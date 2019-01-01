Урок 1/4
Participle 1. Present Participle Active.
Причастие 1 / Participle 1. Present Participle Active.
Причастие 1 / Participle 1. Present Participle Active.
Причастие в английском языке - неличная форма глагола, сочетающая в себе глагольные и именные (прилагательное и наречие) черты. Причастие в английском языке имеет формы, полностью соответствующие русскому причастию и деепричастию. Как и все неличные формы глагола, причастие имеет категорию времени. Только это время не грамматическое - оно соотносится со временем основного глагола в предложении. Без причастия не возможно образование многих грамматических времен и всех форм страдательного залога.
В этой теме мы постараемся рассмотреть английское причастие в наиболее полном объеме, со всеми его формами и конструкциями.
Present Participle Active можно легко узнать по окончанию -ing.
Participle может быть Present или Perfect, в действительном или страдательном залоге.
Present - это время одновременное со временем основного глагола, а Perfect - это предыдущее время. Как вы уже поняли, здесь идет речь не о грамматическом времени.
|Время \ Залог
|Активный (Active)
|Страдательный (Passive)
|Present
|speaking
writing
|being spoken
being written
|Perfect
|having spoken
having written
|having been spoken
having been written
Итак, Present Participle Active соответствует русскому действительному причастию настоящего времени, и деепричастию несовершенного вида.
Форма Present Participle Active встречается в грамматических временах (времена группы Continuous):
The pupils are playing football.
Эта же форма может иметь функцию определения:
We noticed a smoking chimney pipe in one of the houses.
Мы заметили дымящуюся трубу в одном из домов.
Основная функция Present Participle Active - функция обстоятельства. Мы подробно рассмотрим эту функцию Причастия 1 и для большей наглядности приведем примеры с причастиями и без.
1. Причастные обороты, выражающие обстоятельство времени. Перед Present Participle Active обычно употребляются союзы When или While, которые никак не переводятся.
(When) going home I met an old friend of mine. - с причастием
Идя домой (когда я шел домой), я встретил своего старого друга.
Сравним
When I was going home, I met an old friend of mine. - без причастия
Когда я шел домой, я встретил своего старого друга.
(While) having dinner we discussed many questions. - с причастием
Обедая (Пока мы обедали), мы обсудили много вопросов.
Сравним
While we were having dinner, we discussed many questions. - без причастия
В то время, пока мы обедали, мы обсудили много вопросов.
Примечание
Если действие является обычным, или повторяющимся, то перед причастным оборотом ставится только When, а не While.
When driving a car I always fasten the seat belt.. - с причастием
Ведя машину (Когда я веду машину), я всегда пристегиваю ремень.
Сравним
When I am driving a car, I always fasten the seat belt. - без причастия
2. Обстоятельство образа действия / сопутствующего обстоятельства:
They (were drinking) drank beer, talking about women. - с причастием (сопутствующее обстоятельство)
Они пили пиво, разговаривая о женщинах.
Сравним
They drank (were drinking) beer and talked (were talking) about women. - без причастия
He (was reading) read the letter nervously laughing. - с причастием (обстоятельство образа действия).
Он (про)читал письмо нервно смеясь.
Сравним
He (was reading) read the letter and laughed (was laughing). - без причастия
3. Обстоятельство причины
Earning much money he usually stayed in Hilton.- с причастием
Зарабатывая много денег, он остановился в Хилтоне.
Сравним
As he earned much money, he usually stayed in Hilton.- без причастия
Так как он зарабатывал много денег, он обычно останавливался в Хилтоне.
Примечание
Present Participle I Active может также находиться в сравнительных и условных конструкциях:
She looked at me as if wanting to say something important. (сравнительная конструкция).
Она взглянула на меня, как будто хотя сказать что-то важное.
If playing by the rules we shall lose.
Если играть по правилам, то мы проиграем.
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