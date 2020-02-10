Содержание: Рейтинг курсов английского языка в Нижнем Новгороде Стоимость курсов английского в Нижнем Новгороде

Качественное и доступное образование — один из главных показателей уровня жизни. Различные компании и языковые школы предлагают свои услуги по обучению английскому и другим иностранным языкам. Курсы английского языка широко представлены как онлайн, так и оффлайн. Чтобы помочь с выбором наиболее подходящего варианта, мы составили для вас топ лучших школ изучения английского языка в Нижнем Новгороде.

Для составления рейтинга лучших школ мы руководствовались следующими критериями:

Профессионализм и квалификация преподавателей, а также возможность изучения английского языка под руководством native speakers;

Предлагаемые программы изучения, подбор занятий исходя из возраста студентов (для детей, для взрослых) и уровня владения языком;

Организация учебного процесса (групповые или индивидуальные занятия, фиксированный или мобильный график, возможность онлайн обучения);

Наличие пробного урока, который помогает сравнить свои представления о занятиях, преподавателях с реальностью и определиться, стоит ли посещать именно эту школу;

Цена курсов, возмещение стоимости пропущенных занятий;

Оснащение студентов учебными пособиями и прочими необходимыми материалами.

В нашем топе лучших курсов мы дополнительно проинформируем о действующих акциях и специальных предложениях в школах английского языка в Нижнем Новгороде, при наличии таковых.

Рейтинг курсов английского языка в Нижнем Новгороде

1. Курсы английского языка Englex Пробное занятие Бесплатные разговорные клубы На сайт школы Выучить английский по скайпу – реально. Особенно, если на помощь вам в этом приходит онлайн школа Englex. Именно она поможет решить множество задач: когда не знаете, с чего начать изучение, потому что пока находитесь на уровне beginner;

когда хотите еще свободнее общаться с зарубежными коллегами, в путешествии;

когда хотите продвинуться по карьерной лестнице или переехать жить в англоязычную страну;

когда хотите сдать ЕГЭ на высокий балл или получить международный сертификат. И это далеко не полный список того, что может предложить онлайн школа Englex. Уроки также помогут значительно увеличить словарный запас, поставить правильное произношение или подтянуть грамматику. В Englex с вами будут заниматься только профессионалы: русскоязычные преподаватели и носители языка, – на ваш выбор и уровень. Занятия проходят на специально разработанной онлайн площадке или в скайп. В стоимость курса включены: учебные пособия;

членство в разговорном клубе;

перенос урока при необходимости. Можно посетить пробное занятие. Оно бесплатное и дает общую картину обучения. А еще можно приостановить процесс без потери денег. Акции и скидки:

2. Курсы английского в онлайн-школе ProfiEng На сайт школы Качественное и комфортное изучение языка в онлайн-школе ProfiEng – это занятия из дома или с работы, в удобное для вас время и в том темпе, который подходит именно вам. В школе применяют британскую методику, благодаря которой студенты достигают поставленных целей в максимально короткие сроки. Представьте себе, обучение проходит с использованием образовательных материалов, которые 7 лет создавали педагоги из США, Великобритании и России, в Skype и Zoom, при помощи собственной онлайн-платформы школы. Чтобы ученикам было интереснее, платформа содержит в себе контентные части уроков, домашние задания, текстовые, аудио-материалы и игры, которые позволяют вовлекать студента в обучающий процесс. Среди других преимуществ школы: замечательные преподаватели с сертификатом Cambridge University,

методика обучения, при которой 80% общения на занятиях идет на английском языке,

перенос уроков без санкций,

поддержка куратора 24/7. Важно отметить, что при покупке пакета занятий в ProfiEng дают 5 бесплатных уроков. Если после их прохождения вы передумаете учиться дальше , то вам вернут все деньги. Курсы, которые предлагают в ProfiEng: английский для взрослых любого уровня,

английский для детей,

подготовка к международным экзаменам и к ОГЭ/ЕГЭ,

специализированные - корпоративный курс, курс бизнес-английского и др. Для того, чтобы поближе познакомиться со школой, найти своего любимого преподавателя и узнать подробности методики, записывайтесь на бесплатный пробный урок.

