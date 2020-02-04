Зима всегда кажется очень долгой, школьникам – особенно. Для них это время года вообще бесконечно: самая длинная четверть, бесконечные подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Но, не успеют оглянуться, а каникулы тут как тут. Так что пора подумать о том, как ребенку так хорошо отдохнуть и отвлечься в свой законный мини отпуск, чтобы и полезно, и приятно. Все просто: отправьте его в весенний языковой лагерь!
Это идеальный вариант совместить ненавязчивую учебу, общение со сверстниками и отдых на свежем воздухе. Мы отобрали для вас лучшие варианты языковых лагерей на весенние каникулы 2020 г. Поехали!
Весенние каникулы в Крыму от лагеря Your Camp
Что может быть лучше, чем провести неделю весенних каникул в языковом лагере? Your Camp приглашает активных, творческих и жизнерадостных ребят, которые обожают изучать иностранные языки.
Лагерь располагается на берегу Черного моря, в живописном г. Алушта.
Парковая зона, регулярный трансфер до пляжа — далеко не все преимущества местоположения Your Camp.
Территория лагеря ограждена забором и постоянно охраняется, внутри нее находятся бассейны, спортивные площадки, беседки, актовые залы — всё, что необходимо для незабываемых весенних каникул.
Ребята проживают в двух- и трехместных номерах и питаются 3 раза в день по системе «шведский стол» + 2 полдник и сонник.
Лагерь мультиязычный, это значит, что кроме английского можно изучать французский, испанский и другие языки при условии формирования групп.
На изучение иностранных языков под руководством native speakers отведено 18 академических часов.
Для комфортных и результативных занятий детей делят на группы, руководствуясь их уровнем владения языком.
Программа очень насыщенна и позволяет ребятам с головой окунуться в творчество и попробовать себя в реализации самых необычных проектов: от съемки фильма до настоящего зрелищного шоу.
Огромное внимание уделяется спорту и активному образу жизни; ваши дети смогут поучаствовать в разнообразных спортивных играх, квестах, интерактивах, веревочном городке.
И, наконец, самое важное: атмосфера в лагере полностью пропитана иностранными языками, от распорядка дня до общения с вожатыми и сверстниками.
На лето Your Camp предлагает также языковой лагерь в Сочи и зарубежные программы в Турцию и Болгарию.
|
Даты заездов
|
Стоимость путевки
|
Your Camp
|
21.03.2020 — 28.03.2020
|
24500 руб.
Весенние каникулы в Карьяа
Еще одно отличное предложение провести весенние каникулы в Финляндии. Организатором языкового лагеря в г. Карьяа является “Балтийская школа”, которая надежно сотрудничает с колледжем Västra Nylands folkhögskola.
Весенняя смена 2020 – это микс отдыха на свежем воздухе, занятий английским языком и актерского мастерства (на англ. яз.).
Детей ждет масса активностей:
- подвижные игры;
- катание на сноуборде и лыжах;
- экскурсия в Хельсинки;
- посещение аквапарка;
- уроки актерского мастерства;
- участие в захватывающих квестах;
- концерты, конкурсы и многое-многое другое.
Каждый день дети по 3 часа занимаются английским с носителем. Все преподаватели – квалифицированные специалисты, штатные преподаватели колледжа, умеющие влюбить любого в английский язык.
Лагерь расположен на территории колледжа Västra Nylands folkhögskola, который охраняется 24/7. В распоряжении отдыхающих современные спортивные и танцевальные залы, собственный театр, уютные корпуса квартирного типа.
Что входит в стоимость путевки:
- проживание в номерах-квартирах по 2 человека;
- 5-ти разовое питание «шведский стол»;
- занятия английским и сертификат об окончании с достигнутым уровнем;
- wi-fi на всей территории;
- экскурсия в Хельсинки;
- трансфер.
Обратите внимание, что билеты в аквапарк, музеи, ski-pass и прокат оборудования оплачивается отдельно (примерно 80 евро).
