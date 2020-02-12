Рейтинг школ

Топ-10 онлайн школ английского 2022 [Со скидками]

ТОП-10 онлайн школ английского языка. Школы делают безумные скидки! Время переходить на онлайн обучение.

 
13.11.19
 
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Ежегодно число компаний, в которых английский язык является повседневным инструментом общения и работы, постоянно растет. А в Москве - особенно. И чтобы успешно вести дела с зарубежными партнерами и клиентами, свободный английский язык в офисе просто необходим.

Чтобы ваша компания могла выбрать языковую школу для обучения, мы составили рейтинг лингвистических центров, которые предлагают эту услугу. Мы сравнили корпоративное изучение английского в Москве по самым распространенным параметрам, среди которых стоимость курса, квалификация преподавателей, особенности программ обучения, наличие интерактивных и он-лайн технологий и многое другое.

Рейтинг школ

1.

Корпоративные курсы английского в Empire English

 
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Empire English – одна из самых современных школ, которая занимается корпоративным обучением. Уникальность ее состоит в подходе к учебному процессу: методисты проекта не используют шаблонные учебные программы. Это значит, что для каждого клиента готовится уникальная программа, на основе целей и задач слушателей.

Команда Empire English называют свою школу не иначе как – образовательный B2B проект. Потому что они не только помогают компаниям обучить сотрудников иностранному языку, но и работают над улучшением корпоративной культуры.

Преимущества школы:

  • Образовательная лицензия – услуги не облагаются НДС
  • Диплом о профессиональной подготовке для студентов их курсов
  • Проектный подход к организации обучения – со сроками, расчетом бюджета и отчетами о работе
  • Прогрессивная система скидок

Предлагаемые виды занятий:

  • Выезд преподавателя в Ваш офис или занятия онлайн 
  • Уроки с настоящими носителями языка (Америка, Британия, Австралия), либо занятия с русскоговорящим экспертом
  • В группе или индивидуально

Для сохранения мотивации в изучении английского на протяжении всего курса в Empire English практикуют систему уведомлений.

За день до занятия Вам будет приходить тема следующего урока, в день занятия - напоминание о нем, а после урока - следующее домашнее задание.

Расслабиться не получится!

В Empire English считают, что бесплатный пробный урок, который практикует большинство школ - это устаревшая маркетинговая уловка, цель которой - быстрее  закрыть сделку.

Поэтому они предлагают бесплатную неделю занятий. Что туда входит:

  • Онлайн тестирование сотрудников
  • Предварительное формирование групп
  • Два занятия с двумя разными преподавателями для каждой группы
  • Выбор сотрудниками подходящего эксперта
  • Составление программы обучения
  • Подготовка проекта обучения: информация о текущем уровне слушателей, учебный план, пособия, сроки обучения и итоговая стоимость

Более подробную информацию о ней можно найти на сайте.

Дата основания
2018 г
Возраст
+18
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
1500 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
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2.

Корпоративные курсы английского в Star Talk

 
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Школа Star Talk – одна из лучших школ по организации корпоративного обучения в Москве.

Компании удаётся держать высокий уровень предоставления услуг, благодаря:

  • Командной работе администрации, учеников и преподавательского состава;
  • Высокой квалификации профессиональных преподавателей - русскоязычных и носителей языка с лингвистическим образованием;
  • Коммуникативной методике овладения живой разговорной речью;
  • Легкой и непринужденной обстановке на занятиях;
  • Программам обучения, соответствующих требованиям Министерства образования РФ.

Клиентам доступен широкий выбор программ, что позволяет предоставлять комплексное решение языковых задач компаний:

- общий курс иностранного языка: английский, немецкий, испанский, итальянский, французский;

- деловой английский;

- профессиональный английский (HR, PR, Finance, Legal, Logistics)

- подготовка к международным экзаменам;

- тренинги по Soft Skills и деловой коммуникации на английском языке. 

