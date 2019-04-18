По натуре своей автор статьи -- принципиальный читатель. И никакого желания говорить на иностранном языке и в мыслях не было, а слушать и подавно. Но все течет, все изменяется. А главным образом возраст: начинают быстро уставать глаза, болеть спина (особенно с учетом, что основная работа многие годы была связана с компьютером). И чтение становится весьма утомительным удовольствием. А другим с самого начала слушать проще, чем читать. Так что одни любят слушать, другие любят читать, а третьи не любят слушать, но вынуждены привыкать к этому.

Мой опыт читателя и даже писателя на иностранных языках обширен и многолетен, опыт слушателя относительно мал. Но все же по-своему интересен. Поэтому я решил поделиться им, тем более, что ничего подобного в советах я не встречал.

Из всех способов слушания я предпочитаю пассивный: лежишь себе на диване, полузакрыв глаза, или так в кресле, витаешь где-то мыслями там далеко, а рядом тарахтит аудиозапись, и иностранный язык потихоньку, помаленьку вливается в тебя, да так активно, что уже частенько ловишь себя на мысли, что сам начинаешь думать не по-русски. Для себя я вывел всего два простых правила, которые нужно соблюдать при этом. Нужно слушать:

хорошие тексты хорошо знакомые тексты

1. Хорошие тексты -- это тексты, которые читают артисты. В свое время я запасся многими хорошими материалами на английском языке, немного на французском. Особенно мне нравились тексты Black Cat Publishing. Попробуйте порыться, может что еще и осталось. Но позорная практика превращения Интернета в помойку, в т. ч. и ограждения его частоколом авторских прав, напрочь выжгли почву для желающих изучать иностранный язык или совершенствоваться в нем путем прослушивания. Конечно, нужно высказать большую благодарность авторам таких сайтов как LibriVox и Letteraudio. Люди совершенно бесплатно и бескорыстно хотят донести английскую и французскую классику до человечества, но слушать эту бесконечную невнятицу... -- не знаю, как у кого, но у меня не хватило сил.

Единственно, кому могу с чистой совестью посоветовать, так это любителям польского языка. Есть прекрасный сайт WolneLektury. Спешите им воспользоваться, пока и его не закрыли или не стали брать за прослушивание деньги. Ну и находятся также отдельные вещи по мелочам. На сайте BBC я нашел пару рассказов Бирса. Если кто сможет подсказать что еще, буду весьма благодарен.

2. Хорошо знакомые -- это те, которые ты более или менее хорошо знаешь на русском языке еще до прослушивания. Настаиваю, именно на русском. Родной язык дает представление о тексте зачастую поверх слов и помимо слов, почти что на подсознательном уровне. Я часто наблюдал, что читая на иностранном и вроде бы все понимая, ты ловишь себя на мысли, что многое от тебя ускользает. А когда перечитываешь уже понятое на русском то, что, кажется совершенно освоил на иностранном, вдруг предстает на русском на русском в совершенно новом костюме: е-мое, да как же я не увидел этих деталей, как я ни обратил на них внимания. Например, я прослушивал "Трое в лодке". Понимал все. Но было не смешно. А потому открыл русский текст, и ржал, читая, как конь. Поэтому когда я имею дело со сложными текстами, которые уж очень мне интересны, я перевожу их на русский, закрываю иностранный текст, и стремлюсь связно скомпоновать перевод, время от времени подглядывая в оригинал.

С другой стороны, такое слушание активизирует твою память. Слушая давно читанные и когда-то даже любимые, но вроде бы прочно позабытые книги, память воскрешает очень многое из, казалось бы, навсегда утерянного. Ты вдруг вспоминаешь слова, обороты, вплоть до мельчайших деталей. Ну ясно, слушать нужно такие тексты, которые тебе интересны, чтобы можно было это делать без конца, чтобы они не надоедали тебе при прослушивании и в десятый и в сотый раз.

3. Хорошо также прежде чем браться слушать, прочитать текст на иностранном языке, хотя при определенном уровне знакомства с этим языком, даже полностью визуальном это не обязательно. Вообще технология прослушивания зависит от способностей и психологических особенностей слушателя. Но я настаиваю на обязательности двух моментов: должно быть

ознакомительное слушание постоянное

Не навязывая никому своей методики -- а я ее выработал не сразу, а достаточно долго и упорно, чему в немалой степени помог приковавший меня на два месяца к постели радикулит, -- просто опишу, как это делаю я.

