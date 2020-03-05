Ай Класс с 1998 года помогает школьникам и студентам поступить в школы и

университеты за рубежом и подготовиться к сдаче международных экзаменов IELTS, TOEFL, SAT, GMAT и GRE.

В Ай Класс, расположенном на Петроградской стороне, вы можете выбрать курсы

подготовки к IELTS в мини-группе из 3-5 человек или заниматься индивидуально один на один с преподавателем. Формат занятий: очно в учебном центре или дистанционно по Zoom - вы также можете выбрать сами. При этом все учебные материалы, необходимые для успешной подготовки к экзамену, вы будете получать в электронном или бумажном виде, что избавит вас от дополнительных трат и хлопот.

Полный курс подготовки в группе рассчитан на 87 академических часов: в течение

учебного года такой курс проходит 3.5 месяца, а в летнее время – 10 недель за счет более высокой интенсивности занятий (3 раза в неделю по 3 часа).

Обязательное условия для записи в группу – прохождение комплексного тестирования по английскому языку, которое позволит определить студента в подходящую ему группу как по уровню, так и по целевому баллу. В случае индивидуальных занятий продолжительность курса зависит от ваших исходных языковых данным и нужного вам результата и длится от 1 месяца занятий в формате консультаций до 6 месяцев полноценных занятий.

Помимо подготовки к экзамену IELTS все студенты Образовательного центра Ай Класс могут получить бесплатную консультацию по образованию за рубежом: какой результат IELTS требуется для разных вузов, какие другие вступительные требования, сроки поступления и условия обучения предлагают вузы разных стран.

Более подробная информация на сайте центра.