Зима всегда кажется очень долгой, школьникам – особенно. Для них это время года вообще бесконечно: самая длинная четверть, бесконечные подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Но, не успеют оглянуться, а каникулы тут как тут. Так что пора подумать о том, как ребенку так хорошо отдохнуть и отвлечься в свой законный мини отпуск, чтобы и полезно, и приятно. Все просто: отправьте его в весенний языковой лагерь!

Это идеальный вариант совместить ненавязчивую учебу, общение со сверстниками и отдых на свежем воздухе. Мы отобрали для вас лучшие варианты языковых лагерей на весенние каникулы 2020 г. Поехали!

Весенние каникулы в Крыму от лагеря Your Camp

Что может быть лучше, чем провести неделю весенних каникул в языковом лагере? Your Camp приглашает активных, творческих и жизнерадостных ребят, которые обожают изучать иностранные языки.

Лагерь располагается на берегу Черного моря, в живописном г. Алушта. 

Парковая зона, регулярный трансфер до пляжа — далеко не все преимущества местоположения Your Camp.

Территория лагеря ограждена забором и постоянно охраняется, внутри нее находятся бассейны, спортивные площадки, беседки, актовые залы — всё, что необходимо для незабываемых весенних каникул.

Ребята проживают в двух- и трехместных номерах и питаются 3 раза в день по системе «шведский стол» + 2 полдник и сонник.

Лагерь мультиязычный, это значит, что кроме английского можно изучать французский, испанский и другие языки при условии формирования групп.

На изучение иностранных языков под руководством native speakers отведено 18 академических часов.

Для комфортных и результативных занятий детей делят на группы, руководствуясь их уровнем владения языком.

Программа очень насыщенна и позволяет ребятам с головой окунуться в творчество и попробовать себя в реализации самых необычных проектов: от съемки фильма до настоящего зрелищного шоу.

Огромное внимание уделяется спорту и активному образу жизни; ваши дети смогут поучаствовать в разнообразных спортивных играх, квестах, интерактивах, веревочном городке.

И, наконец, самое важное: атмосфера в лагере полностью пропитана иностранными языками, от распорядка дня до общения с вожатыми и сверстниками.

На лето Your Camp предлагает также языковой лагерь в Сочи и зарубежные программы в Турцию и Болгарию.

 

Даты заездов

Стоимость путевки

Your Camp

21.03.2020 — 28.03.2020

24500 руб.

Весенние каникулы в Карьяа

Еще одно отличное предложение провести весенние каникулы в Финляндии. Организатором языкового лагеря в г. Карьяа является “Балтийская школа”, которая надежно сотрудничает с колледжем Västra Nylands folkhögskola. 

Весенняя смена 2020 – это микс отдыха на свежем воздухе, занятий английским языком и актерского мастерства (на англ. яз.). 

Детей ждет масса активностей:

  • подвижные игры;
  • катание на сноуборде и лыжах;
  • экскурсия в Хельсинки;
  • посещение аквапарка;
  • уроки актерского мастерства;
  • участие в захватывающих квестах;
  • концерты, конкурсы и многое-многое другое.

Каждый день дети по 3 часа занимаются английским с носителем. Все преподаватели – квалифицированные специалисты, штатные преподаватели колледжа, умеющие влюбить любого в английский язык.

Лагерь расположен на территории колледжа Västra Nylands folkhögskola, который охраняется 24/7. В распоряжении отдыхающих современные спортивные и танцевальные залы, собственный театр, уютные корпуса квартирного типа. 

Что входит в стоимость путевки:

  • проживание в номерах-квартирах по 2 человека;
  • 5-ти разовое питание «шведский стол»;
  • занятия английским и сертификат об окончании с достигнутым уровнем;
  • wi-fi на всей территории;
  • экскурсия в Хельсинки;
  • трансфер.

Обратите внимание, что билеты в аквапарк, музеи, ski-pass и прокат оборудования оплачивается отдельно (примерно 80 евро).

