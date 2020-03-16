Топ-10 онлайн школ английского 2022 [Со скидками]
Лучшие онлайн школы английского языка. Школы делают безумные скидки на время карантина! Самое время переходить на онлайн обучение.
При выборе языковой школы важно обращать внимание на все: уровень образования преподавателей, разнообразие учебных программ, гибкость графика, стоимость обучения, наличие лицензии на проведение образовательной деятельности, возможность получить сертификат и многое другое. Мы рассмотрели лучшие курсы английского языка в Минске и составили рейтинг из пяти образовательных центров.
1. Курсы английского языка онлайн в Englex
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Очередной лидер среди лидеров. Уж не знаем, как вы будете выбирать из такой крутой подборки. Englex ориентирован только на персональное обучение. Сильные преподаватели – сильная сторона этой онлайн школы. Более 250 русскоязычных и носителей языка, посвятивших свою жизнь изучению и преподаванию английского.
Действует промокод на бонусные занятия.
Очень большой выбор программ:
- общий разговорный курс;
- английский для школьников, бизнесменов и путешественников;
- экспресс-курсы, в том числе для быстрой подготовки к важному событию (собеседование);
- подготовка к экзаменам;
- постановка произношения;
- практическая грамматика;
- английский для специалистов IT области.
Обучение проходит на собственной платформе и посредством Skype. В любое удобное время с интенсивностью 2-3 занятия в неделю.
Бесплатно вы получите:
- пробное занятие;
- участие в разговорных клубах;
- материалы для обучения;
- перенос занятий.
Доступен возврат средств за вычетом 10% от суммы (фактически понесенные расходы).
Записаться на пробный урок.
от Study.ru
2. Онлайн-школа Тетрика
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Интерактивная образовательная платформа «Тетрика» - это возможность изучать английский язык в удаленном формате с персональным репетитором.
Все преподаватели онлайн-школы проходят многоэтапный отбор и дополнительное обучение. Каждый репетитор имеет опыт работы не менее 3-х лет и отличные коммуникативные навыки.
Преподаватель без труда составит индивидуальную программу для студента, найдет к нему подход и понятно объяснит даже самую сложную тему.
Почему выбирают онлайн-школу «Тетрика»:
- персональные обучающие программы помогают студентам добиться своих целей – уже на первом уроке преподаватели оценивают уровень знаний обучающегося и составляют план последующих занятий;
- студенты могут учиться в любое удобное время, не тратя время на дорогу до школы и обратно;
- 88% учеников школы поступают в ВУЗы на бюджет;
- вводное занятие бесплатное – вы оцениваете удобство ресурса, выбираете преподавателя и вместе с ним подбираете языковой курс;
- удобная онлайн-платформа с учебной доской, творческими домашними заданиями и подробным журналом успеваемости;
- записи с материалами каждого занятия сохраняются на виртуальной доске, чтобы студенты могли повторить пройденное столько раз, сколько это необходимо;
- множество направлений на выбор – английский для детей и взрослых, общий курс, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ и другие;
- общение с преподавателями по видеосвязи и в интерактивном чате;
- возможность оплаты занятий в рассрочку без процентов.
Чтобы начать учиться, просто оставьте заявку на сайте и дождитесь звонка менеджера. Он уточнит цели ваших занятий и запишет на бесплатный пробный урок.
от Study.ru
3. SOL Minsk
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SOL Minsk предлагает обучение детям от 2 лет, подросткам и взрослым. В основе лежит коммуникативная методика, благодаря которой студенты начинают говорить уже на первом занятии. В школе работают белорусские преподаватели с педагогическим и лингвистическим образованием. У многих есть опыт проживания за рубежом и международные сертификаты.
Стоимость курсов в SOL начинается от 120 белорусских рублей за семестр для дошкольников и от 323 – для взрослых. Дети-сироты и инвалиды обучаются за полцены. Школа предлагает большое количество скидок: 5% для тех, кто учится всей семьей и 25% по акции «Приведи друга». Учебники нужно приобретать отдельно.
В SOL Minsk действуют программы изучения английского и других языков для взрослых, детей и подростков, изостудия, школа раннего развития, подготовка к централизованному тестированию по английскому языку, интенсивы. В стандартные группы набирают 7-12 человек, есть вип-группы (до 4 учеников) и индивидуальные занятия.
4. 2English
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Учебный центр 2English специализируется на обучении только английскому языку и проводит курсы для взрослых и детей от 6 лет. Преподаватели школы – опытные педагоги из Беларуси и носители английского из США и Великобритании.
