Урок 4/4
Be going to
Конструкция "be going to" в Прошедшем Длительном Времени. Знакомство с согласованием времен
Конструкция "be going to" в Прошедшем Длительном Времени. Знакомство с согласованием времен
Частным случаем времени Past Continuous можно считать оборот "was/were going to". Как и во времени Present Continuous (см. elementary урок 4, тема 3), в Past Continuous также широко используется конструкция "be going to". Форма вспомогательного глагола в The past Continuous Tense будет was/were, в остальном никаких различий в образовании вопросительных и отрицательных форм нет. В настоящем времени этот оборот в одном предложении или контексте может употребляться с The Present Simple Tense (Настоящем Неопределенным временем):
Jack says he is going to travel to Brazil. He likes traveling.
В прошедшем времени данный оборот "was/were going to" употребляется вместе с Past Simple.
He told his friends that he was going to buy a new car.
Обратите внимание, что на русский язык это предложение переводится как: "Он сказал своим друзьям, что собирается купить новую машину". Обычно мы не согласуем предложения, особенно в разговорной речи: "Он сказал своим друзьям, что собирался купить новую машину". Основное, определяющее, время в сложно-подчиненном предложении задается главным предложением - "Он сказал …". В английском языке согласование времен четко регламентируется правилами. И если главное предложение находиться в прошедшем времени, то и время в придаточном предложении должно принадлежать к группе прошедших.
Краткий ответ на общий вопрос к предложению с оборотом "was/were going to" будет таким же, что и в обычном общем вопросе:
Was he going to spend his holidays at home? - Yes, he was. No, he wasn't.
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