Топ-менеджеры и сотрудники могут совершенствовать английский на практических тренингах и адресно работать над повышением своих знаний с помощью Star Talk. Занятия проводят управляющие партнёры школы иностранных языков и личные тренеры руководителей крупных компаний.

Для удобства работы школа предлагает компаниям несколько вариантов оплаты:

  • за счет компании;
  • частичная оплата компанией и частичная слушателями;
  • полностью за счет сотрудников (с предоставлением конкурентных цен);
  • при оплате обучения для 5 и более групп предусмотрены дополнительные скидки.

Действует отдельное предложение для HR-ов компаний:

- языковой консалтинг;

- диагностическое тестирование сотрудников;

- бесплатное обучение специалиста по персоналу, которое доступно при формировании 5 и более групп от одной организации.

Star Talk признается лучшей школой по корпоративному обучению английскому языку в Москве в мини-группах уже 2 года подряд и является победителем отраслевых премий в номинации “Эксперт по обучению в мини-группах” и “Лучшее образовательное решение года” в 2017, 2018 и 2019 годах. Школа  входит в топ-5 столичных школ по параметру «цена – качество».

Более подробная информация на сайте школы

Дата основания
2009 г
Возраст
-
Тип обучения
Online/в офисе
Ср. стоимость урока
625 ₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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3.

Корпоративный английский в American Club of Education

 
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American Club of Education – один из лучших центров английского языка Москвы, ежегодно входит в рейтинг ТОП школ. С 1997 г. преподаватели ACE помогают своим студентам разных уровней языка достичь поставленных целей: успешно сдать экзамен, укрепить свои позиции на рынке труда, избавиться от страхов, связанных с общением на чужом языке.

Курс корпоративного английского в АСЕ – один из самых востребованных. А всё потому, что только здесь вы найдете такое множество программ для компаний, которые занимаются совершенно разными видами деятельности. 

  • Курс корпоративного английского для руководителей организаций.
  • Сфера банковских услуг.
  • Нефтегазовая промышленность.
  • Юриспруденция.
  • Медицина и фармакология и пр.

Навыки, которые вы приобретете после прохождения курса:

  • освоите лексику, необходимую для конкретного вида деятельности;
  • сможете создавать и проводить презентации на английском, вести переговоры;
  • сможете читать специализированную литературу;
  • освоите навыки деловой переписки и телефонных переговоров;
  • сможете участвовать в международных конференциях и чувствовать себя уверенно, не боясь трудностей перевода.

Бесплатно в АСЕ:

  • определение уровня языка;
  • первый урок.

Специалисты центра предложат оптимальную программу или адаптируют уже имеющуюся под ваш запрос. Занятия будут проводиться в любое удобное время и в течении всей недели.

Помимо всего вышеперечисленного педагоги ACE ведут строгий контроль успеваемости, а по итогу успешного окончания курса выдают сертификат, который соответствует всем международным стандартам.

Действует особая система скидок (до 25%).

Дата основания
1997 г
Возраст
-
Тип обучения
Online/ в офисе
Ср. стоимость урока
340 ₽/ак.час
4.1
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.8
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.6
/5
 
 
 
 
 
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4.

ProfiEng. Бутиковая школа английского

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ProfiEng - это корпоративные курсы английского от команды преподавателей, знающих язык на уровне носителей.

Занятия проходят в режиме онлайн на собственной интерактивной платформе школы в удобное для вас и ваших сотрудников время.

Онлайн-платформа позволяет в режиме 24/7 контролировать успеваемость студентов с помощью дневника, который обновляется персональным менеджером.

Вы в любой момент сможете отследить успехи ваших сотрудников в изучении английского, это будет давать им дополнительную мотивацию.

Формат занятий: в мини-группах (4-5 человек) и индивидуально, длительностью 50 и 90 минут.

В первом случаем студенты разбиваются на группы по уровням знания языка и каждая группа идет по индивидуальному плану.

В формате занятий “1 на 1” программа под каждого студента подбирается с учетом вводного тестирования и пробного урока.

