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Уроки и тесты английского языка для уровня
Intermediate

1

Времена группы Perfect: Present Perfect (повторение), Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous

Времена группы Perfect: Present Perfect (повторение), Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous

6 уроков / 6 тестов

Like, love, hate, want

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Perfect. Продолжение

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Had

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As soon as

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Past Perfect Continuous Tense

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Time expressions

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2

Дополнительные разновидности вопросов. Способы выражения согласия. Некоторые предлоги, вызывающие затруднения. Придаточные предложения. Дополнительные значения Will и Would.

Дополнительные разновидности вопросов. Способы выражения согласия. Некоторые предлоги, вызывающие затруднения. Придаточные предложения. Дополнительные значения Will и Would.

8 уроков / 8 тестов

Эхо-вопросы

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Разделительные вопросы в английском языке

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Me too

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Придаточные определительные предложения в английском языке

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As/Like и Between/Among

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Will и would

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Used to и Past Simple

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Be used to и get/become used to

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3

Первый и второй тип условного предложения (повторение). Третий и четвертый тип условного предложения. Сравнительные конструкции as if\as though. Сослагательное наклонение после But For и Wish.

Первый и второй тип условного предложения (повторение). Третий и четвертый тип условного предложения. Сравнительные конструкции as if\as though. Сослагательное наклонение после But For и Wish.

5 уроков / 5 тестов

The Subjunctive Mood

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Третий тип условного предложения в английском языке

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Четвертый тип условного предложения

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As if\as though

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Сослагательное наклонение после глагола wish

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4

Времена английских глаголов (продолжение). Future Perfect/ Future Continuous/ Future Perfect Continuous/ Future-in-the-Past/ Future Perfect in-the-past/ Future Continuous in-the-past. Согласование Времен (Sequence of Tenses).

Времена английских глаголов (продолжение). Future Perfect/ Future Continuous/ Future Perfect Continuous/ Future-in-the-Past/ Future Perfect in-the-past/ Future Continuous in-the-past. Согласование Времен (Sequence of Tenses).

8 уроков / 8 тестов

Shall/will + have + глагол

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The Future Perfect Continuous Tense / Будущее Совершенное Длительное Время

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The Future Continuous Tense / Будущее Длительное Время

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Согласование времен в английском языке

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The Future in-the-past Tense / Будущее в Прошедшем

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Будущее Совершенное в Прошедшем

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The Future Perfect Continuous in-the-past Tense

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Согласование времен (повторение)

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5

Косвенная речь

Косвенная речь

3 урока / 3 теста

Перевод в косвенную речь

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Вопросы и косвенная речь

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Косвенная речь и глаголы

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6

Артикль (Продолжение)

Артикль (Продолжение)

5 уроков / 4 теста

Употребление артикля с уникальными существительными

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Dinner, breakfast, lunch, brunch...

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Родовые и классовые отношения

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,

Употребление артикля в выражениях и словосочетаниях с предлогами

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Артикли с субстантивизированными частями речи

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7

Причастие / The Participle

Причастие / The Participle

4 урока / 4 теста

Participle 1. Present Participle Active.

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Participle 1. Present Participle Passive.

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Perfect Participle Active

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Participle 2

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