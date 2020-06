The test, which is being written now, is our final paper work. - без причастия Тест, который сейчас пишется - наша финальная работа.

The test being written now is our final paper work. - с причастием Тест, пишущийся сейчас - наша финальная работа.

Present Participle Passive в функции обстоятельства выражает значение причины и времени. В данном случае Present Participle Passive подчеркивает не одновременность действий в причастии и основном предложении, а последовательность их совершения.

Но действие, выраженное данным причастием, все-таки совершилось раньше действия, выраженного глаголом в основном предложении. Present Participle Passive переводится на русский язык страдательным деепричастием. Также данная форма может переводиться и при помощи придаточного предложения.

Being warned about the possible dangers we decided to take with us guns. - с причастием (обстоятельство причины)

Будучи предупрежденными о возможных опасностях, мы решили взять с собой ружья.

Сравним

As we were (had been) warned about the possible dangers we decided to take with us guns. - без причастия

Так как мы были предупреждены о возможных опасностях, мы решили взять с собой ружья.

Being sent to prison unjustly he remained calm. - с причастием (обстоятельство причины)

Будучи посланным в тюрьму незаслуженно, он оставался спокойным.

Сравним