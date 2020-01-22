Содержание:

  1. Разговорный клуб английского онлайн Englex
  2. Разговорный клуб English Discussions
  3. Разговорный клуб английского International Educational Centre
  4. STUDYWORK
  5. Разговорный клуб в школе iQ planet
  6. Star Talk
  7. Speaking Clubs в LABlang
  8. Windsor
  9. Viva Lingua Club
  10. Международный разговорный клуб LCampus

Слышали про разговорные клубы английского языка? Кто ответил «да» и согласен с тем, что пользы от них не меньше, чем от общепринятых курсов – отлично. А те, кто никогда не воспринимал их всерьез и считал напрасной тратой времени, – зря вы так. 

Пришло время изменить свое мнение: ведь разговорный клуб – это реальная возможность «прокачать» свой английский, избавиться от страхов (если таковые имеются) и отлично провести время.

Стоит отметить, что английский разговорный клуб – не то же самое, что и занятия с преподавателем в группе или индивидуально. Здесь никто не будет мучить грамматикой, пугать герундием, упражняться с вами в мимике перед зеркалом, чтобы «the» не было похоже на «зз-э». Главной целью подобных мероприятий была и остается – разговорная практика

Вот лишь несколько причин, почему мы настаиваем, чтобы вы посетили разговорный клуб, если вы этого еще не сделали:

  • Снять языковой барьер. Экстраверту, всегда готовым болтать без умолку, повезло чуть больше, чем интроверту. Если сюда прибавить еще и боязнь начать общение на неродном языке – вообще караул. Тут-то и придет на помощь участие в подобных клубах. Здесь такой каждый второй, так что welcome!
  • Отработка произношения и навыков аудирования. В разговорном клубе вы будете слышать, как говорить правильно, будете практиковаться в понимании иностранной речи на слух, потому что по-русски тут не говорят от слова «совсем».
  • Общение и новые знакомства. Здесь поднимаются самые разные актуальные темы, высказываются абсолютно противоположные мнения, заводятся полезные знакомства. Формат всегда разный: это может быть ролевая игра, просмотр фильма с дальнейшим обсуждением, просто встреча в кафе за чашкой чая. В любом случае – это всегда интересно.

Ну а теперь вашему вниманию ТОП-10 разговорных клубов английского языка в Москве. 

1. Разговорный клуб английского онлайн Englex

Пробная неделя всего 770 ₽
100+ уроков в неделю
На сайт школы

Продвинутый формат разговорных клубов Skills онлайн с преподавателем английского языка. 

На одном уроке присутствуют до 8 человек.  

Не нужно никуда  ехать и подстраивать расписание. Выбирайте интересное для вас направление  занятий из 100+ уроков в неделю, удобное время и вы в клубе. Skills проходят с утра до вечера каждый день, даже по выходным.

Ведут встречи как русскоговорящие преподаватели, так и носители языка. 

Изучите грамматику, узнайте новую лексику и закрепите их на практике, тренируйте навыки разговорной речи и восприятия английского на слух, научитесь общаться в деловой среде и играйте в игры на английском.

Дата основания
2012 г
Длительность
55 мин.
Тип обучения
Online
Стоимость занятия
300 ₽
5.0
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5.0
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4.4
/5
 
 
 
 
 
4.5
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4.6
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Итоговая оценка
от Study.ru
5.0
/5
 
 
 
 
 
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2. Разговорный клуб English Discussions

 

Разговорный клуб English Discussions - это онлайн встречи с носителями английского (и не только) которые созданы, чтобы помочь вам преодолеть языковой барьер и практиковаться в английском каждый день.
Ежедневно проводятся несколько встреч, разного уровня сложности и форматов, на разные темы, так что вы точно найдете что-то подходящее для себя.
 
Что Вы можете у нас найти?
 
- 3 разговорных клуба для взрослых с делением на уровни для удобства участников;
- отдельные разговорные клубы для детей и подростков;
- преподаватели носители английского из Британии, США, Канады и Австралии;
- несколько занятий каждый день;
- интересные и актуальные темы
- возможность бесплатного участия в клубе для людей готовых помочь в развитии клуба

Для всех новичков первая неделя занятий в клубах - бесплатно!

