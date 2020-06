Все типы предложений в The Future Perfect Tense образуются при помощи вспомогательного глагола shall/will + have + 3 форма смыслового глагола.

The Future Perfect Tense используется для обозначения действия, которое совершится к определенному моменту в будущем. Несмотря на кажущуюся нелогичность, с точки зрения русского языка, в русском языке можно найти ему аналог.

Это время в английском и русском предложении можно "вычислить" по предлогу by (к), который указывает на момент в будущем. Помимо предлога указывать на момент совершения действия в будущем может другое действие в Present Indefinite (придаточные предложения времени и условия).

He says, that they will have finished the project by Friday. - Он говорит, что они закончат проект к Пятнице.

When my husband gets home, I will have made a special dinner for him. - К тому времени, когда мой муж придет домой, я ему приготовлю специальный ужин.

The pupils will have taken their seats before the lesson starts. - Ученики займут свои места до того, как начнется урок.

If you lend me some money, I will have returned it by the end of the month. - Если ты одолжишь мне немного денег, я тебе их верну к концу месяца.