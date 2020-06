Частным случаем времени Past Continuous можно считать оборот "was/were going to". Как и во времени Present Continuous (см. elementary урок 4, тема 3), в Past Continuous также широко используется конструкция "be going to". Форма вспомогательного глагола в The past Continuous Tense будет was/were, в остальном никаких различий в образовании вопросительных и отрицательных форм нет. В настоящем времени этот оборот в одном предложении или контексте может употребляться с The Present Simple Tense (Настоящем Неопределенным временем):

Jack says he is going to travel to Brazil. He likes traveling.

В прошедшем времени данный оборот "was/were going to" употребляется вместе с Past Simple.

He told his friends that he was going to buy a new car.

Обратите внимание, что на русский язык это предложение переводится как: "Он сказал своим друзьям, что собирается купить новую машину". Обычно мы не согласуем предложения, особенно в разговорной речи: "Он сказал своим друзьям, что собирался купить новую машину". Основное, определяющее, время в сложно-подчиненном предложении задается главным предложением - "Он сказал …". В английском языке согласование времен четко регламентируется правилами. И если главное предложение находиться в прошедшем времени, то и время в придаточном предложении должно принадлежать к группе прошедших.

Краткий ответ на общий вопрос к предложению с оборотом "was/were going to" будет таким же, что и в обычном общем вопросе: