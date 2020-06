Артикль в английском языке – определитель имени существительного: какой-либо вещи, места или человека.

Ошибки в употреблении артиклей, к сожалению, самые распространенные в изучении языка. Это легко объяснить: правил постановки много и много исключений, которые и сбивают с толку новичков.

Сейчас мы не задаемся целью описать абсолютно все правила употребления артиклей, иначе вы испугаетесь и просто закроете эту вкладку. Наша задача – объяснить главные принципы, с помощью которых вам будет проще понимать, где ставить определенный артикль (definite article – the), а где – неопределенный (indefinite article – a/an).

Тема кажется сложной, в особенности тем, у кого в родном языке нет такого понятия как «артикль». В английском, наоборот, артикли используются везде: и в письме, и в речи. Они играют важную роль в построении предложения, если вы употребляете артикль неправильно, ваши предложения будут звучать странно, и вы рискуете остаться непонятым.

Мы поможем разобраться в правилах: разберем основные моменты и главные принципы употребления артиклей. И вы поймете, что тема не такая сложная, как казалось, а местами даже интересная.

Общая информация использования артиклей

Всего в английском языке 3 артикля:

Неопределенный a или an. Они являются синонимами таких слов в нашем языке, как один, один из, какой-то. В английском синонимом можно считать any.

Представьте ситуацию: вы приходите в кафе с огромным желанием выпить вкусный кофе и съесть маффин. На витрине их лежит великое множество. У них может быть разная начинка, но вам не нужен какой-то конкретный маффин, вы не будете указывать официанту пальцем на него (хотя кто знает, конечно): Just give me THAT muffin!! (Дайте мне именно ЭТОТ маффин!) Вы скажете: Hello! I would like a muffin (Здравствуйте, я бы хотел маффин). То есть вам абсолютно неважно, какой именно из тех, что вы видите, окажется у вас – любой (any).

Определенный the соответствует словам этот, эти, тот, те. Когда мы используем the, мы говорим о чем-то очень конкретном.

Опять ситуация: вы идете в магазин в поисках пары туфель (да, мы сейчас о женщинах). Конечно, многим мужьям очень хотелось бы услышать, как жена говорит консультанту: Oh, give me a pair of shoes, no matter what, any! (Дайте мне, пожалуйста, пару туфель, не важно какую, какого размера и цвета, любую!) Так не бывает, согласны? Женщина ищет ТУФЛИ МЕЧТЫ. Они не могут быть чем-то абстрактным: она же видела их на подруге. Это конкретная пара туфель. Поэтому: Give me the red pair, please (Дайте мне красную пару, пожалуйста).

Нулевой артикль, т.е. в предложении не требуется ни indefinite, ни definite article. Чаще всего нулевой артикль выступает исключением из правил употребления a/an и the. Аналогии в русском языке нет, как бы ни хотелось.

Артикль всегда идет перед именем существительным (noun), а оно в свою очередь бывает:

исчисляемым (countable) strawberry – клубника и неисчисляемым (uncountable) milk – молоко;

– клубника и неисчисляемым (uncountable) – молоко; в единственном числе (singular) strawberry и во множественном (plural) strawberries.

Давайте систематизируем общую информацию о правилах использования артиклей:

употребление определенного и неопределенного артиклей в английском языке можно свести к одному главному принципу: если вы говорите о предмете в первый раз – используйте a/an ; при каждом повторном упоминании, описании деталей – используйте the ;

; при каждом повторном упоминании, описании деталей – используйте ; a/an используется только с существительными в единственном числе (предметы/объекты/люди, которые можно посчитать);

используется только с существительными в единственном числе (предметы/объекты/люди, которые можно посчитать); определенный артикль the используется перед любыми существительными.

О правилах написания a или an говорим чуть ниже.

Неопределенный артикль в английском языке

Неопределенный артикль в английском языке – это только или a, или an.

Всегда ставим ставим артикль a перед словами, которые начинаются с согласного звука: a table (стол), a book (книга) и an – перед гласным звуком: an author (писатель), an arm (рука), an ice-cream (мороженое).

Обращать внимание перед выбором нужного артикля следует именно на звук, с которого начинается слово, например:

hour (час) [auə] h не читается, первый звук гласный [a], значит, an hour;

hunter (охотник) [hΛntə] h читается, первый звук согласный [h], значит – a hunter;

union (союз/объединение) [ ˈjuːniən ] u читается как звук [ju:], первый звук согласный [j], значит - a union;

umbrella (зонтик) [ ʌmˈbrelə ] u читается как звук [Λ], гласный, значит an umbrella.

Употребление неопределенного артикля (indefinite article) подчиняется следующим правилам:

Когда мы просто говорим о ком-то, упоминаем кого-то/что-то в речи, описываем предмет/человека:

I am a student. Я студент (один из многих).

This is an apple. Это — яблоко (какое-то одно из многих).