Важно отметить высочайший уровень преподавателей школы, благодаря чему в ProfiEng дают уникальное условие - гарантированный период (10 уроков), в течение которого вы можете вернуть деньги, если вас не устроит уровень знания английского у ваших сотрудников.

Среди других преимуществ школы:

  • гибкая учебная программа,
  • возможность переноса урока за 3 часа до его проведения,
  • персональный менеджер,
  • американское или британское произношение на выбор - в зависимости от ваших целей,
  • акцент на все аспекты языка.
  • пробный период на 10 уроков

Для того, чтобы убедиться в эффективности методики, в ProfiEng предлагают тест-драйв: оплатите 10 уроков и если через 5 вам что-то не понравится и вы решите больше не заниматься, то вам вернут всю сумму.

Более подробную информацию можно получить на консультации, записывайтесь на нее на сайте школы.

Дата основания
2011 г
Возраст
17
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
от 880 ₽/урок
4.6
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
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5.

Корпоративный английский в SPEAK+Lab

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Лаборатория иностранных языков SPEAK+Lab уже более 10 лет предлагает обучение иностранным языкам прямо в офисе вашей компании. Помимо английского языка, вы можете заказать обучение итальянскому, французскому, испанскому и немецкому языкам (как с носителями, так и с русскоязычными преподавателями).

Все преподаватели Лаборатории SPEAK+Lab - методисты и специалисты по когнитивной лингвистике со значительным опытом преподавания, отлично понимающие механику усвоения новых знаний и знающие, как помочь студентам приобрести высокую устойчивость восприятия новой информации.

Основные преимущества корпоративных курсов в SPEAK+Lab:

  • подход к изучению языка, строящийся по формуле “Экспертный подход+Гибкость+Бережное отношение”, что в сумме дает по-настоящему качественное овладение языком,
  • большое количество программ под разные сферы бизнеса,
  • разработка индивидуальной программы под запрос компании, которая будет максимально соответствовать специфике вашей деятельности,
  • применение методик, позволяющих увеличить скорость обработки информации и облегчающих усвоение нового материала,
  • доступные цены,
  • контроль успеваемости ваших сотрудников,
  • возможность заниматься индивидуально и в группе коллег.

Перед началом обучения проводится бесплатное тестирование уровня владения иностранным языком. Получить интересующую вас информацию можно на сайте.

Дата основания
2005 г
Возраст
18+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
- ₽/урок
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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6.

Центр иностранных языков Yes

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Центр иностранных языков Yes приглашает компании абсолютно разных профилей на курсы корпоративного английского языка. 

Наша философия - никаких устаревших учебников и лекций, только живое общение и самые современные методики обучения и подготовки, которые впоследствии помогут вам решать ваши бизнес-задачи.

Сотрудники нашего центра - русскоязычные преподаватели с высшим лингвистическим образованием и носители языка.

При приеме на работу все они проходят тщательный отбор и каждый из них обладает огромным опытом в обучении деловому английскому.

Мы готовы подобрать для вас индивидуальную программу, наиболее подходящую для вашего бизнеса.

Это может быть программа обучения как всего коллектива компании, так и курс, рассчитанный на какое-то отдельное подразделение или сотрудника.

Наши преимущества

  • Уникальная методика, разработанная преподавателями нашего центра.
  • Регулярное тестирование сотрудников по вашему запросу для повышения мотивации и дисциплины.
  • Отчетность о посещаемости и успехах ваших сотрудников в изучении языка.
  • Экспресс-программы обучения английскому для предстоящих переговоров, конференций, командировок и проведения выставок.
  • Наличие программ, подходящих абсолютно под любые сферы бизнеса.
  • Индивидуальный подбор времени и места занятий.
  • Оффлайн- и онлайн-курсы.

После обучения в нашем центре ваши сотрудники будут свободно общаться на английском с деловыми партнерами, смогут переводить международные контракты без переводчика, участвовать в конференциях, выставках и других мероприятиях.

Для того, чтобы записаться на корпоративные курсы английского, оставьте заявку на сайте или звоните по телефону +7 (495) 984-97-10.

Мы в самый короткий срок подберем для вас программу обучения и после ее согласования будем готовы начать обучение.

Дата основания
2000 г
Возраст
18+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
По запросу
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
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7.

Корпоративный английский в International Educational Centre

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Предлагаем Вам выбрать Международный Образовательный Центр IEC в качестве партнера по обучению сотрудников Вашей организации английскому языку.

Специально под Ваши потребности мы предложим индивидуальную программу, учитывающую специфику Вашей компании и уровень владения языком сотрудниками.

Какие задачи мы можем решить:

государственные и коммерческие организации предпочитают видеть среди сотрудников высококвалифицированных специалистов, которые могут достойно представить их за рубежом, эффективно выстраивать взаимоотношения с деловыми партнерами из других стран, тем самым обеспечивая конкурентоспособность на мировом рынке.

Мы предлагаем для сотрудников Вашей компании:

  • развитие общих навыков устного общения: командировки, личные встречи, телефонные разговоры
  • развитие навыков делового общения:деловая переписка, участие в конференциях, выставках, ведение переговоров
  • развитие навыков чтения и составления различной документации
  • развитие навыков публичных выступлений: презентации продуктов и услуг; выступления на деловых и профильных мероприятиях

Почему мы?

  • Мы специализируемся на обучении английскому языку и разработке образовательных программ с 2010 года.
  • Подберем максимально эффективную методику для любого клиента.
  • Наш центр имеет государственную лицензию на осуществление образовательной Деятельности № 73565 от 24 июня 2015 г., а значит имеет право выдавать сертификаты.
  • Нам доверяют многие крупные корпоративные клиенты
  • Мы состоим в реестре НРНП(Национальный Реестр Надёжных Поставщиков)№ РОСС RU.04СИМ0.002.01206 от 23.04.2020 г.
  • Участвуем в тендерах на большинстве площадках
  • Мы постоянно ищем лучшие материалы и методики изучения иностранных языков, сотрудничаем с ведущими российскими и зарубежными университетами

Более подробная информация на сайте школы: www.iec-english.ru

Дата основания
2010 г
Возраст
-
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
250 ₽/ак.час
4.5
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.5
/5
 
 
 
 
 
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8.

Корпоративный английский в EnglishDom

 
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EnglishDom – одна из крупнейших и самых популярных онлайн-школ английского языка. Здесь трудятся более 700 преподавателей, носителей языка и русскоговорящих. Тысячи довольных студентов с успехом сдают международные экзамены, устраиваются на работу в зарубежные компании, уезжают учиться в лучшие мировые ВУЗы.

Среди множества онлайн-программ EnglishDom предлагает студентам корпоративный формат обучения английскому языку. Кому он может пригодиться:

  • руководителям крупных корпораций;
  • служащим международных компаний, ведущих переговоры с зарубежными партнерами;
  • тем, кто планирует подниматься по карьерной лестнице и кому необходимо знание корпоративного языка;
  • тем, кто часто ездит в заграничные командировки.

Программа подбирается индивидуально, в зависимости от ваших целей.

Это может быть курс английского для IT, HR, английский в сфере маркетинга и многое другое.

Главные преимущества обучения в EnglishDom:

  • обучение проходит на удобной, современной и несложной Интернет-платформе;
  • вы устанавливаете удобный вам график;
  • нет необходимости дополнительно приобретать учебные материалы – разработан специальный цифровой учебник;
  • первое занятие – всегда бесплатно;
  • удобное мобильное приложение;
  • индивидуальный подбор преподавателя.

На курсах корпоративного английского в EnglishDom вы освоите необходимую для вашей отрасли лексику, научитесь грамотно вести переговоры и деловые переписки, сможете без посредников общаться с международными партнерами.

Дата основания
2010 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
690 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.1
/5
 
 
 
 
 
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9.

Школа иностранных языков «Биг Бэн»

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Лингвистический центр «Биг Бэн» - это корпоративный английский в Москве от опытной команды с 22-летним портфолио.