Также самостоятельно клиент оформляет визу (консульский сбор) и страховку от несчастного случая. 

В лагере нет врача, но не стоит пугаться: абсолютно все сотрудники обучены правилам оказания первой медицинской помощи. В крайних ситуациях используется мед. страховка, по которой мы оперативно обращаемся в больницу, предварительно связавшись с родителями.

 

Даты заездов

Стоимость путевки

Весенний лагерь в г. Карьяа (7-17 лет)

21 марта - 28 марта 2020 (8 дней)

550 € (оплата на месте) 

+ 12500 руб. (трансп. и орг. расходы) 

Евроклуб

Как лучше всего отвлечься от учебных будней и длинной зимы? Конечно, поехать на свежий воздух, пообщаться со сверстниками, поучаствовать в активных играх, пообщаться с интересными людьми! А совместить все это можно в чудесном месте – в детском лингвистическом лагере Евроклуб.

Евроклуб находится совсем недалеко от Москвы, на базе детского оздоровительного лагеря в Истринском районе. Закрытая, охраняемая и ухоженная территория, современные корпуса, чистый воздух и здоровый сон – далеко не все прелести, которые ждут юных гостей лагеря. 

В насыщенную на событиями недельную программу очень грамотно включены занятия английским языком. Проходят они обязательно с носителями языка. Организаторы лагеря постарались на славу – ни один день не будет скучным и похожим на предыдущий:

  • каждый день имеет свою тему: это может быть день бизнеса, день волшебства, день викингов, день, посвященный какой-либо стране;
  • проводится масса спортивных и развлекательных мероприятий;
  • дети участвуют в квестах, ролевых играх, концертах;
  • в лагере есть крытый бассейн, оборудованные спортивные площадки;
  • сюрприз от педагогов-организаторов, которые готовят специальную тематическую программу и многое-многое другое.

В отряды детей распределяют по возрастам, но если у вас есть конкретное пожелание, то этот момент стоит уточнять в офисе при подаче заявки.

Что входит в стоимость путевки:

  • организованный трансфер в обе стороны;
  • 5-ти разовое сбалансированное питание;
  • занятия английским;
  • развлекательная и спортивная программа (для детей 6-9 лет и отдельная для 10-ти лет и старше);
  • проживание в комнатах по 3-4 человека;
  • мед. обслуживание и страховка.

Лазертаг, бассейн, граффити и галокамера оплачиваются отдельно. 

За безопасность детей можно не переживать: территория Евроклуба охраняется 24/7, на 10-12 человек приходится по 1-2 взрослому (вожатому). 

Больше информации,  а также фотографии, отзывы, бронирование путевок на официальном сайте лагеря.

 

Даты заездов

Стоимость путевки

Евроклуб

22 марта - 28 марта 2020

5 апреля - 11 апреля 2020

35000 руб.

Start Up Camp

Повезло современным детям – у них есть отличная возможность попасть в наикрутейшее место – Start Up Camp. Это не просто языковой лагерь, это место, где ваш ребенок получит очень нужные в наше время навыки:

  • финансовая грамотности и маркетинг – дисциплины, которые, к сожалению, не преподают в школе;
  • способность мыслить стратегически;
  • работа в команде;
  • съемка видеороликов (пользуется особой популярностью, т. к. 99% современных детей мечтают стать известными блогерами);
  • для жаждущих мирового признания – экспресс-курс актерского мастерства и многое-многое другое.

Лагерь находится в 22-х км от Москвы, на базе отдыха «Елочки». Здесь очень опрятная территория с различными спортивными площадками, собственным бассейном, современные корпуса с уютными номерами, круглосуточная охрана и свой медицинский центр. Все для идеального отдыха.

В стоимость включено:

  • трансфер;
  • проживание в комнате на 2-3 человека;
  • питание «шведский стол»;
  • развлекательные мероприятия;
  • ежедневные занятия английским языком с носителем;
  • мастер классы, квесты, шоу, ролевые игры, бассейн.
 

