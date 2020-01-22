Содержание:
- Разговорный клуб английского онлайн Englex
- Разговорный клуб English Discussions
- Разговорный клуб английского International Educational Centre
- STUDYWORK
- Разговорный клуб в школе iQ planet
- Star Talk
- Speaking Clubs в LABlang
- Windsor
- Viva Lingua Club
- Международный разговорный клуб LCampus
Слышали про разговорные клубы английского языка? Кто ответил «да» и согласен с тем, что пользы от них не меньше, чем от общепринятых курсов – отлично. А те, кто никогда не воспринимал их всерьез и считал напрасной тратой времени, – зря вы так.
Пришло время изменить свое мнение: ведь разговорный клуб – это реальная возможность «прокачать» свой английский, избавиться от страхов (если таковые имеются) и отлично провести время.
Стоит отметить, что английский разговорный клуб – не то же самое, что и занятия с преподавателем в группе или индивидуально. Здесь никто не будет мучить грамматикой, пугать герундием, упражняться с вами в мимике перед зеркалом, чтобы «the» не было похоже на «зз-э». Главной целью подобных мероприятий была и остается – разговорная практика.
Вот лишь несколько причин, почему мы настаиваем, чтобы вы посетили разговорный клуб, если вы этого еще не сделали:
- Снять языковой барьер. Экстраверту, всегда готовым болтать без умолку, повезло чуть больше, чем интроверту. Если сюда прибавить еще и боязнь начать общение на неродном языке – вообще караул. Тут-то и придет на помощь участие в подобных клубах. Здесь такой каждый второй, так что welcome!
- Отработка произношения и навыков аудирования. В разговорном клубе вы будете слышать, как говорить правильно, будете практиковаться в понимании иностранной речи на слух, потому что по-русски тут не говорят от слова «совсем».
- Общение и новые знакомства. Здесь поднимаются самые разные актуальные темы, высказываются абсолютно противоположные мнения, заводятся полезные знакомства. Формат всегда разный: это может быть ролевая игра, просмотр фильма с дальнейшим обсуждением, просто встреча в кафе за чашкой чая. В любом случае – это всегда интересно.
Ну а теперь вашему вниманию ТОП-10 разговорных клубов английского языка в Москве.
Продвинутый формат разговорных клубов Skills онлайн с преподавателем английского языка.
На одном уроке присутствуют до 8 человек.
Не нужно никуда ехать и подстраивать расписание. Выбирайте интересное для вас направление занятий из 100+ уроков в неделю, удобное время и вы в клубе. Skills проходят с утра до вечера каждый день, даже по выходным.
Ведут встречи как русскоговорящие преподаватели, так и носители языка.
Изучите грамматику, узнайте новую лексику и закрепите их на практике, тренируйте навыки разговорной речи и восприятия английского на слух, научитесь общаться в деловой среде и играйте в игры на английском.
Разговорный клуб English Discussions - это онлайн встречи с носителями английского (и не только) которые созданы, чтобы помочь вам преодолеть языковой барьер и практиковаться в английском каждый день.
Ежедневно проводятся несколько встреч, разного уровня сложности и форматов, на разные темы, так что вы точно найдете что-то подходящее для себя.
Что Вы можете у нас найти?
- 3 разговорных клуба для взрослых с делением на уровни для удобства участников;
- отдельные разговорные клубы для детей и подростков;
- преподаватели носители английского из Британии, США, Канады и Австралии;
- несколько занятий каждый день;
- интересные и актуальные темы
- возможность бесплатного участия в клубе для людей готовых помочь в развитии клуба
Для всех новичков первая неделя занятий в клубах - бесплатно!
В языковом центре International Educational Centre можно не только учить английский, но и практиковать его.
Разговорный клуб ICE могут посещать как взрослые, так и дети от 4 до 12 лет и подростки от 13 лет и старше.
Для того, чтобы у вас была максимальная польза от посещения клуба, его проводят в нескольких форматах.
Для взрослых это дискуссионный клуб и клуб неформального общения.
На встречах дискуссионного клуба участники обсуждают различные темы, начиная от музыки, моды до новостей из мира научных технологий.
Клуб неформального общения, как правило, привязывается к какому-то событию, празднику и проходит в виде посещения кафе или выезда на природу.
Для детей и подростков действует игровой клуб, где они играют в Мафию на английском.
Этот формат особенно нравится детям 7-12 лет, два часа пролетают незаметно.
Встречи клуба International Educational Centre проводят носители языка, информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на сайте.
Кроме очных встреч, вы также можете посещать занятия в режиме онлайн.
Конечно, если Вы хотите свободно говорить на английском, отдельно хотелось бы остановиться на школе STUDYWORK, на это есть 5 главных причин.
- В школе Вы сможете посещать специальные занятия «Practicals» в формате разговорного клуба, там у каждого занятия есть конкретный список слов и выражений, который Вы будете осваивать на конкретном занятии
- Занятия проходят в виде коммуникативной игры или совместной активности вместе со студентами в группе
- Эти специальные занятия «Practicals» также проходят с носителями языка только из США и Великобритании.