3. Онлайн школа английского языка Skyeng Первый урок бесплатно 24 часа в сутки — идут занятия в школе На сайт школы Если у вас всегда было желание начать учить язык, но никогда не хватало на это времени, – SkyEng именно то, что вам нужно. Это одна из самых продвинутых и востребованных языковых школ. Здесь есть все, что нужно для вашего идеального английского: более 10 тыс. онлайн преподавателей со всего мира;

круглосуточные уроки;

мощная мотивация к учебе;

грамотный контроль знаний;

удобная онлайн площадка для занятий;

современные мобильное приложение и расширения для браузеров. SkyEng занимается со всеми – с детьми и взрослыми, с новичками и без пяти минут носителями языка. Программа и преподаватель (носитель или русскоязычный) подбираются индивидуально. Если что-то пойдет не так, все вопросы решаются быстро (возможно смена преподавателя). Вы можете воспользоваться возможностью перенести ваш урок или отменить его без потери денег. Можно посетить бесплатный пробный урок, чтобы понять, подходит ли такой формат обучения. Курсы английского в SkyEng: подготовка выпускников в ЕГЭ;

подготовка к международным экзаменам;

общий курс английского для детей и взрослых;

английский, который пригодится в путешествиях (for business or for pleasure);

английский для компаний (корпоративный).

4. Школа английского языка Engla+ Engla+ - одна из лучших школ в Нижнем Новгороде по обучению английскому как детей, так и взрослых. В школе можно подобрать программы изучения английского практически под любые цели. Среди детских обучающих курсов есть такие, как: Genius Kids - курс разработан для детей 4-6 лет. Курс построен на использовании линеек учебников Cambridge University Press и органично дополнен мультимедийной платформой Royal ABC позволяющий “играть в английский” как в классе так и дома!. RoyalABC- Веселый, захватывающий 3D мир, который соединяет изучение английского языка детьми на уроке в Classroom с обучением в виде игры дома. Curious Minds - программа для младших школьников 7-11 лет.

Young discoverers - курс для подростков 12-16 лет и старших школьников.

Программы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по английскому для старших школьников.

Курсы разговорного и делового английского для взрослых, экспресс-курсы и подготовка к международным экзаменам.

Компаниям предлагают курсы корпоративного обучения. В Engla+ можно выбрать групповой формат очного обучения, индивидуальные занятия, а так дистанционные занятия. У школы собственный лингвотренажер, который, как и посещение разговорного клуба, входит в стоимость обучения. Отдельно отметим педагогический состав школы. Все педагоги Engla+ имеют опыт преподавания английского детям и взрослым от 5 лет и выше. Вы можете выбрать занятия с русскоязычным преподавателем или носителем языка. Для того, чтобы понять, какой из них вам больше подходит, предлагаем записаться на бесплатное пробное занятие.

5. ENOTSCHOOL Школа иностранных языков ENOTSCHOOL в Нижнем Новгороде завоевала доверие клиентов благодаря научному подходу в образовательном процессе и постоянному отслеживанию результатов студентов. В ENOTSCHOOL можно изучать не только английский, но и немецкий, французский и китайский языки. ENOTSCHOOL предлагает следующие курсы: Групповые занятия для детей различного возраста;

Групповые занятия для взрослых;

Индивидуальные уроки;

Подготовка к сдаче Кембриджских экзаменов KET, PET;

Подготовка школьников к ЕГЭ, ОГЭ. При зачислении в школу проводится обязательная первичная консультация и онлайн-тестирование на уровень владения иностранным языком. Группа подбирается с учетом уровня знаний, возраста и целей обучения. Преподаватели ENOTSCHOOL — специалисты с высшим педагогическим или лингвистическим образованием, знания которых подтверждают международные сертификаты, но самое главное - здесь только учителя по призванию. Размер группы - до 8 человек, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 минут). Для тех, кто хочет заниматься по индивидуальной программе, подойдут индивидуальные занятия или онлайн-уроки с преподавателями по Skype. Обучение в ENOTSCHOOL длится с сентября по май с перерывом на зимние и летние каникулы. В школе действует реферальная программа, а также система скидок при оплате полного курса обучения.

