There is an English-Russian dictionary on the shelf. - Словарь (словарь принадлежит к классу книг, то есть является одной из них) находится на полке.

The dictionary you are looking for is on the shelf. - (Тот) словарь, который ты ищешь, - на полке. (т.е. здесь имеется в виду определенный словарь)