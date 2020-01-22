Содержание: Разговорный клуб английского онлайн Englex Разговорный клуб English Discussions Разговорный клуб английского International Educational Centre STUDYWORK Разговорный клуб в школе iQ planet Star Talk Speaking Clubs в LABlang Windsor Viva Lingua Club Международный разговорный клуб LCampus

Слышали про разговорные клубы английского языка? Кто ответил «да» и согласен с тем, что пользы от них не меньше, чем от общепринятых курсов – отлично. А те, кто никогда не воспринимал их всерьез и считал напрасной тратой времени, – зря вы так.

Пришло время изменить свое мнение: ведь разговорный клуб – это реальная возможность «прокачать» свой английский, избавиться от страхов (если таковые имеются) и отлично провести время.

Стоит отметить, что английский разговорный клуб – не то же самое, что и занятия с преподавателем в группе или индивидуально. Здесь никто не будет мучить грамматикой, пугать герундием, упражняться с вами в мимике перед зеркалом, чтобы «the» не было похоже на «зз-э». Главной целью подобных мероприятий была и остается – разговорная практика.

Вот лишь несколько причин, почему мы настаиваем, чтобы вы посетили разговорный клуб, если вы этого еще не сделали:

Снять языковой барьер. Экстраверту, всегда готовым болтать без умолку, повезло чуть больше, чем интроверту. Если сюда прибавить еще и боязнь начать общение на неродном языке – вообще караул. Тут-то и придет на помощь участие в подобных клубах. Здесь такой каждый второй, так что welcome!

Отработка произношения и навыков аудирования. В разговорном клубе вы будете слышать, как говорить правильно, будете практиковаться в понимании иностранной речи на слух, потому что по-русски тут не говорят от слова «совсем».

Общение и новые знакомства. Здесь поднимаются самые разные актуальные темы, высказываются абсолютно противоположные мнения, заводятся полезные знакомства. Формат всегда разный: это может быть ролевая игра, просмотр фильма с дальнейшим обсуждением, просто встреча в кафе за чашкой чая. В любом случае – это всегда интересно.

Ну а теперь вашему вниманию ТОП-10 разговорных клубов английского языка в Москве.

1. Разговорный клуб английского онлайн Englex Пробная неделя всего 770 ₽ 100+ уроков в неделю На сайт школы Продвинутый формат разговорных клубов Skills онлайн с преподавателем английского языка. На одном уроке присутствуют до 8 человек. Не нужно никуда ехать и подстраивать расписание. Выбирайте интересное для вас направление занятий из 100+ уроков в неделю, удобное время и вы в клубе. Skills проходят с утра до вечера каждый день, даже по выходным. Ведут встречи как русскоговорящие преподаватели, так и носители языка. Изучите грамматику, узнайте новую лексику и закрепите их на практике, тренируйте навыки разговорной речи и восприятия английского на слух, научитесь общаться в деловой среде и играйте в игры на английском.

2. Разговорный клуб English Discussions Разговорный клуб English Discussions - это онлайн встречи с носителями английского (и не только) которые созданы, чтобы помочь вам преодолеть языковой барьер и практиковаться в английском каждый день. Ежедневно проводятся несколько встреч, разного уровня сложности и форматов, на разные темы, так что вы точно найдете что-то подходящее для себя. Что Вы можете у нас найти? - 3 разговорных клуба для взрослых с делением на уровни для удобства участников; - отдельные разговорные клубы для детей и подростков; - преподаватели носители английского из Британии, США, Канады и Австралии; - несколько занятий каждый день; - интересные и актуальные темы - возможность бесплатного участия в клубе для людей готовых помочь в развитии клуба Для всех новичков первая неделя занятий в клубах - бесплатно!

3. Разговорный клуб английского в International Educational Centre В языковом центре International Educational Centre можно не только учить английский, но и практиковать его. Разговорный клуб ICE могут посещать как взрослые, так и дети от 4 до 12 лет и подростки от 13 лет и старше. Для того, чтобы у вас была максимальная польза от посещения клуба, его проводят в нескольких форматах. Для взрослых это дискуссионный клуб и клуб неформального общения. На встречах дискуссионного клуба участники обсуждают различные темы, начиная от музыки, моды до новостей из мира научных технологий. Клуб неформального общения, как правило, привязывается к какому-то событию, празднику и проходит в виде посещения кафе или выезда на природу. Для детей и подростков действует игровой клуб, где они играют в Мафию на английском. Этот формат особенно нравится детям 7-12 лет, два часа пролетают незаметно. Встречи клуба International Educational Centre проводят носители языка, информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на сайте. Кроме очных встреч, вы также можете посещать занятия в режиме онлайн.

4. Английский разговорный клуб школы STUDYWORK Конечно, если Вы хотите свободно говорить на английском, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин. В школе Вы сможете посещать специальные занятия «Practicals» в формате разговорного клуба, там у каждого занятия есть конкретный список слов и выражений, который Вы будете осваивать на конкретном занятии Занятия проходят в виде коммуникативной игры или совместной активности вместе со студентами в группе Эти специальные занятия «Practicals» также проходят с носителями языка только из США и Великобритании. Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов. При этом, конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень прямо на сайте, ответив на 5 простых вопросов P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.