6. Школа иностранных языков LBI SCHOOL Сеть школ иностранных языков LBI SCHOOL начала работать еще в 2014 году в небольшом офисе. Сейчас это крупная школа, которая занимается обучением 5 иностранным языкам: английскому, китайскому, испанскому, французскому и немецкому. Преподавание осуществляется по нескольким образовательным программам: Дети 5-6 лет (изучение языка в игровой форме,подготовка к школе);

Дети 7-12 лет (от начального до продвинутого,Science Club);

Подростки 13-17 лет (подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, разговорный английский,Speaking Club)

Взрослые (разговорный английский, технический английский, деловой английский, индивидуальное обучение,Speaking Club).

Подготовка к международным экзаменам любого уровня сложности; Занятия проводятся 1 раз в неделю для дошкольников и 2 раза для остальных возрастных групп. Длительность одного урока составляет от 1 часа до 2 ч. 15 мин. В школе работают квалифицированные преподаватели, имеющие сертификаты международного образца. Дружный и творческий коллектив найдет правильный подход к каждому студенту. Для самых занятых есть индивидуальное обучение по скайпу. LBI SCHOOL является участником и организатором различных языковых проектов,а именно: олимпиады,поездки за границу, международные конкурсы. We are looking forward to seeing you!

7. Языковая школа Лингва Сервис Центр LSC работает в Нижнем Новгороде с 1998 года. LSC - это опыт и качество. Школа специализируется на преподавании английского языка, но по индивидуальным заявкам ведет обучение испанскому, французскому, итальянскому, чешскому и китайскому языкам. Кроме того, LSC оказывает услуги по изучению русского языка для иностранных студентов. Вернемся к английскому языку. В зависимости от программы (детям, взрослым, компаниям) на выбор предоставляется один из курсов. Например, программа «Взрослым» включает в себя: Общий английский в группах (6 уровней);

Бизнес английский;

Live English;

Кембриджские экзамены;

Индивидуальное обучение;

Подготовка к IELTS. Квалифицированные преподаватели (как русские специалисты, так и носители языка) делают все возможное, чтобы студент научился понимать иностранную речь и свободно общался на этом языке. В школе применяют классическую методику с элементами коммуникативной, которая включает в себя грамотную устную и письменную речь, понимание английской речи на слух и при чтении текстов. LSC использует методы, которые позволяют максимально заинтересовать своих слушателей, не просто дать знания, а приобщить к культуре изучаемого языка, показать, что заговорить на английском может каждый, даже если слушатель взрослый человек. Формат занятий: индивидуальное, парное обучение, мини-группы до 5 человек и стандартные группы до 8 человек. Набор групп осуществляется постоянно. LSC предлагает также онлайн-обучение для тех, кто хочет заниматься английским языком не выходя из дома. В школе постоянно действую акции и специальные предложения в детском отделении, а также скидки постоянным клиентам и учащимся новых курсов. Кроме этого, Лингва Сервис Центр готовит к экзаменам IELTS, которые можно сдать на базе центра-партнера "ВКС International house" в Нижнем Новгороде.