Преподавание нацелено на погружение учащихся в языковую среду и преодоление «языкового барьера» с первого занятия. Программы разработаны для сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных корпораций и госструктур. Отдельные курсы созданы с учетом профессиональной деятельности учащихся: маркетинг, продажи, IT, логистика и другие.

Специальные корпоративные курсы английского в Москве от «Биг Бэн» разработаны для подготовки к сдаче международных экзаменов и работе с иностранными партнерами в России и за рубежом.

Для удобства клиентов «Биг Бэн» предлагает учить английский язык в офисе, не покидая рабочее место и встраивая курс в ваш текущий график. Занятия проходят в удобное время и дни недели, в индивидуальном или групповом формате, онлайн.

Как строится обучение:

- проводится устное и письменное тестирование,

- разрабатывается индивидуальная программа обучения на основе коммуникативной методики,

- проводится финальное тестирование,

- выдается сертификат.

По завершении корпоративного изучения языка желающие могут продолжить совершенствовать свой английский по индивидуальной программе.

Дата основания
1997г
Возраст
-
Тип обучения
Online/ в офисе
Ср. стоимость урока
550 ₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
2.6
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
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10.

КомпЛэнг

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Лингвистический центр КомпЛэнг в Москве работает более 20 лет и преподает корпоративный английский в разных форматах - в группах и индивидуально, а также в офисе и по Skype. 

Клиентами школы за это время стали более 400 компаний.

Что отличает программы центра:

- комплексный поход к обучению: объединяются различные методы и форматы для достижения максимальной результативности в короткие сроки,

- педагоги центра – опытные преподаватели высочайшего уровня, подтвержденного международными сертификатами на право преподавания иностранного языка в разных странах мира,

- разнообразие курсов корпоративного английского: общий, разговорный, деловой, специальный (для юристов, IT-специалистов и т.д.) и тренинги, а также Авиационный учебный центр для языковой подготовки летного персонала,

- возможность закрепить полученные знания в разговорном клубе – в общении с носителями языка,

- при обучении используются только собственные учебные материалы - книги, пособия, аудио и видео.

Клиенты КомпЛэнг в отзывах особо отмечают четкую и грамотную организацию процесса обучения руководством центра и быструю обратную связь по всем вопросам.

Как видим, для корпоративных клиентов в Москве есть широкие возможности добавить к своим профессиональным компетенциям высокий уровень владения английским языком. 

Дата основания
1993г
Возраст
-
Тип обучения
Online/ в офисе
Ср. стоимость урока
560 ₽/ак.час
4.6
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.7
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.1
/5
 
 
 
 
 
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Изучать корпоративный английский особенно актуально для тех, кто работает в международной компании, регулярно ездит в зарубежные командировки, проводит мероприятия и презентации на английском и работает с документацией на иностранном языке.

В нашем рейтинге по основным критериям вы можете оценить школы, предлагающие данную услугу, а после этого выбрать наиболее подходящую для вас.

Сводная таблица корпоративных

Школа
Преподаватели
Пробный урок
Стоимость
1.
Empire English
Русскоязычные и носители из США,
Канады, Англии
Да
1500 руб./ак.час
2.
Star Talk
Русскоязычные, носители и экспаты
Да
от 1360 руб., зависит от длительности курса
3.
ACE
Русскоязычные и носители
Да
1700 руб./ак. час
4.
International Educational Centre
Русскоязычные и носители
Да
1500 руб. в час за группу
5.
SPEAK+Lab
Русскоязычные и носители
Да
По запросу
6.
ProfiEng
Русскоязычные и носители
По заявке
от 880 руб./ак.час
7.
Центр иностранных языков Yes
Русскоязычные и носители
Да
По запросу
8.
EnglishDom
Русскоязычные и носители языка
Да
730 руб./ак. час
9.
Биг Бэн
Русскоязычные и носители
Да
По заявке
10.
КомпЛэнг
Русскоязычные
Да
По заявке

*цена при заказе 6 месяцев обучения

Часто задаваемые вопросы

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