5. Разговорный клуб в школе iQ planet Языковая школа IQ Planet приглашает своих учеников или просто жаждущих встреч и общения на английском в свой разговорный клуб. Проводят встречи носители языка 2-3 раза в неделю. Об актуальном расписании необходимо узнавать на сайте школы. Встречи проходят в 2-х форматах: Дискуссия на заданную тему. Это может быть обсуждение актуальной новости, просмотренного фильма (бонусом может стать фильм must watch), полезных кейсов для бизнеса. Примеры тем предстоящих встреч: тайм менеджмент, жизнь в большом городе, 3 главных врага – зависть, жадность и нарциссизм. Игры («Мафия», «Что? Где? Когда?» и пр.). Пробная встреча всегда бесплатная – отличная возможность понять, подходит вам такой формат совершенствования английского или нет.

6. Star Talk Языковая школа Star Talk приглашает на встречи в разговорных клубах взрослых и детей. Проходят они в формате беседы. Для взрослых – это всегда обсуждение острых и актуальных тем (они известны заранее, при желании можно подготовиться). Для детей – также различные обсуждения тем, соответствующих возрасту, и игры. В роли ведущих выступают и носители языка. Встречи проходят исключительно в формате мини-групп (от 4 до 8 человек). В StarTalk вы даже можете предложить свою тему для обсуждения на предстоящей встрече и, если она будет актуальна и интересна, ее обязательно примут. Подробности: Английский разговорный клуб (взрослые)

Немецкий разговорный клуб (взрослые)

Английский разговорный клуб (школьники)

7. Speaking Clubs в LABlang Разговорные клубы Лаборатории иностранных языков обычно проходят в офисе компании или уютных кафе. Встречи в 2-х разных форматах: Дискуссия на животрепещущую тему (современная власть, «Игра престолов», как построить город для пешеходов, обсуждение популярных видео презентаций TED и пр.); Игра на английском языке (мафия, например). Четкого расписания здесь нет, т.к. группы организуются по мере набора минимального количества участников. Но если вы записались, вас обязательно предупредят за 3 дня до мероприятия. Чаще всего дни клубов – это пятница, суббота и воскресенье. Да и время удачное – вечернее, а в воскресенье в течении всего дня. Хорошим бонусом для участников разговорного клуба станут подборки интересных тестов, сервисов для изучения языка и ссылки на авторитетные источники. Кураторами разговорных клубов являются русскоговорящие преподаватели и носители языка.

8. Windsor Разговорный клуб школы Windsor проходит раз в неделю по пятницам на базе школы (метро Парк Культуры). Ведущий клуба – всегда носитель языка из Канады, США или Великобритании. Встречи проходят в формате дискуссии на известную заранее тему. Вы можете записаться на бесплатную пробную встречу или семинар.

9. Viva Lingua Club Viva Lingua Club проводит разговорные клубы каждый день кроме пятницы. Формат встреч – дискуссия на заданную тему, которая участникам известна заранее: клуб для общения с носителем языка;

кино обсуждения;

обсуждения книг;

обсуждения свежих презентаций TED. Вот примерные вопросы, которые поднимаются в разговорном клубе: стоит ли жениться/выходить замуж, парадоксы выбора, факторы страха, необходимость быть снобом. Согласитесь, интересные темы?

10. Международный разговорный клуб LCampus Отличительная особенность LCampus от остальных разговорных клубов в том, что практика иностранных языков здесь проходит в естественной международной среде! Участники клуба – это люди с разных концов мира, которые приходят в клуб не только за практикой языка, но и за интересным общением и новыми знакомствами! Для того чтобы общение было увлекательным и продуктивным, в клубе создано множество разнообразных форматов: дискуссионный клуб с носителем языка,

обсуждение актуальных TEDx и других коротких видео с живой лексикой,

настольные игры на английском с носителями языка,

клуб импровизаций и публичных выступлений на английском,

пикники на английском языке и многое другое. Есть группы как для уровня Elementary, так и для Advanced Участвовать во встречах клуба можно как Online, в более образовательных форматах, так и в живых, более социальных, встречах в центре Москвы. Помимо разговорных клубов в LCampus есть занятия с иностранными тьюторами. Заниматься можно индивидуально или в парах-тройках с участниками одного уровня. Формат уникален тем, что вы сами выбираете актуальные для вас темы, а тьютор помогает проработать пробелы в разговорной речи, обогатить активный словарный запас, добавить в речь устойчивые выражения и идиомы. Клуб работает каждый день!

Большой выбор разговорных клубов английского языка в Москве дает отличную возможность выбрать то, что действительно по душе. Не хотите никуда ехать – выбирайте онлайн встречи, любите движение, танцы и музыку – вперед в танцевальный клуб, жаждете бурного обсуждения нового блокбастера – welcome на кинопросмотр.

Однако, обратите внимание, что уровень вашего английского должен быть не ниже уровня Intermediate, а иначе будет скучно и непонятно.

Часто задаваемые вопросы