- Есть возможность заниматься одновременно в школе в Москве в 5 минутах от 4-х станций метро (Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская и Красные ворота) с бесплатной парковкой и онлайн
- Есть возможность заниматься до 6 занятий в неделю по фиксированной стоимости
Кстати, для экономии времени можно прямо на сайте узнать, какой курс подойдёт именно Вам, ответив на 5 простых вопросов.
При этом, конечно, подбор курса во многом зависит от Вашего уровня, кстати, Вы уже сейчас можете предварительно узнать свой уровень прямо на сайте, ответив на 5 простых вопросов
P.S. До конца месяца к групповому курсу добавляют +3 месяца безлимитных занятий, а к индивидуальному – безлимитные практические занятия на весь период обучения.
Языковая школа IQ Planet приглашает своих учеников или просто жаждущих встреч и общения на английском в свой разговорный клуб. Проводят встречи носители языка 2-3 раза в неделю. Об актуальном расписании необходимо узнавать на сайте школы.
Встречи проходят в 2-х форматах:
- Дискуссия на заданную тему. Это может быть обсуждение актуальной новости, просмотренного фильма (бонусом может стать фильм must watch), полезных кейсов для бизнеса.
Примеры тем предстоящих встреч: тайм менеджмент, жизнь в большом городе, 3 главных врага – зависть, жадность и нарциссизм.
- Игры («Мафия», «Что? Где? Когда?» и пр.).
Пробная встреча всегда бесплатная – отличная возможность понять, подходит вам такой формат совершенствования английского или нет.
Языковая школа Star Talk приглашает на встречи в разговорных клубах взрослых и детей. Проходят они в формате беседы. Для взрослых – это всегда обсуждение острых и актуальных тем (они известны заранее, при желании можно подготовиться). Для детей – также различные обсуждения тем, соответствующих возрасту, и игры.
В роли ведущих выступают и носители языка. Встречи проходят исключительно в формате мини-групп (от 4 до 8 человек). В StarTalk вы даже можете предложить свою тему для обсуждения на предстоящей встрече и, если она будет актуальна и интересна, ее обязательно примут.
Подробности:
Разговорные клубы Лаборатории иностранных языков обычно проходят в офисе компании или уютных кафе. Встречи в 2-х разных форматах:
- Дискуссия на животрепещущую тему (современная власть, «Игра престолов», как построить город для пешеходов, обсуждение популярных видео презентаций TED и пр.);
- Игра на английском языке (мафия, например).
Четкого расписания здесь нет, т.к. группы организуются по мере набора минимального количества участников. Но если вы записались, вас обязательно предупредят за 3 дня до мероприятия. Чаще всего дни клубов – это пятница, суббота и воскресенье. Да и время удачное – вечернее, а в воскресенье в течении всего дня.
Хорошим бонусом для участников разговорного клуба станут подборки интересных тестов, сервисов для изучения языка и ссылки на авторитетные источники.
Кураторами разговорных клубов являются русскоговорящие преподаватели и носители языка.
Разговорный клуб школы Windsor проходит раз в неделю по пятницам на базе школы (метро Парк Культуры). Ведущий клуба – всегда носитель языка из Канады, США или Великобритании. Встречи проходят в формате дискуссии на известную заранее тему.
Вы можете записаться на бесплатную пробную встречу или семинар.
Viva Lingua Club проводит разговорные клубы каждый день кроме пятницы. Формат встреч – дискуссия на заданную тему, которая участникам известна заранее:
- клуб для общения с носителем языка;
- кино обсуждения;
- обсуждения книг;
- обсуждения свежих презентаций TED.
Вот примерные вопросы, которые поднимаются в разговорном клубе: стоит ли жениться/выходить замуж, парадоксы выбора, факторы страха, необходимость быть снобом. Согласитесь, интересные темы?
Отличительная особенность LCampus от остальных разговорных клубов в том, что практика иностранных языков здесь проходит в естественной международной среде!
Участники клуба – это люди с разных концов мира, которые приходят в клуб не только за практикой языка, но и за интересным общением и новыми знакомствами!
Для того чтобы общение было увлекательным и продуктивным, в клубе создано множество разнообразных форматов:
- дискуссионный клуб с носителем языка,
- обсуждение актуальных TEDx и других коротких видео с живой лексикой,
- настольные игры на английском с носителями языка,
- клуб импровизаций и публичных выступлений на английском,
- пикники на английском языке и многое другое.
Есть группы как для уровня Elementary, так и для Advanced
Участвовать во встречах клуба можно как Online, в более образовательных форматах, так и в живых, более социальных, встречах в центре Москвы.
Помимо разговорных клубов в LCampus есть занятия с иностранными тьюторами. Заниматься можно индивидуально или в парах-тройках с участниками одного уровня.
Формат уникален тем, что вы сами выбираете актуальные для вас темы, а тьютор помогает проработать пробелы в разговорной речи, обогатить активный словарный запас, добавить в речь устойчивые выражения и идиомы.
Клуб работает каждый день!
Большой выбор разговорных клубов английского языка в Москве дает отличную возможность выбрать то, что действительно по душе. Не хотите никуда ехать – выбирайте онлайн встречи, любите движение, танцы и музыку – вперед в танцевальный клуб, жаждете бурного обсуждения нового блокбастера – welcome на кинопросмотр.
Однако, обратите внимание, что уровень вашего английского должен быть не ниже уровня Intermediate, а иначе будет скучно и непонятно.
Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!