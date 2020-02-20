Весенний ТОП-10 онлайн школ английского языка. Школы делают безумные скидки! Самое время переходить на онлайн обучение.
Начинающим изучать английский язык с нуля особенно важно правильно выбрать обучающий центр. Основные цели новичков – получить прочную базу грамматики, научиться говорить и понимать собеседника. Хочется заниматься по интересной программе и сразу видеть результат обучения. В хорошей школе ученику помогут справиться с сомнениями, дадут дополнительную мотивацию, заинтересуют и помогут получить твердые знания.
При выборе курсов стоит обратить внимание на преподавателей, разнообразие учебных программ и методику, которой придерживается школа. Мы подготовили рейтинг языковых центров в Москве, которые подходят для начинающих. При выборе школ мы обращали внимание на ключевые для учащихся моменты: педагогический состав, стоимость занятий и учебных материалов, гибкость графика, разнообразие программ, количество человек в группе. В статье вы найдете информацию о пяти языковых центрах и сводную таблицу для их сравнения.
Начать изучать английский с нуля вполне реально вместе с онлайн школой Englex. Вся работа проходит в скайп, ничего дополнительно приобретать не надо. Можно даже воспользоваться бесплатным пробным занятием, чтобы понять, подходит ли вам такой формат обучения или нет.
Почему Englex так востребована?
- приемлемая цена: от 580 руб. за академический час;
- возможность заниматься по индивидуальному графику;
- адаптированные современные учебные материалы;
- только русскоязычные преподаватели для новичков;
- преподавание исключительно современного и практичного английского.
Главные принципы школы, которые помогают достигать высоких результатов:
- преподаватель, подобранный индивидуально под каждого ученика;
- использование современной коммуникативной методики;
- интересная подача учебного материала.
Обучаться в школе могут как взрослые, так и дети (с 10-ти лет).
Акции и скидки:
Еще один профессионал в сфере онлайн образования и изучения английского языка в частности – школа SkyEng. Идеально подойдет тем, кто только начинает знакомство с языком, даже детям с 4-х лет.
Плюсы школы:
- личный график занятий – вы не привязаны к группе, а занимаетесь тет-а-тет с преподавателем;
- интернет площадка с интуитивным интерфейсом и всеми необходимыми материалами;
- корректировка обучения в зависимости от текущих результатов и личный помощник;
- бесплатный первый урок.
Чему вы научитесь на курсе для начинающих в SkyEng:
- значительно пополните словарный запас;
- сможете поддержать беседу на несложные повседневные темы;
- перестанете опасаться языкового барьера.
У школы множество своих «фишек»: мобильное приложение, расширения для браузера, увлекательная платформа, похожая на соц. сеть.
Если с преподавателем не сложилось, всегда можно попросить о замене. Если пропустили занятие, есть возможность перенести его на более удобное время.
Онлайн-школа ProfiEng – оптимальный выбор для всех, кто решил наконец выучить английский язык.
Курс для начинающих рассчитан как на взрослых, так и на детей даже не знающих алфавит.
Обратите внимание чем может похвастаться школа ProfiEng:
- преподаватели с сертификатами Cambridge University и опытом работы в учебных заведениях США, Великобритании, Китая, Южной Кореи;
- собственная онлайн-платформа и уникальные обучающие материалы, созданные преподавателями школы;
- продвинутая методика, позволяющая заговорить на английском после первого месяца обучения;
- акцент на все аспекты языка - чтение, аудирование, письмо, говорение;
- прозрачное ценообразование.
По поводу стоимости занятий стоит отметить, что в ProfiEng действует специальное предложение.
При покупке первого пакета занятий вам дадут 5 первых бесплатных занятий.
Если в процессе их прохождения вы решите на продолжать обучение, то школа вам вернет все деньги.
Заниматься можно 24 часа в сутки - в любое удобное для вас время.
Продолжительность каждого занятия - 50 минут.
Если у вас возникнет ситуация, когда урок надо будет перенести, то сделать это можно будет без каких-либо санкций, что очень удобно при сложном графике.
Для того, чтобы познакомиться с методикой школы, скорей записывайтесь на бесплатный пробный урок, который включает в себя 2 видеозвонка с преподавателем и куратором, а также выполнение ваших первых упражнений по английскому.
Конечно, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин.
- Школа специализируется ТОЛЬКО на обучении английскому языку и 65% всех студентов – начинающие взрослые от 16 лет (те, кто никогда не учил английский или учил его только в школе).
- В школе есть отдельный вводной курс для тех, кто начинает учить английский с полного нуля – Beginner Induction.
- Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4 станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн.
- Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости.
- Стоимость обучения от 8 000 р. / мес.
Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.
Никогда не учили английский? Боитесь, что не получится (мне уже поздно, а вдруг будет сложно)?
Помимо преподавателя у каждого студента есть персональный куратор (от назначения первого занятия до успешно завершенного курса). Он помогает разобраться, что и как конкретно учить, проводит регулярно оценочные сессии и тесты (оценка прогресса каждый месяц), если что-то пойдет не так, сразу видит и помогает исправить и не дает бросить обучение!
Конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень английского прямо на сайте, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.
P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.
Онлайн школа «Тетрика» идеально подойдет для ребенка, который только начинает изучение английского. И, поверьте, очень велика вероятность, что до конца школы он так и будет «дружить» с ней, готовиться к урокам, к экзаменам.
Онлайн площадку создали выпускники ведущего вуза страны – МГУ. Ребята постарались на славу:
- очень удобный и приятный глазу внешний вид;
- даже младшему школьнику, только осваивающему компьютер, все будет понятно и доступно;
- алгоритмы работы, которые качественно готовят к главным школьным экзаменам – ОГЭ и ЕГЭ.
