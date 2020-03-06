Рейтинг школ

Топ-10 онлайн школ английского 2022 [Со скидками]

Лучшие онлайн школы английского языка. Школы делают безумные скидки на время! Самое время переходить на онлайн обучение.

 
12.01.22
 
2
 
202000

Сегодня расскажем о языковых школах, которые предлагают для взрослых курсы английского языка в Челябинске. 

Кто-то когда-то сказал, что «Челябинск настолько суров, что … ». В тему было бы добавить: «Настолько суров, что люди, которые здесь живут, никогда не слышали про английский язык и про Соединенное Королевство. Но это не так. Здесь также ходят на работу, устраивают детей в сад, копят на отпуск, занимаются самообразованием. И не менее часто ищут хорошую школу изучения английского языка.

Мы составили для вас еще один рейтинг лучших школ английского на этот раз в сердце Урала – Челябинске. Критерии отбора все те же: 

  • с кем будете заниматься – с носителем и/или с русскоязычным преподавателем;
  • как платить, сколько и когда, есть ли возвраты и заморозка оплаченных занятий;
  • организационные вопросы: сколько длится урок, сколько человек в группе и т.д.

Эти критерии выбора лучших курсов выбраны неслучайно: именно такие вопросы чаще всего задают потенциальные ученики школ английского языка. В Челябинске все подчиняется тем же законам. 

1. Курсы английского языка онлайн в Englex

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Очередной лидер среди лидеров. Уж не знаем, как вы будете выбирать из такой крутой подборки. Englex ориентирован только на персональное обучение. Сильные преподаватели – сильная сторона этой онлайн школы. Более 250 русскоязычных и носителей языка, посвятивших свою жизнь изучению и преподаванию английского.

Действует промокод на бонусные занятия.

Очень большой выбор программ:

  • общий разговорный курс;
  • английский для школьников, бизнесменов и путешественников;
  • экспресс-курсы, в том числе для быстрой подготовки к важному событию (собеседование);
  • подготовка к экзаменам;
  • постановка произношения;
  • практическая грамматика;
  • английский для специалистов IT области.

Обучение проходит на собственной платформе и посредством Skype. В любое удобное время с интенсивностью 2-3 занятия в неделю.

Бесплатно вы получите:

  • пробное занятие;
  • участие в разговорных клубах;
  • материалы для обучения;
  • перенос занятий.

Доступен возврат средств за вычетом 10% от суммы (фактически понесенные расходы).

Записывайтесь на пробный урок и получите персональную скидку по промокоду Study.ru.

Дата основания
2012 г
Возраст
10+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
600 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
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2. Онлайн школа английского Skyeng

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Языковая онлайн школа, которую основали молодые и целеустремленные ребята, с невероятно бешеной скоростью стала очень востребованной. SkyEng – это:

  • более 8000 преподавателей (русскоговорящие и носители языка);
  • около 100 тыс. учеников;
  • почти 8 млн. уроков, проведенных со дня основания;
  • британская учебная программа;
  • только индивидуальные занятия;
  • 500 собеседований еженедельно, чтобы отобрать 10 лучших преподавателей.

Впечатляет размах, правда? Здесь каждый, кто жаждет новых и свежих знаний, найдет подходящую программу:

  • подготовка к международным экзаменам и ЕГЭ;
  • английский для детей разных возрастов;
  • английский для начинающих и продвинутых;
  • для бизнеса и туризма;
  • общие курсы языка.

Школа владеет собственной современной платформой. Занятия проводятся на ней и по Skype. Для учеников была создана целая экосистема: несколько приложений для телефона, которые синхронизируются с платформой, расширения для браузера (перевод любимых песен, например), умные субтитры, вебинары, youtube канал.

Здесь преподаватель не тратит время на проверку домашнего задания: большую часть урока вы просто общаетесь на английском.

Школа предоставляет скидки на корпоративное обучение и на покупку большого количества занятий. Также для вас бесплатно:

  • замена преподавателя;
  • перенос или отмена занятия (при условии заблаговременного уведомления);
  • рекомендации на первом занятии.

Записаться на бесплатный вводный урок.

Дата основания
2012 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
790 ₽/ак.час
4.9
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.9
/5
 
 
 
 
 
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3. Онлайн-школа Тетрика

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Интерактивная образовательная платформа «Тетрика» - это возможность изучать английский язык в удаленном формате с персональным репетитором. 

Все преподаватели онлайн-школы проходят многоэтапный отбор и дополнительное обучение. Каждый репетитор имеет опыт работы не менее 3-х лет и отличные коммуникативные навыки. 

Преподаватель без труда составит индивидуальную программу для студента, найдет к нему подход и понятно объяснит даже самую сложную тему.

