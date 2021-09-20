В 2020 году весь мир перешёл «на удалёнку». И школы тоже. У кого-то вышло получше, у кого-то – совсем не вышло. Но в любом случае, многие, наконец, поняли, что в будущем нам всем придётся разобраться, что же это такое.

С начала пандемии число учеников, перешедших в онлайн, пересекло границу в 12 тысяч и продолжает расти на 2 тысячи учеников в год. Несмотря на то, что у многих опыт удалённого обучения оказался не очень позитивным, другие семьи решили в традиционную школу не возвращаться.

Почему?

В чём прелесть удалённого обучения в школе?

Как особенности и преимущества даёт удалёнка?

Всем ли подойдёт такой формат?

И какую форму удалённого обучения лучше выбрать?

Удалённое обучение в самом своём названии подразумевает отказ от ежедневного посещения школы и получение образования дистанционно.

При этом альтернативных форм обучения существует несколько: заочное обучение, семейное образование или домашнее обучение, очно-заочная форма.

Так же не посещают школу дети, находящиеся на надомном обучении. Надомники также могут учиться дистанционно, если учителя по какой-либо причине к ним ходить не могут. Но надомное обучение не является самостоятельной формой обучения, и перевод, как правило, осуществляется по серьёзным медицинским показаниям.

Очно-заочное обучение предполагает частичное присутствие ребёнка в классе на конкретных урока, о которых школа и семья заранее договорились. Но заочную часть ребёнок также может осваивать дистанционно.

В основном ученики «Онлайн-школы №1», получающие образование онлайн, формально числятся на заочной форме или семейном образовании. Это, действительно, две самые удобные формы для удалённого формата.

Почему?

Потому что оба этих формата предполагают самостоятельное обучение вне школы.

И на заочном, и на семейном образовании ученик имеет право вообще не приходить в школу и проходить все аттестации удалённо, за исключением итоговых ОГЭ и ЕГЭ.

Это очень удобно, и не нужно предъявлять никаких доказательств для перехода на дистанционное обучение.

Почему удалённое обучение становится популярным?

Потому что многих родителей не устраивает то, что происходит в школах: двойные стандарты, давление и стресс по поводу итоговых экзаменов со стороны учителей, образовательная программа, которая подходит далеко не каждому, буллинг среди подростков.

Многие родители хотят избежать этого и находят выход в удалённом обучении. Программа такого обучения, как правило, выстраивается из запросов и целей ребёнка и подразумевает индивидуальную программу.

Например, в «Онлайн-школе №1» после поступления семья сразу же получает персонального куратора, который помогает составить индивидуальный план обучения, исходя из целей ребёнка. Если у ребёнка уже есть программа, составленная школой, то специалисты «Онлайн-школы №1» помогут её реализовать в комфортном общении с учителями на уроке, в уважительном отношении и с высоким качеством.

Потому что родители перешли на удалёнку, и семья стала много путешествовать.

Если классический формат образования не вписывается в стиль жизни семьи, то всем будет сложно. Родителям, которые оказываются привязанными к месту, и детям, которые видят напряжение родителей.

Удалённый формат взаимодействия со школой или обучение в онлайн-школе дают возможность заниматься там, где есть Интернет, и не отставать от своих сверстников.

Потому что удалёнка – это удобно.

Не нужно тратить столько времени на поездки, и можно абсолютно спокойно заниматься в комфортной для себя среде.

! Многие говорят про проблемы социализации, но на самом деле, это не минус удалёнки, это просто пункт, который нужно держать в уме.

Если ваш ребёнок учится дистанционно, то важно организовать ему пространство, где он будет получать опыт в общении со сверстниками: секции и кружки, группы по интересам или различные городские мероприятия – главное, чтобы у него были друзья.

Удалёнка удалёнке рознь.

Удалённое обучение в школе – это способ организации образовательной деятельности в рамках тех форм, которые у нас есть.

Поэтому прежде, чем понять, нужно вам на удалённое обучение или нет, представьте, как вы представляете себе процесс обучения.

В своей школе с учителями, но удалённо – возможен дистанционный формат в своей школе (очень редко возможно) или на надомном обучении; Числиться в своей школе на заочном обучении, но учиться удалённо на курсах или в онлайн-школе; Быть на семейном образовании вне школы и учиться удалённо на курсах или в онлайн-школе.

После того, как вы определитесь, вам и вашему ребёнку будет легче понять, чего ждать.

На сегодняшний день существует не так много школ и гимназий, который работают в очном режиме, но готовы предложить и дистанционный формат. А, если такие школы и есть, то как правило стоят они очень дорого.

Поэтому многие семьи выбирают всё-таки форматы онлайн-школ для удалённого обучения.

На что важно обратить внимание при выборе школы для удалённого обучения?

Есть ли официальное зачисление в школу или помощь с поиском школы для аттестации (для учеников на семейном образовании)? Есть ли «живые» уроки? Встречи с преподавателем? Общение в группе сверстников? Сколько детей в классе? Составляется ли на ученика индивидуальный учебный план? Есть ли тот, кто поддерживает семью на протяжении всего периода обучения? Готовы ли менеджеры школы сориентировать, дать ответ на вопрос, помочь определиться с формой обучения? Есть ли возможность заниматься в удобное для ученика время?

Сегодня качество проверить не сложно. Ведь самые главные наши критики – это дети. Прислушивайтесь к тому, что они говорят.

В «Онлайн-школе №1» вы можете взять пробную неделю, познакомиться с платформой и решить, нравится вам такой включённый формат обучения или нет.

Как происходит процесс обучения?

Как правило, существует несколько вариантов.

Самый простой из них – это доступ к урокам и всем материалам. Ребёнок получает доступ к платформе, но занимается сам.

Плюсы:

Огромная информационная база всегда под рукой; Заниматься можно в любое удобное время; Этот формат можно совмещать. Он ни к чему не обязывает.

Минусы:

Невозможно проверить полученные знания; Нет живого общения с людьми: со сверстниками и преподавателями; Нет поддержки от кураторов и индивидуального маршрута.

Такой формат подойдёт и тем, кто учится очно, но хочет подтянуть знания по предметам.

В «Онлайн-школе №1» этот пакет называется «Знания 2.0».

Однако, если вы хотите, чтобы ребёнок получал полноценное образование с упором на его сильные стороны и активное включение грамотных профессионалов в его учебный процесс, то лучше всё-таки выбирать онлайн-школы, в которых есть возможность общаться с преподавателем, отслеживать динамику и корректировать индивидуальный план.

«Онлайн-школа №1» предоставляет на выбор сразу несколько форматов обучения: с официальным зачислением и без него.

Если вы официально числитесь в государственной школе, находясь на заочном обучении, то вам подойдёт тариф «Знания 3.0»:

Видеоуроки по всем предметам; Система контроля знаний; Доступ к электронной библиотеке; Онлайн-занятия с преподавателям; Личный куратор; Проверка заданий.

Если же вы хотите быть зачислены в «Онлайн-школу №1», то вам подойдёт тариф «Школа», который кроме всего вышеперечисленного включает в себя:

Официальное зачисление в школу; Помощь в выборе ВУЗа; Государственную аттестацию.

Разнообразие форматов взаимодействия со школой на удалённом обучении говорит о том, что причина перехода у каждого своя.

Однако самое главное, что нужно понимать: если сейчас вы читаете эту статью, и уже дошли до этого места, значит, причина у вас уже точно есть.

! Удалённый формат ничем не обязывает. Ваш ребёнок всегда может вернуться в школу, если ему не понравится. Но на данный момент эти случаи были, скорее, исключения из правил.