Урок 1/8
Shall/will + have + глагол
The Future Perfect Tense / Будущее Совершенное Время. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Употребление
The Future Perfect Tense / Будущее Совершенное Время. Образование утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. Употребление
Все типы предложений в The Future Perfect Tense образуются при помощи вспомогательного глагола shall/will + have + 3 форма смыслового глагола.
The Future Perfect Tense используется для обозначения действия, которое совершится к определенному моменту в будущем. Несмотря на кажущуюся нелогичность, с точки зрения русского языка, в русском языке можно найти ему аналог.
Я закончу эту работу к понедельнику.
Это время в английском и русском предложении можно "вычислить" по предлогу by (к), который указывает на момент в будущем. Помимо предлога указывать на момент совершения действия в будущем может другое действие в Present Indefinite (придаточные предложения времени и условия).
He says, that they will have finished the project by Friday. - Он говорит, что они закончат проект к Пятнице.
When my husband gets home, I will have made a special dinner for him. - К тому времени, когда мой муж придет домой, я ему приготовлю специальный ужин.
The pupils will have taken their seats before the lesson starts. - Ученики займут свои места до того, как начнется урок.
If you lend me some money, I will have returned it by the end of the month. - Если ты одолжишь мне немного денег, я тебе их верну к концу месяца.
Для образования отрицательной формы частица not ставится после will - will not have.
We will not have found the material by tomorrow. - Мы не найдем этот материал к завтрашнему дню.
I won`t have passed all the exams when summer begins. - Я не сдам все экзамены к началу лета.
Примечание
Все типы вопросов образуются путем перестановки, без использования дополнительных средств.
Will you have cooked dinner when I come home? - Ты приготовишь ужин ко времени моего прихода домой?
How many pages will you have read by the end of the day? - Сколько страниц ты прочитаешь к концу дня?
Who will have found him by Monday? - Кто его найдет к понедельнику?
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