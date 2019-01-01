Урок 2/5
Неопределенный артикль a / an в английском языке
Формы неопределенного артикля. Его значение и употребление
Формы неопределенного артикля. Его значение и употребление
Неопределенный артикль имеет две формы как в написании, так и в произношении:
A [ ə ] - ставится перед согласными буквами (и буквой h, когда она произносится: a house)
An [ ən ] - ставится перед гласными буквами (и буквой h, когда она не произносится: an hour [ ən auə]
He is a lazy pupil.
Take an apple.
Если учесть происхождение неопределенного артикля (от древнеанглийского существительного "один"), то станет понятно, что данный артикль употребляется только с существительными в единственном числе. Более того, он употребляется только с исчисляемыми существительными: a car, an apple, a house.
Также неопределенный артикль употребляется в восклицательных предложениях, начинающихся с What, перед исчисляемыми существительными в единственном числе. Обратите внимание, что в этих предложениях отсутствует сказуемое:
What a nice day!(Какой хороший день!) What a beautiful woman!(Какая красивая женщина!) What an unbelievable meeting!(Какая невероятная встреча!)
Но:
What good weather!(Какая хорошая погода!)
(Со словом weather никогда не употребляется неопределенный артикль)
Значения неопределенного артикля:
Неопределенный артикль относит предмет к классу ему подобных, делая его представителем этого класса.
A clever dog doesn't bark all the time. Умная собака не лает все время. (Животное принадлежит к классу собак).
A cosmonaut is a very healthy man. Космонавт - очень здоровый человек. (Человек, который принадлежит к этой профессии).
Выражение единичности особенно очевидно при выражении мер длинны, веса, расстояния, времени.
My father drinks a liter of beer every day.(Мой отец выпивает один литр пива в день)
A meter of cable is not enough.(Одного метра кабеля недостаточно.)
Примечание
Хотя неопределенный артикль и выражает единичность, его не всегда можно заменить на числительное one.
Сравните:
He is a nice boy. - He is one nice boy.
You look like an idiot. - You look like one idiot.
В предложениях неопределенный артикль употребляется перед существительными, которые до этого раньше не упоминались и называются впервые.
He is a rich man. He has a big house, an expensive car and two Harley Davidsons.
Он принадлежит к классу богатых людей. - Он один из богатых людей. У него есть какой-то (один из) большой дом, какая-то (одна из) дорогая машина и два Харлей Девидсона.
Очень часто неопределенный артикль употребляется в устойчивых словосочетаниях. То есть в этих сочетаниях форма артикля - величина постоянная:
To be a success
To have a look
To have a good time
Также неопределенный артикль употребляется в восклицательных предложениях, начинающихся с What, перед исчисляемыми существительными в единственном числе. Обратите внимание, что в этих предложениях отсутствует сказуемое.
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