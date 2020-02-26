Топ-10 онлайн школ английского 2022 [Со скидками]
ТОП-10 онлайн школ английского языка. Школы делают безумные скидки! Самое время переходить на онлайн обучение.
Знание бизнес-английского необходимо каждому, кто планирует работать в международной компании, вести предпринимательскую деятельность и общаться с иностранными партнерами. Курсы бизнес-английского в Москве и других городах пользуются большим спросом: навыки делового общения на иностранном языке высоко ценятся на рынке труда и положительно влияют на зарплату специалиста.
В статье представлен топ 5 лучших школ делового английского в Москве. Рейтинг составлен на основе сравнения учебных программ, стоимости и длительности обучения. Также мы рассматривали преподавательский состав и наличие в нем носителей языка, размер групп и возможность отработки занятий. Все школы, вошедшие в список, имеют лицензию на образовательную деятельность.
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Очередной лидер среди лидеров. Уж не знаем, как вы будете выбирать из такой крутой подборки. Englex ориентирован только на персональное обучение. Сильные преподаватели – сильная сторона этой онлайн школы. Более 250 русскоязычных и носителей языка, посвятивших свою жизнь изучению и преподаванию английского.
Действует промокод на бонусные занятия.
Очень большой выбор программ:
- общий разговорный курс;
- английский для школьников, бизнесменов и путешественников;
- экспресс-курсы, в том числе для быстрой подготовки к важному событию (собеседование);
- подготовка к экзаменам;
- постановка произношения;
- практическая грамматика;
- английский для специалистов IT области.
Обучение проходит на собственной платформе и посредством Skype. В любое удобное время с интенсивностью 2-3 занятия в неделю.
Бесплатно вы получите:
- пробное занятие;
- участие в разговорных клубах;
- материалы для обучения;
- перенос занятий.
Доступен возврат средств за вычетом 10% от суммы (фактически понесенные расходы).
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2. Курсы делового английского в Star Talk
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Передовой курс бизнес-английского в школе Star Talk основан на программе ведущего международного издательства Pearson.
Курс включает только актуальные бизнес темы, функциональный словарь, обилие практических заданий и кейсов, а также развитие Soft Skills, эмоционального и межкультурного интеллекта.
В отличие от стандартных программ, направленных на расширение теоретических знаний, курс дает возможность развить необходимые практические навыки делового общения на английском языке и отработку эффективных стратегий международной коммуникации.
Курс ведут уникальные эксперты: тренеры по коммуникации с иностранцами с высшим образованием в сфере лингвистики и бизнеса (MBA, EMBA), а также с опытом преподавания делового английского не менее 10 лет, проведения бизнес тренингов в международных и крупных российских компаниях, собственным руководящим опытом.
Уникальное сочетание компетенций тренеров дает возможность говорить о деловой коммуникации не в теории, а на основе практики ведения бизнеса и кейсов решения бизнес-задач с использованием языка.
Фокус обучения направлен на отработку навыков делового общения в распространенных коммуникативных ситуациях:
- Светская беседа с деловыми партнерами
- Самопрезентация и нетворкинг
- Составление и проведение презентации
- Ведение деловой переписки
- Участие в бизнес-встречах
- Работа в команде
- Прохождение собеседования
- Проведение переговоров с клиентами
- Описание графиков и представление фактов и цифр
и другие.
Обучение проводится в маленьких группах (от 4 до 7 человек) и индивидуально. 85% времени занятия отводится на языковую практику, повышение навыков деловой коммуникации и живую тренировку полученных знаний через отработку кейсов, и симуляции встреч, собраний и переговоров.
В дополнение к живым занятиям с тренером, новая лексика и грамматика отрабатываются при помощи интерактивных игр на собственной онлайн-платформе, в которую также входят тесты бизнес-английского.
По окончании обучения слушатели получают сертификат о прохождении курса бизнес-английского с указанием уровня владения языком.
Полный курс длится 6 месяцев. Его можно оплатить сразу или помесячно.
Занятия проводятся онлайн и очно в 4 учебных центрах школы.
