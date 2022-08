Learning english is not so difficult as you think. Андерстенд? Если нет, то вам сюда. Перед вами подробный гайд о том, как не потеряться в множестве тем, где брать нужную информацию и вообще с чего начать учить английский язык?

Главное – не паникуйте: до Present Perfect Continuous еще далеко, и не так уж он страшен, как о нем пугают школьники.

Содержание: Первые шаги в изучении английского языка Как мотивировать себя начать учить английский с нуля? С каких слов начать учить английский Буквы, звуки и произношение С чего начать учить грамматику английского языка Как развивать аудирование и говорение Что читать и смотреть новичку

Когда вы задаетесь вопросом: «Как правильно учить английский?», сразу же появляется много экспертов и советчиков. Одни говорят, что нужно бросаться за грамматику, другие – за то, чтобы практиковать речь. Но правильнее всего (и тому подтверждение годами отработанные школьные программы и языковые курсы) – начать работать со словарным запасом.

Новичок в английском – это всегда уровень Beginner. А что должен знать и уметь beginner? Говорить о своих базовых потребностях. Выйдете на улицу в центре Лондона и первому попавшемуся англичанину скажите: «Drink! Thirsty!» (Заметьте, грамматикой тут и не пахнет.) Разумеется, он поймет вас и укажет правильное направление: «Oh! The bar is over here!»

Видите, как важно быть понятым? Вам не требуется знать абсолютно все слова английского языка, чтобы получить базовую информацию (где находится туалет, как проехать на вокзал, где можно разменять деньги и т.д.).

Как пополнять словарный запас новичку, чтобы быстро не заскучать и не погрузиться в пучину незнакомой английской лексики? Делайте это в свое удовольствие, делайте то, что любите:

при помощи игр на приставке или компьютере;

слушая любимые песни;

за просмотром сериалов в оригинале и т.д.

Только тогда, когда вы уже в состоянии говорить о базовых потребностях, можете начинать свое путешествие по грамматике английского языка. Здесь уже требуется более серьезный подход, потому как недостаточно будет просто сложить два знакомых слова «need» и «water» в «Need water». Это не предложение. Чтобы не выглядеть как 3-х летний ребенок «Mummy, need water now!», надо учить и уметь использовать грамматику. Ее важно знать, чтобы быть понятым, чтобы «звучать» грамотно.

Но одним вокабуляром и грамматикой сыт не будешь. Пора подключать «тяжелую артиллерию» – чтение и письмо. Для чего? Чтобы мыслить логично на неродном языке, чтобы думать, как носитель языка. Многие считают эти занятия ненужной тратой времени. Но, вспомните, как вы называете людей, которые не умеют читать и писать? Правильно – безграмотными. Чтобы уметь красиво составлять слова в предложения, чтобы использовать как можно больше идиом и устойчивых выражений – читайте. Чтобы быстрее запоминать, чтобы грамотно изъясняться – тренируйте письмо. Читайте и пишите, чтобы «звучать» интеллигентно.

Если вы не филоните на предыдущих 3-х пунктах (словарном запасе, грамматике, чтении и письме), то на следующем этапе изучения английского языка вы увидите, что вас понимают. Говорение. Умение говорить так, чтобы native speakers не думали: «We know that you're not from here», чтобы не закатывали глаза, когда слышат ваше произношение, – это уже уровень Advanced. И вы обязательно его достигнете, даже изучая язык самостоятельно. В помощь вам наши рекомендации.

Первые шаги в изучении английского языка

Прежде чем делать первые самостоятельные шаги в изучении английского языка, стоит задуматься:

А зачем мне это надо? Как я буду себя мотивировать? Как буду уговаривать себя сесть за уроки? Как буду бороться с ленью, если она меня одолеет? А она, коварная, одолеет.

Есть хорошие новости: мы знаем, как с ней бороться и не заниматься прокрастинацией.

