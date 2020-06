Термин на английском языке Термин на русском языке Примеры Комментарии

adjective прилагательное big, nice, yellow, old

adverb наречие quickly, now, there

affirmative sentence = statement утвердительное предложение I like football.

(Я люблю футбол.) Бывают еще вопросительные предложения (questions) и отрицательные предложения (negative sentences)

articles артикли a(an), the Употребляются пред существительными или перед сочетаниями «прилагательное + существительное». Относятся к служебным частям речи, на русский язык не переводятся.

auxiliary verb вспомогательный глагол do, does, is, are и ряд других в предложениях

Do you play tennis? (Вы играете в теннис?)



He doesn't speak English.(Он не говорит по-английски)



She is eating a cheese sandwich. (Сейчас она ест бутерброд с сыром.) Вспомогательные глаголы образуют глагольные времена. Они не имеют самостоятельного значения, соответственно не переводятся и показывают только время, лицо, число, залог и пр.

conjunction союз and, but, because

consonant согласный звук или согласная буква [b], [s], [d]

b, c, d

contractions сокращенные формы I'm, he's, don't Сокращенные формы обычно употребляются в устной речи и при неформальной переписке. В официальной корреспонденции их следует избегать.

countable noun исчисляемое существительное a book , three pens , a car

demonstrative pronouns указательные местоимения Are these your friends? Those are my friends.

future будущее время I will do it. (Я это сделаю.)



We are going to Paris. (Мы едем в Париж.)

imperative sentence повелительное наклонение Open the door. (Открой дверь)



Don't worry. (Не беспокойся.)

-ing form форма с окончанием -ing going, swimming

indefinite pronouns неопределенные местоимения I have some questions.

Are there any CDs on the table?

infinitive инфинитив (to) go, (to) play Это начальная форма глагола

interrogative sentence Вопросительное предложение Are you a student?

Do you speak English?

negative sentence отрицательное предложение I do not like football. (Я не люблю футбол.)



He isn't at the office. (Его нет в офисе.)

noun существительное girl, money, house

object дополнение (в предложении) a picture в предложении I see a picture . (Я вижу картину.)

past прошедшее время We went to the cinema yesterday. (Мы ходили вчера в кино.)



We were eating when John called . (Мы ели, когда Джон позвонил.)

plural множественное число girls, books, children, men

possessive adjectives притяжательные прилагательные my pencil, his book, their house Всегда стоят перед существительным, к которому они относятся. Это существительное ВСЕГДА должно присутствовать (сравните с possessive pronouns)

possessive nouns существительные в притяжательном падеже John's book, my father's car (книга Джона, машина моего отца) Отвечают на вопросы «Чей?», «Чья?», «Чьи?». В притяжательном падеже могут быть только одушевленные существительные.

possessive pronouns притяжательные местоимения This dog is mine . (Эта собака - моя.)

That car is theirs . (Эта машина - их.) После них существительные НИКОГДА не ставятся. (сравните с possessive adjectives)

prepositions предлоги in, at, on и др.

present настоящее время I often work on Saturday. (Я часто работаю по субботам.)



Where are you going ? (Куда ты идешь?)

pronouns местоимения I, he, myself, themselves, me

regular verbs правильные глаголы played, danced, translated Это глаголы, образующие Past Simple и Past Participle путем прибавления окончания ed

singular nouns существительные в единственном числе girl, book, child, man

subject подлежащее (в предложении) John в предложении John likes tennis. (Джон любит теннис.)

uncountable noun неисчисляемое существительное milk, sugar, bread, information

verb глагол go, think, write