Средняя стоимость – 75 белорусских рублей за детские курсы и 136 – за взрослые. Точная сумма зависит от выбранной программы. Учебные материалы
MacMillan и Pearson Longman предоставляются бесплатно. Если вы пропускаете занятия по уважительной причине и готовы предоставить документальное подтверждение, вам возвращается 50% процентов стоимости урока. В некоторых случаях возможна отработка с другой группой того же уровня.
В 2English предлагаются разнообразные программы обучения по уровням (с нуля до Advanced), подготовка к поступлению в вузы и к сдаче международных экзаменов, интенсивы и мастер-классы. Также есть курс английского для IT-специалистов и Business English для предпринимателей. В группу входит не более 8-10 человек, есть medium-группы по 5-8 человек. На любом уровне возможны индивидуальные занятия.
5. Panda English School
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Если вы ищете необычные школы английского языка в Минске, рекомендуем обратить внимание на Panda English School. Здесь есть курсы для взрослых и детей, своя валюта, тематические встречи с носителями языка и винный клуб для совершеннолетних студентов. Изучение языка преподносится как увлекательное приключение, 70% учебного времени посвящается практике.
В школе работают белорусские преподаватели с профильным образованием и сертификатами об уровне языка, а также носители английского. При отборе педагогов создатели Panda English School смотрят не только на уровень образования и сертификаты, но еще и на легкость характера, умение креативно подходить к объяснению материала и горящие глаза.
Стоимость обучения составляет от 165 белорусских рублей в месяц. Постоянно посещая уроки и выполняя домашние задания, ученик получает panda-доллары. Это внутренняя валюта школы, которую студенты могут потратить на подарки (рюкзаки, часы, билеты в театр). Действует семейная скидка: 30% на обучение для второго члена семьи и 50% для третьего.
Занятия проводятся в группе до 8 человек. В конце каждого курса студентам выдается сертификат и подробный аналитический отчет успеваемости с рекомендациями педагога. Также школа предлагает услугу SMS-оповещения родителей о приезде ребенка на урок.
6. Oxbridge
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Сравнивая лучшие школы Минска, нельзя не упомянуть образовательный центр Oxbridge. Курсы английского здесь направлены на разрушение языкового барьера, поэтому большая часть занятия посвящается разговорной практике. Обучение ведется по авторской методике в рамках британских стандартов. Преподаватели Oxbridge имеют профильное образование, международные квалификации и опыт зарубежных стажировок. Носители языка также владеют разнообразными методиками обучения и способны найти подход к каждому ученику.
Цена академического часа начинается от 8 белорусских рублей за занятие в группе. Индивидуальные уроки стоят от 20 бел. рублей в час. За каждого приведенного друга студент получает скидку 10%, также действуют семейные скидки и льготные условия для многодетных семей. Средняя стоимость обучения – 150 бел. рублей в месяц. Учебники приобретаются отдельно.
Помимо взрослых и детских курсов с нуля до С1 центр Oxbridge предлагает подготовку к экзаменам, деловой английский, а также программы обучения для специалистов в сфере бизнеса, HR и работников HoReCa (ресторанно-гостиничного бизнеса). График подходит даже занятым студентам: есть утренние и вечерние группы по 4-8 человек, индивидуальное обучение и уроки в Skype. Возможен частичный возврат оплаты пропущенного по уважительной причине занятия.
7. Underground Language Club
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Первое место в нашем рейтинге школ изучения английского языка в Минске занимает Underground Language Club. Центр предлагает быстрое прохождение всех уровней языка (2 ступени за семестр) и постоянную разговорную практику. Обучение ведется по кембриджской коммуникативной методике: 80% урока посвящается общению.
В ULC работают квалифицированные белорусские преподаватели, за плечами у которых – успешно сданные международные экзамены, зарубежные стажировки и опыт педагогической деятельности. Разговорные клубы ведут носители английского.
Стоимость обучения – от 99 белорусских рублей в месяц, учебники приобретаются отдельно. Новые студенты получают 14 дней бесплатных занятий. Действуют скидки на уроки в дневных группах (15-20%). Тем, кто не усвоил программу курса, предлагается пройти ее повторно за счет школы (акция действует только при условии полной посещаемости и выполнения домашних заданий).
Школа предлагает разнообразные курсы: английский по уровням для детей и взрослых, программы для путешествий, бизнеса, работы в IT. Занятия проходят индивидуально или в группе из 3-12 человек. Стоимость пропущенных по уважительной причине уроков может быть частично компенсирована.
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