Сегодня расскажем о языковых школах, которые предлагают для взрослых курсы английского языка в Челябинске.

Кто-то когда-то сказал, что «Челябинск настолько суров, что … ». В тему было бы добавить: «Настолько суров, что люди, которые здесь живут, никогда не слышали про английский язык и про Соединенное Королевство. Но это не так. Здесь также ходят на работу, устраивают детей в сад, копят на отпуск, занимаются самообразованием. И не менее часто ищут хорошую школу изучения английского языка.

Мы составили для вас еще один рейтинг лучших школ английского на этот раз в сердце Урала – Челябинске. Критерии отбора все те же:

с кем будете заниматься – с носителем и/или с русскоязычным преподавателем;

как платить, сколько и когда, есть ли возвраты и заморозка оплаченных занятий;

организационные вопросы: сколько длится урок, сколько человек в группе и т.д.

Эти критерии выбора лучших курсов выбраны неслучайно: именно такие вопросы чаще всего задают потенциальные ученики школ английского языка. В Челябинске все подчиняется тем же законам.

1. Курсы английского языка онлайн в Englex На сайт школы Очередной лидер среди лидеров. Уж не знаем, как вы будете выбирать из такой крутой подборки. Englex ориентирован только на персональное обучение. Сильные преподаватели – сильная сторона этой онлайн школы. Более 250 русскоязычных и носителей языка, посвятивших свою жизнь изучению и преподаванию английского. Действует промокод на бонусные занятия. Очень большой выбор программ: общий разговорный курс;

английский для школьников, бизнесменов и путешественников;

экспресс-курсы, в том числе для быстрой подготовки к важному событию (собеседование);

подготовка к экзаменам;

постановка произношения;

практическая грамматика;

английский для специалистов IT области. Обучение проходит на собственной платформе и посредством Skype. В любое удобное время с интенсивностью 2-3 занятия в неделю. Бесплатно вы получите: пробное занятие;

участие в разговорных клубах;

материалы для обучения;

перенос занятий. Доступен возврат средств за вычетом 10% от суммы (фактически понесенные расходы). Записывайтесь на пробный урок и получите персональную скидку по промокоду Study.ru.

2. Онлайн школа английского Skyeng На сайт школы Языковая онлайн школа, которую основали молодые и целеустремленные ребята, с невероятно бешеной скоростью стала очень востребованной. SkyEng – это: более 8000 преподавателей (русскоговорящие и носители языка);

около 100 тыс. учеников;

почти 8 млн. уроков, проведенных со дня основания;

британская учебная программа;

только индивидуальные занятия;

500 собеседований еженедельно, чтобы отобрать 10 лучших преподавателей. Впечатляет размах, правда? Здесь каждый, кто жаждет новых и свежих знаний, найдет подходящую программу: подготовка к международным экзаменам и ЕГЭ;

английский для детей разных возрастов;

английский для начинающих и продвинутых;

для бизнеса и туризма;

общие курсы языка. Школа владеет собственной современной платформой. Занятия проводятся на ней и по Skype. Для учеников была создана целая экосистема: несколько приложений для телефона, которые синхронизируются с платформой, расширения для браузера (перевод любимых песен, например), умные субтитры, вебинары, youtube канал. Здесь преподаватель не тратит время на проверку домашнего задания: большую часть урока вы просто общаетесь на английском. Школа предоставляет скидки на корпоративное обучение и на покупку большого количества занятий. Также для вас бесплатно: замена преподавателя;

перенос или отмена занятия (при условии заблаговременного уведомления);

рекомендации на первом занятии. Записаться на бесплатный вводный урок.

3. Онлайн-школа Тетрика На сайт школы Интерактивная образовательная платформа «Тетрика» - это возможность изучать английский язык в удаленном формате с персональным репетитором. Все преподаватели онлайн-школы проходят многоэтапный отбор и дополнительное обучение. Каждый репетитор имеет опыт работы не менее 3-х лет и отличные коммуникативные навыки. Преподаватель без труда составит индивидуальную программу для студента, найдет к нему подход и понятно объяснит даже самую сложную тему. Почему выбирают онлайн-школу «Тетрика»: персональные обучающие программы помогают студентам добиться своих целей – уже на первом уроке преподаватели оценивают уровень знаний обучающегося и составляют план последующих занятий;

студенты могут учиться в любое удобное время, не тратя время на дорогу до школы и обратно;