Также самостоятельно клиент оформляет визу (консульский сбор) и страховку от несчастного случая.
В лагере нет врача, но не стоит пугаться: абсолютно все сотрудники обучены правилам оказания первой медицинской помощи. В крайних ситуациях используется мед. страховка, по которой мы оперативно обращаемся в больницу, предварительно связавшись с родителями.
|
Даты заездов
|
Стоимость путевки
|
Весенний лагерь в г. Карьяа (7-17 лет)
|
21 марта - 28 марта 2020 (8 дней)
|
550 € (оплата на месте)
+ 12500 руб. (трансп. и орг. расходы)
Евроклуб
Как лучше всего отвлечься от учебных будней и длинной зимы? Конечно, поехать на свежий воздух, пообщаться со сверстниками, поучаствовать в активных играх, пообщаться с интересными людьми! А совместить все это можно в чудесном месте – в детском лингвистическом лагере Евроклуб.
Евроклуб находится совсем недалеко от Москвы, на базе детского оздоровительного лагеря в Истринском районе. Закрытая, охраняемая и ухоженная территория, современные корпуса, чистый воздух и здоровый сон – далеко не все прелести, которые ждут юных гостей лагеря.
В насыщенную на событиями недельную программу очень грамотно включены занятия английским языком. Проходят они обязательно с носителями языка. Организаторы лагеря постарались на славу – ни один день не будет скучным и похожим на предыдущий:
- каждый день имеет свою тему: это может быть день бизнеса, день волшебства, день викингов, день, посвященный какой-либо стране;
- проводится масса спортивных и развлекательных мероприятий;
- дети участвуют в квестах, ролевых играх, концертах;
- в лагере есть крытый бассейн, оборудованные спортивные площадки;
- сюрприз от педагогов-организаторов, которые готовят специальную тематическую программу и многое-многое другое.
В отряды детей распределяют по возрастам, но если у вас есть конкретное пожелание, то этот момент стоит уточнять в офисе при подаче заявки.
Что входит в стоимость путевки:
- организованный трансфер в обе стороны;
- 5-ти разовое сбалансированное питание;
- занятия английским;
- развлекательная и спортивная программа (для детей 6-9 лет и отдельная для 10-ти лет и старше);
- проживание в комнатах по 3-4 человека;
- мед. обслуживание и страховка.
Лазертаг, бассейн, граффити и галокамера оплачиваются отдельно.
За безопасность детей можно не переживать: территория Евроклуба охраняется 24/7, на 10-12 человек приходится по 1-2 взрослому (вожатому).
Больше информации, а также фотографии, отзывы, бронирование путевок на официальном сайте лагеря.
|
Даты заездов
|
Стоимость путевки
|
22 марта - 28 марта 2020
5 апреля - 11 апреля 2020
|
35000 руб.
Start Up Camp
Повезло современным детям – у них есть отличная возможность попасть в наикрутейшее место – Start Up Camp. Это не просто языковой лагерь, это место, где ваш ребенок получит очень нужные в наше время навыки:
- финансовая грамотности и маркетинг – дисциплины, которые, к сожалению, не преподают в школе;
- способность мыслить стратегически;
- работа в команде;
- съемка видеороликов (пользуется особой популярностью, т. к. 99% современных детей мечтают стать известными блогерами);
- для жаждущих мирового признания – экспресс-курс актерского мастерства и многое-многое другое.
Лагерь находится в 22-х км от Москвы, на базе отдыха «Елочки». Здесь очень опрятная территория с различными спортивными площадками, собственным бассейном, современные корпуса с уютными номерами, круглосуточная охрана и свой медицинский центр. Все для идеального отдыха.
