Задание к тесту: выберите нужное слово в каждом из 11 случаев

Вопрос 1/6

Выберите один из вариантов

🤷🏼‍♂️

Dan: Let's go for a picnic by the river tomorrow. Ruth: OK. We'll make
...
sandwiches. What do we need?

🎉️

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