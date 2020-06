У модального глагола Can существует единственная временная форма, которая соотносится с Прошедшим Простым Временем, это - could [k u d]. Все типы предложений с этой формой образуются аналогично can. Эта форма также является самодостаточной в плане образования отрицательных и вопросительных предложений.

Помимо своего основного значения "мог/ могла/ могло", could также переводится как "можетможемможно", то есть будущим временем. Будущее время определяется исключительно ясным контекстом.

I think, we could do it tomorrow.

Я думаю, мы можем сделать это завтра.

Утвердительное предложение

1 2 3 4 5 I could travel abroad last summer We You They She He It change your life

Отрицательное предложение

1 2 3 4 5 I could not travel abroad last summer We You They She He It change your life

Краткая отрицательная форма couldn't.

Общие вопросы

1 2 3 4 5 Could I know about it beforehand? We You They He She It hurt you?

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 6 What could I do with this cat? Where we find the keys? When they come? How it happen?

Вопрос к подлежащему

1 2 3 4 5 What could bring him here? Who find the truth?

Could также употребляется в вежливых просьбах фраз-клише, и часто переводится сослагательным наклонением.