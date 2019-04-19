Многие хотят выучить английский или любой другой иностранный язык, но, послушав советы тех, кто уже пошел по этой нелегкой дороге, желание, как правило, постепенно пропадает. У всех разные способности к языкам, поэтому для кого-то изучение языков – удовольствие, а для кого-то – вынужденная необходимость. Однако есть ряд широко распространенных мифов, не зависящих от индивидуальных способностей человека, которые нас останавливают. Итак:

Миф № 1.

Невозможно выучить и хорошо знать английский (иностранный) язык, не побывав в стране изучаемого языка.

Факт:

Многие искренне убеждены в том, что попав туда, где все говорят на другом языке, они тоже автоматически начнут сливаться с толпой и так же хорошо говорить на иностранном языке. В том, что это совсем не так, легко убедиться на примере иммигрантов. Согласно последним исследованиям, иммигранты в Америке или Англии, даже прожив 10 лет в стране, делают одни те же речевые и грамматические ошибки. А если учесть, что США - многонациональная страна, то подобная речь – довольно распространенное явление. Иммигранты не стремятся улучшать свое произношение или грамматику, ведь американцы достаточно лояльны к иностранцам, они привыкли к их ошибкам и вполне способны их понимать.

Кроме того, сами носители языка тоже не отличаются изысканной речью. Возьмите любой современный фильм. После нескольких просмотров вы забудете, что такое система английских времен. Обычные среднестатистические носители языка обходятся в каждодневных ситуациях парой-другой простых времен.

Да и вы сами в чужой стране будете думать, что сказать, а не как сказать. Вашей первоочередной задачей будет быстрая реакция на фразы вашего собеседника и желание поддержать беседу. Но постоянные ошибки могут перерасти во вредную привычку, и научиться говорить грамотно будет очень сложно.

Вывод:

Одного проживания в стране изучаемого языка недостаточно. Так вы мало чему научитесь, а результатом будет ваш английский с большим количеством ошибок. Создайте соответствующую среду у себя дома, включайте аудиокниги на английском, пока делаете домашние дела, переписывайтесь с носителями. Так на вас не будет оказываться никакого давления, вам не нужно будет торопиться. Вы сможете сконцентрироваться и на произношении, и на грамотности. А уж после того, как вы будете достаточно бегло говорить на английском, можно съездить и за границу, где вы будете тренироваться понимать аутентичную речь, да и слов наберетесь. Таких слов, чтобы вас от носителя уже трудно было отличить.

Прежде чем ехать в страну изучаемого языка или отправлять туда ребенка, хорошо подумайте. Несомненно, сторонники подобного подхода к изучению назовут следующие достоинства поездки в страну изучаемого языка:

Носители языка доступны для вас всегда и везде: в магазине, просто на улице, в отеле. Возможность послушать, как все-таки говорят современные жители той или иной страны. Узнать такие слова, которых не встретишь в учебниках. Почувствовать культуру страны изучаемого языка, что, конечно, немаловажно.

Однако носителей языка можно найти и в своей стране. Не так легко, конечно, но с развитием Интернета все становится возможным. Старые добрые друзья по переписке (только в современно варианте это будет электронная почта), общение в различных социальных сетях, чатах и на иностранных форумах. Не надо бояться, что при таком общении все знания будут только в пассиве, ведь вы не говорите, а пишите. Такие программы, как Skype, позволяют разговаривать с людьми из разных стран совершенно бесплатно.

Разговорную лексику, идиомы, жаргон, то есть все то, чего нет в учебниках, можно услышать в современных сериалах и фильмах. Таким образом, учить язык в своей стране безопасно, недорого и вполне комфортно.

Еще одно распространенное заблуждение: лучший способ изучить язык – много на нем говорить.

Считается, что если вы будете только все время говорить на иностранном языке, постоянно практиковаться в говорении, то он в короткое время станет вам практически родным. Множество существующих языковых курсов ставят главной своей целью научить вас говорить на иностранном языке как можно быстрее. В настоящее время существует очень много сторонников такого подхода, когда преподаватели не исправляют ошибки своих учеников, когда они говорят. Главное, чем руководствуются такие преподаватели – главное говорить, преодолеть языковой барьер, а уж грамотности потом научим. Но о том, что происходит, когда постоянно говоришь с ошибками, уже упоминалось выше. Итак,

Миф №2

Практика говорения – лучший способ знать и говорить на иностранном языке.

Факт:

Когда мы говорим на иностранном языке, мы всего лишь имитируем носителей языка.

Когда мы учимся говорить на иностранном языке, мы в первую очередь стремимся подражать носителям во всех аспектах языка.

И здесь становится очевидным, что для того, чтобы научиться говорить так, словно иностранный язык для вас родной, нужно активно слушать, КАК говорят носители и читать, КАК пишут носители.

Именно через активное слушание и чтение вы узнаете и выучите новые слова, изучите грамматические структуры. Все это и поможет вам выражать свои собственные мысли на чужом языке.

Если же вы сконцентрируетесь исключительно на речи и не будете уделять внимания другим видам работы, то результат будет следующий: вы выучите лишь определенный весьма ограниченный набор слов и языковых структур. Несмотря на постоянную разговорную практику, вам будет сложно выражать свои мысли на иностранном языке, ведь тех слов,

Когда мы учимся говорить на иностранном языке, мы в первую очередь стремимся подражать носителям во всех аспектах языка.

И здесь становится очевидным, что для того, чтобы научиться говорить так, словно иностранный язык для вас родной, нужно активно слушать, КАК говорят носители и читать, КАК пишут носители.

Именно через активное слушание и чтение вы узнаете и выучите новые слова, изучите грамматические структуры. Все это и поможет вам выражать свои собственные мысли на чужом языке.

Если же вы сконцентрируетесь исключительно на речи и не будете уделять внимания другим видам работы, то результат будет следующий: вы выучите лишь определенный весьма ограниченный набор слов и языковых структур. Несмотря на постоянную разговорную практику, вам будет сложно выражать свои мысли на иностранном языке, ведь тех слов, которые будут у вас в запасе, не будет хватать. Необходимо постоянно развиваться и пополнять свой словарный запас и знания в грамматике.

которые будут у вас в запасе, не будет хватать. Необходимо постоянно развиваться и пополнять свой словарный запас и знания в грамматике.

Вывод:

Говорение в чистом виде не улучшает ваши знания грамматики и не позволяет вам пополнять словарный запас.

Однако у этого вида речи есть свои преимущества, что несомненно. В процессе говорения ваши знания языка переходят из долговременной в оперативную память. Так же ваши накопленные знания переходят из пассивных в активные. Однако ключевая фраза, на которую стоит обратить внимание – «накопленные знания». Для того чтобы знания накопить в вашей долговременной памяти необходимо и читать, и слушать, и писать. Начиная изучать язык, не стремитесь начать говорить как можно быстрее. Начните с чтения, просмотра не сложных видео материалов. Так вы сможете почувствовать язык. Затем начните изучать грамматику, слова. Потом пробуйте писать собственные предложения. Найдите себе друга по переписке и пишите короткие электронные письма. Пусть написание письма займет у вас час или больше. Вы должны быть точно уверены в правильности написанного. Представьте, как приятно будет получить комплимент от носителя, что ваш English is perfect!