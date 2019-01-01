Present Participle Passive образуется так: being + 3 форма глагола.

Present Participle Passive соответствует русскому причастию в страдательном залоге. Данная форма причастия употребляется для выражения длительного действия, совершающегося в момент речи или в настоящий период времени.

Как и Present Participle Active, данная форма причастия может выполнять в предложении функцию определения и обстоятельства.