В стоимость включено:
- трансфер;
- проживание в комнате на 2-3 человека;
- питание «шведский стол»;
- развлекательные мероприятия;
- ежедневные занятия английским языком с носителем;
- мастер классы, квесты, шоу, ролевые игры, бассейн.
|
Даты заездов
|
Стоимость путевки
|
Start Up (дети 8-16 лет)
|
22 марта - 28 марта 2020 г. (7 дней)
05 апреля - 11 апреля 2020 г. (7 дней)
|
23990 руб.
10000 руб. – оплата при бронировании, остальное – не позднее 14 дней до заезда
E-Camp
А ваш ребенок знает, кто такой Doctor Who? Да, конечно, знает! Один из самых популярных и продолжительных сериалов канала BBC. Вот по мотивам любимого многими сериала и создан языковой лагерь E-Camp.
Всего в 40 км от Москвы, в современном парк-отеле в Истринском районе (реновация 2019 года) ваш ребенок окунется в атмосферу, о которой долго еще будет с упоением рассказывать.
Главные преимущества лагеря E-Camp:
- квалифицированные преподаватели из UK и USA с международными сертификатами CELTA и TEFL;
- закрытая территория и круглосуточная охрана;
- качественная и продуманная программа обучения с грамотным распределением по основным аспектам языка;
- огромное разнообразие видов деятельности (бассейн, мастер-классы, дискотеки, прогулки, спортивные мероприятие, интерактив, творчество и многое другое).
В стоимость входят:
- проживание в 2-3-х местных номерах;
- 5-ти разовое питание «шведский стол»;
- страховка от несчастного случая и мед. обслуживание 24/7;
- учебная программа в соответствии возрасту;
- развлекательные и спортивные мероприятия.
Обратите внимание, что трансфер оплачивается отдельно. С детьми возраста 10-17 лет занимаются носители языка, 6-9 лет – русскоязычные преподаватели.
|
Даты заездов
|
Стоимость путевки
|
E-Camp (6-17 лет)
|
22 марта - 28 марта 2020 г.
29 марта - 4 апреля 2020 г.
|
28500 руб.
26500 руб.
Submarine Camp
Хвойный лес, чистый воздух, комфортное размещение – все это и не только ждет вашего ребенка в лингвистическом лагере Субмарина. Расположен он в Нижегородской области на территории загородного отеля «Дубки».
Здесь созданы действительно все условия для детского отдыха (и учебы):
- современные корпуса с номерами максимум на 5 человек;
- полноценное питание;
- традиционные лагерные активности: костер, квесты, мастер классы, спортивные состязания;
- спортивные мероприятия на оборудованных площадках: крытые залы для баскетбола, футбола, волейбола, современный бассейн и многое другое.
Но главное – это то, что во все эти активности и живое детское общение грамотно «вплетены» ежедневные занятия английским языком: 2 часа в день и практики, и теории. Проводят их русскоязычные преподаватели и носители языка.
В стоимость отдыха включены:
- питание и проживание;
- все учебные и внеучебные мероприятия;
- круглосуточная охрана (лагерь находится на закрытой территории);
- мед. обслуживание и страховка;
- личное портфолио;
- трансфер в обе стороны (для жителей Москвы – оплачивается дополнительно).
|
Даты заездов
|
Стоимость путевки
|
Submarine Camp (дети 7-16 лет)
|
22 марта - 28 марта 2020 г.
|
22300 руб. при оплате до 23.02.2020
23800 руб. после 23.02.2020
Есть оплаты частями, полная оплата – не позднее, чем за месяц до начала смены.
Языковой лагерь «Умные каникулы»
Лагерь «Умные каникулы» предлагает своим гостям с головой погрузиться в английский язык и загородный отдых. Здесь есть свой строгий режим, но не пугайтесь, – он языковой: с 10:20 и до 17:00 – это время, когда все разговаривают исключительно на английском. Такой метод помогает снять языковой барьер и максимально быстро развить коммуникативные навыки неродного языка.
