Уроки и тесты английского языка для уровня Intermediate
1
Времена группы Perfect: Present Perfect (повторение), Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
Времена группы Perfect: Present Perfect (повторение), Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
6 уроков / 6 тестов
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2
Дополнительные разновидности вопросов. Способы выражения согласия. Некоторые предлоги, вызывающие затруднения. Придаточные предложения. Дополнительные значения Will и Would.
Дополнительные разновидности вопросов. Способы выражения согласия. Некоторые предлоги, вызывающие затруднения. Придаточные предложения. Дополнительные значения Will и Would.
8 уроков / 8 тестов
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3
Первый и второй тип условного предложения (повторение). Третий и четвертый тип условного предложения. Сравнительные конструкции as if\as though. Сослагательное наклонение после But For и Wish.
Первый и второй тип условного предложения (повторение). Третий и четвертый тип условного предложения. Сравнительные конструкции as if\as though. Сослагательное наклонение после But For и Wish.
5 уроков / 5 тестов
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4
Времена английских глаголов (продолжение). Future Perfect/ Future Continuous/ Future Perfect Continuous/ Future-in-the-Past/ Future Perfect in-the-past/ Future Continuous in-the-past. Согласование Времен (Sequence of Tenses).
Времена английских глаголов (продолжение). Future Perfect/ Future Continuous/ Future Perfect Continuous/ Future-in-the-Past/ Future Perfect in-the-past/ Future Continuous in-the-past. Согласование Времен (Sequence of Tenses).
8 уроков / 8 тестов
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5
Косвенная речь
Косвенная речь
3 урока / 3 теста
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6
Артикль (Продолжение)
Артикль (Продолжение)
5 уроков / 4 теста
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7
Причастие / The Participle
Причастие / The Participle
4 урока / 4 теста
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Осталось 4 уровня до окончания раздела
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