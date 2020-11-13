Для начала давайте поближе познакомимся с платформой Text.ru.

Text.ru - очень большой и полезный веб-сайт для фрилансеров, на котором вы можете заказать написание текста, либо стать автором.

Хотелось бы сказать пару слов о его дизайне. Сайт очень удобен в использовании благодаря красивому и понятному расположению всех объектов. Всё выглядит очень гармонично и современно.

Перейдём к описанию функций портала.

В этой части сайта, отмеченной зелёным яблоком, мы можем перейти к различным биржам, а также в магазин статей.

В каждой из бирж контента очень сложно потеряться, ведь перед нами выскакивает окно заказов, на котором мы можем поближе познакомиться с заказчиком, почитать отзывы и увидеть предложенную стоимость за 1000 знаков.

Заказчиков на биржах очень много, поэтому найти себе тему, в которой разбираешься, не составит труда.

Проверка текста-пожалуй, самая популярная и востребованная часть сайта. Она отмечена оранжевым апельсином.

В ней мы можем перейти к разделу, в котором также легко разобраться.

После ввода текста в специальное окно, внизу появляется количество написанных символов, символов без пробелов и слов.

Если нажать на кнопку «Проверить на уникальность», то начнется проверка текста на схожесть с информацией с других ресурсов. Обычно это занимает несколько минут, но всё зависит от количества человек в очереди перед вами.

У разного типа пользователей разное время ожидания:

- незарегистрированных пользователей на сайте, как правило, больше, поэтому приходится подождать;

- с зарегистрированными аккаунтами ситуация чуть лучше, проверка становится немного быстрее.

И очень приятным дополнением является то, что при подписке на PRO-аккаунт текст проверяется вне очереди.

SEO - анализ покажет, сколько в нашем тексте воды и спама, а затем предложит заменить то, что вы написали, другими словами. Программа подсвечивает повторяющиеся слова фиолетовым цветом. Чем ярче отмечено слово, тем чаще оно повторяется в нашем тексте

Проверка орфографии работает почти так же. Слово или предложение, написанное неправильно, указывается красным цветом. Если нажать на выделенную область, сайт укажет, в чем заключается ошибка и как её можно исправить. Каждый из нас может ошибаться, эта функция прекрасно помогает внести изменения.

Перед нами также еще одно окно, где предоставляется возможность проверить уникальность сайта, документа. Это очень удобно, если не хочется копировать текст из документа или из сайта в прошлое окошечко уникальности текста.

А если вы хотите защитить себя от воровства контента и сохранять позицию в выдаче поисковых систем, вам поможет регулярная проверка текстов. Регулярная проверка позволяет поддерживать актуальность текстов и вовремя отслеживать снижение уникальности.

Если обнаружится падение уникальности, вы можете отследить, какой сайт скопировал вашу информацию и написать претензию владельцу с требованием удаления вашего текста, или же отредактировать текст, тем самым повысив его уникальность.

Но, чтобы воспользоваться услугами из этой части, отмеченной грушей тёмно-зелёного цвета, нужно приобретать пакеты символов.

Существует 3 вида пакетов:

Free-пакет проверки.

Выдается пользователю после регистрации и подтверждения почты, чтобы ознакомиться с платными сервисами;

Суточный пакет PRO-аккаунта.

После покупки PRO-аккаунта ежедневно будет доступно 50000 символов (про остальные функции такого аккаунта будет написано чуть ниже);

PRO-пакеты.

Данные пакеты различаются по объему и стоимости. Чем больше объём в пакете, тем ниже стоимость за 1000 символов.

Регистрация на площадке также довольно лёгкая и не занимает много времени. Достаточно ввести свою почту и придумать пароль.

Во вкладке «Правила» можно не только ознакомиться с терминами веб-ресурса и копирайтинга, но и узнать о всех правилах, которых, кстати, не так уж и мало.

Вкладка «Новости» представляет собой большой список с новой информацией, связанной с сайтом, например уведомление пользователей о перебоях в работе или скидках на PRO-аккаунт.

С 8:00 до 20:00 (по МСК) на сайте работает служба поддержки. Эти люди всегда готовы помочь как исполнителям, так и заказчикам в каких-либо трудностях.

Также площадка предлагает оформить подписку на PRO-аккаунт, который недорого стоит и имеет много полезных функций:

1) быстрая проверка уникальности,

2) бесплатная проверка в платных разделах (50000 символов в день),

3) на 30% быстрее происходит увеличение рейтинга на всех биржах,

4) быстрый отклик службы поддержки.

А теперь перейдем к самому главному - к новой бирже переводов.

Как вы уже поняли, сайт очень понятный и удобный, поэтому новость об открытии новой интернет-биржи порадовала многих пользователей.

Биржа переводов-это биржа, на которой можно запросто найти переводчика для вашего текста.

Раньше, при нажатии кнопки «Заказать перевод» пользователя перебрасывало на создание заказа на бирже рерайтинга, что было не очень удобно. Как и на предыдущих биржах сайта, теперь там присутствует отдельная лента заказов, сущность в профиле и рейтинг для исполнителя.

Так какие же плюсы от новой интернет-биржи для заказчиков и исполнителей?

Несомненно, главным достоинством является удобство. Теперь не нужно вводить в ступор рерайтеров, которые случайно встречают заказы о переводе текста на другой язык, а также непосредственно переводчикам не нужно листать много вкладок на бирже рерайтинга в поиске работы.

Ещё стоит отметить, что через 30 дней после открытия биржи, обязательным условием для переводчика будет прохождение теста на знание языка. Благодаря этому, заказчикам будет легче отсеивать некомпетентных работников или мошенников.

Особенно важным преимуществом можно отметить конкуренцию. Из-за существования системы отзывов и рейтинга, можно будет найти настоящего профессионала именно в переводе, а не просто в рерайтинге. А переводчикам станет намного легче отыскать хорошего и проверенного заказчика. Сформируется более или менее одинаковая цена на переводы по рынку для определённого навыка.

Вдобавок ко всему, многие переводчики-фрилансеры работают без какой-либо страховки от обмана, а новая биржа поможет им трудиться не напрасно.

Как же начать работать?

Всё очень просто! Достаточно зарегистрироваться на сайте, если вы ещё этого не сделали, пройти тест на знание английского языка (переводчику), а также по желанию можно заполнить свой профиль. Этого достаточно для того, чтобы начать работу!

Сделаем вывод: новая биржа на Text.ru для перевода текста очень удобная и нужная! Теперь переводчикам, работающим на дому, будет проще найти работу, а заказчикам - получать качественные тексты.