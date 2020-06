Артикль - особая часть речи в английском языке. Употребление артикля может быть непривычным для начинающих, так как аналогии артиклю в русском языке нет. Артикли относятся к группе определителей существительных. Наряду с указательными, притяжательными и неопределенными местоимениями, артикли передают значение (не)определенности имени существительного. Вышеупомянутые определители, в отличие от артикля, присутствуют в русском языке: my book (моя книга), that car (та машина), some guy (какой-то парень).

Артикли несут значительную смысловую нагрузку, как при непосредственном использовании в речи, так и при переводе. Употребление артиклей регулируется множеством правил, которые основываются на логике и на языковой традиции. В данном уроке мы ознакомимся со всеми артиклями и рассмотрим основные случаи их употребления.

В английском языке существует три вида артикля: неопределенный (indefinite) a/an, определенный (definite) the и так называемый нулевой (zero) артикль.

Для большего понимания назначения артикля обратимся к истории его происхождения. Неопределенный артикль a/an произошел от древнеанглийского числительного "один", а определенный артикль the берет свое начало от древнеанглийского указательного местоимения "тот".

Положение артикля

Артикль, как и остальные определители, относится только к существительным и ставится непосредственно перед существительными, или перед прилагательным(и), которое относится к определяемому существительному:

This is a picture.

This is a very beautiful picture.

The film is interesting.

The new film is interesting.

Если у существительного уже есть определитель, то в этом случае артикль не употребляется.