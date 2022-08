Сеть школ иностранных языков LBI SCHOOL начала работать еще в 2014 году в небольшом офисе. Сейчас это крупная школа, которая занимается обучением 5 иностранным языкам: английскому, китайскому, испанскому, французскому и немецкому.

Преподавание осуществляется по нескольким образовательным программам:

Дети 5-6 лет (изучение языка в игровой форме,подготовка к школе);

Дети 7-12 лет (от начального до продвинутого,Science Club);

Подростки 13-17 лет (подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, разговорный английский,Speaking Club)

Взрослые (разговорный английский, технический английский, деловой английский, индивидуальное обучение,Speaking Club).

Подготовка к международным экзаменам любого уровня сложности;

Занятия проводятся 1 раз в неделю для дошкольников и 2 раза для остальных возрастных групп. Длительность одного урока составляет от 1 часа до 2 ч. 15 мин.

В школе работают квалифицированные преподаватели, имеющие сертификаты международного образца. Дружный и творческий коллектив найдет правильный подход к каждому студенту.

Для самых занятых есть индивидуальное обучение по скайпу.

LBI SCHOOL является участником и организатором различных языковых проектов,а именно: олимпиады,поездки за границу, международные конкурсы.

We are looking forward to seeing you!