Почему выбирают онлайн-школу «Тетрика»:

  • персональные обучающие программы помогают студентам добиться своих целей – уже на первом уроке преподаватели оценивают уровень знаний обучающегося и составляют план последующих занятий;
  • студенты могут учиться в любое удобное время, не тратя время на дорогу до школы и обратно;
  • 88% учеников школы поступают в ВУЗы на бюджет;
  • вводное занятие бесплатное – вы оцениваете удобство ресурса, выбираете преподавателя и вместе с ним подбираете языковой курс;
  • удобная онлайн-платформа с учебной доской, творческими домашними заданиями и подробным журналом успеваемости;
  • записи с материалами каждого занятия сохраняются на виртуальной доске, чтобы студенты могли повторить пройденное столько раз, сколько это необходимо;
  • множество направлений на выбор – английский для детей и взрослых, общий курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ и другие;
  • общение с преподавателями по видеосвязи и в интерактивном чате;
  • возможность оплаты занятий в рассрочку без процентов.

Чтобы начать учиться, просто оставьте заявку на сайте и дождитесь звонка менеджера. Он уточнит цели ваших занятий и запишет на бесплатный пробный урок.

Дата основания
2019 г
Возраст
5+
Тип обучения
Online
Ср. стоимость урока
790 ₽/ак.час
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.5
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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4. Курсы английского в школе What`s Up

Американский английски
Авторский курс CrossFit English
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Лингвистический центр What's Up – единственный в регионе, кто помимо классического «королевского» английского обучает еще и американскому английскому языку и всем его тонкостям. 

В основе преподавания школы лежит коммуникативная методика, то есть полное погружение в английский без использования русского языка (языка-посредника). Занятия в основном ведут русскоязычные преподаватели, а раз в месяц – носитель, чтобы усилить эффект «погружения».

Курсы английского языка для взрослых в What`s up:

  • классический общий курс (в соответствующей уровню группе);
  • специализированные курсы (деловой английский, для путешествий, подготовка к экзаменам);
  • авторский курс CrossFit English, который в короткие сроки (всего за 24 занятия) поднимет уровень языка на единицу.

В центре What`s Up вы можете обучаться в небольших группах до 8-ми человек, индивидуально или онлайн. 

Школа придерживается принципов нескучного образования: здесь вы не будете страдать над учебниками грамматики:

  • все обучение проводится по современным пособиям;
  • на занятиях вы смотрите фильмы и сериалы, обсуждаете злободневные темы;
  • постоянно проводятся различные тренинги на снятие языкового барьера;
  • у вас появится настоящий американский друг.

В школе фиксированное расписание, а частоту занятий вы выбираете самостоятельно – 1 или 2 раза в неделю.

What`s Up также проводит выездные тренинги, занятия выходного дня, где ученикам предоставляется отличная возможность пообщаться с носителями языка, еще больше погрузиться в атмосферу английской и американской культуры.

Акция What`s Up

Воспользуйтесь хорошей возможностью: в данный момент школа дарит 3 урока своим студентам.

Дата основания
2013 г
Возраст
3+
Тип обучения
Offline
Ср. стоимость урока
200₽/ак.час
4.2
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.1
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
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5. Школа английского языка Big Ben

Группы до 8-ми человек
Бесплатный демо урок
На сайт школы

Big Ben – одна из самых популярных школ английского языка в Челябинске. Работают уже более 10-ти лет, имеют в штате 25 квалифицированных преподавателей и тысячи счастливых выпускников с качественным знанием языка.

Что предлагает школа Big Ben для взрослых:

  • общий курс английского в соответствии с актуальным уровнем языка;
  • курс подготовки к международным экзаменам;
  • занятия с носителями языка;
  • курс интенсивного английского;
  • выездные тренинги (можно сравнить с интенсивами).

Вы можете записаться в группу (набор от 4 до 8 человек), заниматься индивидуально, а можете – в паре. В Big Ben нет плавающего расписания и набора посередине года: здесь четкое время занятий, а договор заключается на академический год.

Чему научитесь на курсах английского для взрослых в Big Ben:

  • получите четкое понимание грамматики в соответствии с уровнем, на котором обучаетесь (beginner, elementary, pre-intermediate и т.д.);
  • будете постепенно увеличивать словарный запас;
  • снимете языковой барьер;
  • научитесь грамотно вести диалоги на разные темы (работа/учеба/быт);
  • отточите навыки, с помощью которых будете легче воспринимать речь носителя на слух.

Занятие в Big Ben в среднем длится 60-90 минут – все зависит от программы, которую вы выбираете. 

Оплата, акции и скидки

Оплачивать курс можно сразу за год, а можно ежемесячно. Обратите внимание, что при единовременной оплате, вы получаете скидку 10% от суммы. Учебные материалы и пособия не входят в стоимость

Школа предоставляет скидки семьям и тем, кто продолжает учиться на следующий год.

Дата основания
2008 г
Возраст
4+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
375 ₽/ак.час
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
3.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.5
/5
 
 
 
 
 
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6. Курсы английского языка The English Club

28 лет в образовании
Центр приема международных экзаменов
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Совершенно по праву находится в нашем топе школа The English Club. Пожалуй, это одна из самых востребованных и популярных школ среди желающих изучать английский. 

