Английский словарь 2019 книга учить онлайн.


Что? Это половина онлайн-переводчиков так работает. Мы негодуем, решили собрать, наконец, нормальные сервисы для перевода фраз, текстов и сообщений от арабов в инстаграме.

Для измерения правильности перевода возьмем цитату Оскара Уальда:”Я не настолько молод, чтобы знать все.”

 

Worldlingo

Из плюсов:

  • Поддерживает 32 языка
  • Загрузите документ файлом, и он его переведет
  • Прямо там напишите электронное письмо, и он тоже его переведет
  • Вставьте ссылку на веб-сайт и вот он – перевод веб-сайта. 
  • Есть возможность выбрать тему текста, и он переведет все уже с учетом тематики
  • Можно заказать перевод человеком

Из минусов:

  • Лимит слов. Максимум – 500.
  • Просто. Ужасный. Интерфейс. из 90-х. 
  • Сам сайт на английском
  • Медленная скорость загрузки

 

Google Translate 

Тот самый переводчик, который переводит слова, но перевод фраз на что-то адекватное для него – нечто невозможное.

Из плюсов:

  • Классный интерфейс, все удобно и без лишних деталей
  • Почти сто языков для перевода туда-обратно
  • Можно загрузить документ для перевода
  • Сохраняется история переводов
  • Есть крутая фишка – “Сообщество”. Там можно делать сервис лучше
  • Можно собирать свой словарик, добавлять фразы и слова в избранное
  • Есть функция озвучки перевода
  • Есть транскрипция и транслитерация
  • Есть мобильная версия

Из минусов:

  • Лимит знаков – 5000.
  • Так себе переводит веб-страницы. 
  • Иногда выдает что-то похожее на описание товаров на алиэкспрессе. 

 

PROMT Онлайн

Переводчик, который заслуживает внимания. Потому что..

Из плюсов:

  • Можно вбить слово, и Промт выдаст все контексты и смыслы, которые оно несет
  • Можно уточнить тематику
  • Есть учебники по грамматике прямо на сайте
  • Можно переводить сайты и страницы
  • Если вбить слово – покажет все его формы в примерах по временам
  • Очень качественный перевод с русского на английский 

Из минусов:

– Лимит знаков – 3000. 

 

Яндекс.Переводчик

Отечественная версия Google-переводчика.

Из плюсов:

  • Можно переводить не только текст, но и сайты, и картинки. 
  • Есть приложение и офлайн-режим
  • Есть подсказки: синонимы, альтернативы, исправление ошибок
  • Интуитивный набор
  • Достаточно много языков
  • Есть воспроизведение
  • Есть кнопочки оценки перевода
  • Можно добавлять фразы в закладки
  • Есть классная вкладочка с подборками советов и статей
  • Можно менять форматы выдачи перевода сайтов

Из минусов:

  • Есть лимит знаков, но он больше, чем где либо еще – 10 тысяч знаков.
  • Некоторые языки хромают, но возле них есть пометочка – Beta.

 

Reverso

Из плюсов:

  • Есть расширение для браузеров
  • Есть мобильная версия 
  • Несколько форм перевода
  • Проверка формы слова 
  • Переводит веб-страницы
  • Можно поделиться переводом по почте
  • Можно ввести слово и получить синонимы, проверить его на ошибки

Из минусов:

  • Не подстраивается под тематики, переводить лучше только несложные тексты
  • Так себе интерфейс 
  • Всего около 10 языков
  • Не всегда переводит правильно

 

Какой же бесплатный онлайн-переводчик  – лучший?

Судя по плюсам и минусам – Яндекс.Переводчик. Во-первых, он сделан в России, а значит с корявой адаптацией текста на русский проблем быть не должно. Да и на примере с цитатой Уальда видно, что он единственный, кто перевел все точь-в-точь. Во-вторых, он сделан действительно качественно. Плюс к этому, Яндекс – гиганты и как никак профессионалы своего дела.

Самым лучшим онлайн-переводчиком признается сервис от Яндекса. Ура!

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