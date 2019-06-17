Содержание: Типичные отговорки Безжалостные убийцы мотивации Как «сломать колесо» И на последок

Всем известный факт: английский язык сегодня – самый распространенный язык. Он является родным более чем для 400 млн человек и официальным в таких организациях, как ООН, ЮНЕСКО, НАТО и пр. И вы понимаете это. Также вы понимаете важность и необходимость уметь говорить на английском и, что не менее значимо, воспринимать его.

Мир бы казался гораздо проще, если только само осознание важности каких-либо вещей двигало вас вперед. К сожалению, так происходит редко. И изучение английского языка не исключение. Длительный, непростой, многогранный, требующий настойчивости, упорства и внимательности, процесс изучения языка зачастую тормозят ваши страхи:

«Я никогда не смогу говорить как носитель языка!» или «Я не смогу владеть английским в совершенстве!»;

«Я боюсь быть непонятым и смешным»;

«В моем английском так много ошибок и нет прогресса!»

Вам кажется, что просто нереально запомнить все временные формы, употребить их в нужном месте; а в разговоре вы не успеваете за мыслью говорящего: он ее уже заканчивает, а вы только перевели в уме начало.

Типичные отговорки

Помимо страхов всегда находятся какие-то причины и отговорки, которые, как нам кажется, действительно не позволяют углубиться в учебу или хотя бы ее полностью не забрасывать. Узнаёте себя?

«Не могу найти хорошего учителя: мой предыдущий запутал меня временами глагола и артиклями!»;

«Постоянный аврал на работе! Когда мне думать об уроках!?»;

«Ребенок недавно родился! Ночами не спим, днем работаем – о каком инфинитиве вы говорите!?»;

«На оплату счетов денег бы заработать...» и пр.

Есть только одно объяснение всем страхам и отговоркам: у вас нет мотивации. Истинная мотивация – это не галочка около списка дел в ежедневнике. Это то, что идет изнутри. Это симбиоз, «продукт» ваших жизненных целей, ценностей, вашего окружения и образа жизни.

Поэтому:

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/embed/1m6y4vUj7Ns)

Реальная мотивация – глубокая мотивация. Если вы буквально боретесь, чтобы отыскать ее, то совершаете ошибку. Вы не можете вмиг ее обнаружить или изменить, но вы можете изменить некоторые сферы вашей жизни, которые напрямую на нее повлияют.

Безжалостные убийцы мотивации

Незнание своих конкретных целей в обучении

Зачем вам английский? Вы планируете переезд, целитесь на должность в крупной международной компании, хотите понимать коренных жителей в путешествиях по миру, слушать любимые песни и смотреть фильмы в оригинале – причин множество. А цель должна быть:

конкретной;

достижимой;

измеримой;

ограниченной по времени.

Сравнение своего английского с английским носителей языка

Не сравнивайте себя с носителями языка, ведь они живут в этой среде с рождения. Не ставьте себе планку говорить на английском в совершенстве. Откуда вы можете знать, где вам стоит остановиться, чтобы понять, что это - именно ваш предел и совершенство?

Как «сломать колесо»

Мотивация сильно зависит от вашей среды и окружения:

где вы живете;

где работаете и какую именно работу работаете;

кто ваши ежедневные собеседники;

как вы проводите свое свободное время.

Если у вас нет необходимости ежедневно и много говорить на английском, то мотивация снижается. Это замкнутый круг: окружение ограничивает мотивацию, отсутствие мотивации – ваш личный прогресс, отсутствие прогресса – мотивацию.

Необходимо что-то менять, и не когда-нибудь, а здесь и сейчас.

«Ну я же не могу переехать в другую страну или на раз-два устроиться в международную компанию!?” – возмутитесь вы и будете правы. Ок. Включите режим «baby step»: когда вы боитесь, когда ленитесь или вам кажется, что прогресса нет, просто делайте эти маленькие детские шажочки. Почитать всего 5 минут, посмотреть ролик в Youtube на английском, а не на родном языке, выучить 3 новых слова вместо 5 и т.д.

Используйте свои возможности, ставьте себя в ситуации риска, где английский будет вам необходим. Нет ничего лучше, чем видеть как растет ваш прогресс. Когда вы чувствуете, что ваш английский становится лучше и лучше, мотивация увеличивается.

И на последок

И последнее: не относитесь слишком серьезно к своим ошибкам. Перепутали вы предлог или вместо Present Perfect употребили Present Simple, вам не поставят «двойку» и поймут в любом случае!

Ошибки – это нормально! Бояться – это нормально! Но помните, что когда вам действительно что-то необходимо, когда ваша мотивация – это что-то большее, чем просто сиюминутное желание, то вы находите и время, и энергию, и желание учить и узнавать новый язык!