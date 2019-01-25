Сейчас каждый так и норовит дать совет, как правильно учить английский язык. Вы задумывались о том, как точно НЕ СТОИТ этого делать? В инструкции ниже я буду развеивать мифы о, казалось бы, непреложных тезисах изучения английского языка.



Миф №1. Изучайте правила чтения английского языка.



Пока вы будете зубрить правила, кто-то более смекалистый уже будет читать статьи в The Times в оригинале. Найдите любимую статью или обзор или даже анекдот в любимом журнале, не читаете журналы – откройте в Интернете короткие рассказы для начинающих, подойдут и детские сказки.

Попробуйте прочитать. Ошибитесь. Подчеркните то, что непонятно. Пробуйте ещё.

Распечатайте правила чтения и следите за тем как они применяются на практике, то есть в том, что вы читаете. И, пожалуйста, не спешите лезть в чтение и разбор песен The Beatles, Linkin Park и Britney Spears – сложные сравнения и метафоры скорее вас запутают, чем помогут на начальном этапе изучения языка.



Миф №2. Начните формировать словарный запас.



Что значит словарный запас? Какой он должен быть? Сколько слов мне понадобится для того, чтобы меня поняли?

Забудьте, что вы УЧИТЕ язык, живите так, как будто уже давно говорите на английском и окружающие предметы – встроенный шкаф, плед, миска, половник, кошелек, башня, подземный переход – вам знакомы. Для этого называйте их, каждый раз, когда видите. Не надо обклеивать всю квартиру стикерами, записывайте слова в приложение или специальный блокнот, заведенный для тематического словаря, предварительно изучив названия на английском.



Миф №3. Учите грамматику.



Мой ответ – разберитесь с правилом, подумайте, говорим ли так мы.

Возможно, вы сможете построить аналогию с русским языком, подумайте и воспроизведите в голове ситуацию общения в которой вы реально будете использовать ту или иную грамматическую конструкцию и проговорите её вслух в предложении или диалоге. Если занимаетесь с преподаватели или поблизости сидит друг – тренируйтесь на них. Если нет – не бойтесь проговаривать вслух себе.



Миф №4. Смотрите новости на английском.



Если вы одни в квартире, вам скучно и вы заняты уборкой – то почему бы и не включить новости?

Другой причины слушать новости человеку, начинающему учить язык я не вижу. Как насчет создания некоей мало-мальски прочной лексико-грамматической базы и укрепления навыка аудирования? Новости на английском языке, как и на любом другом – это сложный социокультурный срез языка. Диктор говорит в быстром темпе, к которому новички еще не готовы.



Чётко знайте, зачем Вам язык. Ставьте не только глобальную макроцель, но и мини-цели для того, чтобы видеть свой прогресс и не терять мотивацию.

Миф №5. Занимайтесь только с носителем.

Заниматься с носителями языками - дипломированными педагогами, а не экспатами, тусующимися в столице и на досуге объясняющими разницу между определённым и неопределённым артиклем - можно и нужно. Но только при соблюдении вот этого условия.

Вы сами подумайте - сможете сейчас иностранцу объяснить, что такое совершенный вид глагола и несовершенный? Почему в дательном падеже окончание одно, а в творительном другое? Что такое падежи вообще? Русский преподаватель порой даже лучше - ведь он может провести нужную аналогию с русским языком и все сразу встанет на свои места (но это не точно).

Конечно, мифов о том, как надо и как не надо учить английский язык существует великое множество, но пусть они вас не пугают, а держат в тонусе.