Дата основания
2012 г
Длительность
60 мин.
Тип обучения
Online
Стоимость занятия
150 ₽
4.8
/5
 
 
 
 
 
4.8
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4.7
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4.8
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.8
/5
 
 
 
 
 
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3. Разговорный клуб английского в International Educational Centre

В языковом центре International Educational Centre можно не только учить английский, но и практиковать его.

Разговорный клуб ICE могут посещать как взрослые, так и дети от 4 до 12 лет и подростки от 13 лет и старше.

Для того, чтобы у вас была максимальная польза от посещения клуба, его проводят в нескольких форматах.

Для взрослых это дискуссионный клуб и клуб неформального общения.

На встречах дискуссионного клуба участники обсуждают различные темы, начиная от музыки, моды до новостей из мира научных технологий.

Клуб неформального общения, как правило, привязывается к какому-то событию, празднику и проходит в виде посещения кафе или выезда на природу.

Для детей и подростков действует игровой клуб, где они играют в Мафию на английском.

Этот формат особенно нравится детям 7-12 лет, два часа пролетают незаметно.

Встречи клуба International Educational Centre проводят носители языка, информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на сайте.

Кроме очных встреч, вы также можете посещать занятия в режиме онлайн.

Дата основания
2010 г
Длительность
60 -120 мин.
Тип обучения
Offline/Online
Стоимость занятия
450-800 ₽
4.5
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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4. Английский разговорный клуб школы STUDYWORK

Конечно, если Вы хотите свободно говорить на английском, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин.

  1. В школе Вы сможете посещать специальные занятия «Practicals» в формате разговорного клуба, там у каждого занятия есть конкретный список слов и выражений, который Вы будете осваивать на конкретном занятии
  2. Занятия проходят в виде коммуникативной игры или совместной активности вместе со студентами в группе
  3. Эти специальные занятия «Practicals» также проходят с носителями языка только из США и Великобритании.
  4. Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн
  5. Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости

Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов.

При этом, конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень прямо на сайте, ответив на 5 простых вопросов

P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.

Дата основания
2015 г
Длительность
45 -90 мин.
Тип обучения
Online/Offline
Стоимость занятия
655 руб./ак. час
4.6
/5
 
 
 
 
 
4.4
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.7
/5
 
 
 
 
 
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5. Разговорный клуб в школе iQ planet

Языковая школа IQ Planet приглашает своих учеников или просто жаждущих встреч и общения на английском в свой разговорный клуб. Проводят встречи носители языка 2-3 раза в неделю. Об актуальном расписании необходимо узнавать на сайте школы.

Встречи проходят в 2-х форматах:

  1. Дискуссия на заданную тему. Это может быть обсуждение актуальной новости, просмотренного фильма (бонусом может стать фильм must watch), полезных кейсов для бизнеса.

Примеры тем предстоящих встреч: тайм менеджмент, жизнь в большом городе, 3 главных врага – зависть, жадность и нарциссизм.

  1. Игры («Мафия», «Что? Где? Когда?» и пр.).

Пробная встреча всегда бесплатная – отличная возможность понять, подходит вам такой формат совершенствования английского или нет.

Дата основания
2009 г
Длительность
60 мин.
Тип обучения
Online/Offline
Стоимость занятия
650 ₽
4.9
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.6
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

6. Star Talk

Языковая школа Star Talk приглашает на встречи в разговорных клубах взрослых и детей. Проходят они в формате беседы. Для взрослых – это всегда обсуждение острых и актуальных тем (они известны заранее, при желании можно подготовиться). Для детей – также различные обсуждения тем, соответствующих возрасту, и игры.

В роли ведущих выступают и носители языка. Встречи проходят исключительно в формате мини-групп (от 4 до 8 человек). В StarTalk вы даже можете предложить свою тему для обсуждения на предстоящей встрече и, если она будет актуальна и интересна, ее обязательно примут.

Подробности:

Дата основания
2009 г
Длительность
120 мин.
Тип обучения
Online/Offline
Стоимость занятия
1000 ₽
4.3
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.3
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.3
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

7. Speaking Clubs в LABlang

Разговорные клубы Лаборатории иностранных языков обычно проходят в офисе компании или уютных кафе. Встречи в 2-х разных форматах:

  1. Дискуссия на животрепещущую тему (современная власть, «Игра престолов», как построить город для пешеходов, обсуждение популярных видео презентаций TED и пр.);
  2. Игра на английском языке (мафия, например).