Как мы обычно поступаем: через 3 дня/неделю/месяц предстоит сдача важного проекта. Но сесть и начать готовиться нужно уже сейчас. Что делает среднестатистический человек? Правильно: заходит в Facebook, Instagram или VK, чатится с друзьями, обновляет ленту. Кто-то с удовольствием вспоминает, что надо срочно помыть окна (ерунда, что на улице февраль), а кого-то безумно заинтересовала историческая передача по Культуре о Смутном времени.

Поверьте, так будет и у вас. В домашних условиях всегда очень много отвлекающих факторов. Поэтому важно:

убирать подальше все гаджеты, еще лучше – отключать звук;

определить для себя, какое время самое оптимальное для занятий (кто-то предпочитает утренние часы, а для кого-то вечер – пик умственной активности);

дробить большие цели на более мелкие (не сокрушаться: «О май гад, мне надо выучить Present Perfect Tense», а говорить себе: «Сегодня я буду знакомиться с Present Perfect целых 20 минут»);

начать работать – одна из самых сложных задач. Поэтому просто начните . Уговорите себя. Заставьте. Just do it! Чаще всего достаточно 5-ти минут, чтобы вовлечься в работу;

Как мотивировать себя начать учить английский с нуля?

Главный убийца мотивации – это ваш внутренний голос, который всегда предлагает вам более «важные» и приоритетные вещи, который внушает вам необоснованные страхи и сомнения. Поставьте себе четкую цель: зачем вам нужен английский язык? Когда вы определите ее, появится и стимул. Кстати, более подробно о том, как себя мотивировать мы говорили здесь.

С каких слов начать учить английский

Взрослому человеку это может показаться смешным, но знакомство с лексикой английского языка начинается с собачки, кошечки, розового поросенка и иже с ними. С умения коротко и примитивно рассказать о себе и о своих потребностях:

«Hello. My name is Peter. I live in Moscow and I want to eat».

Когда вы изучаете язык самостоятельно, у вас нет учителя, который сможет ответить на вопросы:

какое слово из двух предложенных считается общепринятым в современном языке;

какое слово будет сочетаться более гармонично с другим в паре;

какие слова в английском сегодня считаются «модными» и пр.

У нас есть классная подборка бесплатных сервисов, которые существенно облегчат жизнь новичка, работающего над богатством своего словарного запаса (возможно, они и для более продвинутых будут открытием).



Этимологический словарь онлайн. Вводите в строку поиска любое слово, которое вас интересует. Сервис выдаст краткую справку: когда и где оно появилось, как оно звучит на других языках (латынь, например), истории, связанные с этим словом. Многим новичкам будет гораздо проще выучить новое слово, когда с ним связана какая-то интересная история, или у него забавный аналог в другом языке.

Еще одна наикрутейшая возможность увеличивать словарный запас – плагин для браузеров Wordology (ссылка для Chrome и Firefox). Установите его на свой компьютер и зайдите на любой англоязычный сайт (New York Times, например). Сначала все слова будут подсвечены красным. Те, которые вы знаете, сохраняйте, они станут зелеными. Если слово для вас новое, плагин автоматически переадресует в гугл переводчик. Постепенно, сохраняя все новые и новые слова, сайты, на которые вы заходите будут зеленеть, как травка весной. А вы будете воочию наблюдать за своим прогрессом. Это круто, согласитесь!?

Следующий сервис-помощник – это SKELL. Вводите в поисковую строку любое слово, и он выдаст вам бесконечное количество вариантов его употребления (как существительного, глагола, прилагательного, наречия), как отдельно, так и в контексте.

Буквы, звуки и произношение

Знание любого языка невозможно без алфавита. Он, как скелет для человека: держит на себе всё. Приготовьтесь к тому, что будете, как первоклассники, прописывать буквы по несколько строчек. Радует, что букв тут меньше, чем в русском языке – всего 26.

