Legal, Logistics) - подготовка к международным экзаменам; - тренинги по Soft Skills и деловой коммуникации на английском языке. Топ-менеджеры и сотрудники могут совершенствовать английский на практических тренингах и адресно работать над повышением своих знаний с помощью Star Talk. Занятия проводят управляющие партнёры школы иностранных языков и личные тренеры руководителей крупных компаний. Для удобства работы школа предлагает компаниям несколько вариантов оплаты: за счет компании;

частичная оплата компанией и частичная слушателями;

полностью за счет сотрудников (с предоставлением конкурентных цен);

при оплате обучения для 5 и более групп предусмотрены дополнительные скидки. Действует отдельное предложение для HR-ов компаний: - языковой консалтинг; - диагностическое тестирование сотрудников; - бесплатное обучение специалиста по персоналу, которое доступно при формировании 5 и более групп от одной организации. Star Talk признается лучшей школой по корпоративному обучению английскому языку в Москве в мини-группах уже 2 года подряд и является победителем отраслевых премий в номинации “Эксперт по обучению в мини-группах” и “Лучшее образовательное решение года” в 2017, 2018 и 2019 годах. Школа входит в топ-5 столичных школ по параметру «цена – качество». Более подробная информация на сайте школы

3. Корпоративный английский в American Club of Education На сайт школы American Club of Education – один из лучших центров английского языка Москвы, ежегодно входит в рейтинг ТОП школ. С 1997 г. преподаватели ACE помогают своим студентам разных уровней языка достичь поставленных целей: успешно сдать экзамен, укрепить свои позиции на рынке труда, избавиться от страхов, связанных с общением на чужом языке. Курс корпоративного английского в АСЕ – один из самых востребованных. А всё потому, что только здесь вы найдете такое множество программ для компаний, которые занимаются совершенно разными видами деятельности. Курс корпоративного английского для руководителей организаций.

Сфера банковских услуг.

Нефтегазовая промышленность.

Юриспруденция.

Медицина и фармакология и пр. Навыки, которые вы приобретете после прохождения курса: освоите лексику, необходимую для конкретного вида деятельности;

сможете создавать и проводить презентации на английском, вести переговоры;

сможете читать специализированную литературу;

освоите навыки деловой переписки и телефонных переговоров;

сможете участвовать в международных конференциях и чувствовать себя уверенно, не боясь трудностей перевода. Бесплатно в АСЕ: определение уровня языка;

первый урок. Специалисты центра предложат оптимальную программу или адаптируют уже имеющуюся под ваш запрос. Занятия будут проводиться в любое удобное время и в течении всей недели. Помимо всего вышеперечисленного педагоги ACE ведут строгий контроль успеваемости, а по итогу успешного окончания курса выдают сертификат, который соответствует всем международным стандартам. Действует особая система скидок (до 25%).

4. ProfiEng. Бутиковая школа английского На сайт школы ProfiEng - это корпоративные курсы английского от команды преподавателей, знающих язык на уровне носителей. Занятия проходят в режиме онлайн на собственной интерактивной платформе школы в удобное для вас и ваших сотрудников время. Онлайн-платформа позволяет в режиме 24/7 контролировать успеваемость студентов с помощью дневника, который обновляется персональным менеджером. Вы в любой момент сможете отследить успехи ваших сотрудников в изучении английского, это будет давать им дополнительную мотивацию. Формат занятий: в мини-группах (4-5 человек) и индивидуально, длительностью 50 и 90 минут. В первом случаем студенты разбиваются на группы по уровням знания языка и каждая группа идет по индивидуальному плану. В формате занятий “1 на 1” программа под каждого студента подбирается с учетом вводного тестирования и пробного урока. Важно отметить высочайший уровень преподавателей школы, благодаря чему в ProfiEng дают уникальное условие - гарантированный период (10 уроков), в течение которого вы можете вернуть деньги, если вас не устроит уровень знания английского у ваших сотрудников. Среди других преимуществ школы: гибкая учебная программа,

возможность переноса урока за 3 часа до его проведения,

персональный менеджер,

американское или британское произношение на выбор - в зависимости от ваших целей,

акцент на все аспекты языка.

пробный период на 10 уроков Для того, чтобы убедиться в эффективности методики, в ProfiEng предлагают тест-драйв: оплатите 10 уроков и если через 5 вам что-то не понравится и вы решите больше не заниматься, то вам вернут всю сумму. Более подробную информацию можно получить на консультации, записывайтесь на нее на сайте школы.