«Умные каникулы» расположен в живописнейшем месте, в 80-ти км от Санкт-Петербурга, в ДОЛ «Голубое озеро» (район пос. Цвелодубово). Здесь ребенка ждут все прелести жизни в лагере:
- живое общение со сверстниками;
- масса спортивных и развлекательных мероприятий (на территории есть игровые площадки, спортивный зал и стадион, концертный и танцевальный залы);
- полноценное питание 5 р./день;
- чуткий персонал и вожатые;
- фото и видео сопровождение на память о поездке.
На территории ведется видеонаблюдение и круглосуточная охрана – за безопасность детей переживать не стоит.
В стоимость включены:
- трансфер из Санкт-Петербурга и обратно;
- питание;
- проживание в комнатах по 4-5 человек;
- занятия английским (16 часов);
- «внеклассные» мероприятия;
- страховка от несчастного случая.
|
Даты заездов
|
Стоимость путевки
|
Умные каникулы (дети 7-17 лет)
|
22 марта - 28 марта 2020 г.
|
18100 руб. с дотацией
23996,80 руб. полная стоимость
Весенний языковой лагерь для детей школы CREF
Языковой центр CREF ждет своих учеников на весенние смены лагеря. Стоит отметить для себя этот вариант отдыха и обучения, если нет возможности выезжать за пределы города. Лагерь проходит на базе самой школы – в центре Москвы, недалеко от метро Лубянка.
CREF предлагает следующую программу:
- общение с носителями языка;
- экскурсии и выездные мероприятия (в пределах Москвы);
- подготовка проекта, связанного с темой смены «Времена года».
В стоимость путевки входят занятия (3 в день) и запланированные экскурсии.
|
Даты смен
|
Стоимость путевки
|
CREF (дети 8-12 лет)
|
23 марта - 27 марта 2020 г.
6 апреля - 10 апреля 2020 г.
|
15000 руб.
Malina Camp
Весенние каникулы в Финляндии – ну не красота ли? Особенно, когда они проходят на свежем воздухе в окружении сверстников и влюбленных в свою работу вожатых и преподавателей.
Malina Camp находится в д. Пункахарью, Финляндия. Тематика смены 2020 г. – мода, телевидение, искусство и все, что с ними связано. Так что все, кому это близко и интересно – welcome!
В стоимость путевки входят:
- проживание в номерах на 4 человека;
- 5-ти разовое питание;
- ежедневные 3-х часовые занятия английским языком, в том числе и с носителями языка;
- развлекательная программа и подарки.
Дополнительно необходимо оплатить: трансфер и экскурсии. Персонал лагеря обучен первой медицинской помощи, в случае серьезного заболевания или травмы – ребенок отправляется в больницу или домой. Также стоит отметить, что Финляндия – страна с низким уровнем преступности, так что за безопасность детей тоже переживать не стоит.
|
Даты смен
|
Стоимость путевки
|
Malina Camp (дети 12-17 лет)
|
22 марта - 29 марта 2020 г.
|
31500 руб.
English Fun
В этом году темой весенней смены в лагере English Fun будет работа в команде. Так что, если вы хотите, чтобы ребенок научился взаимодействию со сверстниками, узнал, как можно развить в себе лидерские качества, найти единомышленников и двигаться к намеченной цели, невзирая на препятствия, – то вам точно сюда!
English Fun расположен на базе отдыха «Красная гвоздика» в Подмосковье, в одном из самых чистых районов, вдалеке от грязных и серых дорог.
Жизнь в лагере организована на 5 с «плюсом»:
- 4-х местное размещение;
- питание 4 раза в день;
- насыщенная программа (мастер-классы, дискотеки, спортивные мероприятия);
- занятие английским с носителем языка в соответствии с возрастом и уровнем;
- посещение бассейна (находится на территории);
- мед. обслуживание 24/7 и охраняемая закрытая территория.
Трансфер до лагеря и обратно также включен в стоимость путевки.
|
Даты смен
|
Стоимость путевки
|
English Fun (дети 8-17 лет)
|
24 марта - 30 марта 2020 г.
|
32500 руб.
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