У English Club богатая история. За 28 лет своего существования она достигла немало высот: 

  • более 130 преподавателей в штате, владеющих английским на высочайшем уровне (носители языка среди них);
  • открыто 15 учебных центров в разных частях города;
  • огромная линейка предлагаемых программ;
  • уже 17 лет является членом международной ассоциации языковых школ ATEEL;
  • The English Club – единственный в области центр приема международных экзаменов (Cambridge и IELTS).

Программы английского для взрослых, которые предлагает The English Club:

  • общий курс английского с использованием проверенной эффективной методики;
  • интенсивный курс: подойдет тем, кому необходимо охватить программу в короткие сроки и у кого уже есть определенная база знаний (без использования языка-посредника);
  • подготовка к международным экзаменам (KET, PET, FCE и пр.);
  • drilling курс: по-русски «зубрежка» – частое повторение слов, конструкций, предложений – тренировки на отработку словарного запаса, произношения, грамматики и разговорной речи;
  • специальная программа для видео блоггеров – вас научат правильной интонации и ее особенностям, грамотному ведению английского монолога, как правильно реагировать и отвечать на вопросы подписчиков;
  • ускоренный курс разговорного английского – практика английской речи и ее правильного восприятия.

В English Club также есть разговорные и видео клубы, курсы выходного дня для тех, кому сложно выделить время в будни. Заниматься можете индивидуально, в группах по 8-12 человек или мини-группах по 4 человека.

По итогам успешного обучения выдается сертификат международного образца, подтверждающий уровень языка.

Акции и скидки

Школа предоставляет скидки на обучение семьям и студентам. Также существует накопительная система для тех, кто покупает новый курс после прохождения предыдущего. 

Дата основания
1992 г
Возраст
3+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
200 ₽/ак.час
4.7
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
3.8
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.4
/5
 
 
 
 
 
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7. Школа английского языка Alibra School

Победитель номинации «Эксперт года»
Более 800 преподавателей
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Alibra School – крупная языковая школа с филиалами в нескольких городах. В Челябинске представлен один, находится в центре города. 

Чем примечательна Alibra School для желающих изучать английский:

  • у школы современная онлайн платформа и свое мобильное приложение;
  • Alibra ежегодно попадает в топ курсов английского языка в номинации «Эксперт года»;
  • школа является официальным партнером по приему и подготовке международных экзаменов;
  • здесь работают более 800 квалифицированных преподавателей, носители и русскоязычные.

Программы английского языка для взрослых:

  • классический курс языка по авторской методике Skyrocket: сначала определяется актуальный уровень и в соответствии с ним разрабатывается программа;
  • разговорный курс, направленный на снятие языковых барьеров, оттачивание навыков говорения;
  • деловой английский и английский по отраслям: курсы, направленные на отработку специфической лексики, обучение вести деловые переговоры, переписки;
  • курс интенсивного английского для тех, кому необходимо в максимально сжатые сроки освоить программу (обычно выбирают те, кто готовятся к важной командировке, к повышению);
  • отработка фонетики, правильного произношения;
  • подготовка к экзаменам, в том числе – международным.

Также Alibra School предлагает посетить мини тренинг, который поможет почувствовать себя увереннее в деловой среде, при общении с зарубежными коллегами, партнерами.

Группы набирают по 8-12 человек, занятие длится в среднем 1-2 ак. часа. 

Акции Alibra School

До 23 февраля 2020 г. действует скидка на обучение – 23%. Просто позвоните в офис школы, запишитесь на консультацию/пробный урок и получите приятный бонус. Также вы получите 3 занятия онлайн в подарок. Спешите!

Дата основания
2000 г
Возраст
6+
Тип обучения
Online/Offline
Ср. стоимость урока
390 ₽/ак.час
4.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
2.5
/5
 
 
 
 
 
2.7
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
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Стоимость курсов английского языка в Челябинске

Школы английского языка в нашем мини рейтинге находятся в одном ценовом диапазоне. Выделяется только Alibra School, но это объяснимо: достаточно широкая сеть популярных и востребованных языковых центров, расположенных по всей стране. 

Стоимость обучения, конечно, немаловажный фактор в выборе, но он не должен быть решающим. Пользуйтесь возможностью посещения пробных занятий и выбирайте именно ту школу и ее концепцию, которая больше понравилась.

Школа
Длительность
урока (мин.)
Минимальное
кол-во уроков
Бесплатное пробное занятие
Перенос/отмена
уроков
Цена (руб.)
1.
Englex
45/60
5
1
+
от 600
2.
SkyEng
50
8
1
+
от 790
3.
Тетрика
45/90
нет информации
1
нет информации
от 790
4.
What`s Up
80/120/160
нет информации
1
нет информации
от 3200
5.
Big Ben
60/90
нет информации
1
+/+
от 3800
6.
The English Club
135
8-9
1
нет информации
от 4850
7.
Alibra School
45/90
нет информации
1
нет информации
от 9900

* – при условии индивидуального обучения

Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133

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