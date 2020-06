Как пополнить словарный запас более, чем в 3 раза, не заучивая? Взять на вооружение этот метод и – вуаля! Вокабуляр увеличился на глазах.

Этот способ – словообразование. Как это работает на существительных?

Кратко – о главном

Обычно тема изучается до бесконечности долго. Есть метод более эффективный: охват всего «пазла» единовременно. Увидев чёткую картину, можно легко, без негатива дорабатывать мелочи.

Итак, образование имён существительных в английском языке предполагает умения:

конвертировать существительное из глагола и наоборот; пользоваться аффиксами; ставить иначе ударение; заменять согласную в корне; образовывать сложные слова.

Многие не предполагают, сколько слов УЖЕ знают. Просто не умеют грамотно пользоваться этим богатством.

Научившись 5 навыкам, можно обращаться к словарю лишь для того, чтобы свериться с ним.

1. Конверсия

Существительное в английском связаны с глаголом интересным образом: они могут быть одним и тем же словом. Такой способ называется конверсия.

Это первый навык. Пользуясь им, легко догадаться о переводе 60 % английских слов. Причём, конвертироваться глаголы способны не только в существительные, но и в прилагательные.

Примеры ниже помогут понять явление конверсии.

Пример: love = любить/любовь.

Глагол Слово-конвергент Существительное мечтать, грезить dream сон, мечта называть name имя, название поднимать lift лифт, подъёмник отправлять mail почта доить milk молоко поливать water вода возражать mind ум, мнение

Многих смущает, что в переводе на русский оба слова не являются однокоренными. Но ведь язык – другой.

Забавно, но англичане создавали его для себя! Для носителей это абсолютно однокоренные слова: to milk – milk (доить - молоко), to name – name (называть - имя).

2. Аффиксация

Это «страшное» слово означает суффиксы плюс приставки. Все приставки бывают двух типов: отрицательные и «значимые».

С отрицательными знакомство уже состоялось через заимствования: дисфункция, антиспам, дефляция. Значимые - разные по смыслу, но логике поддаются.



Приставки

2 группы приставок позволят без словаря найти значение слова по контексту.

Если учить значение каждой приставки по отдельности – мозг начинает паниковать, он ищет нужный алгоритм.

На это уходит время, и речь замедляется.

А главное – пропадает желание вообще заниматься языком.

Пример: все знают приставки «дис-», «де-», «анти-». Но почему-то не замечают их в английском языке!

Важная деталь: большинство отрицательных приставок существительных работают с глаголами.

Отрицательные приставки

Приставка Примеры anti-

Antistress, antipode, antispam. dis- Disharmony, disqualification. de- Depiction, departation. mis- Misfortune, misunderstanding. se- Sedition, separation. non- Nonconformist, nonstop.

Значимые приставки

Большинство присутствуют в родном языке, в заимствованиях.

Проверить навык образования имён существительных в английском языке можно по словарю, но после самостоятельной попытки.

Например, образовать слова: дисквалификация, псевдонаука, профессионал, экстраординарность, гиперактивный и другие. Такие тренировки приносят удовольствие и помогают понять язык.

Тип приставки Примеры приставок вовлечённости Anti-, co-, con-, contra-, vice-. порицания Dis-, dys-, eu-, extra-, mal-, meta-, mis-, pro-, proto-,pseudo-. числительные A- или an-, ambi-, arch-, bi-, di-, mono-, multi-, oligo-, omni-, pan-, poly-, tri-, uni-. времени

Ante-, fore-, neo-, post-, pre-, pro-, re-. меры Crypto-, hyper-, hypo-, is-, iso-, macro-, micro-, mid-, semi-, ultra-. местоположения Ab- или a- или abs- , ad-, ana-, apo-, cata-, circum-, counter-, de-, dia-, ecto-, exo-, en-, endo-, epi-, ex-, ec-, е-, in-, infra-, inter-, ob-, para-, per-, peri-, pro-, pros-, retro-, sub-, super-, sur-, syn-, trans-, tres-, tra.

* «Значимые» - авторская терминология, даётся для общего обозначения приставок, которые определяют разные оттенки значений.

Приведённый список не полный, включены популярные и частотные приставки.

Суффиксы

По цели их несколько. В сравнении с русским языком суффиксов в английском языке немного.

По-русски у каждой профессии суффикс свой. Например, монтажник, шахтёр, журналист, учитель, доктор, бурильщик, санитар и т.д. .

По-английски - выбор между четырьмя.

Тип суффикса Значение Примеры -ist, -er, -or профессия или предмет, производящий действие

Pianist, physicist, trainer, provider, cutter, translator, inventor. -ee лицо, на которое направлено действие Addressee, employee, payee. -ism

(-изм) Abstractionism, criticism, atheism. -ian национальность, иногда профессии Russian, Ukrainian, electrician, technician.

-age, -ure, -ance, -dom, -hood, -ship, -sion/-tion, -ment, -ness абстрактные понятия

Breakage, pleasure, resistance, freedom, motherhood, leadership, protection, payment, darkness. -ing действие

Eating, reading, scanning, playing.



3. Ударение

Образование имён существительных всегда тесно связано с глаголом. Меняя ударение в глаголе – получим существительное.

И - наоборот. Отличия: у существительных ударный слог обычно первый, у глаголов – второй.

Существительное Глагол conflict to conflict export to export record to record suspect to suspect import to import present to present

4. Смена согласной

В существительных стоит обычно глухая согласная, в глаголах – звонкая.

Существительное Глагол belief believe advice advise life live

5. Словосложение

Каждый школьник знает слова «бойфренд» и «чокопай». Когда два слова служат единым целым, они пишутся либо слитно, либо через дефис. Этот способ словообразования называют словосложением.

eyelash green-eyed haircut boyfriend

girlfriend

well-dressed old-fashioned

Дополнительные способы образования: сокращение (NASA), словослияние (smog=smoke+fog) и появление нового значения уже имеющихся слов (computer mouse).

Примечание: русский менталитет приказывает слову иметь одно значение. Английский язык не так работает.

Часто кажется, что слово не «вписывается» в предложение. «Крутить» слово по принципу кубика Рубика – этот принцип помогает найти нужный вариант. Щёлк - и всё встало на места.

Работа над образованием имён существительных в английском языке требует творчества и наблюдательности.

И любви к языку, в том числе, к родному.