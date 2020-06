We need to take our dog to the vet's . (Нам необходимо отвезти нашу собаку к ветеринару).

По языковой традиции ряд существительных в притяжательном падеже обозначают те места (обстоятельство места), где обычно оказывают услуги населению. Эти существительные всегда употребляются с определенным артиклем: at the doctor's, at the baker's, at the chemist's...

My friend spends a lot of time in the gym.

с фразами, обозначающими тип географического ландшафта: in the city, in the country, in the forest, at the seaside, in the desert, in the jungle.