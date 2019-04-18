«Я плохо понимаю речь на слух» - вот наиболее частая проблема, с которой обращаются к репетитору люди, уже имеющие опыт изучения иностранного языка и склонные к анализу своих затруднений.

Выясняется, что трудности с пониманием иноязычной речи на слух практически мало зависят от «срока давности» изучения языка, грамматического уровня, богатства словарного запаса, что часто вырабатывает у учащихся стойкое убеждение в своей «неспособности» к иностранным языкам. В чём же лежит «корень» проблемы, и каковы возможные пути её разрешения?

Из научной литературы в области психологии изучения иностранных языков известно, что слуховое восприятие, наряду с вербальным мышлением и логической памятью, считается ведущим и некомпенсируемым компонентом в структуре иноязычных способностей. Факторы, определяющие способности к любому виду деятельности, лежат в глубинах нашей психики и базируются на свойствах нервной системы. В частности, в психологии обучения иностранным языкам существует условно-типологическое разделение учащихся согласно их принадлежности к так называемым когнитивному (или «лингвистическому» ), коммуникативному и промежуточному, смешанному, типу – по предпочитаемой стратегии усвоения языка, которая, в свою очередь, определяется как свойствами нервной системы, так и характеристиками личности учащегося (и то, и другое проявляется определёнными поведенческими признаками, которые не ускользнут от внимания опытного преподавателя).

Так вот, известно, что понимание иноязычной речи на слух является бесспорным преимуществом представителей «коммуникативного» типа и вызывает наибольшие затруднения у учащихся «когнитивного» типа, являясь тем пунктом, по которому различие этих двух типов выступает наиболее ярко. Известно также, что такое понимание с наибольшим трудом формируется в процессе обучения существующими методами. Следует ли из всего этого, что на таких учащихся надо «ставить крест», расписываясь как в их неспособности овладеть полноценной коммуникацией на иностранном языке, так и в способности преподавателя помочь им в этом?

Каждому из обозначенных типов учащихся присущи свои особенности, которые условно можно назвать их «сильными» или «слабыми» сторонами с точки зрения способности к овладению иностранным языком. Эти стороны должны быть учтены преподавателем при выработке индивидуальной стратегии работы с конкретным учащимся – так, чтобы максимально задействовать «сильные» стороны для компенсации «слабых». Интересующий нас сейчас «проблемный» «когнитивный» тип обладает, среди прочих, описанных в литературе, такими сильными качествами, как:

- выраженная склонность к анализу и осознанному усвоению языкового материала;

- сравнительно высокая способность к произвольному опосредованному запоминанию;

- повышенная внимательность, аккуратность, самоконтроль;

- высокая работоспособность.

На эти «сильные» стороны «когнитивного» типа учащихся преподаватель может опереться для улучшения качества аудирования. Хорошее знание грамматики, лексики, способность устанавливать логические связи могут послужить для «когнитивных» учащихся хорошим фундаментом в попытках компенсировать слабые от природы способности к восприятию иноязычной речи на слух.

Я в своей работе стараюсь развивать у «когнитивных» учащихся навыки так называемого «эффективного слушания». Термин этот заимствован из дефектологии, где он применяется для обозначения активного использования всех имеющихся в распоряжении слабослышащих стимулов для компенсации их недостаточной способности к слуховому восприятию.

Основной принцип – тот же, что и при развитии смысловой догадки при чтении, - использовать логическое мышление для заполнения «пробелов», образующихся при непонимании на слух фрагментов высказывания. Принцип этот базируется на известном свойстве психики – целостном восприятии. Упражнения состоят в прерывании прослушивания в местах смысловых пауз, чтобы дать учащемуся возможность логически «домыслить» то, что не удалось понять на слух. При этом учащийся побуждается активно использовать контекст и применять знания грамматики для коррекции своих гипотез.

Смысл таких упражнений – дать возможность учащемуся убедиться, что понять высказывание можно и без чёткого различения всех слов, что вселяет в него уверенность. Причём, если «коммуникативным» учащимся это качество присуще изначально, то с «когнитивным» учащимся над этим необходимо специально работать, иногда преодолевая его сильное внутреннее сопротивление и недоверие, связанное с повышенной потребностью в сознательном контроле. Скорость и сложность текста для аудирования, количество повторов при прослушивании определяются уровнем подготовленности учащегося. Особое внимание учащегося обращается на интонацию говорящих, на смысловые акценты и паузы. Если для работы используется видеозапись, то дополнительным стимулом, облегчающим понимание, служат жесты и мимика говорящих, общий визуальный контекст, на активное внимание к которым также направляется работа с учащимся. Упорная работа в этом направлении вырабатывает у учащихся привычку не прислушиваться к отдельным словам, а стараться улавливать смысл высказывания в целом, используя все дополнительные невербальные стимулы.

Хорошим тренировочным упражнением служит многократное прослушивание фрагментов речи известного учащемуся содержания, произносимых носителями разных голосовых тембров, особенностей произношения и т.д. для создания и закрепления в слуховой памяти учащихся обобщённых слуховых образов слов и выражений.

При общении с учащимся на иностранном языке также основной упор должен делаться на общее смысловое понимание высказывания, для чего используется перифраз и невербальные компоненты коммуникации.

В развитии понимания речи на слух, как никакого другого навыка, важно отсутствие промежуточного звена в виде перевода на родной язык – фактора, обсуждаемого многими авторами. Понимание должно контролироваться ответными высказываниями и действиями учащихся, к чему я всегда стремлюсь при развитии у учащихся этого навыка.

При таком подходе все учащиеся, испытывающие стойкие затруднения с пониманием речи на слух, могут существенно улучшить свои показатели в процессе работы.