Причастие в английском языке - неличная форма глагола, сочетающая в себе глагольные и именные (прилагательное и наречие) черты. Причастие в английском языке имеет формы, полностью соответствующие русскому причастию и деепричастию. Как и все неличные формы глагола, причастие имеет категорию времени. Только это время не грамматическое - оно соотносится со временем основного глагола в предложении. Без причастия не возможно образование многих грамматических времен и всех форм страдательного залога.

В этой теме мы постараемся рассмотреть английское причастие в наиболее полном объеме, со всеми его формами и конструкциями.

Урок 1. Причастие 1 / Participle 1. Present Participle Active.

Present Participle Active можно легко узнать по окончанию -ing.

Participle может быть Present или Perfect, в действительном или страдательном залоге.

Present - это время одновременное со временем основного глагола, а Perfect - это предыдущее время. Как вы уже поняли, здесь идет речь не о грамматическом времени.

Время \ Залог Активный (Active) Страдательный (Passive) Present speaking

writing being spoken

being written Perfect having spoken

having written having been spoken

having been written

Итак, Present Participle Active соответствует русскому действительному причастию настоящего времени, и деепричастию несовершенного вида.

Форма Present Participle Active встречается в грамматических временах (времена группы Continuous):

The pupils are playing football.

Эта же форма может иметь функцию определения:

We noticed a smoking chimney pipe in one of the houses.

Мы заметили дымящуюся трубу в одном из домов.

Основная функция Present Participle Active - функция обстоятельства. Мы подробно рассмотрим эту функцию Причастия 1 и для большей наглядности приведем примеры с причастиями и без.

1. Причастные обороты, выражающие обстоятельство времени. Перед Present Participle Active обычно употребляются союзы When или While, которые никак не переводятся.

(When) going home I met an old friend of mine. - с причастием

Идя домой (когда я шел домой), я встретил своего старого друга.

Сравним

When I was going home, I met an old friend of mine. - без причастия

Когда я шел домой, я встретил своего старого друга.

(While) having dinner we discussed many questions. - с причастием

Обедая (Пока мы обедали), мы обсудили много вопросов.

Сравним

While we were having dinner, we discussed many questions. - без причастия

В то время, пока мы обедали, мы обсудили много вопросов.

Примечание

Если действие является обычным, или повторяющимся, то перед причастным оборотом ставится только When, а не While.

When driving a car I always fasten the seat belt.. - с причастием

Ведя машину (Когда я веду машину), я всегда пристегиваю ремень.

Сравним

When I am driving a car, I always fasten the seat belt. - без причастия

2. Обстоятельство образа действия / сопутствующего обстоятельства:

They (were drinking) drank beer, talking about women. - с причастием (сопутствующее обстоятельство)

Они пили пиво, разговаривая о женщинах.

Сравним

They drank (were drinking) beer and talked (were talking) about women. - без причастия

He (was reading) read the letter nervously laughing. - с причастием (обстоятельство образа действия).

Он (про)читал письмо нервно смеясь.

Сравним

He (was reading) read the letter and laughed (was laughing). - без причастия

3. Обстоятельство причины

Earning much money he usually stayed in Hilton.- с причастием

Зарабатывая много денег, он остановился в Хилтоне.

Сравним

As he earned much money, he usually stayed in Hilton.- без причастия

Так как он зарабатывал много денег, он обычно останавливался в Хилтоне.

Примечание

Present Participle I Active может также находиться в сравнительных и условных конструкциях: