Отрицательные предложения и все типы вопросов в The Present Continuous Tense образуются так же, как и в The Past Simple Tense, , только вместо am\is\are ставиться wasили were.

Отрицательные предложения

Отрицательные предложения образуются путем добавления отрицательной частицы NOT после вспомогательного глагола was/were.

I was not (wasn't – сокращенная форма) lying on the beach last weekend.
They were not (weren’t – сокращенная форма) sleeping when I came.

При образовании общего вопроса глагол связка was/were выноситься на первое место. Других изменений в порядке слов не происходит.

1 2 3 4 5 6 7
Was I doing something wrong when you stopped me?
he watching TV when the telephone rang?
She
it raining when you went out?
Were we having a party when parents came?
you
they

Краткий ответ на общий вопрос аналогичен краткому ответу в The Present Continuous Tense.

Were you talking to someone on the phone, when I came? - Yes, I was. No, I wasn't.

При образовании специальных вопросов на первое место ставится вопросительное слово, затем идет вспомогательный глагол, потом ставиться подлежащее и смысловой глагол с окончанием -ing, затем идут второстепенные члены предложения.

1 2 3 4 5 6 7  
What was I thinking about during the lesson?  
Where were you walking when you lost your keys?
Why were the children making a fire at home?    

Вопрос к подлежащему характеризуется отсутствием традиционного подлежащего, которым и является вопросительное слово Who\What. Напоминаем, что в вопросе к подлежащему используется только вспомогательный глагол was.

Who was talking on the phone yesterday so long that I couldn't get through?
What was happening in the city when the war broke out?

Примечание

Если в вопросе, начинающемся на Who/What, вы заметили предлог, то это обычный специальный вопрос.

 

What were you talking about? - О чем вы разговаривали?

Любой вопрос можно сделать отрицательным, добавив к вспомогательному глаголу отрицательную частицу not.

1 2 3 4 5 6 7  
Weren't you walking together when I saw you?
Why weren't you listening to your teacher attentively?
Who wasn't reading the book together with the class?
Пройти тест

Комментарии (0)

Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!