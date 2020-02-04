Зима всегда кажется очень долгой, школьникам – особенно. Для них это время года вообще бесконечно: самая длинная четверть, бесконечные подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Но, не успеют оглянуться, а каникулы тут как тут. Так что пора подумать о том, как ребенку так хорошо отдохнуть и отвлечься в свой законный мини отпуск, чтобы и полезно, и приятно. Все просто: отправьте его в весенний языковой лагерь!

Это идеальный вариант совместить ненавязчивую учебу, общение со сверстниками и отдых на свежем воздухе. Мы отобрали для вас лучшие варианты языковых лагерей на весенние каникулы 2020 г. Поехали!

Что может быть лучше, чем провести неделю весенних каникул в языковом лагере? Your Camp приглашает активных, творческих и жизнерадостных ребят, которые обожают изучать иностранные языки.

Лагерь располагается на берегу Черного моря, в живописном г. Алушта.

Парковая зона, регулярный трансфер до пляжа — далеко не все преимущества местоположения Your Camp.

Территория лагеря ограждена забором и постоянно охраняется, внутри нее находятся бассейны, спортивные площадки, беседки, актовые залы — всё, что необходимо для незабываемых весенних каникул.

Ребята проживают в двух- и трехместных номерах и питаются 3 раза в день по системе «шведский стол» + 2 полдник и сонник.

Лагерь мультиязычный, это значит, что кроме английского можно изучать французский, испанский и другие языки при условии формирования групп.

На изучение иностранных языков под руководством native speakers отведено 18 академических часов.

Для комфортных и результативных занятий детей делят на группы, руководствуясь их уровнем владения языком.

Программа очень насыщенна и позволяет ребятам с головой окунуться в творчество и попробовать себя в реализации самых необычных проектов: от съемки фильма до настоящего зрелищного шоу.

Огромное внимание уделяется спорту и активному образу жизни; ваши дети смогут поучаствовать в разнообразных спортивных играх, квестах, интерактивах, веревочном городке.

И, наконец, самое важное: атмосфера в лагере полностью пропитана иностранными языками, от распорядка дня до общения с вожатыми и сверстниками.

На лето Your Camp предлагает также языковой лагерь в Сочи и зарубежные программы в Турцию и Болгарию.

Даты заездов Стоимость путевки Your Camp 21.03.2020 — 28.03.2020 24500 руб.

Еще одно отличное предложение провести весенние каникулы в Финляндии. Организатором языкового лагеря в г. Карьяа является “Балтийская школа”, которая надежно сотрудничает с колледжем Västra Nylands folkhögskola.

Весенняя смена 2020 – это микс отдыха на свежем воздухе, занятий английским языком и актерского мастерства (на англ. яз.).

Детей ждет масса активностей:

подвижные игры;

катание на сноуборде и лыжах;

экскурсия в Хельсинки;

посещение аквапарка;

уроки актерского мастерства;

участие в захватывающих квестах;

концерты, конкурсы и многое-многое другое.

Каждый день дети по 3 часа занимаются английским с носителем. Все преподаватели – квалифицированные специалисты, штатные преподаватели колледжа, умеющие влюбить любого в английский язык.

Лагерь расположен на территории колледжа Västra Nylands folkhögskola, который охраняется 24/7. В распоряжении отдыхающих современные спортивные и танцевальные залы, собственный театр, уютные корпуса квартирного типа.

Что входит в стоимость путевки:

проживание в номерах-квартирах по 2 человека;

5-ти разовое питание «шведский стол»;

занятия английским и сертификат об окончании с достигнутым уровнем;

wi-fi на всей территории;

экскурсия в Хельсинки;

трансфер.

Обратите внимание, что билеты в аквапарк, музеи, ski-pass и прокат оборудования оплачивается отдельно (примерно 80 евро).

Также самостоятельно клиент оформляет визу (консульский сбор) и страховку от несчастного случая.

В лагере нет врача, но не стоит пугаться: абсолютно все сотрудники обучены правилам оказания первой медицинской помощи. В крайних ситуациях используется мед. страховка, по которой мы оперативно обращаемся в больницу, предварительно связавшись с родителями.

Даты заездов Стоимость путевки Весенний лагерь в г. Карьяа (7-17 лет) 21 марта - 28 марта 2020 (8 дней) 550 € (оплата на месте) + 12500 руб. (трансп. и орг. расходы)

Как лучше всего отвлечься от учебных будней и длинной зимы? Конечно, поехать на свежий воздух, пообщаться со сверстниками, поучаствовать в активных играх, пообщаться с интересными людьми! А совместить все это можно в чудесном месте – в детском лингвистическом лагере Евроклуб.

Евроклуб находится совсем недалеко от Москвы, на базе детского оздоровительного лагеря в Истринском районе. Закрытая, охраняемая и ухоженная территория, современные корпуса, чистый воздух и здоровый сон – далеко не все прелести, которые ждут юных гостей лагеря.

