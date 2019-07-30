Английский язык в современном мире - неотъемлемая составляющая успешной карьеры.

Работа в любой международной компании сопровождается требованиями знания английского языка на уровне не ниже upper-intermediate, и это — не простая блажь работодателя.

Дело в том (многие этого почему-то не понимают), что международный бизнес потому и является международным, что все без исключения бизнес-процессы предприятия включают в себя взаимодействие с иностранными коллегами, а без знания английского сделать это будет невозможно.



Причем, при общении в бизнес среде применяются лексические конструкции и обороты, так называемого “делового английского”, несколько отличающиеся от общепринятых стандартов.

Этот корпоративный язык корнями почти полностью уходит в американский вариант английского.



Например, стандартное выражение “set up a meeting” - означает ни что иное, как назначить встречу с использованием электронных средств связи (чаще через почтовый клиент Outlook).

Причем смысл слов “set up” - то есть “настроить” в прямом смысле говорит о настройке - назначении времени, состава участников, прикреплении различных аттачментов (договоров, планов проектов) и протоколов по предстоящей встрече.

И подобных примеров — масса.



Естественно, выпускник лингвистического вуза быстро сориентируется в происходящем, а через пару дней уже будет плавать в новой лексике, как рыба в воде.

Но тем, у кого нет специализированных познаний в иностранном языке может быть непросто так вот сходу адаптироваться к новым словам и выражениям.

В рамках подготовки к трудоустройству на новое место работы крайне рекомендуется потратить время и изучить ряд учебников (это можно сделать и самостоятельно), чтобы на собеседовании выглядеть на высоте.



Ниже приведем подборку ряда изданий, ознакомившись с которыми, можно быть спокойным за состояние уровня бизнес-лексики и знание деловых оборотов английской речи.

ТОП учебных пособий для изучения современных стандартных оборотов делового английского *

Market leader

Это пожалуй самое именитое издание из тех, что посвящены изучению бизнес-английского.



Состоит не из одного, а из целых пяти учебных книг, которые делятся по уровням знаний иностранного языка обучающимися. Комплект включает в себя специальную тетрадку для выполнения письменных заданий и тестов и наборы аудио- и видеоматериалов, позволяющих наглядно закрепить изученное.

Достоинством этого учебного пособия является использование “живых” учебных материалов - фрагментов современной бизнес и финансовой прессы.

В процессе обучения появляется возможность узнать об актуальных трендах и глобальных проблемах современного бизнеса на профессиональном уровне, выраженных в бизнес-лексике.

Учебники Market leader затрагивают топики посвященные поиску работы и карьерному развитию, содержат в себе данные о наиболее крупных транснациональных корпорациях современности.

Присутствуют темы “закупки”, “продажи”, “маркетинг”, “управление предприятием и персоналом”, “работа с отказами и возражениями”, “инвестиционная политика”.

Каждый учебник состоит из 12 уроков, каждый из которых имеет свою собственную цель:

Глобальное обсуждение темы урока. Тексты для чтения и аудио-видео записи для прослушивания и просмотра. Работа по расширению лексической базы - усвоению новых конструкций и слов из рассматриваемого топика. Примеры того, как правильно применять изученные материалы в конкретных контекстах. Обсуждение и тренировка применения изученного материала на примерах реальных кейсов. Кросскультурные особенности употребления новой лексики. Упражнения на закрепление изученного в рамках урока.

Business one:one

Издание учебной литературы, выпускаемое специализированным подразделение Оксфордского университета.

Этот материал рассчитан на аудиторию уже имеющую определенные познания в английском языке на уровне не ниже Pre- intermediate. В ходе обучения, происходит плавный переход до уровня Intermediate и далее Advanced.

Продукт включает в себя три компонента - материал для учителя, для обучающегося и компакт-диск с аудиозаписями для прослушивания.

Оптимально этот курс подойдет тем, кто неплохо владеет разговорным английским и стремится расширить свой словарный запас, “подняв” новую лексическую базу и научившись правильно ее применять в контекстах.

Курс рассчитан на самостоятельное изучение и включает в себя массу топиков, описывающих типовые ситуации в офисе: “Проведение совещания”, “подведение итогов” и т.п.

Учащийся может самостоятельно выбрать топик, который ему необходимо изучить и сразу же перейти к процессу освоения информации.

Аудиозаписи на прилагающемся диске помогут закрепить правильное произношение и восприятие новой лексики на слух.

Business result

Это еще один популярный продукт издательства работающего при оксфордском университете.

Предназначен для самой широкой англофонной аудитории — от новичков (уровень Elementary) до продвинутых пользователей (Advanced).

В состав учебника входят 6 учебников на бумажных носителях для учеников и преподавателей, компакт диски с видео и аудиозаписями материалов, а также ключи доступа к упражнениям, размещенным в интернете.

Данный учебный материал помимо обучения лексике и стандартным конструкциям содержит информацию о реальных бизнес-кейсах из практики ведущих компаний со всего мира (сказывается влияние школы MBA — ведь оксфордское подразделение считается одним из сильнейших в мире).

В ходе учебного процесса предполагается:

Аудирование - обучение восприятию новой лексики на слух. Работа с грамматическими упражнениями, позволяющими закрепить правила контекстного применения изучаемого материала. Практические упражнения и закрепление правил употребления новых лексических конструкций (в рамках разбора стандартных разговорных топиков). Моделирование бизнес-ситуаций в игровой форме направленное на разговорную практику полученных знаний.

На просторах интернета можно найти десятки книг и учебных пособий, призванных развить коммуникативные навыки и научить правильно употреблять английский язык в бизнесе, но вышеперечисленные являются лучшими, поскольку помимо учебного материала содержат еще и лучшие бизнес-практики современности.

*По мнению редакции Study.ru