8. MASTERCLASS Школа английского языка MASTERCLASS впервые распахнула свои двери в 1998 году. За 20 с лишним лет учебное заведение выпустило более 20000 учеников. О высоком статусе МАСТЕРКЛАСС свидетельствует широкомасштабная партнерская программа, в рамках которой MS активно сотрудничает со школами из 15 стран мира. Обучение английскому языку осуществляется по нескольким программам. Самые популярные из них: Общий английский;

Деловой английский;

Курсы по подготовке к международным экзаменам TOEFL, IELTS, Cambridge English;

Корпоративный английский;

Языковые курсы для детей различных возрастов. Продолжительность стандартного курса для взрослых (General English) составляет 4 месяца. Для допуска к занятиям необходимо пройти бесплатное онлайн-тестирование, которое определит уровень знаний. Именно по результатам теста и будут формироваться группы. Набор студентов осуществляется в сентябре и январе. Еще немного о MASTERCLASS: Время занятий можно выбирать: утром, днем или вечером;

Длительность урока составляет 3 академических часа (2 ч 15 мин);

Занятия проходят 2 раза в неделю;

По завершении курса студенты получают сертификаты, свидетельствующие об уровне владения английским языком по международной шкале CEFR;

Обучение ведется с использованием коммуникативного метода под руководством опытных и высококвалифицированных преподавателей;

Школа является региональным центром по приему международного экзамена TOEFL в Нижнем Новгороде.

9. Центр изучения иностранных языков и подготовки преподавателей FORCE Vedda Языковая школа FORCE Vedda в Нижнем Новгороде работает с 2013 года. Обучение направлено не только на изучение 6 иностранных языков (включая английский), но и гармоничное развитие каждой отдельной личности. Занятия проходят в комфортной домашней обстановке, в которой легко раскрепоститься и преодолеть психологический и языковой барьеры. В школе существуют специализированные программы для детей и для взрослых. Программа изучения английского языка для взрослых очень обширна и включает в себя следующие курсы: Английский язык для начинающих;

Английский язык (по уровням);

Подготовка к кембриджским экзаменам FCE, CAE, CPE, IELTS, BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher. Обучение доступно в трех вариантах: в группах, индивидуально или онлайн по SKYPE. Есть возможность организации занятий в парах. Курс группового изучения английского языка длится 3 месяца по 2 занятия в неделю. Длительность одного урока — 2 астрономических часа. В штат преподавателей входят русскоязычные специалисты, которые могут подтвердить свои знания и квалификацию международными сертификатами. На сайте можно пройти бесплатный тест на уровень владения иностранным языком, а также заказать обратный звонок.

10. Языковая школа Langbridge Последняя школа в нашем топе — Langbridge. Она открылась в Нижнем Новгороде в 2016 году. Кроме английского, в Langbridge можно изучать французский и испанский языки. Как же работает Langbridge? Обучение в школе подразделяется на 3 возрастных категории: билингвальный детский сад, школьникам и взрослым.

Языковая программа для взрослых подразумевает под собой курс разговорного английского языка, разделенный на 5 уровней.

Группы состоят из 3-4 человек и формируются постоянно, в зависимости от наличия заявок.

Курс состоит из 55 уроков, занятия проходят дважды в неделю по 90 минут.

Акцент в изучении английского делается, прежде всего, на развитии навыков коммуникации и говорения, поэтому основная часть курса — устная работа.

Для того, чтобы приступить к занятиям, необходимо пройти бесплатный тест в устной форме, который покажет уровень владения английским языком.

Преподаватели Langbridge — профессиональные педагоги. В основную команду входят русскоговорящие специалисты, но в школе постоянно работают носители языка, приглашенные из других стран. По желанию студентов при успешном завершении курса Langbridge выдает сертификаты, подтверждающие их знания.

Стоимость курсов английского в Нижнем Новгороде

Средняя стоимость курсов в Нижнем Новгороде составляет от 5000 до 8000 руб./мес. При этом нужно понимать, что цены варьируются в зависимости от нескольких факторов:

Выбранная программа и специфика обучения;

Расположение школы;

Престиж и рейтинг учебного заведения;

Квалификация преподавателей;

Наличие дополнительных услуг.

Для наглядности мы составили небольшую таблицу, из которой можно примерно узнать стоимость обучения.