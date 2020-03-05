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Количество людей, желающих сдать международный экзамен IELTS, растет каждый год. Вместе с ним растет количество школ и преподавателей, обещающих студентам любого уровня высокие баллы. Репетиторы и подготовительные курсы предоставляют возможность усовершенствовать знание языка, а также познакомиться со стандартной структурой теста и отработать на практике ответы на популярные вопросы. Учащиеся получают советы по управлению временем на экзамене, осваивают аналитическое чтение, учатся извлекать информацию из графиков и схем.
Все это способна дать только качественная всесторонняя программа обучения. Чтобы вам было легче сделать выбор среди многообразия школ, мы рассмотрели разные курсы IELTS в Санкт-Петербурге и выбрали лучшие центры подготовки, ориентируясь на разнообразие и сложность программ, длительность и стоимость обучения, преподавательский состав и отзывы студентов.
В рейтинг лучших курсов в СПБ вошли IELTS Academy, языковой центр Language Link, школа Windsor, Denis’ School и образовательный центр English First.
Ай Класс с 1998 года помогает школьникам и студентам поступить в школы и
университеты за рубежом и подготовиться к сдаче международных экзаменов IELTS, TOEFL, SAT, GMAT и GRE.
В Ай Класс, расположенном на Петроградской стороне, вы можете выбрать курсы
подготовки к IELTS в мини-группе из 3-5 человек или заниматься индивидуально один на один с преподавателем. Формат занятий: очно в учебном центре или дистанционно по Zoom - вы также можете выбрать сами. При этом все учебные материалы, необходимые для успешной подготовки к экзамену, вы будете получать в электронном или бумажном виде, что избавит вас от дополнительных трат и хлопот.
Полный курс подготовки в группе рассчитан на 87 академических часов: в течение
учебного года такой курс проходит 3.5 месяца, а в летнее время – 10 недель за счет более высокой интенсивности занятий (3 раза в неделю по 3 часа).
Обязательное условия для записи в группу – прохождение комплексного тестирования по английскому языку, которое позволит определить студента в подходящую ему группу как по уровню, так и по целевому баллу. В случае индивидуальных занятий продолжительность курса зависит от ваших исходных языковых данным и нужного вам результата и длится от 1 месяца занятий в формате консультаций до 6 месяцев полноценных занятий.
Помимо подготовки к экзамену IELTS все студенты Образовательного центра Ай Класс могут получить бесплатную консультацию по образованию за рубежом: какой результат IELTS требуется для разных вузов, какие другие вступительные требования, сроки поступления и условия обучения предлагают вузы разных стран.
Более подробная информация на сайте центра.
от Study.ru
2. Курсы подготовки к IELTS в IELTS Academy
Начать подготовку к экзамену в IELTS Academy можно со стартовым уровнем Pre-intermediate и выше. Академия предлагает три варианта программ для разных уровней. Они отличаются интенсивностью занятий, длительностью и сложностью материалов.
Курс ENGLISH+IELTS предназначен для студентов с уровнем Pre-intermediate – тех, кому нужно сначала улучшить базовый английский. Программа рассчитана на три месяца (72 академических часа), уроки проходят 2 раза в неделю по 2 часа.
IELTS INTENSIVE подходит студентам, которые уверенно владеют языком на уровне Upper-intermediate. Это ускоренный курс подготовки к экзамену, он длится 5 недель. Занятия проходят 3 раза в неделю (по 2 часа).
IELTS MAXIMUM – курс для уровня Intermediate (B1-B2). В него входит модуль общего английского и модуль углубленной подготовки к IELTS. Продолжительность – 3 месяца, двухчасовые уроки проходят 2 раза в неделю.
Курсы подготовки к IELTS включают в себя пробные тесты по каждому модулю и один общий. Оценки выставляются как на настоящем экзамене: дается балл за все разделы и разбалловка по критериям.
Занятия проходят в группах по 6-8 человек. Модуль Speaking и разговорный клуб ведет носитель языка. Студенты также получают доступ к онлайн-платформе с дополнительными материалами, которые помогут справиться со сдачей IELTS.
Стоимость обучения в IELTS Academy начинается от 28000 рублей. Школа предлагает финансовую помощь в размере от 5% до 95% стоимости курса. Сумма зависит от финансового состояния кандидата, его мотивации и целей. Для получения гранта нужно оставить на сайте заявку: ответить на вопросы анкеты и написать мотивационное письмо.
от Study.ru
3. Центр подготовки к тесту IELTS Language Link
Подготовка к IELTS в Санкт-Петербурге проводится в международном языковом центре Language Link. Занятия здесь ведут русскоязычные преподаватели и носители языка. Обучение проходит в группе до 16 человек.