Четкого расписания здесь нет, т.к. группы организуются по мере набора минимального количества участников. Но если вы записались, вас обязательно предупредят за 3 дня до мероприятия. Чаще всего дни клубов – это пятница, суббота и воскресенье. Да и время удачное – вечернее, а в воскресенье в течении всего дня. 

Хорошим бонусом для участников разговорного клуба станут подборки интересных тестов, сервисов для изучения языка и ссылки на авторитетные источники.

Кураторами разговорных клубов являются русскоговорящие преподаватели и носители языка.

Дата основания
2017 г
Длительность
90 мин.
Тип обучения
Online/Offline
Стоимость занятия
400 ₽
4.4
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
4.7
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Итоговая оценка
от Study.ru
4.2
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

8. Windsor

Разговорный клуб школы Windsor проходит раз в неделю по пятницам на базе школы (метро Парк Культуры). Ведущий клуба – всегда носитель языка из Канады, США или Великобритании. Встречи проходят в формате дискуссии на известную заранее тему.

Вы можете записаться на бесплатную пробную встречу или семинар.

Дата основания
2003 г
Длительность
80 мин.
Тип обучения
Online/Offline
Стоимость занятия
500 ₽
4.3
/5
 
 
 
 
 
4.0
/5
 
 
 
 
 
3.7
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
4.0
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

9. Viva Lingua Club

Viva Lingua Club проводит разговорные клубы каждый день кроме пятницы. Формат встреч – дискуссия на заданную тему, которая участникам известна заранее:

  • клуб для общения с носителем языка;
  • кино обсуждения;
  • обсуждения книг;
  • обсуждения свежих презентаций TED.

Вот примерные вопросы, которые поднимаются в разговорном клубе: стоит ли жениться/выходить замуж, парадоксы выбора, факторы страха, необходимость быть снобом. Согласитесь, интересные темы?

Дата основания
2009 г
Длительность
105 мин.
Тип обучения
Online/Offline
Стоимость занятия
500 ₽
4.9
/5
 
 
 
 
 
5.0
/5
 
 
 
 
 
3.4
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
3.9
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

10. Международный разговорный клуб LCampus

Отличительная особенность LCampus от остальных разговорных клубов в том, что практика иностранных языков здесь проходит в естественной международной среде! 

Участники клуба – это люди с разных концов мира, которые приходят в клуб не только за практикой языка, но и за интересным общением и новыми знакомствами!

Для того чтобы общение было увлекательным и продуктивным, в клубе создано множество разнообразных форматов:

  • дискуссионный клуб с носителем языка,
  • обсуждение актуальных TEDx и других коротких видео с живой лексикой,
  • настольные игры на английском с носителями языка,
  • клуб импровизаций и публичных выступлений на английском,
  • пикники на английском языке и многое другое.

Есть группы как для уровня Elementary, так и для Advanced

Участвовать во встречах клуба можно как Online, в более образовательных форматах, так и в живых, более социальных, встречах в центре Москвы.

Помимо разговорных клубов в LCampus есть занятия с иностранными тьюторами. Заниматься можно индивидуально или в парах-тройках с участниками одного уровня. 

Формат уникален тем, что вы сами выбираете актуальные для вас темы, а тьютор помогает проработать пробелы в разговорной речи, обогатить активный словарный запас, добавить в речь устойчивые выражения и идиомы.

Клуб работает каждый день!

Дата основания
2020 г
Длительность
60 мин.
Тип обучения
Online
Стоимость занятия
300 ₽
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0.0
/5
 
 
 
 
 
Итоговая оценка
от Study.ru
3.0
/5
 
 
 
 
 
Перейти на сайт школы

Большой выбор разговорных клубов английского языка в Москве дает отличную возможность выбрать то, что действительно по душе. Не хотите никуда ехать – выбирайте онлайн встречи, любите движение, танцы и музыку – вперед в танцевальный клуб, жаждете бурного обсуждения нового блокбастера – welcome на кинопросмотр.

Однако, обратите внимание, что уровень вашего английского должен быть не ниже уровня Intermediate, а иначе будет скучно и непонятно.

Часто задаваемые вопросы

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