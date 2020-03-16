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Очень большой выбор программ:

общий разговорный курс;

английский для школьников, бизнесменов и путешественников;

экспресс-курсы, в том числе для быстрой подготовки к важному событию (собеседование);

подготовка к экзаменам;

постановка произношения;

практическая грамматика;

английский для специалистов IT области.

Обучение проходит на собственной платформе и посредством Skype. В любое удобное время с интенсивностью 2-3 занятия в неделю.

Бесплатно вы получите:

пробное занятие;

участие в разговорных клубах;

материалы для обучения;

перенос занятий.

Доступен возврат средств за вычетом 10% от суммы (фактически понесенные расходы).

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