Вам будет гораздо легче учить буквы английского алфавита при помощи обучающих видео или песен.

Со звуками в английском языке и их произношением все обстоит немного сложнее. Но вы должны понимать, что эта тема не менее важна, чем все остальные, и уделить ей стоит первоочередное внимание. Никто не обратит внимания на вашу идеальную грамматику, если вы неправильно произносите звуки.

В очень многих языках одна буква соответствует одному звуку. Поэтому достаточно просто произносить слова правильно: вижу слово – читаю его. В английском же совершенно иная история. Чаще всего произносится слово иначе, нежели пишется.

К примеру, английская буква «с». Посмотрите на следующие слова – в каждом из них «с» читается по-разному: cup [kʌp] place [pleɪs] chocolate [ˈʧɒkəlɪt] ache [eɪk]

Взрыв мозга, правда? Но это только поначалу. Самое главное для тех, кто английский учит самостоятельно – это правила чтения. В помощь новичку – International Phonetic Alphabet (IPA – международный фонетический алфавит). Он представляет собой сводные таблицы букв и соответствующих им звуков: отличная практика для всех изучающих английский.

В IPA каждому звуку соответствует символ. Их надо выучить в первую очередь, даже если внешний вид вас пугает. Когда вы освоите фонетический алфавит, вы будете точно знать, как прочитать слово.

Наглядный пример символов IPA алфавита (всего 44):

Онлайн школа английского LinguaLeo также предлагает отличную таблицу звуков, букв и примеров (правил чтения). У сервиса BBC Learning English есть отличная подборка видео материалов по английскому произношению.

С чего начать учить грамматику английского языка

Английская грамматика, пожалуй, самая устрашающая для новичков часть обучения. Почему? Потому что очень много правил, которые надо запомнить, и исключений не меньше. Ну и не будем забывать про бессчетное количество времен глагола. Сколько их: 12? 16? 24?

Так за что хвататься в первую очередь? Хватайтесь за артикли. На нашем сайте есть подробный справочник по английской грамматике. Тема артиклей там одна из первых – рекомендуем к прочтению.

Правил много, но здесь достаточно будет понять главный принцип, когда нужен определенный артикль the, а когда неопределенный – a. Дальше все пойдет как по маслу.

Следующие темы, за которые стоит взяться новичку в английском:

единственное и множественное числа имени существительного;

вспомогательные глаголы (to be/to do).

И только потом приступать непосредственно к самим временам. Мы не будем здесь описывать каждое из них (они достойны отдельной темы), но на примере парочки, пусть это будет Present Continuous/Progressive (настоящее длительное время) и Past Simple (простое прошедшее время), покажем, как их правильно изучать.

Здесь всего 2 пункта, и когда вы в них разберетесь, никакой сложности в употреблении нужного времени у вас не возникнет:

Структура: как и с помощью чего образуется время (обязательно в определенном порядке). Зачем и когда его употреблять.

Present Continuous.

Как и с помощью чего: местоимение (subject) + вспомогательный глагол (am/is/are) + глагол (verb) + окончание ing. Зачем: чтобы обозначить длительное действие, которое происходит в данный момент.

Пример: I am watching video on the Youtube channel now. Я смотрю видео на Ютубе сейчас. I am eating my dinner now. Я обедаю сейчас. I am brushing my teeth at the moment. Я чищу зубы в данный момент времени.

Past Simple.

Как и с помощью чего: местоимение + глагол в прошедшем времени + имя существительное (необязательно). Зачем: чтобы обозначить действие в прошедшем времени (чаще всего это действие рутинное).

Пример: I ate dinner. Я съел обед. He made a mistake. Он допустил (сделал) ошибку. We went home. Мы пошли домой.

Как развивать аудирование и говорение

Аудирование (понимание англоязычной речи) включено во все международные экзамены, в школьные ЕГЭ и ОГЭ. Хорошие навыки аудирования дают вам возможность без труда понимать носителя языка. Конечно, если вы оказались не в глубинке Шотландии, где жители разговаривают на своем диалекте.

