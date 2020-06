В прошедшем простом времени глагол to be имеет два варианта спряжения was и were. Was употребляется с существительными в единственном числе, were - с существительными во множественном числе. С местоимением you, которое может переводиться как вы и ты, используется только were.

Утвердительное предложение

Глаголы was/ were не образует кратких форм в утвердительных предложениях!

yesterday

1 2 3 4 5 6 I was so happy She He It very cold last night We were in the park four days ago You They

В утвердительных предложениях встречаются составные именные сказуемые, которые обычно состоят из двух частей. Первая часть - это глагол в соответствующей временной форме, вторая часть - глагол в форме инфинитива с частицей to. Аналогичные глагольные формы имеются и в русском языке, поэтому в данном случае удобно ориентироваться по переводу.

I was glad to meet you.

Я был рад встретиться с вами. It was great to see my former classmates. Было здорово увидеть моих бывших одноклассников.

Отрицательные предложения

В отрицательных предложениях часто используется краткая отрицательная форма: was+not= wasn't, were+not= weren't.

1 2 3 4 5 6 Полная форма Краткая форма I was not wasn't happy about the marks for the test She He It a difficult task We were not weren't at the party You They

Отрицательные предложения с составными именными сказуемыми также возможны.

They were not happy to hear the news.

I wasn't sorry to quit my job.

Общие вопросы

1 2 3 4 5 Was I polite with the customer? She He It Hot On weekends Were we busy at work? You They

Ответ на общий вопрос такой же, как и в Present Simple.

Was it a good party? - Yes, it was/ No, it wasn't (was not).

Were they friends? - Yes, they were/ No, they weren't (were not).

Специальные вопросы

1 2 3 4 5 6 What was the weather like yesterday? Where were you last night? When was she very happy? How many times were you there? Why were the children so rude to the stranger?

Вопросы к подлежащему

1 2 3 4 5 Who was present at the lesson? What was incorrect?

В данном типе вопроса глагол to be может употребляться и во множественном числе:

Who were those people?

What were his words about?

В вопросах часто употребляются составные именные сказуемые.

Were you glad to see me again?

When was he ready to help his parents?

Who was lucky to see this movie first?

Примечание

Наречия частотности, как и в Present Simple, обычно ставятся после глагола to be.

We are usually at home in the evening.

He wasn't often rude to the children.

Were you always on our side?

Если в предложении стоит наречие never, то других отрицаний ставить не нужно!