88% учеников школы поступают в ВУЗы на бюджет;

вводное занятие бесплатное – вы оцениваете удобство ресурса, выбираете преподавателя и вместе с ним подбираете языковой курс;

удобная онлайн-платформа с учебной доской, творческими домашними заданиями и подробным журналом успеваемости;

записи с материалами каждого занятия сохраняются на виртуальной доске, чтобы студенты могли повторить пройденное столько раз, сколько это необходимо;

множество направлений на выбор – английский для детей и взрослых, общий курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ и другие;

общение с преподавателями по видеосвязи и в интерактивном чате;

возможность оплаты занятий в рассрочку без процентов. Чтобы начать учиться, просто оставьте заявку на сайте и дождитесь звонка менеджера. Он уточнит цели ваших занятий и запишет на бесплатный пробный урок.

4. Курсы английского в школе What`s Up Американский английски Авторский курс CrossFit English На сайт школы Лингвистический центр What's Up – единственный в регионе, кто помимо классического «королевского» английского обучает еще и американскому английскому языку и всем его тонкостям. В основе преподавания школы лежит коммуникативная методика, то есть полное погружение в английский без использования русского языка (языка-посредника). Занятия в основном ведут русскоязычные преподаватели, а раз в месяц – носитель, чтобы усилить эффект «погружения». Курсы английского языка для взрослых в What`s up: классический общий курс (в соответствующей уровню группе);

специализированные курсы (деловой английский, для путешествий, подготовка к экзаменам);

авторский курс CrossFit English, который в короткие сроки (всего за 24 занятия) поднимет уровень языка на единицу. В центре What`s Up вы можете обучаться в небольших группах до 8-ми человек, индивидуально или онлайн. Школа придерживается принципов нескучного образования: здесь вы не будете страдать над учебниками грамматики: все обучение проводится по современным пособиям;

на занятиях вы смотрите фильмы и сериалы, обсуждаете злободневные темы;

постоянно проводятся различные тренинги на снятие языкового барьера;

у вас появится настоящий американский друг. В школе фиксированное расписание, а частоту занятий вы выбираете самостоятельно – 1 или 2 раза в неделю. What`s Up также проводит выездные тренинги, занятия выходного дня, где ученикам предоставляется отличная возможность пообщаться с носителями языка, еще больше погрузиться в атмосферу английской и американской культуры. Акция What`s Up Воспользуйтесь хорошей возможностью: в данный момент школа дарит 3 урока своим студентам.

5. Школа английского языка Big Ben Группы до 8-ми человек Бесплатный демо урок На сайт школы Big Ben – одна из самых популярных школ английского языка в Челябинске. Работают уже более 10-ти лет, имеют в штате 25 квалифицированных преподавателей и тысячи счастливых выпускников с качественным знанием языка. Что предлагает школа Big Ben для взрослых: общий курс английского в соответствии с актуальным уровнем языка;

курс подготовки к международным экзаменам;

занятия с носителями языка;

курс интенсивного английского;

выездные тренинги (можно сравнить с интенсивами). Вы можете записаться в группу (набор от 4 до 8 человек), заниматься индивидуально, а можете – в паре. В Big Ben нет плавающего расписания и набора посередине года: здесь четкое время занятий, а договор заключается на академический год. Чему научитесь на курсах английского для взрослых в Big Ben: получите четкое понимание грамматики в соответствии с уровнем, на котором обучаетесь (beginner, elementary, pre-intermediate и т.д.);

будете постепенно увеличивать словарный запас;

снимете языковой барьер;

научитесь грамотно вести диалоги на разные темы (работа/учеба/быт);

отточите навыки, с помощью которых будете легче воспринимать речь носителя на слух. Занятие в Big Ben в среднем длится 60-90 минут – все зависит от программы, которую вы выбираете. Оплата, акции и скидки Оплачивать курс можно сразу за год, а можно ежемесячно. Обратите внимание, что при единовременной оплате, вы получаете скидку 10% от суммы. Учебные материалы и пособия не входят в стоимость. Школа предоставляет скидки семьям и тем, кто продолжает учиться на следующий год.