В разговоре о чем-то неопределенном, неизвестном:

I know he has a cat. Я знаю, что у него есть кошка. Я знаю, что у него есть какая-то кошка, но я не знаком с ней лично.

Do you want a beer? Ты хочешь пива? То есть он выпьет не конкретный стакан пива, а неопределенный, любой.

В разговоре о профессиях:

She is a teacher. Она учитель.

Mr Smith is a police officer. Мистер Смит офицер полиции.

Когда говорим о чьей-то идеологии, о религии:

He is a Christian. Он христианин.

Margaret Thatcher was a conservative. Маргарет Тэтчер была консерватором.

Когда говорим о социальном движении, о тренде:

He is a Hell's Angel (a biker). Он ангел ада (байкер).

Sarah is a vegan. Сара вегетарианка.

I'm a hipster. Я хипстер.

Когда говорим о качествах человека, качество в предложении выражено именем существительным:

He is an orphan. Он сирота.

She is an idiot. Она не отличается умом и сообразительностью.

Louise is a drunk. Луиза любитель выпить.

Когда говорим о национальности (только в единственном числе):

He is a Turk. Он турок. (Используется в неформальном общении).

Marco is an Italian. Он итальянец. Но если вы скажете He is Italian это не будет ошибкой.

Когда говорим о днях недели в общем:

Christmas is on a Monday this year. Рождество выпадает на понедельник в этом году (потому что каждый год Рождество выпадает на разные дни недели). Однако, вариант без артикля Christmas is on Monday this year тоже верный.

The inauguration of president is always on a Friday. Инаугурация президента всегда проходит по пятницам.

Перед именем прилагательным, которое характеризует существительное. В подобных предложениях, чтобы правильно употребить a или an, следует смотреть на первый звук (гласный или согласный) у прилагательного, а не существительного.

Julia has a beautiful smile. У Джулии красивая улыбка.

The cat has an expensive collar. У кошки дорогой ошейник.

Когда мы говори о предмете впервые:

He bought a car yesterday. Он купил машину вчера (какую-то, возможно, Тесла, но это не точно).

I killed a fly yesterday. Я убил муху вчера (какую-то неопределенную, но очень назойливую).

При использовании There is:

There is a fly in my soup. В моем супе муха (откуда бы?).

Когда мы говорим о предмете со значением one один:

I'll come back in an hour. Я вернусь через (один) час.

I'll have a glass of red wine. Я выпью бокал вина. Не бутылку, а всего лишь один бокал.

Когда речь идет о вещах, которые всегда идут «в паре». Обратите внимание, что артикль ставится только перед первым существительным. Если вы употребите его и перед вторым, ошибкой это не будет, но native speaker поймет, что вы новичок:

A knife and fork. Нож и вилка.

A needle and thread. Иголка с ниткой.

В предложениях восклицания, начинающихся с what/such в значении что за, какой:

What a mess! Какой беспорядок!

What a surprise! Какой сюрприз!

В предложениях со словами such, quite, rather:

He is such a good father. Он отличный отец.

It is rather a long and scary story. Это довольно длинный и страшный рассказ.

Некоторые обороты надо просто запомнить:

a lot of много, a little немного, in a loud voice громким голосом, to be at a loss быть в затруднении, it is a pity жаль, to have a look взглянуть etc.

Определенный артикль в английском языке

Главное правило использования определенного артикля в английском сводится к следующему: если мы используем the, то говорим о чем-то конкретном, специфическом, о чем-то, что знакомо и нам, и нашему собеседнику. Синоним определенного артикля можно считать такие слова, как this, that.

Употребление определенного артикля:

Когда речь идёт о конкретном предмете или объекте:

Can you open the window? Не мог бы ты открыть окно? В мире миллионы окон, но мы говорим о конкретном окне, о котором знают и говорящий, и его собеседник.

Where is the bathroom? Где ванная комната? Конкретная ванная комната в том помещении, в котором находятся оба.

Do you remember the hotel we stayed at in Berlin? Ты помнишь отель, в котором мы останавливались, когда были в Берлине?

Когда вы используете превосходную степень или порядковое числительное (можно провести аналогию с следующим пунктом об уникальности, специфичности описываемого объекта):

What is the most expensive car in the world? Какая самая дорогая машина в мире?

He was the first to come. Он пришел первым.

Перед географическими названиями (океаны, моря, реки, горные хребты, части света и т.д.):

The Pacific ocean, the Black sea, the South, the Volga, the Himalaya.

Перед существительными, единственными в своём роде, уникальными:

The sun shines so brightly today. Солнце светит так ярко сегодня.

The Statue of Liberty is really worth going to see. Статую Свободы действительно стоит посетить.

Сравните и почувствуйте разницу:

Who is he/she? He is the President of the USA. He is an engineer. She is the Queen of England. She is a member of parliament.