Сначала я разбиваю текст на маленькие кусочки. Если же текст уже был разбит на кусочки, на мой взгляд, слишком маленькие, то я предварительно сливаю их в один файл. Длина такого кусочка у меня составляет 1+5 минут, то есть 1 минута остается от предыдущего фрагмента, а 5 представляют новый. При этом я совершенно игнорирую деление на части и главы. Которое, когда слушаешь постоянно, не имеет никакого значения.

Каждый день, вернее вечер, я слушаю по три таких фрагмента: 1-й день 1-й, 2-й и 3-й фрагмент, 2-й день 2, 3, 4 фрагменты, то есть два прослушанных накануне и один новый, 3-й день -- 3, 4, 5 и так далее. При том слушаю очень внимательно, стараясь уловить смысл почти каждого слова. Если чего не понял, не зацикливаюсь, оставляя вопросы на потом. Вообще стараюсь уловить общий смысл, не напрягаясь на деталях.

Так я слушаю 4 раза в неделю, а на пятницу, субботу, воскресенье беру выходные. То есть сливаю 4 фрагмента в один -- не файл, ни в коем случае файл -- список воспроизведения, и слушаю, либо подряд, либо в случайном порядке, благо современные плееры позволяют это делать. Слушаю на этот раз в рассеянном режиме, иногда вслушиваясь, а иногда отключаясь: оставляя бухтеть плеер как фон.

При этом начинаю прослушивание с музыкального фрагмента, лучше без слов, и с постоянным уровнем звука (сонаты, фортепьянные пьесы, этак Шопена, Дебюсси, музыку Грига к "Пер Гюнту" и т. п.) который также стараюсь подобрать соответствующей длины (3-8 минут), потом запускаю два текстовых аудиофайлика, снова музыкальная пауза, затем два остальных файла. Естественно, на следующую неделю добавляю 4 новых файла, потом еще 4, еще 4, не забывая разделять их попарно музыкальными вставками: слушать сплошную речь утомительно, как и сплошную музыку, а вот такое чередование в самый раз. И так до 20 файлов (точнее 30 с учетом музыкальных вставок). А потом по мере накопления начинаю потихоньку выбрасывать старые и надоевшие кусочки, заменяя их новыми. Иногда нарезая их в ином порядке, чтобы сохранить в таком кусочке единство фрагмента: диалог, описание там или что еще похуже, но стараясь не выходить за 6-минутные границы продолжительности. За два года я составил себе 2 таких постоянных списка воспроизведения, которые слушаю без конца.

Разумеется, те цифры, которые я привел, подобраны так, как удобно и комфортно слушать мне. Для другого они могут быть другими.

Все ли я понимаю, даже прослушав много раз? Практически все. Но иногда встречаются никак не дающиеся вещи. В таком случае я ни за что не сличаю слушаемый текст с написанным, а особенно так, чтобы попеременно заглядывать в книгу и слушать аудиофайл, а еще хуже слушая, водить пальцем по тексту. Речь письменная и речь произносимая -- это две совершенно разные вещи. Не нужно путать одно с другим. Если наступают совсем уже невыносимые непонятки, беру книгу, обязательно на русском, сажусь в укромный уголок и читаю непонятный фрагмент, причем обязательно при выключенном плеере. И все. А потом при новом прослушивании аудиофайлов, их смысл удивительным образом догоняется. При этом я никогда не порчу ознакомительного слушания чтением, относя окончательное понимание на чтение постоянное.

Попутно проведу краткую характеристику текстов с точки зрения простоты их восприятия. Вот она в возрастающем порядке:

диалог action описание абстрактные рассуждения

Между 2) и 3) я провел бы жирную черту, обозначающую качественный скачок. Для понимания диалога и описания действий необязательно понимать каждое слово. Контекст дает общий смысл, даже порой независимо от слов, как бы поверх их (хотя, конечно, языком нужно владеть в размере хотя бы основного словарного фонда, а лучше примерно 8-10 тыс слов). Напротив, описания, особенно такие как у Бальзака или Мередита, а еще более абстрактные рассуждения, часто держатся на одном слове, а порою даже поняв все слова, мысль все равно ускользает: слишком много здесь нюансов и оттенков. Эта градация одновременно служит советом, какие тексты выбирать для начального прослушивания, какие для последующего.

Но что совершенно восхитительно в слушании: стихи, которые я достаточно плохо воспринимал читая, здесь идут на ура. Оговорюсь, правда, что я наслушался только польских поэтов, и по-хорошему, даже одного -- Мицкевича -- чей язык так же чист и прозрачен, как язык Пушкина.