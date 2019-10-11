Английский словарь 2019 книга учить онлайн.



Что? Это половина онлайн-переводчиков так работает. Мы негодуем, решили собрать, наконец, нормальные сервисы для перевода фраз, текстов и сообщений от арабов в инстаграме.

Для измерения правильности перевода возьмем цитату Оскара Уальда:”Я не настолько молод, чтобы знать все.”

Из плюсов:

Поддерживает 32 языка

Загрузите документ файлом, и он его переведет

Прямо там напишите электронное письмо, и он тоже его переведет

Вставьте ссылку на веб-сайт и вот он – перевод веб-сайта.

Есть возможность выбрать тему текста, и он переведет все уже с учетом тематики

Можно заказать перевод человеком

Из минусов:

Лимит слов. Максимум – 500.

Просто. Ужасный. Интерфейс. из 90-х.

Сам сайт на английском

Медленная скорость загрузки

Тот самый переводчик, который переводит слова, но перевод фраз на что-то адекватное для него – нечто невозможное.

Из плюсов:

Классный интерфейс, все удобно и без лишних деталей

Почти сто языков для перевода туда-обратно

Можно загрузить документ для перевода

Сохраняется история переводов

Есть крутая фишка – “Сообщество”. Там можно делать сервис лучше

Можно собирать свой словарик, добавлять фразы и слова в избранное

Есть функция озвучки перевода

Есть транскрипция и транслитерация

Есть мобильная версия

Из минусов:

Лимит знаков – 5000.

Так себе переводит веб-страницы.

Иногда выдает что-то похожее на описание товаров на алиэкспрессе.

Переводчик, который заслуживает внимания. Потому что..

Из плюсов:

Можно вбить слово, и Промт выдаст все контексты и смыслы, которые оно несет

Можно уточнить тематику

Есть учебники по грамматике прямо на сайте

Можно переводить сайты и страницы

Если вбить слово – покажет все его формы в примерах по временам

Очень качественный перевод с русского на английский

Из минусов:

– Лимит знаков – 3000.

Отечественная версия Google-переводчика.

Из плюсов:

Можно переводить не только текст, но и сайты, и картинки.

Есть приложение и офлайн-режим

Есть подсказки: синонимы, альтернативы, исправление ошибок

Интуитивный набор

Достаточно много языков

Есть воспроизведение

Есть кнопочки оценки перевода

Можно добавлять фразы в закладки

Есть классная вкладочка с подборками советов и статей

Можно менять форматы выдачи перевода сайтов

Из минусов:

Есть лимит знаков, но он больше, чем где либо еще – 10 тысяч знаков.

Некоторые языки хромают, но возле них есть пометочка – Beta.

Из плюсов:

Есть расширение для браузеров

Есть мобильная версия

Несколько форм перевода

Проверка формы слова

Переводит веб-страницы

Можно поделиться переводом по почте

Можно ввести слово и получить синонимы, проверить его на ошибки

Из минусов:

Не подстраивается под тематики, переводить лучше только несложные тексты

Так себе интерфейс

Всего около 10 языков

Не всегда переводит правильно

Какой же бесплатный онлайн-переводчик – лучший?

Судя по плюсам и минусам – Яндекс.Переводчик. Во-первых, он сделан в России, а значит с корявой адаптацией текста на русский проблем быть не должно. Да и на примере с цитатой Уальда видно, что он единственный, кто перевел все точь-в-точь. Во-вторых, он сделан действительно качественно. Плюс к этому, Яндекс – гиганты и как никак профессионалы своего дела.

Самым лучшим онлайн-переводчиком признается сервис от Яндекса. Ура!