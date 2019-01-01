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Уроки и тесты английского языка для уровня
Pre-Intermediate

1

Present Simple and Present Continuous (revision). Do vs. Make. Past Simple (revision) and Past Continuous. Оборот (was/were going to)

Present Simple and Present Continuous (revision). Do vs. Make. Past Simple (revision) and Past Continuous. Оборот (was/were going to)

4 урока / 6 тестов

Повторение The Present Simple

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The Continuous Forms. The Past Continuous Tense

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Отрицательные вопросы

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Be going to

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2

Present Perfect/Настоящее Совершенное Время. Сравнение Present Perfect и Past Simple Tense

Present Perfect/Настоящее Совершенное Время. Сравнение Present Perfect и Past Simple Tense

4 урока / 4 теста

Present Perfect Tense

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Present Perfect Durative

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Present Perfect - Вопросительные предложения в английском языке

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Present Perfect/Past Simple

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3

Future Simple Tense - Будущее Простое Время. Cпособы выражения будущего времени (повторение) и их сравнение с Future Simple. Предложения и просьбы

Future Simple Tense - Будущее Простое Время. Cпособы выражения будущего времени (повторение) и их сравнение с Future Simple. Предложения и просьбы

4 урока / 4 теста

Shall и Will

читать (6 минут)
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Вопросительные предложения (общие, специальные, к подлежащему)

читать (4 минуты)
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Will или be going to?

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Повторение

читать (5 минут)
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4

Модальные глаголы (must, have to, should, ought to, need)

Модальные глаголы (must, have to, should, ought to, need)

6 уроков / 6 тестов

Модальный глагол must

читать (9 минут)
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Модальный глагол have to

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Have got to

читать (6 минут)
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Модальный глагол should

читать (6 минут)
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Модальный глагол ought to

читать (5 минут)
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Модальный глагол Need

читать (8 минут)
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5

Commands, requests, invitations, advice, suggestions

Commands, requests, invitations, advice, suggestions

6 уроков / 6 тестов

Let's!

читать (4 минуты)
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Приказы и команды

читать (3 минуты)
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Просьбы в английском языке

читать (5 минут)
Читать (5 минут)

Способы выражения приглашений / предложений в английском

читать (2 минуты)
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Способы выражения советов в английском языке

читать (2 минуты)
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Revision /Повторение

читать (4 минуты)
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6

Adjectives. Comparatives and superlatives. Describing people and things. / прилагательные. Сравнительная и превосходная степени

Adjectives. Comparatives and superlatives. Describing people and things. / прилагательные. Сравнительная и превосходная степени

9 уроков / 7 тестов

The Adjective

читать (6 минут)
Читать (6 минут)

Словообразование прилагательных в английском языке

читать (6 минут)
,

Сравнительная степень прилагательных и наречий в английском

читать (5 минут)
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Far и a lot

читать (2 минуты)
Читать (2 минуты)

Превосходная степень прилагательных

читать (4 минуты)
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Not so/as

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Читать (2 минуты)

The Adverb

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Читать (2 минуты)

Образование наречий

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,

Old - older - oldest

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Читать (4 минуты)
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7

Time and condition clauses. First conditional. Second conditional. Условные предложения 1-го и 2-го типа

Time and condition clauses. First conditional. Second conditional. Условные предложения 1-го и 2-го типа

4 урока / 4 теста

Условные предложения первого типа в английском языке

читать (5 минут)
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Условные предложения "нулевого" типа

читать (4 минуты)
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Условные предложения второго типа

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First or Second Conditional?

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Читать (2 минуты)
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8

Действительный и страдательный залог

Действительный и страдательный залог

5 уроков / 5 тестов

The Active Voice and the Passive Voice

читать (5 минут)
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Are not/will not

читать (5 минут)
Читать (5 минут)

To be and past participle

читать (2 минуты)
Читать (2 минуты)

Двойные пассивные конструкции в английском языке

читать (1 минута)
Читать (1 минута)

Глаголы с предлогами

читать (2 минуты)
Читать (2 минуты)
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9

Употребление Артиклей (Продолжение)

Употребление Артиклей (Продолжение)

4 урока / 4 теста

Употребление артиклей с географическими названиями

читать (6 минут)
Читать (6 минут)

Артикль в названиях в английском языке

читать (4 минуты)
Читать (4 минуты)

Имена собственные без артикля

читать (3 минуты)
Читать (3 минуты)

Употребление артикля с личными именами

читать (3 минуты)
Читать (3 минуты)
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10

Времена. Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect. Косвенная речь

Времена. Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect. Косвенная речь

8 уроков / 5 тестов

Present Continuous

читать (4 минуты)
,

Present Simple

читать (3 минуты)
Читать (3 минуты)

Past Simple

читать (2 минуты)
,

Past Simple/ Continuous

читать (3 минуты)
Читать (3 минуты)

Verb Patterns

читать (13 минут)
Читать (13 минут)

Косвенная речь

читать (6 минут)
,

Have? Has?

читать (9 минут)
Читать (9 минут)

The Present Perfect Simple / Present Perfect Continuous

читать (7 минут)
Читать (7 минут)
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11

Модальные глаголы. Second Conditional. Сравнительная и превосходная степени прилагательных

Модальные глаголы. Second Conditional. Сравнительная и превосходная степени прилагательных

7 уроков / 1 тест

Have to & Should

читать (13 минут)
,

Модальный глагол will

читать (9 минут)

Used To

читать (7 минут)
,

Past Participle

читать (7 минут)

Second Conditional

читать (3 минуты)
,

Comparative and superlative adjectives

читать (2 минуты)

Expressions of quantity

читать (13 минут)
Читать (13 минут)
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Осталось 4 уровня до окончания раздела

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