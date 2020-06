Возможно, что для русскоязычного понимания The Future Perfect Continuous Tense - самое заковыристое время. Для того, чтобы сразу и правильно его понять, необходимо сперва освежить в памяти The Present Perfect Continuous Tense, так как функции этих времен весьма схожи. По сути, вся разница между этими временами состоит в том, что действия, выраженные Будущим Совершенным Длительным временем, относятся к моменту в будущем. В обоих временах для обозначения временных моментов используются придаточные предложения времени и предлог by.

Итак: The Future Perfect Continuous Tense используется для обозначения будущего действия, которое начнется раньше другого будущего действия и будет все еще совершаться в момент его наступления.

Данное время употребляется крайне редко, так как действия, которое оно выражает, встречаются только в предложениях со схожим узким контекстом. Поэтому некоторые примеры, приводимые в данной теме, будут выглядеть не совсем естественно.

Все типы предложений в The Future Perfect Continuous Tense образуются при помощи следующей формы: Shall/Will + Have + Been + инфинитив глагола + окончание -ing.

Утвердительное предложение

By 10 o'clock we shall have been walking for two days already. - К 10 часам мы будем идти (вот) уже (как) два дня. When the meeting starts, they will have been sitting here for three hours. - (Ко времени) когда собрание начнется, они будут здесь сидеть уже три часа.

Отрицательное предложение

Отрицание образуется путем добавления частицы not после вспомогательного глагола Shall/Will. Как и во всех временах Будущего Времени возможно образование краткой формы.

Next year he will not have been working here for 20 years. By the time we get home, she won't have been playing cards with friends since the very morning. - К тому времени, как мы вернемся домой, она не будет играть с друзьями в карты (начиная) с самого утра.

Общие и специальные вопросы

В общих и специальных вопросах вспомогательный глагол Shall/Will ставится на первое место.