В насыщенную на событиями недельную программу очень грамотно включены занятия английским языком. Проходят они обязательно с носителями языка. Организаторы лагеря постарались на славу – ни один день не будет скучным и похожим на предыдущий:

каждый день имеет свою тему: это может быть день бизнеса, день волшебства, день викингов, день, посвященный какой-либо стране;

проводится масса спортивных и развлекательных мероприятий;

дети участвуют в квестах, ролевых играх, концертах;

в лагере есть крытый бассейн, оборудованные спортивные площадки;

сюрприз от педагогов-организаторов, которые готовят специальную тематическую программу и многое-многое другое.

В отряды детей распределяют по возрастам, но если у вас есть конкретное пожелание, то этот момент стоит уточнять в офисе при подаче заявки.

Что входит в стоимость путевки:

организованный трансфер в обе стороны;

5-ти разовое сбалансированное питание;

занятия английским;

развлекательная и спортивная программа (для детей 6-9 лет и отдельная для 10-ти лет и старше);

проживание в комнатах по 3-4 человека;

мед. обслуживание и страховка.

Лазертаг, бассейн, граффити и галокамера оплачиваются отдельно.

За безопасность детей можно не переживать: территория Евроклуба охраняется 24/7, на 10-12 человек приходится по 1-2 взрослому (вожатому).

Больше информации, а также фотографии, отзывы, бронирование путевок на официальном сайте лагеря.

Даты заездов Стоимость путевки Евроклуб 22 марта - 28 марта 2020 5 апреля - 11 апреля 2020 35000 руб.

Повезло современным детям – у них есть отличная возможность попасть в наикрутейшее место – Start Up Camp. Это не просто языковой лагерь, это место, где ваш ребенок получит очень нужные в наше время навыки:

финансовая грамотности и маркетинг – дисциплины, которые, к сожалению, не преподают в школе;

способность мыслить стратегически;

работа в команде;

съемка видеороликов (пользуется особой популярностью, т. к. 99% современных детей мечтают стать известными блогерами);

для жаждущих мирового признания – экспресс-курс актерского мастерства и многое-многое другое.

Лагерь находится в 22-х км от Москвы, на базе отдыха «Елочки». Здесь очень опрятная территория с различными спортивными площадками, собственным бассейном, современные корпуса с уютными номерами, круглосуточная охрана и свой медицинский центр. Все для идеального отдыха.

В стоимость включено:

трансфер;

проживание в комнате на 2-3 человека;

питание «шведский стол»;

развлекательные мероприятия;

ежедневные занятия английским языком с носителем;

мастер классы, квесты, шоу, ролевые игры, бассейн.

Даты заездов Стоимость путевки Start Up (дети 8-16 лет) 22 марта - 28 марта 2020 г. (7 дней)

05 апреля - 11 апреля 2020 г. (7 дней) 23990 руб. 10000 руб. – оплата при бронировании, остальное – не позднее 14 дней до заезда

А ваш ребенок знает, кто такой Doctor Who? Да, конечно, знает! Один из самых популярных и продолжительных сериалов канала BBC. Вот по мотивам любимого многими сериала и создан языковой лагерь E-Camp.

Всего в 40 км от Москвы, в современном парк-отеле в Истринском районе (реновация 2019 года) ваш ребенок окунется в атмосферу, о которой долго еще будет с упоением рассказывать.

Главные преимущества лагеря E-Camp:

квалифицированные преподаватели из UK и USA с международными сертификатами CELTA и TEFL;

закрытая территория и круглосуточная охрана;

качественная и продуманная программа обучения с грамотным распределением по основным аспектам языка;

огромное разнообразие видов деятельности (бассейн, мастер-классы, дискотеки, прогулки, спортивные мероприятие, интерактив, творчество и многое другое).

В стоимость входят:

проживание в 2-3-х местных номерах;

5-ти разовое питание «шведский стол»;

страховка от несчастного случая и мед. обслуживание 24/7;

учебная программа в соответствии возрасту;

развлекательные и спортивные мероприятия.

Обратите внимание, что трансфер оплачивается отдельно. С детьми возраста 10-17 лет занимаются носители языка, 6-9 лет – русскоязычные преподаватели.

Даты заездов Стоимость путевки E-Camp (6-17 лет) 22 марта - 28 марта 2020 г.

29 марта - 4 апреля 2020 г. 28500 руб.

26500 руб.

Хвойный лес, чистый воздух, комфортное размещение – все это и не только ждет вашего ребенка в лингвистическом лагере Субмарина. Расположен он в Нижегородской области на территории загородного отеля «Дубки».

Здесь созданы действительно все условия для детского отдыха (и учебы):

современные корпуса с номерами максимум на 5 человек;

полноценное питание;

традиционные лагерные активности: костер, квесты, мастер классы, спортивные состязания;

спортивные мероприятия на оборудованных площадках: крытые залы для баскетбола, футбола, волейбола, современный бассейн и многое другое.

