Изучить английский язык без разговорной практики невозможно, поэтому на говорении нужно сделать особый акцент. Иногда про этот раздел забывают или уделяют ему мало внимания, что потом отражается на умении ясно в устной форме выражать свои мысли. А теперь, когда интернет предлагает множество образовательных порталов, сайтов и приложений для общения с носителями языка, научиться быстро и хорошо говорить на английском проще простого.

Разговорные клубы

Во многих городах России, не только в крупных, можно найти разговорные клубы по английскому языку, где люди общаются в непринужденной обстановке, обмениваются знаниями, опытом, практикуют разговорную речь.

Американский центр в Москве - это библиотека, на базе которой регулярно встречаются участники разговорного клуба. Темы встреч бывают абсолютно разными. Например, можно общаться с представителями американского посольства в Москве, часто на встречи приходят носители языка, что делает клуб еще интереснее и эффективнее. Участвовать в мероприятиях могут люди с разными уровнями подготовки.

Разговорный клуб ICE могут посещать не только взрослые, но и дети от 4 до 12 лет, а также подростки от 13 лет и старше. Для взрослых занятия проходят в форме дискуссий на разные темы, начиная с искусства и заканчивая наукой, а для детей - в игровом формате. Часто неформальные встречи приурочены к праздникам и проходят в неформальной обстановке, с выездом на природу или в кафе. Занятия ведут носители языка.

Для того, чтобы посетить этот клуб, не нужно ехать в Москву, достаточно иметь хороший интернет, что удобно для жителей регионов, если там таких встречи нет. Чтобы участвовать, нужно просто выбрать интересующую тему, удобное время и выйти онлайн. Дискуссии ведут как учителя школы, так и носители языка.

Занятия этого клуба проводятся в Санкт-Петербурге и рассчитаны на разные уровни владения английским языком. Например, есть встречи отдельно для новичков, учеников среднего уровня и высокого. Для начинающих занятия ведут преподаватели, которые помогают грамотно строить речь и указывают на ошибки, а для тех, у кого уровень выше, дискуссия проходит с носителем языка.

Встречи этого разговорного клуба бывают двух форматов: дискуссия на острую тему или развлекательная игра на английском языке. Чаще всего участники встречаются в пятницу, субботу и воскресенье, как правило, вечером, что удобно для тех, кто работает. Также здесь можно получить полезные тесты, названия книг, сервисы для изучения языка.

Курсы и занятия с носителем языка

Такие уроки отличаются тем, что можно заниматься с носителем английского один на один. Для этого нужен лишь Skype и интернет. Учителей можно найти на базе языковых школ, а также самостоятельно.

В английской школе Englex есть отдельный курс, который рассчитан на разговорное общение с носителем языка. Здесь можно выбрать пробный период и посетить пять занятий, а можно купить 40 занятий и пройти целый курс. Как правило, он длится 6-8 месяцев и помогает подготовиться не только к поездкам за границу, но и к сдаче международных экзаменов.

На сайте Preply.com собраны предложения от учителей английского - носителей языка. Здесь удобные фильтры, которые помогут выбрать подходящие варианты. Сервис предлагает услуги как опытных учителей, так и новичков, у которых цены на занятия значительно ниже. В любом случае, каждый преподаватель в анкете рассказывает о себе и описывает опыт работы, что облегчает поиск. Занятия проходят по скайпу в удобное для вас и учителя время.

В этом учебном центре есть две опции. Первая предлагает курсы с носителем языка из Европы, а вторая - учителей с идеальным произношением из Англии и США. Это позволяет выбрать более удобную ценовую категорию, а также сделать акцент на произношении, если вы преследуете эту цель. После занятий уроки не сгорают, поэтому в любой момент можно будет повторить пройденный материал.

Здесь также можно найти репетитора - носителя английского, однако от Preply.com это сайт отличается, тем что выбра преподавателей здесь намного больше, поэтому можно найти наставника для любого уровня владения языком. Искать анкеты можно бесплатно, но занятия будут стоить от 600 рублей в зависимости от квалификации преподавателя.

Сайты для общения

Сайты для общения с иностранцами позволяют не только улучшить английский, но и получить новый опыт и массу приятных эмоций, лучше узнать менталитет других стран и найти друзей.

