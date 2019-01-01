He's a manager. - Он - менеджер.

(Т.е. мы относим его к группе людей такой профессии, он - один из этой группы) The manager made a report. - Менеджер (мы знаем, какой именно, он уже упоминался) сделал доклад (какой-то доклад).

It isn't easy to write a good composition. - Написать хорошее сочинение нелегко. The composition was very interesting. - Сочинение (то сочинение , о котором уже говорилось или которое подразумевается) было интересным.

A sales representative made some comments. - Торговый представитель (один из нескольких присутствовавших, один из группы) сделал несколько замечаний. The comments were not very important. - Замечания (именно те, которые уже упоминались) были не очень важными.