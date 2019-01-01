Урок 2/14
Образование существительных в английском языке
Способы образования имён существительных в английском языке
Способы образования имён существительных в английском языке
Как пополнить словарный запас более, чем в 3 раза, не заучивая? Взять на вооружение этот метод и – вуаля! Вокабуляр увеличился на глазах.
Этот способ – словообразование. Как это работает на существительных?
Кратко – о главном
Обычно тема изучается до бесконечности долго. Есть метод более эффективный: охват всего «пазла» единовременно. Увидев чёткую картину, можно легко, без негатива дорабатывать мелочи.
Итак, образование имён существительных в английском языке предполагает умения:
Многие не предполагают, сколько слов УЖЕ знают. Просто не умеют грамотно пользоваться этим богатством.
Научившись 5 навыкам, можно обращаться к словарю лишь для того, чтобы свериться с ним.
Существительное в английском связаны с глаголом интересным образом: они могут быть одним и тем же словом. Такой способ называется конверсия.
Это первый навык. Пользуясь им, легко догадаться о переводе 60 % английских слов. Причём, конвертироваться глаголы способны не только в существительные, но и в прилагательные.
Примеры ниже помогут понять явление конверсии.
Пример: love = любить/любовь.
|Глагол
|Слово-конвергент
|Существительное
|мечтать, грезить
|dream
|сон, мечта
|называть
|name
|имя, название
|поднимать
|lift
|лифт, подъёмник
|отправлять
|почта
|доить
|milk
|молоко
|поливать
|water
|вода
|возражать
|mind
|ум, мнение
Многих смущает, что в переводе на русский оба слова не являются однокоренными. Но ведь язык – другой.
Забавно, но англичане создавали его для себя! Для носителей это абсолютно однокоренные слова: to milk – milk (доить - молоко), to name – name (называть - имя).
Это «страшное» слово означает суффиксы плюс приставки. Все приставки бывают двух типов: отрицательные и «значимые».
С отрицательными знакомство уже состоялось через заимствования: дисфункция, антиспам, дефляция. Значимые - разные по смыслу, но логике поддаются.
2 группы приставок позволят без словаря найти значение слова по контексту.
Если учить значение каждой приставки по отдельности – мозг начинает паниковать, он ищет нужный алгоритм.
На это уходит время, и речь замедляется.
А главное – пропадает желание вообще заниматься языком.
Пример: все знают приставки «дис-», «де-», «анти-». Но почему-то не замечают их в английском языке!
Важная деталь: большинство отрицательных приставок существительных работают с глаголами.
|Приставка
|Примеры
|anti-
|
Antistress, antipode, antispam.
|dis-
|Disharmony, disqualification.
|de-
|Depiction, departation.
|mis-
|Misfortune, misunderstanding.
|se-
|Sedition, separation.
|non-
|Nonconformist, nonstop.
Большинство присутствуют в родном языке, в заимствованиях.
Проверить навык образования имён существительных в английском языке можно по словарю, но после самостоятельной попытки.
Например, образовать слова: дисквалификация, псевдонаука, профессионал, экстраординарность, гиперактивный и другие. Такие тренировки приносят удовольствие и помогают понять язык.
|Тип приставки
|Примеры приставок
|вовлечённости
|Anti-, co-, con-, contra-, vice-.
|порицания
|Dis-, dys-, eu-, extra-, mal-, meta-, mis-, pro-, proto-,pseudo-.
|числительные
|A- или an-, ambi-, arch-, bi-, di-, mono-, multi-, oligo-, omni-, pan-, poly-, tri-, uni-.
|времени
|
Ante-, fore-, neo-, post-, pre-, pro-, re-.
|меры
|Crypto-, hyper-, hypo-, is-, iso-, macro-, micro-, mid-, semi-, ultra-.
|местоположения
|Ab- или a- или abs- , ad-, ana-, apo-, cata-, circum-, counter-, de-, dia-, ecto-, exo-, en-, endo-, epi-, ex-, ec-, е-, in-, infra-, inter-, ob-, para-, per-, peri-, pro-, pros-, retro-, sub-, super-, sur-, syn-, trans-, tres-, tra.
* «Значимые» - авторская терминология, даётся для общего обозначения приставок, которые определяют разные оттенки значений.
Приведённый список не полный, включены популярные и частотные приставки.
По цели их несколько. В сравнении с русским языком суффиксов в английском языке немного.
По-русски у каждой профессии суффикс свой. Например, монтажник, шахтёр, журналист, учитель, доктор, бурильщик, санитар и т.д. .
По-английски - выбор между четырьмя.
|Тип суффикса
|Значение
|Примеры
|-ist, -er, -or
|профессия или предмет, производящий действие
|
Pianist, physicist, trainer, provider, cutter, translator, inventor.
|-ee
|лицо, на которое направлено действие
|Addressee, employee, payee.
|-ism
|(-изм)
|Abstractionism, criticism, atheism.
|-ian
|национальность, иногда профессии
|Russian, Ukrainian, electrician, technician.
|
-age, -ure, -ance, -dom, -hood, -ship, -sion/-tion, -ment, -ness
|абстрактные понятия
|
Breakage, pleasure, resistance, freedom, motherhood, leadership, protection, payment, darkness.
|-ing
|действие
|
Eating, reading, scanning, playing.
Образование имён существительных всегда тесно связано с глаголом. Меняя ударение в глаголе – получим существительное.
И - наоборот. Отличия: у существительных ударный слог обычно первый, у глаголов – второй.
|Существительное
|Глагол
|conflict
|to conflict
|export
|to export
|record
|to record
|suspect
|to suspect
|import
|to import
|present
|to present
В существительных стоит обычно глухая согласная, в глаголах – звонкая.
|Существительное
|Глагол
|belief
|believe
|advice
|advise
|life
|live
Каждый школьник знает слова «бойфренд» и «чокопай». Когда два слова служат единым целым, они пишутся либо слитно, либо через дефис. Этот способ словообразования называют словосложением.
|eyelash
|green-eyed
|haircut
|boyfriend
|
girlfriend
|
well-dressed
|old-fashioned
Дополнительные способы образования: сокращение (NASA), словослияние (smog=smoke+fog) и появление нового значения уже имеющихся слов (computer mouse).
Примечание: русский менталитет приказывает слову иметь одно значение. Английский язык не так работает.
Часто кажется, что слово не «вписывается» в предложение. «Крутить» слово по принципу кубика Рубика – этот принцип помогает найти нужный вариант. Щёлк - и всё встало на места.
Работа над образованием имён существительных в английском языке требует творчества и наблюдательности.
И любви к языку, в том числе, к родному.
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!