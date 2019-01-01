В русском языке нет артиклей, и значение определенности передается с помощью указательных местоимений или порядка слов. Поэтому при переводе на русский язык определенный артикль часто передается указательным местоимением этот, тот и др.

Употребление

Определенный артикль употребляется с абстрактными и не абстрактными существительными, исчисляемыми и неисчисляемыми, в единственном и множественном числе. Несмотря на кажущуюся свободу употребления, определенный артикль используется в строгом соответствии со множеством правил.

Определенный артикль употребляется: