Хотелось бы вам владеть ресурсом для изучения английского языка, который обновляется каждый день? Если да (а мы уверены, что – да), тогда учите английский при помощи новостей!

Breaking news (последние новости), новые и оригинальные истории привлекают внимание и одновременно улучшают ваши знания английского. Они познакомят вас с важной повседневной лексикой и помогут лучше освоить структуру английского предложения. Кроме того, изучение новостей на английском может помочь в общении с носителями языка. Когда вы будете знать, что происходит в мире, в котором они живут, сможете лучше говорить на их языке. А еще всегда будет о чем поговорить!

Вам точно понравится удобство изучения английского с помощью новостей, чтения статей в интернете, прослушивания новостных подкастов или просмотра роликов в приложении в любое удобное время и в любом месте. И мы не будем ограничиваться только роликами с субтитрами на ютубе.

Предлагаем список ресурсов для просмотра и чтения новостей на английском языке. Некоторые из них созданы специально для изучающих язык, другие – аутентичные медиа, давно полюбившиеся носителям языка.

Один из новых ресурсов, созданный специально для тех, кто изучает английский. Подойдет как для уровня Elementary, так и для Advanced. Здесь вы можете читать новости о политике, науке, технологиях, спорте, путешествиях и пр. Кроме того, можете быстро найти интересующую тему, используя теги.

Сайт еженедельно освещает множество событий. Например, читайте релиз о «Фантастических тварях, и где они обитают» в 3-х разных вариантах, соответствующих каждому уровню изучения языка.

В каждой статье выделены основные слова с переводом на русский. Наведите на них курсором и увидите его в контексте. Еще одна крутая фишка – аудиосопровождение, которое вы выбираете в зависимости от уровня вашего английского.

В целом, сайт очень круто оформлен и удобен для пользователя.

Как сказано на главной странице – The Times in Plain English («The Times на понятном/простом английском) это «четкое написание» для «глобального прочтения». Сервис помогает понимать читателям по всему миру подлинные английские новостные статьи. Это означает, что новички могут получать свою дозу свежих новостей без необходимости обращаться за каждым вторым словом к словарю.

Сайт берет статьи из различных публикаций, в том числе и The New York Times, и переписывает их, используя простые слова и короткие предложения. Здесь освещаются темы здоровья, образования, законов, иммиграции, денег и работы. Также вы найдете ссылку на оригинальную статью, если захотите усложнить себе задачу.

К сожалению, сейчас в сети очень много посредственного контента. А когда вы не носитель языка, вам такой контент не нужен. Нужен – качественный.

Что делать? Читайте аутентичные (подлинные) новостные статьи с четким и ясным языком, написанные людьми разных культур.

USA Today может многое предложить не носителям языка. Статьи написаны в лаконичном и прямом стиле. Здесь вы найдете актуальные новости США, множество тем о науке и технике, спорте и путешествиях, колонки различных авторов.

The Guardian Newspapers

The Guardian – еще один отличный online источник различных английских новостных историй. Кроме того, он предлагает несколько вариантов: The Guardian – для американцев, The Guardian – для англичан. Выбирайте, какой английский вам больше по душе, и читайте.

Сервисы располагают огромной коллекцией новостных статей, посвященных политическому миру, бизнесу, образу жизни и пр.

В The Guardian`s Long Read вы найдете поистине крутой материал для улучшения навыков чтения и аудирования.

Это видео канал, транслирующий короткие (не более 5-ти минут) видеоролики о текущих событиях. Они созданы редакторами и журналистами The New York Times. Каждый видеоролик обязательно сопровождается статьей.

Ежедневно обновляющиеся подкасты от BBC с записями репортеров со всего мира. Смотрите новости и слушайте аудио статьи с различными акцентами: американские, британские, австралийские, индийские. Здесь собраны последние новости со всего земного шара: об известной семье монархов и о том, как младший принц отступает от королевских обязанностей, его эксклюзивное интервью BBC, о последних событиях в Гонконге и многое другое.

А если политика вовсе вас не интересует, то есть множество других сервисов. Для начинающих изучать язык и одновременно увлекающихся спортом, – Midfield Dynamo Football Site. Здесь вы не услышите комментатора, говорящего со скоростью света и ультразвуком так, что ничего не понятно. Сервис говорит о спорте в понятном формате не без британского юмора.

Также рекомендуем вам, а особенно вашим детям – Kids National Geographic и Kids Discoverer.

Вам интересно узнать больше о культуре Америки? Если да, то This American Life – для вас. Захватывающие истории о жизни в США.

Здесь вы узнаете абсолютно обо всем: от личных историй до захватывающих следственных отчетов.

Все описанные выше сервисы – бесплатные. Читайте новости, смотрите передачи, российские и зарубежные. Неважно, будет это Russia Today, BBC или CNN, криминальные или спортивные статьи. Главное – используйте любую возможность, чтобы быть в курсе того, что происходит в мировом сообществе, и прокачивать свой английский одновременно.