Пробный урок и тестирование проводится в школе бесплатно.
Подробности об обучении деловому английскому в Star Talk на сайте школы
от Study.ru
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Конечно, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин.
- Школа специализируется ТОЛЬКО на обучении английскому языку и 90% всех студентов - взрослые (те, кто учит английский для работы или учебы),
- В обучении могут быть использованы 79 вариантов курса конкретно под Ваш запрос из специального каталога Cambridge University Press (английский для конкретных сфер),
- Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4 станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн,
- Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости,
- Стоимость обучения от 8 000 р. / мес.
Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.
- Пытались учить английский, но всегда не хватало времени из-за работы?
Школа работает 7 дней в неделю с 9 до 22, занятия онлайн идут 24/7, можно заниматься по гибкому расписанию (в разные дни в течение недели) + можно совмещать занятия онлайн и офлайн вместе сразу.
Конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень английского прямо на сайте, ОТВЕТИВ НА 5 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ.
P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.
от Study.ru
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Придя в ВКС-IH, вы можете быть уверены в том, что получите качественную услугу. И если мы говорим о курсах бизнес английского, то администрация и преподаватели ВКС понимают актуальность запроса и создают такие программы, которые 100% приводят к результату.
Почему студенты выбирают бизнес-курс в ВКС-IH:
- качественная программа;
- сильный преподавательский состав с международной сертификацией и опытом работы в сфере образования более 5-ти лет;
- использование коммуникативной методики со всей необходимой терминологией;
Бизнес курсы английского в ВКС-International House на выбор:
- общий для закрепления имеющихся навыков;
- интенсив для тех, у кого сжатые сроки;
- курс разговорной и письменной практики;
- разговорный курс делового английского.
Чему вы научитесь по итогу курса:
- грамотно и уверенно вести переговоры и деловые переписки;
- читать проф. литературу и периодику;
- максимально свободно общаться с зарубежными бизнес партнерами.
от Study.ru
5. Бизнес-курс английского в ProfiEng
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Если вы до сих пор в поисках хорошей онлайн-курсов бизнес-английского, если устали начинать и бросать учебу, так и не достигнув цели, если вам нужна школа, где вас будут учить не по шаблону, то присмотритесь к ProfiEng.
Не важно, какова ваша конечная цель – переезд по работе в англоговорящую страну, командировка или продвижение по карьерной лестнице, здесь уже через несколько месяцев ваши знания языка будут гораздо шире.
Преимущества школы:
- бесплатный пробный урок;
- возврат средств за неиспользованные часы;
- оплата уроков в рассрочку или по частям;
- компетентные преподаватели с опытом жизни и работы за рубежом;
- британская коммуникативная методика, благодаря которой уже через месяц вы почувствуете прогресс;
- внимание на все аспекты языка (аудирование, чтение, грамматика, письмо);
- удобная и актуальная интернет платформа для учебы;
- индивидуальная программа и наставник с личным преподавателем.
Как проходит обучение в ProfiEng:
- проходите пробный урок, знакомитесь с интерактивной площадкой, выбираете преподавателя и принимаете решение;
- занимаетесь индивидуально с преподавателем, выполняете задания онлайн;
- учите порядка 100 новых слов в неделю по секретной методике;
- общаетесь с носителями в специальном «клубе»;
- ежеквартально проходите аттестацию с наставником.
Программы, которые предлагает школа: общий бизнес курс, разговорный курс, подготовка к международным экзаменам, специализированные курсы по профессиям.
В ProfiEng сейчас действует спецпредложение для новых студентов - 4 урока бесплатно.
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от Study.ru
6. Деловой английский в школе LanguageLink
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Бизнес-курс английского языка в LanguageLink направлен в большей степени на развитие навыков письменной речи: изучение специфической лексики, знакомство с основами деловой переписки. Также во время обучения отрабатываются различные ситуации: переговоры, дискуссии, презентации. Программа подходит рядовым менеджерам и руководителям бизнеса с уровнем английского не ниже Pre-Intermediate.
