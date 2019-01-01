У модального глагола Can существует единственная временная форма, которая соотносится с Прошедшим Простым Временем, это - could [k u d]. Все типы предложений с этой формой образуются аналогично can. Эта форма также является самодостаточной в плане образования отрицательных и вопросительных предложений.

Помимо своего основного значения "мог/ могла/ могло", could также переводится как "можетможемможно", то есть будущим временем. Будущее время определяется исключительно ясным контекстом.

I think, we could do it tomorrow.
Я думаю, мы можем сделать это завтра.

Утвердительное предложение

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I could travel abroad last summer
We
You
They
She
He
It change your life  

Отрицательное предложение

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I could not travel abroad last summer
We
You
They
She
He
It change your life  

Краткая отрицательная форма couldn't.

Общие вопросы

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Could I know about it beforehand?
We
You
They
He
She
It hurt you?  

Специальные вопросы

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What could I do with this cat?
Where we find the keys?  
When they come?    
How it happen?    

Вопрос к подлежащему

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What could bring him here?
Who find the truth?  

Could также употребляется в вежливых просьбах фраз-клише, и часто переводится сослагательным наклонением.

Could you show me the way to the theatre, please?
Не могли бы вы мне показать дорогу к театру?
Пожалуйста, покажите мне дорогу к театру.

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