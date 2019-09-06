Содержание: The Friends Big Bang Theory Modern family How I met your mother Breaking Bad

Глупо, наверное, в наше время не пользоваться всеми доступными источниками получения знаний. Особенно, когда речь идет об английском языке. Языковые курсы, мобильные приложения, интенсивы разговорного английского, подкасты, интернет-сервисы, Skype-обучение – все это может попробовать любой, кто поставил себе цель выучить язык.

Удивитесь, но просмотр телевизора тоже отличный ресурс для обучения. А если вы относитесь к той категории людей, которые принципиально его не смотрят, потому что «Нет там ничего хорошего, и всё равно все врут», то поспешу вас переубедить.

С помощью сериалов можно повысить уровень английского, и повысить значительно, потому что именно в них можно услышать речь носителей, их сленговые слова, фразы, которые они употребляют в повседневной жизни.

Прежде чем приступить к обзору ТОП сериалов для изучения английского языка, хотелось бы сначала обратить внимание на то, как лучше их смотреть, чтобы эффект был круче:

Выбирайте такой сериал, от которого невозможно оторваться: «Еще одну серию посмотрю и буду спать. Ну и что, что уже 2 часа ночи, и завтра на работу!».

Начинайте просмотр без субтитров. Почему? Ответ кроется в свойствах человеческого мозга: по возможности он старается все для нас все упрощать. То есть, при просмотре сериала с субтитрами, ваши глаза будут автоматически смотреть на текст и халявить.

Другой вопрос, если вы понимаете, что ничего не понимаете – тогда обязательно выбирайте простые сериалы с простой лексикой. Часто случается, что актеры не заморачиваются с произношением, используют сокращения, которые вам непонятны, «проглатывают» окончания, а то и пол слова. В английском это называется – to mumble (отчасти это похоже на то, как будто человек разговаривает с вами сквозь зубы).

Кстати, как бы вам ни хотелось посмотреть Игру Престолов в оригинале, если вы не на уровне Advanced и выше – даже не пытайтесь. В этом сериале сложнейшая лексика. В первую очередь, потому что это фэнтези, да еще и вперемешку с авторскими выдуманными словами и множеством названий местностей и имен героев.

После просмотра постарайтесь систематизировать в голове то, что увидели. Если без субтитров вам понятно около 60% услышанного – отлично! Запишите основные мысли или фразы, которые больше всего понравились в блокнот, а лучше всего – поделитесь впечатлениями с друзьями (на английском, конечно).

А теперь уже можно посмотреть серию с субтитрами, но на английском, а не на родном языке. Хорошая возможность проверить, что вы поняли, а что – нет. И только после этого смотрите с русскими субтитрами.

ТОП сериалов

Безусловно, выбор сериала – дело субъективное. Кому-то нравятся комедийные ситкомы типа Букиных, кто-то предпочитает, чтобы мозг напрягался, и любит Шерлока. В нашем топе сериалы разных жанров, и есть вероятность, что хоть один, но вам подойдет.

The Friends

У вас же уже играет в голове главная тема из титров?! Без преувеличения: пожалуй, это один из лучших сериалов всех времен и народов. Еще большую ценность ему придает то, что он отлично подходит для тех, кто изучает английский.

Да, сериал снят более 20-ти лет назад, но это не повод сомневаться в актуальности используемых там фраз и предложений: он абсолютно релевантен английской лексике сегодня.

Почему «Друзья» так хороши для практики английского? Потому что в нем показана реальная повседневная жизнь людей. Множество сцен жизненных ситуаций помогут вам сформировать лексику, которую можно использовать в повседневной жизни.

Сериал доступен на Netflix. Платная подписка после 30-ти дней пробного бесплатного периода, но: Netflix – это огромнейший выбор и хорошее качество как картинки, так и звука.

Big Bang Theory

Совсем иной жанр. «Теория большого взрыва» пользуется бешеной популярностью по всему миру.

Конечно, он не для всех. Сериал с уклоном в науку, иногда при просмотре возникает ощущение, что вы, гуманитарий по своей природе, вынуждены сидеть на лекциях по высшей математике и кибернетике. Не переживайте, если какие-то фразы будут непонятны: даже носители языка признались, что понимают не все словечки, которые там употребляются.

Однако, также, как и «Друзья», сериал содержит очень много сцен с повседневными ситуациями и разговорами, которые будут полезны.

Сериал доступен на Netflix.

Modern family

«Американская семейка» (пер.) – ситком, показывающий жизнь 3-х семей, связанных кровными узами. Банальные бытовые ситуации, сложности в отношениях и воспитании детей, отношение к выбору сексуальной ориентации и много другое. «Семейку» смотреть интересно еще и из-за того, что вы наблюдаете, как каждый герой развивается и меняется.

Сериал доступен к просмотру на Netflix.

How I met your mother

Если вы фанат сериала «Друзья», то и от «Как я встретил вашу маму» будете в восторге. Сериал наполнен культурой и юмором США (в частности Нью-Йорка) и Канады – отличная возможность познакомиться с этими странами поближе.

Сериал доступен на Netflix.

Breaking Bad

«Во все тяжкие» совсем непохожий на предыдущие 4. Снятый в жанре драмы, он считается одним из самых крутых среди американских сериалов. Повествование идет об учителе химии, больного раком. Чтобы как-то выживать и оплачивать медицинские счета, он начинает производить наркотик, запрещенный в США. Да, сериал с уклоном в криминал (упс), но, согласитесь, это тоже отличная возможность расширить словарный запас.

Доступен на Netflix.

Теперь вы понимаете, почему сериалы могут реально помочь прокачать свой английский? Вероятность включиться в процесс изучения на полную очень велика, потому что иногда просто невозможно оторваться от просмотра. А ведь это только доля того, что можно посмотреть. Выбирайте самый крутой, по вашему мнению, не забывайте, что он должен быть хотя бы на половину вам понятен, и наслаждайтесь!