6. Курсы английского языка The English Club 28 лет в образовании Центр приема международных экзаменов На сайт школы Совершенно по праву находится в нашем топе школа The English Club. Пожалуй, это одна из самых востребованных и популярных школ среди желающих изучать английский. У English Club богатая история. За 28 лет своего существования она достигла немало высот: более 130 преподавателей в штате, владеющих английским на высочайшем уровне (носители языка среди них);

открыто 15 учебных центров в разных частях города;

огромная линейка предлагаемых программ;

уже 17 лет является членом международной ассоциации языковых школ ATEEL;

The English Club – единственный в области центр приема международных экзаменов (Cambridge и IELTS). Программы английского для взрослых, которые предлагает The English Club: общий курс английского с использованием проверенной эффективной методики;

интенсивный курс: подойдет тем, кому необходимо охватить программу в короткие сроки и у кого уже есть определенная база знаний (без использования языка-посредника);

подготовка к международным экзаменам (KET, PET, FCE и пр.);

drilling курс: по-русски «зубрежка» – частое повторение слов, конструкций, предложений – тренировки на отработку словарного запаса, произношения, грамматики и разговорной речи;

специальная программа для видео блоггеров – вас научат правильной интонации и ее особенностям, грамотному ведению английского монолога, как правильно реагировать и отвечать на вопросы подписчиков;

ускоренный курс разговорного английского – практика английской речи и ее правильного восприятия. В English Club также есть разговорные и видео клубы, курсы выходного дня для тех, кому сложно выделить время в будни. Заниматься можете индивидуально, в группах по 8-12 человек или мини-группах по 4 человека. По итогам успешного обучения выдается сертификат международного образца, подтверждающий уровень языка. Акции и скидки Школа предоставляет скидки на обучение семьям и студентам. Также существует накопительная система для тех, кто покупает новый курс после прохождения предыдущего.

7. Школа английского языка Alibra School Победитель номинации «Эксперт года» Более 800 преподавателей На сайт школы Alibra School – крупная языковая школа с филиалами в нескольких городах. В Челябинске представлен один, находится в центре города. Чем примечательна Alibra School для желающих изучать английский: у школы современная онлайн платформа и свое мобильное приложение;

Alibra ежегодно попадает в топ курсов английского языка в номинации «Эксперт года»;

школа является официальным партнером по приему и подготовке международных экзаменов;

здесь работают более 800 квалифицированных преподавателей, носители и русскоязычные. Программы английского языка для взрослых: классический курс языка по авторской методике Skyrocket: сначала определяется актуальный уровень и в соответствии с ним разрабатывается программа;

разговорный курс, направленный на снятие языковых барьеров, оттачивание навыков говорения;

деловой английский и английский по отраслям: курсы, направленные на отработку специфической лексики, обучение вести деловые переговоры, переписки;

курс интенсивного английского для тех, кому необходимо в максимально сжатые сроки освоить программу (обычно выбирают те, кто готовятся к важной командировке, к повышению);

отработка фонетики, правильного произношения;

подготовка к экзаменам, в том числе – международным. Также Alibra School предлагает посетить мини тренинг, который поможет почувствовать себя увереннее в деловой среде, при общении с зарубежными коллегами, партнерами. Группы набирают по 8-12 человек, занятие длится в среднем 1-2 ак. часа. Акции Alibra School До 23 февраля 2020 г. действует скидка на обучение – 23%. Просто позвоните в офис школы, запишитесь на консультацию/пробный урок и получите приятный бонус. Также вы получите 3 занятия онлайн в подарок. Спешите!

Стоимость курсов английского языка в Челябинске

Школы английского языка в нашем мини рейтинге находятся в одном ценовом диапазоне. Выделяется только Alibra School, но это объяснимо: достаточно широкая сеть популярных и востребованных языковых центров, расположенных по всей стране.

Стоимость обучения, конечно, немаловажный фактор в выборе, но он не должен быть решающим. Пользуйтесь возможностью посещения пробных занятий и выбирайте именно ту школу и ее концепцию, которая больше понравилась.

Школа Длительность

урока (мин.) Минимальное

кол-во уроков Бесплатное пробное занятие Перенос/отмена

уроков Цена (руб.) 1. Englex 45/60 5 1 + от 600 2. SkyEng 50 8 1 + от 790 3. Тетрика 45/90 нет информации 1 нет информации от 790 4. What`s Up 80/120/160 нет информации 1 нет информации от 3200 5. Big Ben 60/90 нет информации 1 +/+ от 3800 6. The English Club 135 8-9 1 нет информации от 4850 7. Alibra School 45/90 нет информации 1 нет информации от 9900

* – при условии индивидуального обучения