Даты заездов

Стоимость путевки

Start Up (дети 8-16 лет)

22 марта - 28 марта 2020 г. (7 дней)


05 апреля - 11 апреля 2020 г. (7 дней)

23990 руб.

10000 руб. – оплата при бронировании, остальное – не позднее 14 дней до заезда 

E-Camp

А ваш ребенок знает, кто такой Doctor Who? Да, конечно, знает! Один из самых популярных и продолжительных сериалов канала BBC. Вот по мотивам любимого многими сериала и создан языковой лагерь E-Camp. 

Всего в 40 км от Москвы, в современном парк-отеле в Истринском районе (реновация 2019 года) ваш ребенок окунется в атмосферу, о которой долго еще будет с упоением рассказывать. 

Главные преимущества лагеря E-Camp:

  • квалифицированные преподаватели из UK и USA с международными сертификатами CELTA и TEFL;
  • закрытая территория и круглосуточная охрана;
  • качественная и продуманная программа обучения с грамотным распределением по основным аспектам языка;
  • огромное разнообразие видов деятельности (бассейн, мастер-классы, дискотеки, прогулки, спортивные мероприятие, интерактив, творчество и многое другое).

В стоимость входят:

  • проживание в 2-3-х местных номерах;
  • 5-ти разовое питание «шведский стол»;
  • страховка от несчастного случая и мед. обслуживание 24/7;
  • учебная программа в соответствии возрасту;
  • развлекательные и спортивные мероприятия.

Обратите внимание, что трансфер оплачивается отдельно. С детьми возраста 10-17 лет занимаются носители языка, 6-9 лет – русскоязычные преподаватели.

 

Даты заездов

Стоимость путевки

E-Camp (6-17 лет)

22 марта - 28 марта 2020 г.


29 марта - 4 апреля 2020 г.

28500 руб.


26500 руб.

Submarine Camp

Хвойный лес, чистый воздух, комфортное размещение – все это и не только ждет вашего ребенка в лингвистическом лагере Субмарина. Расположен он в Нижегородской области на территории загородного отеля «Дубки». 

Здесь созданы действительно все условия для детского отдыха (и учебы):

  • современные корпуса с номерами максимум на 5 человек;
  • полноценное питание;
  • традиционные лагерные активности: костер, квесты, мастер классы, спортивные состязания;
  • спортивные мероприятия на оборудованных площадках: крытые залы для баскетбола, футбола, волейбола, современный бассейн и многое другое.

Но главное – это то, что во все эти активности и живое детское общение грамотно «вплетены» ежедневные занятия английским языком: 2 часа в день и практики, и теории. Проводят их русскоязычные преподаватели и носители языка.

В стоимость отдыха включены:

  • питание и проживание;
  • все учебные и внеучебные мероприятия;
  • круглосуточная охрана (лагерь находится на закрытой территории);
  • мед. обслуживание и страховка;
  • личное портфолио;
  • трансфер в обе стороны (для жителей Москвы – оплачивается дополнительно).
 

Даты заездов

Стоимость путевки

Submarine Camp (дети 7-16 лет)

22 марта - 28 марта 2020 г.

22300 руб. при оплате до 23.02.2020


23800 руб. после 23.02.2020 


Есть оплаты частями, полная оплата – не позднее, чем за месяц до начала смены.

Языковой лагерь «Умные каникулы»

Лагерь «Умные каникулы» предлагает своим гостям с головой погрузиться в английский язык и загородный отдых. Здесь есть свой строгий режим, но не пугайтесь, – он языковой: с 10:20 и до 17:00 – это время, когда все разговаривают исключительно на английском. Такой метод помогает снять языковой барьер и максимально быстро развить коммуникативные навыки неродного языка.