5. Корпоративный английский в SPEAK+Lab На сайт школы Лаборатория иностранных языков SPEAK+Lab уже более 10 лет предлагает обучение иностранным языкам прямо в офисе вашей компании. Помимо английского языка, вы можете заказать обучение итальянскому, французскому, испанскому и немецкому языкам (как с носителями, так и с русскоязычными преподавателями). Все преподаватели Лаборатории SPEAK+Lab - методисты и специалисты по когнитивной лингвистике со значительным опытом преподавания, отлично понимающие механику усвоения новых знаний и знающие, как помочь студентам приобрести высокую устойчивость восприятия новой информации. Основные преимущества корпоративных курсов в SPEAK+Lab: подход к изучению языка, строящийся по формуле “Экспертный подход+Гибкость+Бережное отношение”, что в сумме дает по-настоящему качественное овладение языком,

большое количество программ под разные сферы бизнеса,

разработка индивидуальной программы под запрос компании, которая будет максимально соответствовать специфике вашей деятельности,

применение методик, позволяющих увеличить скорость обработки информации и облегчающих усвоение нового материала,

доступные цены,

контроль успеваемости ваших сотрудников,

возможность заниматься индивидуально и в группе коллег. Перед началом обучения проводится бесплатное тестирование уровня владения иностранным языком. Получить интересующую вас информацию можно на сайте.

6. Центр иностранных языков Yes На сайт школы Центр иностранных языков Yes приглашает компании абсолютно разных профилей на курсы корпоративного английского языка. Наша философия - никаких устаревших учебников и лекций, только живое общение и самые современные методики обучения и подготовки, которые впоследствии помогут вам решать ваши бизнес-задачи. Сотрудники нашего центра - русскоязычные преподаватели с высшим лингвистическим образованием и носители языка. При приеме на работу все они проходят тщательный отбор и каждый из них обладает огромным опытом в обучении деловому английскому. Мы готовы подобрать для вас индивидуальную программу, наиболее подходящую для вашего бизнеса. Это может быть программа обучения как всего коллектива компании, так и курс, рассчитанный на какое-то отдельное подразделение или сотрудника. Наши преимущества Уникальная методика, разработанная преподавателями нашего центра.

Регулярное тестирование сотрудников по вашему запросу для повышения мотивации и дисциплины.

Отчетность о посещаемости и успехах ваших сотрудников в изучении языка.

Экспресс-программы обучения английскому для предстоящих переговоров, конференций, командировок и проведения выставок.

Наличие программ, подходящих абсолютно под любые сферы бизнеса.

Индивидуальный подбор времени и места занятий.

Оффлайн- и онлайн-курсы. После обучения в нашем центре ваши сотрудники будут свободно общаться на английском с деловыми партнерами, смогут переводить международные контракты без переводчика, участвовать в конференциях, выставках и других мероприятиях. Для того, чтобы записаться на корпоративные курсы английского, оставьте заявку на сайте или звоните по телефону +7 (495) 984-97-10. Мы в самый короткий срок подберем для вас программу обучения и после ее согласования будем готовы начать обучение.

7. Корпоративный английский в International Educational Centre На сайт школы Предлагаем Вам выбрать Международный Образовательный Центр IEC в качестве партнера по обучению сотрудников Вашей организации английскому языку. Специально под Ваши потребности мы предложим индивидуальную программу, учитывающую специфику Вашей компании и уровень владения языком сотрудниками. Какие задачи мы можем решить: государственные и коммерческие организации предпочитают видеть среди сотрудников высококвалифицированных специалистов, которые могут достойно представить их за рубежом, эффективно выстраивать взаимоотношения с деловыми партнерами из других стран, тем самым обеспечивая конкурентоспособность на мировом рынке. Мы предлагаем для сотрудников Вашей компании: развитие общих навыков устного общения: командировки, личные встречи, телефонные разговоры

развитие навыков делового общения:деловая переписка, участие в конференциях, выставках, ведение переговоров

развитие навыков чтения и составления различной документации

развитие навыков публичных выступлений: презентации продуктов и услуг; выступления на деловых и профильных мероприятиях



Почему мы? Мы специализируемся на обучении английскому языку и разработке образовательных программ с 2010 года. Подберем максимально эффективную методику для любого клиента.

Наш центр имеет государственную лицензию на осуществление образовательной Деятельности № 73565 от 24 июня 2015 г., а значит имеет право выдавать сертификаты.

Нам доверяют многие крупные корпоративные клиенты

Мы состоим в реестре НРНП(Национальный Реестр Надёжных Поставщиков)№ РОСС RU.04СИМ0.002.01206 от 23.04.2020 г.

