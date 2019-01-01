Урок 2/4
Participle 1. Present Participle Passive.
Причастие 1 / Participle 1. Present Participle Passive.
Причастие 1 / Participle 1. Present Participle Passive.
Present Participle Passive образуется так: being + 3 форма глагола.
Present Participle Passive соответствует русскому причастию в страдательном залоге. Данная форма причастия употребляется для выражения длительного действия, совершающегося в момент речи или в настоящий период времени.
Как и Present Participle Active, данная форма причастия может выполнять в предложении функцию определения и обстоятельства.
Определение
The test being written now is our final paper work. - с причастием
Тест, пишущийся сейчас - наша финальная работа.
Сравним
The test, which is being written now, is our final paper work. - без причастия
Тест, который сейчас пишется - наша финальная работа.
Present Participle Passive в функции обстоятельства выражает значение причины и времени. В данном случае Present Participle Passive подчеркивает не одновременность действий в причастии и основном предложении, а последовательность их совершения.
Но действие, выраженное данным причастием, все-таки совершилось раньше действия, выраженного глаголом в основном предложении. Present Participle Passive переводится на русский язык страдательным деепричастием. Также данная форма может переводиться и при помощи придаточного предложения.
Being warned about the possible dangers we decided to take with us guns. - с причастием (обстоятельство причины)
Будучи предупрежденными о возможных опасностях, мы решили взять с собой ружья.
Сравним
As we were (had been) warned about the possible dangers we decided to take with us guns. - без причастия
Так как мы были предупреждены о возможных опасностях, мы решили взять с собой ружья.
Being sent to prison unjustly he remained calm. - с причастием (обстоятельство причины)
Будучи посланным в тюрьму незаслуженно, он оставался спокойным.
Сравним
When he was sent to prison unjustly, he remained calm. - без причастия
Когда он был послан в тюрьму, он оставался спокойным.
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