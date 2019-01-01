Урок 4/5
Артикль The
Определенный артикль.The Его употребление.
Определенный артикль.The Его употребление.
В русском языке нет артиклей, и значение определенности передается с помощью указательных местоимений или порядка слов. Поэтому при переводе на русский язык определенный артикль часто передается указательным местоимением этот, тот и др.
Определенный артикль употребляется с абстрактными и не абстрактными существительными, исчисляемыми и неисчисляемыми, в единственном и множественном числе. Несмотря на кажущуюся свободу употребления, определенный артикль используется в строгом соответствии со множеством правил.
Определенный артикль употребляется:
когда из ситуации или контекста четко ясно, что речь идет именно об этом определенном предмете.
Where are the keys? (Ключи от двери нашей квартиры)
Open the door, please. (Больше дверей по близости нет)
когда предмет уже упоминался в разговоре, тексте.
Look, a cat (какая-то кошка / представитель семейства кошачьих) is sitting on the bench.
I think the cat (та самая кошка на скамейке, о которой только что шла речь) is hungry.
На данном примере ясно видна роль обоих артиклей.
когда у существительного есть уточняющее определение, которое может быть выражено:
придаточным предложением:
You are the man we are looking for. (Ты тот человек, которого мы ищем)
часто перед словами very, right/left, wrong, only, main, last, next, same, previous.
The main entrance is closed now.
It is the last chance to correct the mistake.
как правило, с обстоятельством места:
My friend spends a lot of time in the gym.
По языковой традиции ряд существительных в притяжательном падеже обозначают те места (обстоятельство места), где обычно оказывают услуги населению. Эти существительные всегда употребляются с определенным артиклем: at the doctor's, at the baker's, at the chemist's...
We need to take our dog to the vet's. (Нам необходимо отвезти нашу собаку к ветеринару).
с фразами, обозначающими тип географического ландшафта: in the city, in the country, in the forest, at the seaside, in the desert, in the jungle.
They want to go to the country this weekend.
There is not much water in the desert.
Перед существительным, обозначающим вещество в конкретном количестве или в определенном месте в данной ситуации:
It's such a blessing to see this a few times a year.
Перед абстрактным существительным при наличии определения, придающего объекту дополнительные характеристики.
He lived a good life.
Перед исчисляемым существительным в единственном числе + such, quite, rather, most:
2013 was such a good year.
В значении один перед исчисляемым существительным, когда речь идет о времени:
Where is the milk?
После местоимений с предлогом of (some of, any of, little of, many of, few of и др.):
I don't know if I'll ever come back to some of the countries we've been to.
Перед прилагательными и причастиями, которые употребляются в качестве существительных:
It will help the sick get better.
Перед названиями стран, включающих в себя нарицательные существительные (federation, union, state, republic и др.), и групп островов (the Canaries).
You made my last month in the USA a memorable one.
Перед существительными mountains, country (сельская местность), sea, seaside, если речь идет об общих понятиях:
This is another picture of the country I'm living in now.
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