Курс рассчитан на 144 академических часа. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю по 3 ак. часа. Стоимость месяца обучения начинается от 9504 рублей и зависит от уровня языка, филиала школы, длительности и частоты занятий. Учебники приобретаются отдельно.
Ведут курс квалифицированные русскоязычные и англоговорящие педагоги. Студент может выбрать обучение в мини-группе (до 6 человек) или в стандартной (8-10 человек). Групповые занятия не отменяются и не переносятся, отработать пропущенные уроки можно с преподавателем в индивидуальном порядке.
от Study.ru
7. Английский для бизнеса в Центре ИнЯз Профи
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Курс бизнес-английского в центре ИнЯз Профи направлен на улучшение всех языковых навыков (аудирование, говорение, чтение, письмо). Студенты учатся участвовать в переговорах и дебатах, читать и писать деловые письма, составлять отчеты, делать презентации и доклады. Преподаватели центра – квалифицированные педагоги с высшим профильным образованием и опытом работы.
Длительность курса зависит от уровня подготовки студентов, в среднем это 72-88 ак.часов. Уроки проходят в стандартных (до 8 человек) или мини-группах (3-4 человека). Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от уровня, интенсивности и времени занятий. Действуют скидки на утренние и дневные группы, а также специальные цены на индивидуальное обучение и на изучение второго иностранного языка. Учебники приобретаются отдельно.
от Study.ru
8. Курсы делового английского в English First
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Образовательный центр EF проводит курсы бизнес-английского в очном и онлайн формате. Студент может выбрать посещение школы или участие в уроках по Skype, а также совмещать оба варианта. Курс ведут опытные преподаватели с соответствующим образованием и международными сертификатами (TESOL, TKT), есть занятия с носителями языка.
Точную стоимость обучения менеджер рассчитывает индивидуально, исходя из целей студента, длительности курса и частоты занятий. В программу включены семинары и онлайн-уроки, посвященные различным отраслям бизнеса (маркетинг, финансы и т.п.).
Занятия проводятся в группах по 6-8 человек. Групповые уроки обычно не переносятся и не отменяются, отработать пропущенные часы можно с преподавателем в индивидуальном порядке.
9. Деловой английский в Школе иностранных языков Биг Бен
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Школа Биг Бен предлагает разнообразные программы курсов делового английского, распределенные по отраслям: маркетинг и реклама, управление персоналом, энергетика, юриспруденция, логистика и т.п. Есть отдельные программы, посвященные деловой переписке, встречам и переговорам, созданию презентаций.
Курсы ведут носители языка и русскоязычные преподаватели с высшим образованием и педагогическим опытом. Средняя продолжительность обучения – 102 академических часа. Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа. Группы набираются небольшие – до 8 человек.
Стоимость обучения – от 551 рубля за ак. час. Точная сумма зависит от уровня знаний студента (цены на курсы для Elementary и Advanced различаются из-за разной сложности и насыщенности программ). Действуют семейные скидки и специальные цены при единовременной оплате курса. Пробное групповое занятие проводится бесплатно.
10. Курсы делового английского в American Club of Education
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Бизнес-английский в American Club of Education доступен студентам с уровнем Intermediate и выше. Занятия ведут педагоги-эксперты в сфере бизнеса и преподавания делового английского. Есть возможность заниматься с русскоязычным педагогом и носителем языка.
Общий курс для одного уровня рассчитан на 84 академических часа. Студент может выбрать желаемую интенсивность занятий: 2 или 3 раза в неделю по 3 ак. часа. Обучение проводится в группах до 9 человек или индивидуально. Дополнительно проводятся специализированные курсы (английский для юридической, банковской и других сфер).
Оплату курса можно вносить частями (от 11800 рублей в месяц за групповое обучение). Стоимость индивидуальных занятий начинается от 27100 рублей в месяц. Действуют скидки при единовременной оплате, специальные цены на утренние и дневные группы. Ознакомиться с методикой и стилем преподавания можно на бесплатном пробном уроке.
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