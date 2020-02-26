Рейтинг школ

Топ-10 онлайн школ английского 2022 [Со скидками]

ТОП-10 онлайн школ английского языка. Школы делают безумные скидки! Самое время переходить на онлайн обучение.

 
13.01.22
 
2
 
102000

Знание бизнес-английского необходимо каждому, кто планирует работать в международной компании, вести предпринимательскую деятельность и общаться с иностранными партнерами. Курсы бизнес-английского в Москве и других городах пользуются большим спросом: навыки делового общения на иностранном языке высоко ценятся на рынке труда и положительно влияют на зарплату специалиста. 

В статье представлен топ 5 лучших школ делового английского в Москве. Рейтинг составлен на основе сравнения учебных программ, стоимости и длительности обучения. Также мы рассматривали преподавательский состав и наличие в нем носителей языка, размер групп и возможность отработки занятий. Все школы, вошедшие в список, имеют лицензию на образовательную деятельность. 

1. Онлайн-курсы бизнес английского в Englex

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Очередной лидер среди лидеров. Уж не знаем, как вы будете выбирать из такой крутой подборки. Englex ориентирован только на персональное обучение. Сильные преподаватели – сильная сторона этой онлайн школы. Более 250 русскоязычных и носителей языка, посвятивших свою жизнь изучению и преподаванию английского.

Действует промокод на бонусные занятия.

Очень большой выбор программ:

  • общий разговорный курс;
  • английский для школьников, бизнесменов и путешественников;
  • экспресс-курсы, в том числе для быстрой подготовки к важному событию (собеседование);
  • подготовка к экзаменам;
  • постановка произношения;
  • практическая грамматика;
  • английский для специалистов IT области.

Обучение проходит на собственной платформе и посредством Skype. В любое удобное время с интенсивностью 2-3 занятия в неделю.

Бесплатно вы получите:

  • пробное занятие;
  • участие в разговорных клубах;
  • материалы для обучения;
  • перенос занятий.

Доступен возврат средств за вычетом 10% от суммы (фактически понесенные расходы).

Записывайтесь на пробный урок и получите персональную скидку по промокоду Study.ru.

Дата основания
2012 г
Возраст
10
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
600 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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2. Курсы делового английского в Star Talk

ТОП-овые преподаватели
Онлайн и офлайн
Сертификат и онлайн-платформа
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Передовой курс бизнес-английского в школе Star Talk основан на программе ведущего международного издательства Pearson.

Курс включает только актуальные бизнес темы, функциональный словарь, обилие практических заданий и кейсов, а также развитие Soft Skills, эмоционального и межкультурного интеллекта.

В отличие от стандартных программ, направленных на расширение теоретических знаний, курс дает возможность развить необходимые практические навыки делового общения на английском языке и отработку эффективных стратегий международной коммуникации.

Курс ведут уникальные эксперты: тренеры по коммуникации с иностранцами с высшим образованием в сфере лингвистики и бизнеса (MBA, EMBA), а также с опытом преподавания делового английского не менее 10 лет, проведения бизнес тренингов в международных и крупных российских компаниях, собственным руководящим опытом.

Уникальное сочетание компетенций тренеров дает возможность говорить о деловой коммуникации не в теории, а на основе практики ведения бизнеса и кейсов решения бизнес-задач с использованием языка.

Фокус обучения направлен на отработку навыков делового общения в распространенных коммуникативных ситуациях:

- Светская беседа с деловыми партнерами

- Самопрезентация и нетворкинг

- Составление и проведение презентации

- Ведение деловой переписки

- Участие в бизнес-встречах

- Работа в команде

- Прохождение собеседования

- Проведение переговоров с клиентами

- Описание графиков и представление фактов и цифр

и другие.

Обучение проводится в маленьких группах (от 4 до 7 человек) и индивидуально. 85% времени занятия отводится на языковую практику, повышение навыков деловой коммуникации и живую тренировку полученных знаний через отработку кейсов, и симуляции встреч, собраний и переговоров.

В дополнение к живым занятиям с тренером, новая лексика и грамматика отрабатываются при помощи интерактивных игр на собственной онлайн-платформе, в которую также входят тесты бизнес-английского.

По окончании обучения слушатели получают сертификат о прохождении курса бизнес-английского с указанием уровня владения языком.

Полный курс длится 6 месяцев. Его можно оплатить сразу или помесячно.

Занятия проводятся онлайн и очно в 4 учебных центрах школы.

Пробный урок и тестирование проводится в школе бесплатно.

Подробности об обучении деловому английскому в Star Talk на сайте школы

Дата основания
2009 г
Возраст
-
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
625 ₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.6
/5
 
 
 
 
 
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3. Деловой английский в школе STUDYWORK

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Конечно, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин.

  1. Школа специализируется ТОЛЬКО на обучении английскому языку и 90% всех студентов - взрослые (те, кто учит английский для работы или учебы),
  2. В обучении могут быть использованы 79 вариантов курса конкретно под Ваш запрос из специального каталога Cambridge University Press (английский для конкретных сфер),
  3. Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4 станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн,
  4. Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости,
  5. Стоимость обучения от 8 000 р. / мес.

Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.

  • Пытались учить английский, но всегда не хватало времени из-за работы?

Школа работает 7 дней в неделю с 9 до 22, занятия онлайн идут 24/7, можно заниматься по гибкому расписанию (в разные дни в течение недели) + можно совмещать занятия онлайн и офлайн вместе сразу.

Конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень английского прямо на сайте, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.

P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.

Дата основания
2015 г
Возраст
18+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость
от 665 ₽/ак. час
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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4. Бизнес-курсы английского в ВКС-International House

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Придя в ВКС-IH, вы можете быть уверены в том, что получите качественную услугу. И если мы говорим о курсах бизнес английского, то администрация и преподаватели ВКС понимают актуальность запроса и создают такие программы, которые 100% приводят к результату.

Почему студенты выбирают бизнес-курс в ВКС-IH:

  • качественная программа;
  • сильный преподавательский состав с международной сертификацией и опытом работы в сфере образования более 5-ти лет;
  • использование коммуникативной методики со всей необходимой терминологией;

Бизнес курсы английского в ВКС-International House на выбор:

  • общий для закрепления имеющихся навыков;
  • интенсив для тех, у кого сжатые сроки;
  • курс разговорной и письменной практики;
  • разговорный курс делового английского.

Чему вы научитесь по итогу курса:

  • грамотно и уверенно вести переговоры и деловые переписки;
  • читать проф. литературу и периодику;
  • максимально свободно общаться с зарубежными бизнес партнерами.
Дата основания
1992 г
Возраст
18+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость
от 11520 ₽/месяц
4.3
/5
 
 
 
 
 
3.0
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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5. Бизнес-курс английского в ProfiEng

4 урока в подарок
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Если вы до сих пор в поисках хорошей онлайн-курсов бизнес-английского, если устали начинать и бросать учебу, так и не достигнув цели, если вам нужна школа, где вас будут учить не по шаблону, то присмотритесь к ProfiEng. 

Не важно, какова ваша конечная цель – переезд по работе в англоговорящую страну, командировка или продвижение по карьерной лестнице, здесь уже через несколько месяцев ваши знания языка будут гораздо шире. 

Преимущества школы:

  • бесплатный пробный урок;
  • возврат средств за неиспользованные часы;
  • оплата уроков в рассрочку или по частям;
  • компетентные преподаватели с опытом жизни и работы за рубежом;
  • британская коммуникативная методика, благодаря которой уже через месяц вы почувствуете прогресс;
  • внимание на все аспекты языка (аудирование, чтение, грамматика, письмо);
  • удобная и актуальная интернет платформа для учебы;
  • индивидуальная программа и наставник с личным преподавателем.

Как проходит обучение в ProfiEng:

  • проходите пробный урок, знакомитесь с интерактивной площадкой, выбираете преподавателя и принимаете решение;
  • занимаетесь индивидуально с преподавателем, выполняете задания онлайн;
  • учите порядка 100 новых слов в неделю по секретной методике;
  • общаетесь с носителями в специальном «клубе»;
  • ежеквартально проходите аттестацию с наставником.

Программы, которые предлагает школа: общий бизнес курс, разговорный курс, подготовка к международным экзаменам, специализированные курсы по профессиям.

В ProfiEng сейчас действует спецпредложение для новых студентов - 4 урока бесплатно.

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Дата основания
2011 г
Возраст
-
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
890 ₽
4.2
/5
 
 
 
 
 
4.9
/5
 
 
 
 
 
3.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
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6. Деловой английский в школе LanguageLink

Стандартные и мини-группы
Обучение на реальных ситуациях
Сертификат
На сайт школы

Бизнес-курс английского языка в LanguageLink направлен в большей степени на развитие навыков письменной речи: изучение специфической лексики, знакомство с основами деловой переписки. Также во время обучения отрабатываются различные ситуации: переговоры, дискуссии, презентации. Программа подходит рядовым менеджерам и руководителям бизнеса с уровнем английского не ниже Pre-Intermediate.

Курс рассчитан на 144 академических часа. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю по 3 ак. часа. Стоимость месяца обучения начинается от 9504 рублей и зависит от уровня языка, филиала школы, длительности и частоты занятий. Учебники приобретаются отдельно. 

Ведут курс квалифицированные русскоязычные и англоговорящие педагоги. Студент может выбрать обучение в мини-группе (до 6 человек) или в стандартной (8-10 человек). Групповые занятия не отменяются и не переносятся, отработать пропущенные уроки можно с преподавателем в индивидуальном порядке.

Дата основания
2001 г
Возраст
-
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
570 ₽/ак.час
4.6
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
3.7
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
3.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.1
/5
 
 
 
 
 
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7. Английский для бизнеса в Центре ИнЯз Профи

Сертификат европейского образца
Моделирование ситуаций 
Стандартные и мини-группы
На сайт школы

Курс бизнес-английского в центре ИнЯз Профи направлен на улучшение всех языковых навыков (аудирование, говорение, чтение, письмо). Студенты учатся участвовать в переговорах и дебатах, читать и писать деловые письма, составлять отчеты, делать презентации и доклады. Преподаватели центра – квалифицированные педагоги с высшим профильным образованием и опытом работы. 