Как развивать это умение? Тем, кто сейчас начинает изучать английский язык, очень повезло. Современное образование и самообразование дает широчайшие возможности для практики. Что только ни предлагают новобранцу:

бесконечные обучающие каналы Youtube;

офлайн и онлайн языковые курсы;

подкасты;

мобильные приложения.

Выучить английский и вдоволь натренироваться в аудировании несложно, когда у вас есть доступ в интернет и мобильный телефон. Используйте следующие инструменты.

Подкасты. Как? Вы еще о них не слышали? Подкаст – это своего рода радио передача. Разработаны специальные мобильные приложения, созданы youtube каналы, где вы можете их найти.

Там не будет быстрой и непонятной речи: спикер говорит в темпе, понятном новичку. Вы можете включить английские или русские субтитры, если вам будет тяжело поначалу. Слушайте и тренируйте восприятие английской речи на слух:

Приложения. Вот уж есть, где разгуляться, так это в AppStore и PlayMarket. Практически в каждом мобильном приложении есть разделы на отработку аудирования:

Duolingo (AppStore и PlayMarket);

Lingualeo (AppStore и PlayMarket);

HelloTalk (AppStore и PlayMarket). Это приложение вообще заточено исключительно на аудирование: здесь вы можете общаться с носителями языка в режиме реального времени.

Онлайн занятия. Не бойтесь пробовать новое, тем более вы – новичок, вам пока не с чем сравнивать. Идите в ногу со временем и смело пользуйтесь онлайн курсами. Они – отличная альтернатива стандартным занятиям в классе. Их, также как и приложений, великое множество. Обозначьте свои цели преподавателю (которого, кстати, вы выбираете самостоятельно) и отрабатывайте навыки, аудирование в том числе:

Это зарекомендовавшие себя онлайн школы, с мощным преподавательским составом и тысячами довольных учеников.

Топики. А тут все, кто начинал изучение английского в далекие 90-е, вздрогнули. Потому как вспомнили топики (от англ. topic – тема), которые были напечатаны еще машинкой, не принтером, на тонкой шуршащей бумаге. Их бережно вклеивали в тетрадь 96 листов и учили, учили, учили.

Сейчас мало что изменилось только в содержании самих тем – для каждого новичка набор стандартный:

рассказ о себе и своей семье;

как я провел лето;

мой питомец;

мой школа/работа;

как проходит мой день;

моя комната и мебель в ней;

любимый праздник.

В идеале к завершению уровня Beginner и переходу на уровень Intermediate вы должны с легкостью освещать вышеперечисленные темы.

Что читать и смотреть новичку

Чтобы ваша речь развивалась, «обрастала» идиомами и красивыми фразами, чтобы носители языка вас понимали – обязательно читайте.

Начните с детских книг:

писатель Роальд Даль «Ведьмы», «Матильда», «Большой добрый великан»;

Эрик Карл «Очень голодная гусеница»;

Доктор Сьюз «Зеленые яйца и ветчина».

Изучайте американскую и английскую периодику, новости. Вы можете по старинке пойти в библиотеку: наверняка, там множество подписок и изданий. А можете воспользоваться интернетом. Практически все известные англоязычные газеты и журналы имеют интернет-вариант:

Смотрите любимые сериалы и мультфильмы. Благо сейчас много сервисов, которые позволяют делать это при помощи русских и английских субтитров. Например, Netflix.

Если вы дочитали до конца, то поняли, что фронт работ немалый. Но если уж учить с самого начала новый язык, то делать это надо правильно: с чувством, с толком, с расстановкой. Так много сервисов-помощников, что «провалиться» в самостоятельном обучении невозможно. Правильно учить английский язык тоже искусство. Надеемся, что благодаря нам вы им овладеете.