Плюсы «Тетрики»:
- комфортное расписание, которое подстраивают под ученика;
- бесплатный демо урок;
- внимание всем сферам языка;
- высококвалифицированные педагоги.
Преподаватели языкового центра CREF – российские педагоги с профильным образованием международными сертификатами, а также носители английского из США, Великобритании и Канады. Сотрудники школы обладают опытом преподавания иностранных языков и постоянно повышают квалификацию.
Стоимость академического часа начинается от 385 рублей. Курс для новичков рассчитан на 102 ак. часа (2 цикла по 51 ак. часу). Стоимость цикла – от 20405 рублей без учета учебников. Первичное тестирование для новых учеников проводится бесплатно.
Занятия проходят в группах до 8 человек. Средняя продолжительность урока – 3 академических часа. Курсы проводятся в будние и выходные дни, в утреннее, дневное или вечернее время по выбору студента. Пропущенные занятия можно отработать с педагогом индивидуально. Школа дает гарантию результата при условии, что учащийся посещает от 90% занятий и все контрольные тесты.
Уроки в Allada School ведут опытные преподаватели с высшим лингвистическим или филологическим образованием, также есть носители языка. В школе действует система безлимитного посещения: в зависимости от типа абонемента студент может ходить на все интересующие его занятия от двух раз в неделю и более.
Стоимость обучения начинается от 7900 рублей в месяц. В безлимитный абонемент (от 9300 рублей в месяц) входит неограниченное количество занятий с отработкой, помощь методиста и разговорный клуб. Индивидуальное обучение стоит от 1290 рублей за академический час. Занятия в группах в этом случае предоставляются бесплатно. Чтобы сэкономить, можно пройти игру на сайте школы: чем больше баллов вы наберете, тем выше скидка.
Занятия проходят в группах до 10 человек или в мини-группах по 3-5 человек. Возможно дистанционное обучение по Skype. Пропущенные уроки можно отработать, также действует заморозка абонемента.
Все преподаватели EF – специалисты с профильным высшим образованием и международными сертификатами, подтверждающими знание языка на уровне не ниже Advanced. Есть также занятия с носителями английского из США и Великобритании.
Стоимость обучения начинается от 7000 рублей в месяц. Точная сумма зависит от персональной программы, составленной с учетом целей студента и желаемой интенсивности занятий. Учебники, разговорный клуб и дополнительные мастер-классы входят в стоимость курса. Тест на знание языка и первый урок для ознакомления со школой проводятся бесплатно.
На очных групповых занятиях присутствует обычно 5-6 студентов, на онлайн-уроках – до 8. Пропущенные часы можно отработать самостоятельно, с другой группой подходящего уровня или индивидуально с преподавателем.
В школе BigWig работают профессиональные педагоги из России и носители английского из Канады, Великобритании и США. У всех преподавателей есть соответствующее лингвистическое или педагогическое образование и опыт ведения языковых курсов.
В школе действует система абонементов: студент может приобрести от 1 до 10 посещений или безлимитный абонемент. Стоимость месяца обучения составляет 6900 рублей, при оплате трех и более месяцев цена снижается. Индивидуальные занятия с русскоязычным преподавателем обойдутся в 1400 рублей за ак. час, с носителем языка – в 1700.
На групповых занятиях присутствует не больше 6-8 человек. 90% урока посвящено разговорной практике, и небольшие группы дают возможность говорить каждому студенту. Чтобы пропущенные часы не пропадали, абонемент можно заморозить на время отпуска или болезни. Помимо обучающих программ в школе часто проводятся кинопоказы, разговорные клубы и различные мероприятия на английском.
Основная цель школы Easy Speak – устранить языковой барьер и научить студентов свободно выражать свои мысли и вести беседы на английском языке. Занятия ведут как русскоязычные преподаватели с профильным образованием, так и носители языка из США и Канады.
Стоимость академического часа начинается от 325 рублей. Цена курса складывается исходя из индивидуальной программы и составляет от 9000 до 26000 рублей в месяц. Учебные материалы входят в эту сумму. Первое занятие для новых студентов проводится бесплатно.
В группы набирается до 12 человек. Длительность урока – 90 минут, основная часть времени посвящается практике. Даже студенты,изучающие английский с нуля, начинают говорить с первого занятия. Пропущенные часы отрабатываются с преподавателем индивидуально или на занятиях с другой группой того же уровня.
Сравнение школ
есть
45 минут
Online
1
Входят в стоимость
РКИ
от 580 рублей
есть
45 минут
Online
1
Входят
в стоимость
Авторские
курсы
от 790 рублей
есть
50 минут
Online
1
Входят в стоимость
-
790 рублей
есть
от 45 минут
Online
до 10
-
Множество программ
от 665р./ак. час
есть
60 минут
Online
1
Входят в стоимость
Подготовка
ко всем
международным
экзаменам
от 790 рублей
-
135 минут
1
до 8
отдельно
французский, испанский
от 385 рублей
есть
80 минут
12
до 10
отдельно
европейские
и восточные языки
от 240 рублей
есть
90 минут
12
до 6
входят в стоимость
обучение за рубежом
от 700 рублей
есть
90 минут
2
до 8
входят в стоимость
профессиональные
курсы
от 450 рублей
-
180 минут
3
до 12
входят в стоимость
интенсивы
от 325 рублей
Цены на онлайн курсы английского языка с нуля
В таблице ниже отражена стоимость курсов английского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.
Период
Минимальная цена
Средняя цена
Максимальная цена
Академический час
250 руб.
430 руб.
790 руб.
Месяц
7040 руб.
9000 руб.
15800 руб.
Курс
18960 руб.
37920 руб.
82800 руб.
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В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
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