Ученики знакомятся с содержанием экзамена и подробно разбирают все части, осваивают стратегии выполнения заданий. В программу входит проработка тестовых заданий, совершенствование навыков устной и письменной речи, изучение тем, часто встречающихся на экзамене. Для оценки прогресса возможно проведение пробного тестирования.
Курс рассчитан на 72 академических часа (3 месяца). Стоимость – от 10 000 рублей за 1 месяц. Возможны скидки для постоянных клиентов школы.
от Study.ru
4. Курсы английского для подготовки к IELTS в Windsor
Windsor – одна из первых школ, которая начала проводить курсы английского для сдачи IELTS в Санкт-Петербурге и поспособствовала открытию первого в городе международного центра подготовки. Школа предлагает 4 варианта программ.
Курс IELTS Standard предназначен для студентов с уровнем английского Intermediate и выше. Учащиеся знакомятся со всеми типами заданий экзамена и осваивают методики их выполнения, разбираются в системе оценки и изучают все необходимые лексические темы. В конце курса проводится пробное тестирование и разбор ошибок. Продолжительность обучения – 2 месяца (48 академических часов), занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа.
IELTS Short – сокращенный и более интенсивный курс для учащихся с уровнем не ниже Upper-Intermediate. Его продолжительность – 1 месяц (30 академических часов), уроки 2 раза в неделю по 2 академических часа.
IELTS Express – ускоренный вариант подготовки, который подойдет для уровня Upper-Intermediate и выше. Он включает в себя практику по всем модулям, знакомство с основными техниками выполнения экзаменационных заданий и разбор распространенных ошибок. Длительность – 1 неделя (12 академических часов), занятия проводятся 4 раза в неделю.
Language for IELTS – программа быстрого освоения лексики и грамматики, необходимой для теста. Подходит для уровня Upper-Intermediate и выше. Продолжительность зависит от целей учащегося, его знаний и времени, оставшегося до экзамена. Для достижения наилучшего результата рекомендуется заниматься 2 раза в неделю минимум месяц (24 академических часа).
Занятия ведут профессиональные преподаватели-носители языка, обладающие опытом и соответствующими знаниями. Стоимость двухмесячного курса подготовки к IELTS – 25000 рублей. Курс, рассчитанный на месяц стоит 15000 рублей. В любой день в школе можно сдать пробный экзамен, его стоимость – 3000 рублей. Для студентов IELTS Standard пробное тестирование проводится бесплатно.
от Study.ru
5. Подготовка к экзаменам в языковой школе Denis’ School
Курс подготовки к IELTS в Denis’ School проводится для кандидатов с уровнем английского не ниже Intermediate. Заниматься можно в одном из офисов школы или онлайн, можно совмещать оба формата. Уроки проходят в небольших группах до 10 человек. Длительность зависит от потребностей и способностей студента. Преподаватели Denis’ School рекомендуют посвятить подготовке к экзамену примерно 2 месяца.
В обучение входит развитие всех четырех навыков, которые необходимы, чтобы сдать международный экзамен IELTS (Listening, Reading, Writing, Speaking). Курс направлен на пополнение словарного запаса лексикой, необходимой для IELTS, развитие навыков аудирования, письма и аналитического чтения. Студенты знакомятся с форматом экзамена, выполняют пробные задания, учатся выражать и аргументировать свою точку зрения в письменной и устной форме.
Стоимость курсов IELTS в СПБ – от 56 000 рублей за 20 занятий (40 академических часов). Абонементы на 30, 60 и 90 занятий можно приобрести со скидкой от 15% до 30%. Посещение разговорного клуба входит в стоимость.
от Study.ru
6. Курсы IELTS в English First
English First занимается подготовкой к IELTS в Санкт-Петербурге и за рубежом. Курсы длятся от 8 до 52 недель и предназначены для уровня Intermediate и выше. Обучение проходит в офисе школы или дистанционно, а также можно комбинировать очные и онлайн занятия.
Программа составляется для каждого студента индивидуально после прохождения тестирования и обсуждения удобного графика, интенсивности занятий и желаемого балла. Для обучения формируются мини-группы до 6 человек. Это позволяет сохранить индивидуальный подход к каждому студенту.
В курсы IELTS в Питере от English First входят общеязыковые уроки для развития грамматики, пополнения словарного запаса и формирования навыков ведения бесед и дискуссий на английском языке. В процессе подготовки учащиеся знакомятся с заданиями всех частей экзамена, улучшают навыки чтения, восприятия на слух, письменной и устной речи.
Пробный урок проводится бесплатно. Дальнейшая стоимость зависит от выбранной программы обучения, в среднем это от 7400 рублей в месяц.
от Study.ru
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