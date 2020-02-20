Онлайн-школа ProfiEng – оптимальный выбор для всех, кто решил наконец выучить английский язык.

Курс для начинающих рассчитан как на взрослых, так и на детей даже не знающих алфавит.

Обратите внимание чем может похвастаться школа ProfiEng:

преподаватели с сертификатами Cambridge University и опытом работы в учебных заведениях США, Великобритании, Китая, Южной Кореи;

собственная онлайн-платформа и уникальные обучающие материалы, созданные преподавателями школы;

продвинутая методика, позволяющая заговорить на английском после первого месяца обучения;

акцент на все аспекты языка - чтение, аудирование, письмо, говорение;

прозрачное ценообразование.

По поводу стоимости занятий стоит отметить, что в ProfiEng действует специальное предложение.

При покупке первого пакета занятий вам дадут 5 первых бесплатных занятий.

Если в процессе их прохождения вы решите на продолжать обучение, то школа вам вернет все деньги.

Заниматься можно 24 часа в сутки - в любое удобное для вас время.

Продолжительность каждого занятия - 50 минут.

Если у вас возникнет ситуация, когда урок надо будет перенести, то сделать это можно будет без каких-либо санкций, что очень удобно при сложном графике.

Для того, чтобы познакомиться с методикой школы, скорей записывайтесь на бесплатный пробный урок, который включает в себя 2 видеозвонка с преподавателем и куратором, а также выполнение ваших первых упражнений по английскому.