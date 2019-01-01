Все типы предложений в The Future Perfect Tense образуются при помощи вспомогательного глагола shall/will + have + 3 форма смыслового глагола.

The Future Perfect Tense используется для обозначения действия, которое совершится к определенному моменту в будущем. Несмотря на кажущуюся нелогичность, с точки зрения русского языка, в русском языке можно найти ему аналог.

Я закончу эту работу к понедельнику.

Это время в английском и русском предложении можно "вычислить" по предлогу by (к), который указывает на момент в будущем. Помимо предлога указывать на момент совершения действия в будущем может другое действие в Present Indefinite (придаточные предложения времени и условия).

Утвердительное предложение

He says, that they will have finished the project by Friday. - Он говорит, что они закончат проект к Пятнице. When my husband gets home, I will have made a special dinner for him. - К тому времени, когда мой муж придет домой, я ему приготовлю специальный ужин. The pupils will have taken their seats before the lesson starts. - Ученики займут свои места до того, как начнется урок. If you lend me some money, I will have returned it by the end of the month. - Если ты одолжишь мне немного денег, я тебе их верну к концу месяца.

Отрицательное предложение

Для образования отрицательной формы частица not ставится после will - will not have.

We will not have found the material by tomorrow. - Мы не найдем этот материал к завтрашнему дню. I won`t have passed all the exams when summer begins. - Я не сдам все экзамены к началу лета.

Примечание

Все типы вопросов образуются путем перестановки, без использования дополнительных средств.

Общий вопрос

Will you have cooked dinner when I come home? - Ты приготовишь ужин ко времени моего прихода домой?

Специальные вопросы