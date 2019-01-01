Present Participle Passive образуется так: being + 3 форма глагола.

Present Participle Passive соответствует русскому причастию в страдательном залоге. Данная форма причастия употребляется для выражения длительного действия, совершающегося в момент речи или в настоящий период времени.

Как и Present Participle Active, данная форма причастия может выполнять в предложении функцию определения и обстоятельства.

  1. Определение

    The test being written now is our final paper work. - с причастием
    Тест, пишущийся сейчас - наша финальная работа.

    Сравним

    The test, which is being written now, is our final paper work. - без причастия
    Тест, который сейчас пишется - наша финальная работа.

  2. Present Participle Passive в функции обстоятельства выражает значение причины и времени. В данном случае Present Participle Passive подчеркивает не одновременность действий в причастии и основном предложении, а последовательность их совершения.

    Но действие, выраженное данным причастием, все-таки совершилось раньше действия, выраженного глаголом в основном предложении. Present Participle Passive переводится на русский язык страдательным деепричастием. Также данная форма может переводиться и при помощи придаточного предложения.

    Being warned about the possible dangers we decided to take with us guns. - с причастием (обстоятельство причины)
    Будучи предупрежденными о возможных опасностях, мы решили взять с собой ружья.

    Сравним

    As we were (had been) warned about the possible dangers we decided to take with us guns. - без причастия
    Так как мы были предупреждены о возможных опасностях, мы решили взять с собой ружья.

    Being sent to prison unjustly he remained calm. - с причастием (обстоятельство причины)
    Будучи посланным в тюрьму незаслуженно, он оставался спокойным.

    Сравним

    When he was sent to prison unjustly, he remained calm. - без причастия
    Когда он был послан в тюрьму, он оставался спокойным.

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