На сегодняшний день существует множество различных методик и способов преподавания иностранного языка, а также огромный выбор пособий, выбор которых зависит лишь от ваших предпочтений, вкусов и фантазии.

Одним из самых эффективных и интересных способов изучения английского языка, на мой взгляд, является чтение английских газет. На самом деле о пользе чтения иностранной периодики говорить можно бесконечно долго.

Они не только держат в курсе всех последних новостей и событий в мире, но и помогают расширить словарный запас, улучшить грамматику и письмо. Но самое главное, они способствуют развитию речевых навыков, созданию собственного стиля и манеры речи. Также я, как преподаватель с многолетним стажем, могу смело утверждать, что газеты имеют одно главное преимущество перед различными пособиями и учебниками – это «живой» язык, язык, используя который, вы не будете выглядеть смешно и нелепо в среде его носителей.

Кроме того, как показывает практика, использование газет и журналов на занятиях - это очень увлекательный процесс, который вдохновляет студентов постоянно совершенствовать свои знания иностранного языка.

Многообразие газет и журналов позволяет заниматься со студентами различного уровня знания иностранного языка, а разнообразные статьи смогут удовлетворить студентов самых различных интересов и пристрастий. Вплоть до желания изучать американский, а не британский английский язык.

Немаловажную роль играет тот факт, что сейчас практически любое иностранное периодическое издание можно найти в интернете, и даже, живя в далекой российской глубинке, можно читать последние британские или американские издания, и к тому же бесплатно.

Исходя из своего опыта, газетная статья – это огромное количество самых интересных заданий, которые наверняка понравятся как преподавателям, так и студентам.

Одно из моих самых любимых назовем «Заголовок/Headline», когда студентам лишь по заголовку необходимо догадаться, о чем идет речь в статье и попытаться рассказать ее. То же самое упражнение можно выполнить по ключевым фразам или даже предложениям, вычлененным из статьи. Таким образом, студенты расширяют словарный запас, совершенствуют навыки устной речи и развивают воображение, что также немаловажно в процессе обучения.

На отработку определенных фраз и конструкций можно немного «посплетничать» об известных людях или о каком-нибудь скандальном происшествии. А полезные фразы типа: «Have you heard about…?», « Did you know that…? », «Guess what…?» или же фразы для ответа: «Really? I don’t believe it», «Are you joking?», «How/when did it happen?» – вам в этом помогут.

Грамматика также не останется в стороне. В зависимости от знания грамматического материала, можно выполнять задания различной сложности, Например, составить вопросительные предложения по данной теме или найти глаголы, после которых употребляется герундий/ инфинитив с to / без to.

Конечно, изучая любой иностранный язык, прежде всего, необходимо найти хорошего специалиста, надежного и добросовестного наставника, который верно поведет вас к намеченной цели. В нашей школе изучения иностранных языков по Skype Lingvoznaika все преподаватели являются первоклассными специалистами, с высшим лингвистическим образованием и многолетним опытом работы. Также у нас вы всегда сможете найти то, что вас интересует, независимо от языка (английский, французский, немецкий и т.д.), от уровня его знания и целей. Все программы преподаватель разрабатывает индивидуально для каждого студента, учитывая его потребности и уже имеющиеся навыки.

Мы предлагаем самые различные курсы изучения иностранных языков: иностранный язык для начинающих и общий курс, подготовка к TOEFL, IELTS и бизнес-курс, иностранный язык для детей и курс для путешествий. Любое из этих направлений поможет Вам чувствовать себя комфортно и уверенно в любой ситуации и в любой стране.

Все занятия проходят в режиме онлайн по Skype (Скайп). Вам необходимо иметь лишь интернет, наушники, микрофон и сильное желание выучить иностранный язык! Также занятия по скайпу привлекают своим удобством. Теперь Вы занимаетесь в удобном для Вас месте и в удобное для Вас время!

А наши преподаватели сделают все, чтобы это время прошло с пользой!