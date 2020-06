Неопределенный артикль имеет две формы как в написании, так и в произношении:

A [ ə ] - ставится перед согласными буквами (и буквой h, когда она произносится: a house)

An [ ən ] - ставится перед гласными буквами (и буквой h, когда она не произносится: an hour [ ən auə]

He is a lazy pupil.

Take an apple.

Употребление

Если учесть происхождение неопределенного артикля (от древнеанглийского существительного "один"), то станет понятно, что данный артикль употребляется только с существительными в единственном числе. Более того, он употребляется только с исчисляемыми существительными: a car, an apple, a house.

Также неопределенный артикль употребляется в восклицательных предложениях, начинающихся с What, перед исчисляемыми существительными в единственном числе. Обратите внимание, что в этих предложениях отсутствует сказуемое:

What a nice day!(Какой хороший день!) What a beautiful woman!(Какая красивая женщина!) What an unbelievable meeting!(Какая невероятная встреча!)

Но:

What good weather!(Какая хорошая погода!)

(Со словом weather никогда не употребляется неопределенный артикль)

Значения неопределенного артикля:

Неопределенный артикль относит предмет к классу ему подобных, делая его представителем этого класса. A clever dog doesn't bark all the time. Умная собака не лает все время. (Животное принадлежит к классу собак).

A cosmonaut is a very healthy man. Космонавт - очень здоровый человек. (Человек, который принадлежит к этой профессии). Выражение единичности особенно очевидно при выражении мер длинны, веса, расстояния, времени. My father drinks a liter of beer every day.(Мой отец выпивает один литр пива в день)

A meter of cable is not enough.(Одного метра кабеля недостаточно.)

Примечание

Хотя неопределенный артикль и выражает единичность, его не всегда можно заменить на числительное one.

Сравните:

He is a nice boy. - He is one nice boy.

You look like an idiot. - You look like one idiot.

В предложениях неопределенный артикль употребляется перед существительными, которые до этого раньше не упоминались и называются впервые.

He is a rich man. He has a big house, an expensive car and two Harley Davidsons.

Он принадлежит к классу богатых людей. - Он один из богатых людей. У него есть какой-то (один из) большой дом, какая-то (одна из) дорогая машина и два Харлей Девидсона.

Очень часто неопределенный артикль употребляется в устойчивых словосочетаниях. То есть в этих сочетаниях форма артикля - величина постоянная:

To be a success

To have a look

To have a good time