Но главное – это то, что во все эти активности и живое детское общение грамотно «вплетены» ежедневные занятия английским языком: 2 часа в день и практики, и теории. Проводят их русскоязычные преподаватели и носители языка.

В стоимость отдыха включены:

питание и проживание;

все учебные и внеучебные мероприятия;

круглосуточная охрана (лагерь находится на закрытой территории);

мед. обслуживание и страховка;

личное портфолио;

трансфер в обе стороны (для жителей Москвы – оплачивается дополнительно).

Даты заездов Стоимость путевки Submarine Camp (дети 7-16 лет) 22 марта - 28 марта 2020 г. 22300 руб. при оплате до 23.02.2020

23800 руб. после 23.02.2020

Есть оплаты частями, полная оплата – не позднее, чем за месяц до начала смены.

Лагерь «Умные каникулы» предлагает своим гостям с головой погрузиться в английский язык и загородный отдых. Здесь есть свой строгий режим, но не пугайтесь, – он языковой: с 10:20 и до 17:00 – это время, когда все разговаривают исключительно на английском. Такой метод помогает снять языковой барьер и максимально быстро развить коммуникативные навыки неродного языка.

«Умные каникулы» расположен в живописнейшем месте, в 80-ти км от Санкт-Петербурга, в ДОЛ «Голубое озеро» (район пос. Цвелодубово). Здесь ребенка ждут все прелести жизни в лагере:

живое общение со сверстниками;

масса спортивных и развлекательных мероприятий (на территории есть игровые площадки, спортивный зал и стадион, концертный и танцевальный залы);

полноценное питание 5 р./день;

чуткий персонал и вожатые;

фото и видео сопровождение на память о поездке.

На территории ведется видеонаблюдение и круглосуточная охрана – за безопасность детей переживать не стоит.

В стоимость включены:

трансфер из Санкт-Петербурга и обратно;

питание;

проживание в комнатах по 4-5 человек;

занятия английским (16 часов);

«внеклассные» мероприятия;

страховка от несчастного случая.

Даты заездов Стоимость путевки Умные каникулы (дети 7-17 лет) 22 марта - 28 марта 2020 г. 18100 руб. с дотацией

23996,80 руб. полная стоимость

Языковой центр CREF ждет своих учеников на весенние смены лагеря. Стоит отметить для себя этот вариант отдыха и обучения, если нет возможности выезжать за пределы города. Лагерь проходит на базе самой школы – в центре Москвы, недалеко от метро Лубянка.

CREF предлагает следующую программу:

общение с носителями языка;

экскурсии и выездные мероприятия (в пределах Москвы);

подготовка проекта, связанного с темой смены «Времена года».

В стоимость путевки входят занятия (3 в день) и запланированные экскурсии.

Даты смен Стоимость путевки CREF (дети 8-12 лет) 23 марта - 27 марта 2020 г.

6 апреля - 10 апреля 2020 г. 15000 руб.

Весенние каникулы в Финляндии – ну не красота ли? Особенно, когда они проходят на свежем воздухе в окружении сверстников и влюбленных в свою работу вожатых и преподавателей.

Malina Camp находится в д. Пункахарью, Финляндия. Тематика смены 2020 г. – мода, телевидение, искусство и все, что с ними связано. Так что все, кому это близко и интересно – welcome!

В стоимость путевки входят:

проживание в номерах на 4 человека;

5-ти разовое питание;

ежедневные 3-х часовые занятия английским языком, в том числе и с носителями языка;

развлекательная программа и подарки.

Дополнительно необходимо оплатить: трансфер и экскурсии. Персонал лагеря обучен первой медицинской помощи, в случае серьезного заболевания или травмы – ребенок отправляется в больницу или домой. Также стоит отметить, что Финляндия – страна с низким уровнем преступности, так что за безопасность детей тоже переживать не стоит.

Даты смен Стоимость путевки Malina Camp (дети 12-17 лет) 22 марта - 29 марта 2020 г. 31500 руб.

В этом году темой весенней смены в лагере English Fun будет работа в команде. Так что, если вы хотите, чтобы ребенок научился взаимодействию со сверстниками, узнал, как можно развить в себе лидерские качества, найти единомышленников и двигаться к намеченной цели, невзирая на препятствия, – то вам точно сюда!

English Fun расположен на базе отдыха «Красная гвоздика» в Подмосковье, в одном из самых чистых районов, вдалеке от грязных и серых дорог.

Жизнь в лагере организована на 5 с «плюсом»:

4-х местное размещение;

питание 4 раза в день;

насыщенная программа (мастер-классы, дискотеки, спортивные мероприятия);

занятие английским с носителем языка в соответствии с возрастом и уровнем;

посещение бассейна (находится на территории);

мед. обслуживание 24/7 и охраняемая закрытая территория.

Трансфер до лагеря и обратно также включен в стоимость путевки.

Даты смен Стоимость путевки English Fun (дети 8-17 лет) 24 марта - 30 марта 2020 г. 32500 руб.