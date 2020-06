Отрицательные предложения и все типы вопросов в The Present Continuous Tense образуются так же, как и в The Past Simple Tense, , только вместо am\is\are ставиться wasили were.

Отрицательные предложения

Отрицательные предложения образуются путем добавления отрицательной частицы NOT после вспомогательного глагола was/were.

I was not (wasn't – сокращенная форма) lying on the beach last weekend.

They were not (weren’t – сокращенная форма) sleeping when I came.

При образовании общего вопроса глагол связка was/were выноситься на первое место. Других изменений в порядке слов не происходит.

1 2 3 4 5 6 7 Was I doing something wrong when you stopped me? he watching TV when the telephone rang? She it raining when you went out? Were we having a party when parents came? you they

Краткий ответ на общий вопрос аналогичен краткому ответу в The Present Continuous Tense.

Were you talking to someone on the phone, when I came? - Yes, I was. No, I wasn't.

При образовании специальных вопросов на первое место ставится вопросительное слово, затем идет вспомогательный глагол, потом ставиться подлежащее и смысловой глагол с окончанием -ing, затем идут второстепенные члены предложения.

1 2 3 4 5 6 7 What was I thinking about during the lesson? Where were you walking when you lost your keys? Why were the children making a fire at home?

Вопрос к подлежащему характеризуется отсутствием традиционного подлежащего, которым и является вопросительное слово Who\What. Напоминаем, что в вопросе к подлежащему используется только вспомогательный глагол was.

Who was talking on the phone yesterday so long that I couldn't get through?

What was happening in the city when the war broke out?

Примечание

Если в вопросе, начинающемся на Who/What, вы заметили предлог, то это обычный специальный вопрос.

What were you talking about? - О чем вы разговаривали?

Любой вопрос можно сделать отрицательным, добавив к вспомогательному глаголу отрицательную частицу not.