«Умные каникулы» расположен в живописнейшем месте, в 80-ти км от Санкт-Петербурга, в ДОЛ «Голубое озеро» (район пос. Цвелодубово). Здесь ребенка ждут все прелести жизни в лагере:

  • живое общение со сверстниками;
  • масса спортивных и развлекательных мероприятий (на территории есть игровые площадки, спортивный зал и стадион, концертный и танцевальный залы);
  • полноценное питание 5 р./день;
  • чуткий персонал и вожатые;
  • фото и видео сопровождение на память о поездке.

На территории ведется видеонаблюдение и круглосуточная охрана – за безопасность детей переживать не стоит. 

В стоимость включены:

  • трансфер из Санкт-Петербурга и обратно;
  • питание;
  • проживание в комнатах по 4-5 человек;
  • занятия английским (16 часов);
  • «внеклассные» мероприятия;
  • страховка от несчастного случая.
 

Даты заездов

Стоимость путевки

Умные каникулы (дети 7-17 лет)

22 марта - 28 марта 2020 г.

18100 руб. с дотацией


23996,80 руб. полная стоимость

Весенний языковой лагерь для детей школы CREF

Языковой центр CREF ждет своих учеников на весенние смены лагеря. Стоит отметить для себя этот вариант отдыха и обучения, если нет возможности выезжать за пределы города. Лагерь проходит на базе самой школы – в центре Москвы, недалеко от метро Лубянка.

CREF предлагает следующую программу:

  • общение с носителями языка;
  • экскурсии и выездные мероприятия (в пределах Москвы);
  • подготовка проекта, связанного с темой смены «Времена года».

В стоимость путевки входят занятия (3 в день) и запланированные экскурсии.

 

Даты смен

Стоимость путевки

CREF (дети 8-12 лет)

23 марта - 27 марта 2020 г.


6 апреля - 10 апреля 2020 г.

15000 руб.

Malina Camp

Весенние каникулы в Финляндии – ну не красота ли? Особенно, когда они проходят на свежем воздухе в окружении сверстников и влюбленных в свою работу вожатых и преподавателей.

Malina Camp находится в д. Пункахарью, Финляндия. Тематика смены 2020 г. – мода, телевидение, искусство и все, что с ними связано. Так что все, кому это близко и интересно – welcome!

В стоимость путевки входят:

  • проживание в номерах на 4 человека;
  • 5-ти разовое питание;
  • ежедневные 3-х часовые занятия английским языком, в том числе и с носителями языка;
  • развлекательная программа и подарки.

Дополнительно необходимо оплатить: трансфер и экскурсии. Персонал лагеря обучен первой медицинской помощи, в случае серьезного заболевания или травмы – ребенок отправляется в больницу или домой. Также стоит отметить, что Финляндия – страна с низким уровнем преступности, так что за безопасность детей тоже переживать не стоит. 

 

Даты смен

Стоимость путевки

Malina Camp (дети 12-17 лет)

22 марта - 29 марта 2020 г.

31500 руб.

English Fun

В этом году темой весенней смены в лагере English Fun будет работа в команде. Так что, если вы хотите, чтобы ребенок научился взаимодействию со сверстниками, узнал, как можно развить в себе лидерские качества, найти единомышленников и двигаться к намеченной цели, невзирая на препятствия, – то вам точно сюда! 

English Fun расположен на базе отдыха «Красная гвоздика» в Подмосковье, в одном из самых чистых районов, вдалеке от грязных и серых дорог. 

Жизнь в лагере организована на 5 с «плюсом»:

  • 4-х местное размещение;
  • питание 4 раза в день;
  • насыщенная программа (мастер-классы, дискотеки, спортивные мероприятия);
  • занятие английским с носителем языка в соответствии с возрастом и уровнем;
  • посещение бассейна (находится на территории);
  • мед. обслуживание 24/7 и охраняемая закрытая территория.

Трансфер до лагеря и обратно также включен в стоимость путевки.

 

Даты смен

Стоимость путевки

English Fun (дети 8-17 лет)

24 марта - 30 марта 2020 г.

32500 руб.

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