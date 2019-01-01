Урок 5/5
A/An или The?
Сравнение случаев употребления определенного и неопределенного артиклей
Сравнение случаев употребления определенного и неопределенного артиклей
Итак, мы рассмотрели основные значения артиклей и случаи их употребления. Без четкого понимания основных правил будет трудно усвоить остальной материал.
Для закрепления основного материала ознакомьтесь с таблицей:
|He's a manager. - Он - менеджер.
(Т.е. мы относим его к группе людей такой профессии, он - один из этой группы)
|The manager made a report. - Менеджер (мы знаем, какой именно, он уже упоминался) сделал доклад (какой-то доклад).
|It isn't easy to write a good composition. - Написать хорошее сочинение нелегко.
|The composition was very interesting. - Сочинение (то сочинение , о котором уже говорилось или которое подразумевается) было интересным.
|A sales representative made some comments. - Торговый представитель (один из нескольких присутствовавших, один из группы) сделал несколько замечаний.
|The comments were not very important. - Замечания (именно те, которые уже упоминались) были не очень важными.
|There is an English-Russian dictionary on the shelf. - Словарь (словарь принадлежит к классу книг, то есть является одной из них) находится на полке.
|The dictionary you are looking for is on the shelf. - (Тот) словарь, который ты ищешь, - на полке. (т.е. здесь имеется в виду определенный словарь)
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