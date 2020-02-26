Передовой курс бизнес-английского в школе Star Talk основан на программе ведущего международного издательства Pearson.

Курс включает только актуальные бизнес темы, функциональный словарь, обилие практических заданий и кейсов, а также развитие Soft Skills, эмоционального и межкультурного интеллекта.

В отличие от стандартных программ, направленных на расширение теоретических знаний, курс дает возможность развить необходимые практические навыки делового общения на английском языке и отработку эффективных стратегий международной коммуникации.

Курс ведут уникальные эксперты: тренеры по коммуникации с иностранцами с высшим образованием в сфере лингвистики и бизнеса (MBA, EMBA), а также с опытом преподавания делового английского не менее 10 лет, проведения бизнес тренингов в международных и крупных российских компаниях, собственным руководящим опытом.

Уникальное сочетание компетенций тренеров дает возможность говорить о деловой коммуникации не в теории, а на основе практики ведения бизнеса и кейсов решения бизнес-задач с использованием языка.

Фокус обучения направлен на отработку навыков делового общения в распространенных коммуникативных ситуациях:

- Светская беседа с деловыми партнерами

- Самопрезентация и нетворкинг

- Составление и проведение презентации

- Ведение деловой переписки

- Участие в бизнес-встречах

- Работа в команде

- Прохождение собеседования

- Проведение переговоров с клиентами

- Описание графиков и представление фактов и цифр

и другие.

Обучение проводится в маленьких группах (от 4 до 7 человек) и индивидуально. 85% времени занятия отводится на языковую практику, повышение навыков деловой коммуникации и живую тренировку полученных знаний через отработку кейсов, и симуляции встреч, собраний и переговоров.

В дополнение к живым занятиям с тренером, новая лексика и грамматика отрабатываются при помощи интерактивных игр на собственной онлайн-платформе, в которую также входят тесты бизнес-английского.

По окончании обучения слушатели получают сертификат о прохождении курса бизнес-английского с указанием уровня владения языком.

Полный курс длится 6 месяцев. Его можно оплатить сразу или помесячно.

Занятия проводятся онлайн и очно в 4 учебных центрах школы.

Пробный урок и тестирование проводится в школе бесплатно.

Подробности об обучении деловому английскому в Star Talk на сайте школы