Это одно из самых крупных сообществ для общения с иностранцами в интернете, которое объединяет миллионы людей. Здесь можно участвовать в видеоконференциях, создавать свои, отправлять тексты на английском языке для проверки и комментариев носителей, участвовать или создавать офлайн встречи для практики языка. Также есть функция создания групповых чатов для переписки.

Ресурс сочетает в себе несколько функций: здесь можно найти профессионального преподавателя - носителя языка для индивидуальных уроков, общаться с иностранцами для улучшения навыков разговорной речи, практиковать письменный английский, да и просто обмениваться опытом с интересными людьми.

На сайте быстрая регистрация, которая позволяет практически сразу бесплатно пообщаться с иностранцами, их список появится справа на экране. Платформа объединяет 180 стран, поэтому можно учить не только английский, но и другие языки. Начинается общение в чате, а если вы добавите человека в друзья, то откроется функция звонка с видео.

Это один из самых известных ресурсов для бесплатного знакомства с иностранцами онлайн, как правило, люди здесь общаются, чтобы лучше узнать язык, особенности говорения и т.д. Сервис предлагает удобный интерфейс, быстрый поиск и фильтр и подходит для тех, кто хочет улучшить качество письма. После этого можно продолжить общение с новыми друзьями в скайпе, чтобы тренировать разговорную речь.

Мобильные приложения

Удобство мобильных приложений позволяет заниматься английским в общественном транспорте, кафе, на улице, да и вообще где угодно. Сейчас на базе Android и IOS представлено много интересных вариантов под разные задачи, в том числе, чтобы общаться с иностранцами для изучения языка.

Простое полезное приложение для общения с иностранцами, которое после знакомства, как правило, происходит в скайпе. В самом приложении есть бесплатные уроки по изучению испанского, немецкого, китайского, французского языков. Также здесь можно писать тексты, которые потому будут проверять носители английского, помогая вам улучшить качество письма и исправить ошибки.

Одно из самых востребованных приложений для общения с носителями языка. Сначала нужно зарегистрироваться, ввести информацию о себе, загрузить качественную фотографию. Анкету будут проверять модераторы, после чего приложение станет доступно. Здесь можно найти собеседника по интересам и начать общение в чате, где можно обмениваться фотографиями, голосовыми сообщениями, видео, а также созваниваться, что удобно для практики разговорной речи.

У этого приложения есть бесплатная и платная версии, которые различаются некоторыми функциями и количеством чатов в день. После регистрации можно искать собеседника. Также в приложении доступны проверка грамматики написанного вами текста и общение с ботом, который помогает изучить приложение.

Другое

Есть еще несколько способов общения с носителями языка, которые помогут не только улучшить разговорный английский для повседневного общения и путешествий, но и потренировать ораторское искусство.

Группы в Facebook

В Facebook, в отличает от Вконтакте, зарегистрировано множество иностранцев, поэтому найти там собеседника не так уж и сложно. В социальной сети есть различные группы по интересам, в том числе, для практики английского. Например:

Можно вступить в эти сообщества, изучить их обсуждения, найти друзей по интересам и начать общение по переписке или созваниваться по скайпу. В группах много полезной информации, начиная с образовательных ресурсов и заканчивая постами про искусство и музыку.

Задача этого сообщества - объединить людей, которые хотят выучить иностранный язык. Кроме полезных рекомендаций и советов, на сайте есть форум, где можно найти собеседника. Также здесь есть различные курсы и подкасты на английском, которые помогут улучшить понимание языка на слух.

Это клуб для тех, кто хочет научиться публичным выступлениям и освоить ораторское искусство. Для посетителей он бесплатный, но членам клуба придется платить членские взносы. На сайте можно получить практические навыки для публичных выступлений, что поможет держаться уверенно перед большим количеством людей.

Если вам нужно подтянуть английский для деловых переговоров и бизнеса, можно воспользоваться курсами, которые ведут не только русские преподаватели, но и носители языка. Это поможет чувствовать себя уверенно в деловых поездках, во время переговоров, при прохождении собеседований и во время конференций.

Reddit и Telegram

Чтобы разобраться в тонкостях современной переписки в интернете, узнать интересные словосочетания, новые слова, устойчивые выражения, молодежный слэнг, можно зарегистрироваться на Reddit. Это платформа, на которой пользователи размещают ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете. Все общение и обсуждение тем происходит под постами - хороший вариант познакомиться с неформальной перепиской. В Telegram можно устанавливать боты и вести с ними переписку на английском языке. Например, «Andy English Bot».