Но бывают ситуации, когда мы говорим не о Президенте США, но уникальность «объекта» становится понятна из контекста, например:

A truck crashed into a tree. The driver was not injured. Грузовик врезался в дерево. Водитель не пострадал.

Понятно, что в данной ситуации речь идет о конкретном водителе, который находился в грузовике, «уникальный» объект.

Когда вы говорите о чем-то одном, но подразумеваете целый «класс», также перед именами прилагательными в значении существительного множественного числа:

The Amur tiger is listed in the Red Book. Амурский тигр занесен в Красную книгу.

The government should help the poor. Правительство должно помогать малоимущим.

Нулевой артикль в английском

Нулевой артикль в английском явление не редкое. Мы не ставим ни один из артиклей в следующих случаях:

Когда говорим о чем-то очень общем:

I hate shopping for clothes. Ненавижу ходить по магазинам за одеждой.

Greek food is both healthy and tasty. Греческая еда и полезная, и вкусная.

Перед именами собственными:

Mr. Johnson is a doctor. Мистер Джонсон врач.

I met Jamie. Я встретил Джеми.

НО!!

Мы употребляем определенный артикль the перед фамилиями во множественном числе (такой оборот используется, когда мы говорим о всех членах семейства), например:

The Johnsons. Семья Джонсонов.

Перед названиями стран и городов:

Stockholm is the capital of Sweden. Стокгольм столица Швеции.

НО!!

Исключением будут названия стран, состоящих из штатов и названия стран во множественном числе, например, The United States, The Netherlands, The UAE (The United Arab Emirates).

Перед названиями школ, компаний, университетов и пр:

Bill Gates dropped Harvard to start Microsoft. Билл Гейтс бросил Гарвард, чтобы основать компанию Майкрософт.

Времена года, месяцы и дни недели – все без артикля:

He always goes the South in summer. Летом он всегда ездит на юг.

English classes are on Monday. Уроки английского по понедельникам.

Артикль не употребляется, когда в предложении уже есть «определитель»: this, that и пр.

I like this one more than that one. Мне нравится эта (вещь) больше, чем та.

Перед притяжательными местоимениями.

Is this your bag or is it hers? Это твоя сумка или ее?

В заголовках периодики, в объявлениях, телеграммах и т.п.

Arrival of Australian Trade Delegation. Прибытие Австралийской торговой делегации (заголовок).

You must provide your car for inspection. Необходимо предоставить автомобиль на осмотр (телеграмма).

Можно также встретить употребление нулевого артикля в следующих выражениях:

I go home by bus. Я езжу домой на автобусе.

I go to school. Я хожу в школу (в значении I am a student).

We all want to live at peace. Мы все хотим жить в мире.

Но!!

В примере – I go to school – определенный артикль не применяется, так как цель похода в школу кроется в цели самого здания – учеба.



Но возможна и такая ситуация: I go to the school. В данном случае это означает, что цель визита в школу иная. Например, вы забыли в школе учебник и говорите об этом другу по телефону: I go to the school, because I want to pick up my textbook (Я иду в школу, потому что хочу забрать свой учебник). То есть и вы, и ваш друг знаете, о какой конкретно школе идет речь.

или



My mother is in hospital now. She’s ill (Моя мама в больнице. Она больна).

Every day I go to the hospital to see her (Я хожу навещать ее в больницу каждый день). Хожу в конкретную больницу, в которой лежит моя больная мама.

В словосочетаниях, где глагол тесно связан с именем существительным:

Mother always takes care of her children. Мать всегда заботится о своих детях.

We`ll take part in that spectacle. Мы примем участие в этом спектакле.

Это интересно: известный факт, что британский и американский английский языки сильно различаются. И дело, как оказалось, не только в произношении и соблюдении или несоблюдении грамматических правил, но и в использовании артиклей. Американец скажет о человеке, который находится в больнице «in the hospital», тогда как англичанин – «in hospital». Для последнего фраза «in the hospital» будет означать, что в городе всего одна больница, о которой говорит американец.

Пора подвести итог: правил употребления и не употребления артиклей в английской языке бессчетное количество. Мы не ставим себе целью переписать учебник грамматики от и до. Наша цель – объяснить общие принципы, помочь увидеть разницу между конкретным предметом и неопределенным, научиться правильно понимать контекст и употреблять нужный артикль.

Ведь если вы не следуете правилам, используете неверный артикль, то ваши предложения будут звучат странно. В русском языке можно провести аналогию с падежами и склонениями: не зная их, вы говорите, как китайский мальчик, корпящий над учебником русского языка «Мы хотеть купить белый кроссовка».

Правила, описанные в статье, – общие. Чем выше вы поднимаетесь в изучении языка, зарабатывая новый уровень, тем больше перед вами будет открываться возможностей, чтобы понять те или иные тонкости употребления артиклей.

Удачи в учении!