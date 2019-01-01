Уроки и тесты английского языка для уровня Pre-Intermediate
1
Present Simple and Present Continuous (revision). Do vs. Make. Past Simple (revision) and Past Continuous. Оборот (was/were going to)
Present Simple and Present Continuous (revision). Do vs. Make. Past Simple (revision) and Past Continuous. Оборот (was/were going to)
4 урока / 6 тестов
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2
Present Perfect/Настоящее Совершенное Время. Сравнение Present Perfect и Past Simple Tense
Present Perfect/Настоящее Совершенное Время. Сравнение Present Perfect и Past Simple Tense
4 урока / 4 теста
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3
Future Simple Tense - Будущее Простое Время. Cпособы выражения будущего времени (повторение) и их сравнение с Future Simple. Предложения и просьбы
Future Simple Tense - Будущее Простое Время. Cпособы выражения будущего времени (повторение) и их сравнение с Future Simple. Предложения и просьбы
4 урока / 4 теста
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4
Модальные глаголы (must, have to, should, ought to, need)
Модальные глаголы (must, have to, should, ought to, need)
6 уроков / 6 тестов
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5
Commands, requests, invitations, advice, suggestions
Commands, requests, invitations, advice, suggestions
6 уроков / 6 тестов
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6
Adjectives. Comparatives and superlatives. Describing people and things. / прилагательные. Сравнительная и превосходная степени
Adjectives. Comparatives and superlatives. Describing people and things. / прилагательные. Сравнительная и превосходная степени
9 уроков / 7 тестов
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7
Time and condition clauses. First conditional. Second conditional. Условные предложения 1-го и 2-го типа
Time and condition clauses. First conditional. Second conditional. Условные предложения 1-го и 2-го типа
4 урока / 4 теста
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8
Действительный и страдательный залог
Действительный и страдательный залог
5 уроков / 5 тестов
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9
Употребление Артиклей (Продолжение)
Употребление Артиклей (Продолжение)
4 урока / 4 теста
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10
Времена. Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect. Косвенная речь
Времена. Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect. Косвенная речь
8 уроков / 5 тестов
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11
Модальные глаголы. Second Conditional. Сравнительная и превосходная степени прилагательных
Модальные глаголы. Second Conditional. Сравнительная и превосходная степени прилагательных
7 уроков / 1 тест
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