Длительность курса зависит от уровня подготовки студентов, в среднем это 72-88 ак.часов. Уроки проходят в стандартных (до 8 человек) или мини-группах (3-4 человека). Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от уровня, интенсивности и времени занятий. Действуют скидки на утренние и дневные группы, а также специальные цены на индивидуальное обучение и на изучение второго иностранного языка. Учебники приобретаются отдельно. 

Дата основания
2008 г
Возраст
-
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
450 ₽/ак.час
4.1
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.6
/5
 
 
 
 
 
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8. Курсы делового английского в English First

Программы обучения за рубежом
Онлайн и офлайн формат
Сертификат международного образца
На сайт школы

Образовательный центр EF проводит курсы бизнес-английского в очном и онлайн формате. Студент может выбрать посещение школы или участие в уроках по Skype, а также совмещать оба варианта. Курс ведут опытные преподаватели с соответствующим образованием и международными сертификатами (TESOL, TKT), есть занятия с носителями языка. 

Точную стоимость обучения менеджер рассчитывает индивидуально, исходя из целей студента, длительности курса и частоты занятий. В программу включены семинары и онлайн-уроки, посвященные различным отраслям бизнеса (маркетинг, финансы и т.п.).

Занятия проводятся в группах по 6-8 человек. Групповые уроки обычно не переносятся и не отменяются, отработать пропущенные часы можно с преподавателем в индивидуальном порядке. 

Дата основания
1991 г
Возраст
-
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
565 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
3.2
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.0
/5
 
 
 
 
 
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9. Деловой английский в Школе иностранных языков Биг Бен

Разнообразие направлений
Мини-группы
Сертификат
На сайт школы

Школа Биг Бен предлагает разнообразные программы курсов делового английского, распределенные по отраслям: маркетинг и реклама, управление персоналом, энергетика, юриспруденция, логистика и т.п. Есть отдельные программы, посвященные деловой переписке, встречам и переговорам, созданию презентаций. 

Курсы ведут носители языка и русскоязычные преподаватели с высшим образованием и педагогическим опытом. Средняя продолжительность обучения – 102 академических часа. Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа. Группы набираются небольшие – до 8 человек.

Стоимость обучения – от 551 рубля за ак. час. Точная сумма зависит от уровня знаний студента (цены на курсы для Elementary и Advanced различаются из-за разной сложности и насыщенности программ). Действуют семейные скидки и специальные цены при единовременной оплате курса. Пробное групповое занятие проводится бесплатно. 

Дата основания
1997 г
Возраст
-
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
550 ₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
2.6
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.0
/5
 
 
 
 
 
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10. Курсы делового английского в American Club of Education

Преподаватели – эксперты в бизнесе
Подготовка к сдаче экзамена BEC
Сертификат
На сайт школы

Бизнес-английский в American Club of Education доступен студентам с уровнем Intermediate и выше. Занятия ведут педагоги-эксперты в сфере бизнеса и преподавания делового английского. Есть возможность заниматься с русскоязычным педагогом и носителем языка. 

Общий курс для одного уровня рассчитан на 84 академических часа. Студент может выбрать желаемую интенсивность занятий: 2 или 3 раза в неделю по 3 ак. часа. Обучение проводится в группах до 9 человек или индивидуально. Дополнительно проводятся специализированные курсы (английский для юридической, банковской и других сфер).

Оплату курса можно вносить частями (от 11800 рублей в месяц за групповое обучение). Стоимость индивидуальных занятий начинается от 27100 рублей в месяц. Действуют скидки при единовременной оплате, специальные цены на утренние и дневные группы. Ознакомиться с методикой и стилем преподавания можно на бесплатном пробном уроке. 

Дата основания
1997 г
Возраст
-
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
340 ₽/ак.час
4.1
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.8
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.0
/5
 
 
 
 
 
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Сравнение школ

Школа
Длительность урока (мин.)
Минимальное количество
уроков
Бесплатное пробное
занятие
Перенос, отмена,
уроков
Цена, руб
1.
Englex
50
5
1
+
36500*
2.
Star Talk
90
8
+
+
от 8900
в месяц
3.
STUDYWORK
45
16
-
-
665₽/ак. час
4.
ВКС-IH
45
16
-
-
11520
в месяц
5.
ProfiEng
50
4
+
+
10680
в месяц
6.
Language
Link
135
48
+
-
9504
в месяц
7.
Центр ИнЯз Профи
90
8
-
+
от 5000
в месяц
8.
English First
90
8
+
+
от 10400
в месяц
9.
Биг Бен
90
8
+
+
от 11730
в месяц
10.
American Club
of Education
135
8
+
8
от 11800
в месяц

* – цена за весь курс

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В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133

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