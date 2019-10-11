Английский словарь 2019 книга учить онлайн.
Что? Это половина онлайн-переводчиков так работает. Мы негодуем, решили собрать, наконец, нормальные сервисы для перевода фраз, текстов и сообщений от арабов в инстаграме.
Для измерения правильности перевода возьмем цитату Оскара Уальда:”Я не настолько молод, чтобы знать все.”
Worldlingo
Из плюсов:
- Поддерживает 32 языка
- Загрузите документ файлом, и он его переведет
- Прямо там напишите электронное письмо, и он тоже его переведет
- Вставьте ссылку на веб-сайт и вот он – перевод веб-сайта.
- Есть возможность выбрать тему текста, и он переведет все уже с учетом тематики
- Можно заказать перевод человеком
Из минусов:
- Лимит слов. Максимум – 500.
- Просто. Ужасный. Интерфейс. из 90-х.
- Сам сайт на английском
- Медленная скорость загрузки
Google Translate
Тот самый переводчик, который переводит слова, но перевод фраз на что-то адекватное для него – нечто невозможное.
Из плюсов:
- Классный интерфейс, все удобно и без лишних деталей
- Почти сто языков для перевода туда-обратно
- Можно загрузить документ для перевода
- Сохраняется история переводов
- Есть крутая фишка – “Сообщество”. Там можно делать сервис лучше
- Можно собирать свой словарик, добавлять фразы и слова в избранное
- Есть функция озвучки перевода
- Есть транскрипция и транслитерация
- Есть мобильная версия
Из минусов:
- Лимит знаков – 5000.
- Так себе переводит веб-страницы.
- Иногда выдает что-то похожее на описание товаров на алиэкспрессе.
PROMT Онлайн
Переводчик, который заслуживает внимания. Потому что..
Из плюсов:
- Можно вбить слово, и Промт выдаст все контексты и смыслы, которые оно несет
- Можно уточнить тематику
- Есть учебники по грамматике прямо на сайте
- Можно переводить сайты и страницы
- Если вбить слово – покажет все его формы в примерах по временам
- Очень качественный перевод с русского на английский
Из минусов:
– Лимит знаков – 3000.
Яндекс.Переводчик
Отечественная версия Google-переводчика.
Из плюсов:
- Можно переводить не только текст, но и сайты, и картинки.
- Есть приложение и офлайн-режим
- Есть подсказки: синонимы, альтернативы, исправление ошибок
- Интуитивный набор
- Достаточно много языков
- Есть воспроизведение
- Есть кнопочки оценки перевода
- Можно добавлять фразы в закладки
- Есть классная вкладочка с подборками советов и статей
- Можно менять форматы выдачи перевода сайтов
Из минусов:
- Есть лимит знаков, но он больше, чем где либо еще – 10 тысяч знаков.
- Некоторые языки хромают, но возле них есть пометочка – Beta.
Reverso
Из плюсов:
- Есть расширение для браузеров
- Есть мобильная версия
- Несколько форм перевода
- Проверка формы слова
- Переводит веб-страницы
- Можно поделиться переводом по почте
- Можно ввести слово и получить синонимы, проверить его на ошибки
Из минусов:
- Не подстраивается под тематики, переводить лучше только несложные тексты
- Так себе интерфейс
- Всего около 10 языков
- Не всегда переводит правильно
Какой же бесплатный онлайн-переводчик – лучший?
Судя по плюсам и минусам – Яндекс.Переводчик. Во-первых, он сделан в России, а значит с корявой адаптацией текста на русский проблем быть не должно. Да и на примере с цитатой Уальда видно, что он единственный, кто перевел все точь-в-точь. Во-вторых, он сделан действительно качественно. Плюс к этому, Яндекс – гиганты и как никак профессионалы своего дела.
Самым лучшим онлайн-переводчиком признается сервис от Яндекса. Ура!
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