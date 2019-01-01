Урок 3/4
Отрицательные вопросы
Отрицательные и вопросительные предложения в Past Continuous.
Отрицательные и вопросительные предложения в Past Continuous.
Отрицательные предложения и все типы вопросов в The Present Continuous Tense образуются так же, как и в The Past Simple Tense, , только вместо am\is\are ставиться wasили were.
Отрицательные предложения образуются путем добавления отрицательной частицы NOT после вспомогательного глагола was/were.
I was not (wasn't – сокращенная форма) lying on the beach last weekend.
They were not (weren’t – сокращенная форма) sleeping when I came.
При образовании общего вопроса глагол связка was/were выноситься на первое место. Других изменений в порядке слов не происходит.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Was
|I
|doing
|something wrong
|when
|you
|stopped me?
|he
|watching
|TV
|when
|the telephone
|rang?
|She
|it
|raining
|when
|you
|went
|out?
|Were
|we
|having
|a party
|when
|parents
|came?
|you
|they
Краткий ответ на общий вопрос аналогичен краткому ответу в The Present Continuous Tense.
Were you talking to someone on the phone, when I came? - Yes, I was. No, I wasn't.
При образовании специальных вопросов на первое место ставится вопросительное слово, затем идет вспомогательный глагол, потом ставиться подлежащее и смысловой глагол с окончанием -ing, затем идут второстепенные члены предложения.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|What
|was
|I
|thinking
|about
|during
|the lesson?
|Where
|were
|you
|walking
|when
|you
|lost
|your keys?
|Why
|were
|the children
|making
|a fire
|at home?
Вопрос к подлежащему характеризуется отсутствием традиционного подлежащего, которым и является вопросительное слово Who\What. Напоминаем, что в вопросе к подлежащему используется только вспомогательный глагол was.
Who was talking on the phone yesterday so long that I couldn't get through?
What was happening in the city when the war broke out?
Примечание
Если в вопросе, начинающемся на Who/What, вы заметили предлог, то это обычный специальный вопрос.
What were you talking about? - О чем вы разговаривали?
Любой вопрос можно сделать отрицательным, добавив к вспомогательному глаголу отрицательную частицу not.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Weren't
|you
|walking
|together
|when
|I
|saw
|you?
|Why
|weren't
|you
|listening
|to
|your
|teacher
|attentively?
|Who
|wasn't
|reading
|the book
|together
|with
|the class?
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