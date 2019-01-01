Урок 5/5
Can-could
Прошедшее время глагола can. Употребление
Прошедшее время глагола can. Употребление
У модального глагола Can существует единственная временная форма, которая соотносится с Прошедшим Простым Временем, это - could [k u d]. Все типы предложений с этой формой образуются аналогично can. Эта форма также является самодостаточной в плане образования отрицательных и вопросительных предложений.
Помимо своего основного значения "мог/ могла/ могло", could также переводится как "можетможемможно", то есть будущим временем. Будущее время определяется исключительно ясным контекстом.
I think, we could do it tomorrow.
Я думаю, мы можем сделать это завтра.
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|could
|travel
|abroad
|last summer
|We
|You
|They
|She
|He
|It
|change
|your life
|1
|2
|3
|4
|5
|I
|could not
|travel
|abroad
|last summer
|We
|You
|They
|She
|He
|It
|change
|your life
Краткая отрицательная форма couldn't.
|1
|2
|3
|4
|5
|Could
|I
|know
|about it
|beforehand?
|We
|You
|They
|He
|She
|It
|hurt
|you?
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|What
|could
|I
|do
|with
|this cat?
|Where
|we
|find
|the keys?
|When
|they
|come?
|How
|it
|happen?
|1
|2
|3
|4
|5
|What
|could
|bring
|him
|here?
|Who
|find
|the truth?
Could также употребляется в вежливых просьбах фраз-клише, и часто переводится сослагательным наклонением.
Could you show me the way to the theatre, please?
Не могли бы вы мне показать дорогу к театру?
Пожалуйста, покажите мне дорогу к театру.
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