Участвуем в тендерах на большинстве площадках

Мы постоянно ищем лучшие материалы и методики изучения иностранных языков, сотрудничаем с ведущими российскими и зарубежными университетами



Более подробная информация на сайте школы: www.iec-english.ru

8. Корпоративный английский в EnglishDom На сайт школы EnglishDom – одна из крупнейших и самых популярных онлайн-школ английского языка. Здесь трудятся более 700 преподавателей, носителей языка и русскоговорящих. Тысячи довольных студентов с успехом сдают международные экзамены, устраиваются на работу в зарубежные компании, уезжают учиться в лучшие мировые ВУЗы. Среди множества онлайн-программ EnglishDom предлагает студентам корпоративный формат обучения английскому языку. Кому он может пригодиться: руководителям крупных корпораций;

служащим международных компаний, ведущих переговоры с зарубежными партнерами;

тем, кто планирует подниматься по карьерной лестнице и кому необходимо знание корпоративного языка;

тем, кто часто ездит в заграничные командировки. Программа подбирается индивидуально, в зависимости от ваших целей. Это может быть курс английского для IT, HR, английский в сфере маркетинга и многое другое. Главные преимущества обучения в EnglishDom: обучение проходит на удобной, современной и несложной Интернет-платформе;

вы устанавливаете удобный вам график;

нет необходимости дополнительно приобретать учебные материалы – разработан специальный цифровой учебник;

первое занятие – всегда бесплатно;

удобное мобильное приложение;

индивидуальный подбор преподавателя. На курсах корпоративного английского в EnglishDom вы освоите необходимую для вашей отрасли лексику, научитесь грамотно вести переговоры и деловые переписки, сможете без посредников общаться с международными партнерами.

9. Школа иностранных языков «Биг Бэн» На сайт школы Лингвистический центр «Биг Бэн» - это корпоративный английский в Москве от опытной команды с 22-летним портфолио. Преподавание нацелено на погружение учащихся в языковую среду и преодоление «языкового барьера» с первого занятия. Программы разработаны для сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных корпораций и госструктур. Отдельные курсы созданы с учетом профессиональной деятельности учащихся: маркетинг, продажи, IT, логистика и другие. Специальные корпоративные курсы английского в Москве от «Биг Бэн» разработаны для подготовки к сдаче международных экзаменов и работе с иностранными партнерами в России и за рубежом. Для удобства клиентов «Биг Бэн» предлагает учить английский язык в офисе, не покидая рабочее место и встраивая курс в ваш текущий график. Занятия проходят в удобное время и дни недели, в индивидуальном или групповом формате, онлайн. Как строится обучение: - проводится устное и письменное тестирование, - разрабатывается индивидуальная программа обучения на основе коммуникативной методики, - проводится финальное тестирование, - выдается сертификат. По завершении корпоративного изучения языка желающие могут продолжить совершенствовать свой английский по индивидуальной программе.

10. КомпЛэнг На сайт школы Лингвистический центр КомпЛэнг в Москве работает более 20 лет и преподает корпоративный английский в разных форматах - в группах и индивидуально, а также в офисе и по Skype. Клиентами школы за это время стали более 400 компаний. Что отличает программы центра: - комплексный поход к обучению: объединяются различные методы и форматы для достижения максимальной результативности в короткие сроки, - педагоги центра – опытные преподаватели высочайшего уровня, подтвержденного международными сертификатами на право преподавания иностранного языка в разных странах мира, - разнообразие курсов корпоративного английского: общий, разговорный, деловой, специальный (для юристов, IT-специалистов и т.д.) и тренинги, а также Авиационный учебный центр для языковой подготовки летного персонала, - возможность закрепить полученные знания в разговорном клубе – в общении с носителями языка, - при обучении используются только собственные учебные материалы - книги, пособия, аудио и видео. Клиенты КомпЛэнг в отзывах особо отмечают четкую и грамотную организацию процесса обучения руководством центра и быструю обратную связь по всем вопросам. Как видим, для корпоративных клиентов в Москве есть широкие возможности добавить к своим профессиональным компетенциям высокий уровень владения английским языком.

Изучать корпоративный английский особенно актуально для тех, кто работает в международной компании, регулярно ездит в зарубежные командировки, проводит мероприятия и презентации на английском и работает с документацией на иностранном языке.

В нашем рейтинге по основным критериям вы можете оценить школы, предлагающие данную услугу, а после этого выбрать наиболее подходящую для вас.

Сводная таблица корпоративных

*цена при заказе 6 месяцев обучения

Часто задаваемые вопросы